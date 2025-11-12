Кремъл съобщи за неуспешен опит за контакт с Великобритания

Кремъл съобщи днес, че е имало контакт между съветника по националната сигурност на Великобритания Джонатан Пауъл и външнополитическия съветник на руския президент Владимир Путин - Юрий Ушаков, но разговорите не са довели до никакво развитие, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.
По информация на Файненшъл таймс, Пауъл е направил опит да установи комуникационен канал с Москва, тъй като Лондон и европейските му съюзници се опасяват, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп може да пренебрегне техните интереси по отношение на войната в Украйна.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди контактите, но подчерта, че Великобритания не е проявила готовност да изслуша руската позиция относно конфликта.
„Наистина имаше контакти. Проведен беше диалог, но той не продължи“, заяви Песков, без да уточни кога точно са се състояли разговорите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 аааа да
Коментиран от #7, #10
13:27 12.11.2025
2 на кого му пука
13:28 12.11.2025
3 име
Коментиран от #9
13:29 12.11.2025
4 бай Ставри
13:29 12.11.2025
5 Гост
Коментиран от #18
13:29 12.11.2025
6 Буха ха
13:30 12.11.2025
7 За нашмърканите
До коментар #1 от "аааа да":соросета с издуханите мозъчета, проблемите тепърва започват.
13:31 12.11.2025
8 Сус бе
13:31 12.11.2025
9 Йосиф Кобзон
До коментар #3 от "име":Бюро соравки-при мен!
Коментиран от #15, #16
13:32 12.11.2025
10 Пауъл се свързал с Русия
До коментар #1 от "аааа да":от страх, че Русия и САЩ няма да зачетат интересите на Лондон...Хахаха. Но не искали да разговарят по конкретика. Шматароци са англета.
13:33 12.11.2025
11 Кривоверен алкаш
13:36 12.11.2025
12 Трол
13:36 12.11.2025
13 име
13:36 12.11.2025
14 Боруна Лом
13:36 12.11.2025
15 бай козляк
До коментар #9 от "Йосиф Кобзон":Първо се научи да пишеш.
13:36 12.11.2025
16 добър ден козяк
До коментар #9 от "Йосиф Кобзон":Айде, днес за последно да видиш слънце!
13:36 12.11.2025
17 Смех пак
13:38 12.11.2025
18 име
До коментар #5 от "Гост":Явно Тръмп ги е отсвирил и ся са се надявали Путин да им зачете интересите. Ама, греда!
13:39 12.11.2025
19 Дориана
13:39 12.11.2025