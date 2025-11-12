Тръмп настоява Би Би Си да се извини

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че се чувства задължен да предприеме действия срещу британската медия Би Би Си, която според него е подвела своята аудитория, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Мисля, че съм длъжен да го направя, защото на хората не може да им се позволява да правят това“, каза Тръмп пред американската телевизия „Фокс Нюз“.
Президентът обвини Би Би Си, че е изопачила речта му от 6 януари 2021 г., която той описва като „успокояваща и добра“ и я е представила като радикална. „Това наистина не е за вярване“, добави Тръмп.
Повод за обвиненията е документална продукция на Би Би Си, излъчена през октомври миналата година, непосредствено преди президентските избори в САЩ. В материала се включват части от речта на Тръмп, когато негови привърженици щурмуваха Капитолия, създавайки впечатление, че той е подбуждал към насилие.
Проучване на института YouGov, проведено сред над 5000 души и публикувано вчера, показва, че 57% от британците смятат, че Би Би Си трябва да се извини на Тръмп, докато 25% смятат, че това не е необходимо.
Адвокатите на президента изпратиха писмо до медията, в което се изисква Би Би Си да поднесе извинения и да премахне спорния материал от платформите си до 22:00 часа по Гринуич в петък. В противен случай ще бъдат предприети съдебни действия с иск за обезщетение в размер на един милиард долара.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гончар Романенко
нихната мама мисирска!
14:28 12.11.2025
2 Сандо
14:33 12.11.2025
3 Панчаревската кметица
и на него самия да си наложи
санкции и глоби
14:36 12.11.2025
4 Тома
14:37 12.11.2025
5 Блъскай
14:38 12.11.2025
6 Винченцо Андолини
14:40 12.11.2025
7 хаха
Каква е тая манипулация? Повод е, че ВВС съвсем съзнателно и доказано монтират части от речи на Тръмп, в които той казва да се отиде да се помага на политици от републиканската партия по съвсем друг повод с такива да се стои в Капитолия до последно пак за нищо общо с 6.1. След монтажа вадят това като реч подстрекаваща за хората да идат на 6.1 на бунт в Капитолия.
Нормално да иска да ги съди. Все едно да съберат речи на Урсула да се получи нещо като "Да се затворят всички нечленуващи в ЕНП в лагери" от речи за лагери в Северна Корея, как трябва да се привличат нови членове в ЕНП и затваряне на магазини, и да няма реакция.
Ситуацията не е грам невинна. Става въпрос за умишлена манипулация, дезинформация и очерняне на политик от ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ МЕДИИ. Ако ВВС правят това, как да вярваме на останалите?
14:40 12.11.2025
8 Бомбардирай ги тея от Би Би Си
Коментиран от #15
14:40 12.11.2025
9 господин Доналд
14:43 12.11.2025
10 Сатана Z
14:44 12.11.2025
11 британската медия Би Би Си заяви
Коментиран от #16
14:44 12.11.2025
12 Читател
Че коя ли от соросоидните медии не подвежда своята аудитория - аз освен пошла пропаганда с лъжи и изкривяване на истината друго не виждам. Да си припомним че руснаците свършиха ракетите още 2022 г и че се бият само с лопатки и че крадат перални от Украйна да им вземат чиповете и че свършиха яйцата и бензина и още хиляди такива.
Голямо извиняване трябва да падне - ако се извиняват за всичко което са лъгали и манипулирали трябва следващите 3 години само извинения да слушаме.
14:49 12.11.2025
13 Тоа па
Коментиран от #17
14:51 12.11.2025
14 бибитков
14:52 12.11.2025
15 хаха
До коментар #8 от "Бомбардирай ги тея от Би Би Си":Не. Просто ги съди в американски съд за 1 милиард долара обезщетение. Ако ги съдеха в Англия, обезщетенията са до няколкостотин хиляди. При присъда ВВС просто ще фалират. Милиард им е огромна сума, защото в момента много от англичаните масово бойкотират плащането на такса за телевизор заради чуството, че ВВС са се обърнали от обществена медия в машина за манипулация и дезинформация. А там издръжката е от такса телевизор, не от държавния бюджет.
Коментиран от #19
14:53 12.11.2025
16 Помнещ
До коментар #11 от "британската медия Би Би Си заяви":"Че идеята била на Христо Грозев !"
Абе той Тръмп да осъди ВВС пък те после да си търсят парите от Грозев и после ако искат да съществуват да си мерят приказките на кой луд ще публикуват бълнуванията. А Грозев за пари всичко ще каже като "истина".
14:55 12.11.2025
17 Учуден
До коментар #13 от "Тоа па":"Кой беше Тоа!"
А ти кой беше?
14:56 12.11.2025
18 не може да бъде
14:59 12.11.2025
19 Запознат
До коментар #15 от "хаха":"ВВС са се обърнали от обществена медия в машина за манипулация и дезинформация. А там издръжката е от такса телевизор"
То ако издръжката е от такса телевизор нямаше да се занимават с пропаганда и дезинформация - издръжката им е от едни редовни грантове получавани от същото място от където се издържат нашите видни "евроатлантици" и "независими" медии.
Коментиран от #20
15:01 12.11.2025
20 хаха
До коментар #19 от "Запознат":1. Издръжката им по закон е с тази такса. Не им дреме много за зрителите дали ги харесват или не, защото Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА като данъците. Може за неплатена да лежиш в затвора. И списъците идват още с покупките на телевизори в магазина. Много хора сега реват, че ползват само Нетфликс и подобни, а трябва да плащат за ефирна телевизия, защото имат телевизор.
2. Парите за пропаганда наистина са им яки. Мъск откри УСАИД да налива "само" в 90% от медиите в ЕС, като ВСИЧКИ големи полудяха след сперането на парите от УСАИД. Даже Политико за малко да закрие и нямаше пари 1-2 месеца за заплати. Но пък сега Урсула пренасочва просто пари от други неща. Имаше лек скандал тая година как ЕК уж плаща за зелеин програми, но всъщност с условие много от парите да отидат за определени медии, НПОта и т.н. срещу условие да се пише срещу опоненти. Разбира се, у нас не се и чу, но в мрежата бая се говореше.
Типичното купуване на медия- или й дават да спечели по програма финансиране, но под сурдинка знае, че не трябва да говори много неудобни неща, или примерно по европрограма фирма Х взима милион, но има условие да плати 30-40% реклами. Медиите прибират от рекламите, ама "Ако пускаш одобрено само".
15:15 12.11.2025
21 Само с тоя малоумник
Сутринта как се е изходил?
Ай, писна ни!
Или Зеленски , сега пък тоя!
Къде е Пеевски?
15:16 12.11.2025