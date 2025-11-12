Новини
Тръмп настоява Би Би Си да се извини

12 Ноември, 2025 14:25 687 21

  • доналд тръмп-
  • бибиси-
  • извинение

Американският президент заплашва с иск за милиард долара, ако британската медия не коригира спорния материал

Тръмп настоява Би Би Си да се извини - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че се чувства задължен да предприеме действия срещу британската медия Би Би Си, която според него е подвела своята аудитория, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Мисля, че съм длъжен да го направя, защото на хората не може да им се позволява да правят това“, каза Тръмп пред американската телевизия „Фокс Нюз“.

Президентът обвини Би Би Си, че е изопачила речта му от 6 януари 2021 г., която той описва като „успокояваща и добра“ и я е представила като радикална. „Това наистина не е за вярване“, добави Тръмп.

Повод за обвиненията е документална продукция на Би Би Си, излъчена през октомври миналата година, непосредствено преди президентските избори в САЩ. В материала се включват части от речта на Тръмп, когато негови привърженици щурмуваха Капитолия, създавайки впечатление, че той е подбуждал към насилие.

Проучване на института YouGov, проведено сред над 5000 души и публикувано вчера, показва, че 57% от британците смятат, че Би Би Си трябва да се извини на Тръмп, докато 25% смятат, че това не е необходимо.

Адвокатите на президента изпратиха писмо до медията, в което се изисква Би Би Си да поднесе извинения и да премахне спорния материал от платформите си до 22:00 часа по Гринуич в петък. В противен случай ще бъдат предприети съдебни действия с иск за обезщетение в размер на един милиард долара.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гончар Романенко

    10 1 Отговор
    Удри, Дедо Дончо,
    нихната мама мисирска!

    14:28 12.11.2025

  • 2 Сандо

    16 0 Отговор
    А кога българските медии ще ни се извинят за постоянния тормоз,лъжи,дезинформации и манипулации?А пък дали ббс-то ще се извини на Тръмпича въобще не ме интересува.

    14:33 12.11.2025

  • 3 Панчаревската кметица

    4 10 Отговор
    горкия толкова изтрещя, че остава
    и на него самия да си наложи
    санкции и глоби

    14:36 12.11.2025

  • 4 Тома

    13 1 Отговор
    Най боли когато ги осъдят да плащат пари.

    14:37 12.11.2025

  • 5 Блъскай

    8 0 Отговор
    бай Доньо. Не им давай почивка на ингилизките международни дезинформатори.

    14:38 12.11.2025

  • 6 Винченцо Андолини

    2 1 Отговор
    Казано е: Извини се бе! Извини се!

    14:40 12.11.2025

  • 7 хаха

    5 0 Отговор
    "Повод за обвиненията е документална продукция на Би Би Си, излъчена през октомври миналата година, непосредствено преди президентските избори в САЩ. В материала се включват части от речта на Тръмп, когато негови привърженици щурмуваха Капитолия, създавайки впечатление, че той е подбуждал към насилие."

    Каква е тая манипулация? Повод е, че ВВС съвсем съзнателно и доказано монтират части от речи на Тръмп, в които той казва да се отиде да се помага на политици от републиканската партия по съвсем друг повод с такива да се стои в Капитолия до последно пак за нищо общо с 6.1. След монтажа вадят това като реч подстрекаваща за хората да идат на 6.1 на бунт в Капитолия.
    Нормално да иска да ги съди. Все едно да съберат речи на Урсула да се получи нещо като "Да се затворят всички нечленуващи в ЕНП в лагери" от речи за лагери в Северна Корея, как трябва да се привличат нови членове в ЕНП и затваряне на магазини, и да няма реакция.
    Ситуацията не е грам невинна. Става въпрос за умишлена манипулация, дезинформация и очерняне на политик от ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ МЕДИИ. Ако ВВС правят това, как да вярваме на останалите?

    14:40 12.11.2025

  • 8 Бомбардирай ги тея от Би Би Си

    4 0 Отговор
    Един пейтриат поне да им метне на тея мушенгии

    Коментиран от #15

    14:40 12.11.2025

  • 9 господин Доналд

    3 0 Отговор
    да знае че Христо Грозев е бил ...... Да го напори и него с едно дело

    14:43 12.11.2025

  • 10 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Преди време ББС натопи батето Славков ,че уж си поискал подкуп изпълнявайки поръчка на американците,които Славков много “уважаваше”.Негов любимец беше посланик Пардю незнайно защо наричан от батето “пръдлю”

    14:44 12.11.2025

  • 11 британската медия Би Би Си заяви

    4 1 Отговор
    Че идеята била на Христо Грозев !

