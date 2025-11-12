Новини
Кремъл съобщи за неуспешен опит за контакт с Великобритания

12 Ноември, 2025 13:25 646 19

  • кремъл-
  • великобритания-
  • русия-
  • национална сигурност

Русия и Великобритания проведоха разговори, но без конкретен резултат, потвърдиха от Москва

Кремъл съобщи за неуспешен опит за контакт с Великобритания - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл съобщи днес, че е имало контакт между съветника по националната сигурност на Великобритания Джонатан Пауъл и външнополитическия съветник на руския президент Владимир Путин - Юрий Ушаков, но разговорите не са довели до никакво развитие, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

По информация на Файненшъл таймс, Пауъл е направил опит да установи комуникационен канал с Москва, тъй като Лондон и европейските му съюзници се опасяват, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп може да пренебрегне техните интереси по отношение на войната в Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди контактите, но подчерта, че Великобритания не е проявила готовност да изслуша руската позиция относно конфликта.

„Наистина имаше контакти. Проведен беше диалог, но той не продължи“, заяви Песков, без да уточни кога точно са се състояли разговорите.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аааа да

    3 14 Отговор
    неуспехите тепърва започват за могучая

    Коментиран от #7, #10

    13:27 12.11.2025

  • 2 на кого му пука

    3 11 Отговор
    за руската позиция относно конфликта.

    13:28 12.11.2025

  • 3 име

    8 4 Отговор
    Бая бандери в Мирноград са се предали миналия ден. 25 наведнъж. Руснаците прихванали разгоров с главнокомандващите, че искат да ги евакуират и ако не ги евакуират, искат да им доставят храна, вода и амуниции, щото не цили яли от близо седмица. Не са им доставили, щото са под обсада, нищо че хунтата вика "всичко е под контрол" и руснаците им пуснали листовки в инструкции как да се предават.

    Коментиран от #9

    13:29 12.11.2025

  • 4 бай Ставри

    9 1 Отговор
    Главния виновник за войната се опитва да установи контакт. Британския престъпник се връща на местопрестъплението.

    13:29 12.11.2025

  • 5 Гост

    13 1 Отговор
    Тръмп щал да пренебрегне техните интереси по отношение войната в Украйна... Как трябва да се разбира това? Звъннали европейците в Кремъл и казали "Да говорим за нашите интереси". А от Кремъл отговорили "Вие тук нямате никакви интереси" и затворили телефона.

    Коментиран от #18

    13:29 12.11.2025

  • 6 Буха ха

    5 1 Отговор
    Не е имало контакт, ама е имало, но той не е бил кой знае какъв контакт, така че все едно че не е имало контакт. Хем е имало, гем е нямало

    13:30 12.11.2025

  • 7 За нашмърканите

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "аааа да":

    соросета с издуханите мозъчета, проблемите тепърва започват.

    13:31 12.11.2025

  • 8 Сус бе

    1 4 Отговор
    Вати в ириса и! Сус!

    13:31 12.11.2025

  • 9 Йосиф Кобзон

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Бюро соравки-при мен!

    Коментиран от #15, #16

    13:32 12.11.2025

  • 10 Пауъл се свързал с Русия

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "аааа да":

    от страх, че Русия и САЩ няма да зачетат интересите на Лондон...Хахаха. Но не искали да разговарят по конкретика. Шматароци са англета.

    13:33 12.11.2025

  • 11 Кривоверен алкаш

    1 2 Отговор
    Че как да продължи когато сте поискали пълна капитулация на Украйна...Марко Рубио защо каза на Тръмп,да се откаже от бъдеща среща...Вие си знаете само своето...

    13:36 12.11.2025

  • 12 Трол

    3 0 Отговор
    Само на Слънчака може да има успешна среща между британци и руснаци.

    13:36 12.11.2025

  • 13 име

    2 0 Отговор
    Ауу, ocтpoвнитe poдocмecители имали интереси във войната в Украйна. Ами, айде не ги крийте, кажете ги, да разберат всички залупени евроатлантици.

    13:36 12.11.2025

  • 14 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ПРАТЕТЕ ИМ ТОГАВА ЕДИН ВЕСТОНОСЕЦ ,, БУРЕВЕСТНИК,,

    13:36 12.11.2025

  • 15 бай козляк

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Йосиф Кобзон":

    Първо се научи да пишеш.

    13:36 12.11.2025

  • 16 добър ден козяк

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Йосиф Кобзон":

    Айде, днес за последно да видиш слънце!

    13:36 12.11.2025

  • 17 Смех пак

    0 0 Отговор
    Заглавието противоречи на съдържанието. Неуспешният опит е на ВБ !

    13:38 12.11.2025

  • 18 име

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Явно Тръмп ги е отсвирил и ся са се надявали Путин да им зачете интересите. Ама, греда!

    13:39 12.11.2025

  • 19 Дориана

    0 0 Отговор
    Пускам сълза за братушките.Никой не иска да говори с тях.Австралийците и пари им дават само и само да се. изнасят.

    13:39 12.11.2025

