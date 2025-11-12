Външните министри на Г-7 обсъждат войната в Украйна и кризата в Газа

Външните министри на страните от Групата на седемте водещи индустриални демокрации (Г-7) се събират днес в Канада за втория ден от своята среща, за да обсъдят войната в Украйна и усилията за прилагане на мирния план за Газа, съобщи ДПА, предава БТА.
Разговорите се провеждат в Ниагара, в югоизточната провинция Онтарио, като днешната програма включва работно заседание, посветено на Украйна. В обсъждането на бъдещето на Газа се очаква да се включи и саудитският външен министър принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд.
В състава на Г-7 влизат Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и САЩ. Канада, която в момента е ротационен председател на групата, домакинства за втори път тази година среща на външните министри.
Наблюдатели ще следят дали американският държавен секретар Марко Рубио и неговите колеги ще успеят да постигнат единен подход за прекратяване на войната в Украйна, започнала през 2022 г.
По време на лидерската среща в Канадските Скалисти планини по-рано тази година, Г-7 не успя да постигне съгласие по въпроса. Тогава президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази скептицизъм относно идеята за затягане на санкциите срещу Москва, подкрепяна от европейските партньори.
По-късно обаче правителството на Тръмп промени позицията си и въведе нови санкции срещу Русия - първите от началото на неговия втори мандат.
Според информация на германското Външно министерство, министрите ще обсъдят още хуманитарната криза в Судан, действията на Китай в Индо-тихоокеанския регион, както и въпроси, свързани с морската и енергийната сигурност и достъпа до критично важни суровини, включително редкоземни метали.
1 Тип-тойинг Политическата Линия на
Виктор Орбан - Real Politics, резултатите са ясни за Унгария и за ЕС, но трябва да сме Политически Коректни в името на Велика Германия в ЕС и да оплюем другарчето, което не следва Политическата Линия на ЕС - Русия Империя на Злото, Русия е Опасност, Русия е готова да нападне ЕС-НАТО.
И кои бяха Г-7, моля?
09:01 12.11.2025
2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
как да взимат без да връщат❗
09:04 12.11.2025
3 Pyccкий Карлик
Русия трябва да получи тежък урок как да се държи прилично в Цивилизования свят👍
Коментиран от #6, #10
09:05 12.11.2025
4 Винченцо Андолини
Ще хапнат, ще пийнат, ще си припомнят славното минало...
Хора без бъдеще.
09:06 12.11.2025
5 Хм...
Коментиран от #7
09:09 12.11.2025
6 Злобното Зели
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":Кой ще приложи този урок? Всички стоят и гледат варенето на жабата.
Коментиран от #9
09:09 12.11.2025
7 Хунко
До коментар #5 от "Хм...":След скандала с него, организатора на събитието бе принуден да подаде оставка , а 98г од SS нацист го покриха някъде. И уж не можаха да го открият.
09:12 12.11.2025
8 Пимпарев
09:16 12.11.2025
9 Pyccкий Карлик
До коментар #6 от "Злобното Зели":Да се оправят !!!
Ние плащаме, украинците се бият.
Техен си проблем 👍
09:17 12.11.2025
10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":Рус Кийяк, и кое е цивилизован свят❓
Там където могат да ти откраднат парите от банката ли❓
Там където могат вчера да те обявят за ТЕ.РО.РИСТ, а днес за ПРИЯТЕЛ ли❓
Там където могат да забранят на трета страна да купува и продава законно ли❓
09:18 12.11.2025
18 Забранено
09:47 12.11.2025
