Външните министри на Г-7 обсъждат войната в Украйна и кризата в Газа

Външните министри на страните от Групата на седемте водещи индустриални демокрации (Г-7) се събират днес в Канада за втория ден от своята среща, за да обсъдят войната в Украйна и усилията за прилагане на мирния план за Газа, съобщи ДПА, предава БТА.

Разговорите се провеждат в Ниагара, в югоизточната провинция Онтарио, като днешната програма включва работно заседание, посветено на Украйна. В обсъждането на бъдещето на Газа се очаква да се включи и саудитският външен министър принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд.

В състава на Г-7 влизат Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и САЩ. Канада, която в момента е ротационен председател на групата, домакинства за втори път тази година среща на външните министри.

Наблюдатели ще следят дали американският държавен секретар Марко Рубио и неговите колеги ще успеят да постигнат единен подход за прекратяване на войната в Украйна, започнала през 2022 г.

По време на лидерската среща в Канадските Скалисти планини по-рано тази година, Г-7 не успя да постигне съгласие по въпроса. Тогава президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази скептицизъм относно идеята за затягане на санкциите срещу Москва, подкрепяна от европейските партньори.

По-късно обаче правителството на Тръмп промени позицията си и въведе нови санкции срещу Русия - първите от началото на неговия втори мандат.

Според информация на германското Външно министерство, министрите ще обсъдят още хуманитарната криза в Судан, действията на Китай в Индо-тихоокеанския регион, както и въпроси, свързани с морската и енергийната сигурност и достъпа до критично важни суровини, включително редкоземни метали.