    Коментиран от #16

    14:44 12.11.2025

  • 12 Читател

    2 0 Отговор
    "британската медия Би Би Си, която според него е подвела своята аудитория"

    Че коя ли от соросоидните медии не подвежда своята аудитория - аз освен пошла пропаганда с лъжи и изкривяване на истината друго не виждам. Да си припомним че руснаците свършиха ракетите още 2022 г и че се бият само с лопатки и че крадат перални от Украйна да им вземат чиповете и че свършиха яйцата и бензина и още хиляди такива.

    Голямо извиняване трябва да падне - ако се извиняват за всичко което са лъгали и манипулирали трябва следващите 3 години само извинения да слушаме.

    14:49 12.11.2025

  • 13 Тоа па

    1 1 Отговор
    Кой беше Тоа!

    Коментиран от #17

    14:51 12.11.2025

  • 14 бибитков

    0 1 Отговор
    Веднага санкции... И 3000% мито за краварите

    14:52 12.11.2025

  • 15 хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бомбардирай ги тея от Би Би Си":

    Не. Просто ги съди в американски съд за 1 милиард долара обезщетение. Ако ги съдеха в Англия, обезщетенията са до няколкостотин хиляди. При присъда ВВС просто ще фалират. Милиард им е огромна сума, защото в момента много от англичаните масово бойкотират плащането на такса за телевизор заради чуството, че ВВС са се обърнали от обществена медия в машина за манипулация и дезинформация. А там издръжката е от такса телевизор, не от държавния бюджет.

    Коментиран от #19

    14:53 12.11.2025

  • 16 Помнещ

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "британската медия Би Би Си заяви":

    "Че идеята била на Христо Грозев !"

    Абе той Тръмп да осъди ВВС пък те после да си търсят парите от Грозев и после ако искат да съществуват да си мерят приказките на кой луд ще публикуват бълнуванията. А Грозев за пари всичко ще каже като "истина".

    14:55 12.11.2025

  • 17 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тоа па":

    "Кой беше Тоа!"

    А ти кой беше?

    14:56 12.11.2025

  • 18 не може да бъде

    4 0 Отговор
    Проблемът е много сериозен защото става дума за подмяна на понятията -и в това не само Би Би Си -всички "прогресивни" западни медии -а и наши също -са намесени до такава степен че тези които четат материалите в тези медии са просто ошашавени -виждат че черното не е бяло а от медиите упорито им внушават че е така!?Виждат че ракът не е риба обаче ракът е обявен от медиите за риба и толкова!?Единственото което липсва в тази история е Министерството на истината!?

    14:59 12.11.2025

  • 19 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "хаха":

    "ВВС са се обърнали от обществена медия в машина за манипулация и дезинформация. А там издръжката е от такса телевизор"

    То ако издръжката е от такса телевизор нямаше да се занимават с пропаганда и дезинформация - издръжката им е от едни редовни грантове получавани от същото място от където се издържат нашите видни "евроатлантици" и "независими" медии.

    Коментиран от #20

    15:01 12.11.2025

  • 20 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Запознат":

    1. Издръжката им по закон е с тази такса. Не им дреме много за зрителите дали ги харесват или не, защото Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА като данъците. Може за неплатена да лежиш в затвора. И списъците идват още с покупките на телевизори в магазина. Много хора сега реват, че ползват само Нетфликс и подобни, а трябва да плащат за ефирна телевизия, защото имат телевизор.
    2. Парите за пропаганда наистина са им яки. Мъск откри УСАИД да налива "само" в 90% от медиите в ЕС, като ВСИЧКИ големи полудяха след сперането на парите от УСАИД. Даже Политико за малко да закрие и нямаше пари 1-2 месеца за заплати. Но пък сега Урсула пренасочва просто пари от други неща. Имаше лек скандал тая година как ЕК уж плаща за зелеин програми, но всъщност с условие много от парите да отидат за определени медии, НПОта и т.н. срещу условие да се пише срещу опоненти. Разбира се, у нас не се и чу, но в мрежата бая се говореше.
    Типичното купуване на медия- или й дават да спечели по програма финансиране, но под сурдинка знае, че не трябва да говори много неудобни неща, или примерно по европрограма фирма Х взима милион, но има условие да плати 30-40% реклами. Медиите прибират от рекламите, ама "Ако пускаш одобрено само".

    15:15 12.11.2025

  • 21 Само с тоя малоумник

    0 0 Отговор
    Ни занимавате!
    Сутринта как се е изходил?
    Ай, писна ни!
    Или Зеленски , сега пък тоя!
    Къде е Пеевски?

    15:16 12.11.2025