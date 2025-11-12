Тръмп настоява Би Би Си да се извини

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че се чувства задължен да предприеме действия срещу британската медия Би Би Си, която според него е подвела своята аудитория, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Мисля, че съм длъжен да го направя, защото на хората не може да им се позволява да правят това“, каза Тръмп пред американската телевизия „Фокс Нюз“.

Президентът обвини Би Би Си, че е изопачила речта му от 6 януари 2021 г., която той описва като „успокояваща и добра“ и я е представила като радикална. „Това наистина не е за вярване“, добави Тръмп.

Повод за обвиненията е документална продукция на Би Би Си, излъчена през октомври миналата година, непосредствено преди президентските избори в САЩ. В материала се включват части от речта на Тръмп, когато негови привърженици щурмуваха Капитолия, създавайки впечатление, че той е подбуждал към насилие.

Проучване на института YouGov, проведено сред над 5000 души и публикувано вчера, показва, че 57% от британците смятат, че Би Би Си трябва да се извини на Тръмп, докато 25% смятат, че това не е необходимо.

Адвокатите на президента изпратиха писмо до медията, в което се изисква Би Би Си да поднесе извинения и да премахне спорния материал от платформите си до 22:00 часа по Гринуич в петък. В противен случай ще бъдат предприети съдебни действия с иск за обезщетение в размер на един милиард долара.