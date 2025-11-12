Колумбийският президент спира обмена на разузнавателна информация със САЩ

Колумбийският президент Густаво Петро нареди на силите за сигурност на страната си да прекратят споделянето на разузнавателни данни със Съединените щати, докато администрацията на президента Доналд Тръмп не спре ударите си по заподозрени трафиканти на наркотици в Карибския регион, съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ (бивш Twitter) Петро заяви, че колумбийските военни трябва незабавно да спрат всички форми на комуникация и сътрудничество с американските агенции за сигурност, докато Вашингтон не преустанови атаките си срещу плавателни съдове, подозирани в наркотрафик. Критиците на тези удари ги определят като извънсъдебни екзекуции.

Президентът подчерта, че „борбата с наркотиците трябва да се основава на зачитането на човешките права на жителите на Карибите“. АП отбелязва, че не е ясно какъв обем информация Колумбия ще спре да предоставя на САЩ.

Според данни на администрацията на Тръмп, най-малко 75 души са били убити при удари, извършени от американските военни в международни води от август насам. Операциите, започнали в южната част на Карибите, вече са се разширили към източната част на Тихия океан, където САЩ са атакували лодки в близост до Мексико.

Петро призова Доналд Тръмп да бъде разследван за военни престъпления, тъй като ударите са засегнали граждани на Венецуела, Еквадор, Колумбия и Тринидад и Тобаго. През октомври администрацията на Тръмп наложи финансови санкции на Петро и членове на семейството му, обвинявайки ги в участие в международна търговия с наркотици.

„Петро позволи на наркокартелите да процъфтяват и отказа да прекрати тази дейност“, заяви министърът на финансите Скот Бесент след въвеждането на санкциите на 24 октомври. „Президентът Тръмп предприема решителни действия, за да защити нашата нация и ясно показва, че няма да толерираме наркотрафика“, допълни той.

Асошиейтед прес отбелязва, че Белият дом не е коментирал публично последните изявления на Петро.