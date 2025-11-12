Кремъл съобщи за неуспешен опит за контакт с Великобритания

Кремъл съобщи днес, че е имало контакт между съветника по националната сигурност на Великобритания Джонатан Пауъл и външнополитическия съветник на руския президент Владимир Путин - Юрий Ушаков, но разговорите не са довели до никакво развитие, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

По информация на Файненшъл таймс, Пауъл е направил опит да установи комуникационен канал с Москва, тъй като Лондон и европейските му съюзници се опасяват, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп може да пренебрегне техните интереси по отношение на войната в Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди контактите, но подчерта, че Великобритания не е проявила готовност да изслуша руската позиция относно конфликта.

„Наистина имаше контакти. Проведен беше диалог, но той не продължи“, заяви Песков, без да уточни кога точно са се състояли разговорите.