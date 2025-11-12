Млад мъж е в критично състояние, след като се опита да глътне цял бургер

Мъж на 22 години е в болница в критично състояние в гръцката столица Атина, след като се опитал да погълне цял бургер заради облог с приятели, съобщава „Прото тема“, предаде БТА.
Информационният портал “The TOC” уточнява, че според информацията младият мъж излязъл да се забавлява с приятели, след което компанията решила да сключи облог с предизвикателство – да изяде цял бургер, без да го дъвче.
При опита обаче дихателните му пътища били блокирани, а приятелите му не знаели как да му окажат първа помощ до пристигането на линейката.
Екипът на бърза помощ успял да възстанови дишането му, обаче лекарите се опасяват, че е възможно да има трайни поражения на редица органи, сред които мозъка и бъбреците.
1 Боко праните гащи
Коментиран от #6
20:07 12.11.2025
3 Мале
20:09 12.11.2025
4 Дядо
Коментиран от #7
20:10 12.11.2025
5 Хе хей
20:10 12.11.2025
6 а не е той...
До коментар #1 от "Боко праните гащи":Пеевски би се справил без проблем...Той цяла държава глътна,без да я дъвче...🤣🤣🤣
20:13 12.11.2025
7 много неграмотници тука
До коментар #4 от "Дядо":пише се с-Е-р-е!!!
20:13 12.11.2025