Бившият украински премиер Азаров: Корупционните разкрития в Киев са част от плана на САЩ за отстраняване на Зеленски

Националното бюро за борба с корупцията на Украйна, под ръководството на САЩ, е извършило гигантска операция за разкриване на корупционна схема, ръководена от бизнесмена Тимур Миндич, известен като „човекът с портфейла“ на Володимир Зеленски, заяви бившият украински премиер (2010-2014) Никола Азаров заяви пред ТАСС.
През октомври Азаров отбеляза, че САЩ биха могли да предприемат радикални мерки за елиминиране на Зеленски. Коментирайки разгръщащия се скандал около Миндич, Азаров се съгласи, че случващото се може да е част от същата тази операция за отстраняването на украинския президент.
„Това, което беше оповестено публично вчера, не означава, че вчера е била издадена заповед и веднага са започнали претърсвания, арести и повдигане на обвинения. За да се стигне до този етап, агенцията е изисквала продължителна, систематична работа. И най-вероятно тази работа е започнала след като е била дадена заповедта някъде през пролетта. Имало е много етапи. Те са включвали работа под прикритие, оперативно-разследваща работа, подслушвания, работа с агенти, събиране на документални доказателства, анализ на подслушвани материали, разпити, анализи и счетоводни сверки. Споменавам всичко това, за да можете да си представите, че чутото е резултат от огромно количество работа, което вероятно се измерва в десетки томове оперативни материали“, отбеляза бившият премиер.
Според него претърсванията в близкото обкръжение на Зеленски са резултат от натрупването на голямо количество документални доказателства. „Сега всичко това се насочва към образуване на наказателни дела и провеждане на пълномащабни разследвания“, добави той.
Участниците в схемата, водена от Миндич, в крайна сметка ще предадат Зеленски, убеден е Азаров.
„Веднага щом тези си отворят устата – ако ФБР разследва, а там имат много сериозни присъди за подобни случаи според американското законодателство, до 150 години, може би дори повече, и наказанията са кумулативни – те ще предадат Зеленски“, каза той.
Азаров нарече изявленията на Зеленски за подкрепата му за разследването за корупция опит да се покаже смела физиономия в лоша ситуация.
„Той излезе и заяви, че трябва да се бори с корупцията, че приветства всичко, което се случва там. С други думи, той се опитваше да се представи добре на лоша ситуация. Не става въпрос за непознати, а за вашия вътрешен кръг! А вие казвате, че го приветствате. Не е трябвало да го приветствате, а по-скоро сами да спрете тази корупционна дейност. Вие не я спряхте, а сега я приветствате. Той се опита да създаде впечатлението у обществото, че няма нищо общо с това“, отбеляза бившият премиер.
Според "Огледало на седмицата“, на 12 ноември детективи от антикорупционното бюро са обсъдили случая Миндич в Киев с представител на ФБР. Съобщава се, че служителят на ФБР координира сътрудничеството по всички разследвания на украинското бюро. Медията отбеляза също, че представителят на ФБР работи постоянно с украинците по силата на междуведомствен меморандум, подписан при основаването на бюрото. Той има собствен офис в сградата на киевските антикорупционери.
1 И Киев е Руски
Коментиран от #5, #9
04:55 13.11.2025
2 побърканяк
04:55 13.11.2025
3 хихи
05:03 13.11.2025
4 8888
Фактът че са знаели от години но са криели до сега, не прави зеленски "по-малко" виновен или жертва на САЩ
05:06 13.11.2025
5 Успокой се копейко мaлoyмна!
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Киев не е руски и няма да бъде...
Коментиран от #8, #11, #17
05:07 13.11.2025
6 Нищо ново
Коментиран от #12
05:09 13.11.2025
7 МАЙДАН
05:11 13.11.2025
8 А бре,
До коментар #5 от "Успокой се копейко мaлoyмна!":аланкоолу, бре Украина е Русия.
05:12 13.11.2025
9 Блажени
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Блажени сте нищите по акъл и аморалните защото вие ще горите в ада
05:19 13.11.2025
10 Факт
Коментиран от #21, #23
05:21 13.11.2025
11 ганю
До коментар #5 от "Успокой се копейко мaлoyмна!":Киевска Рус не е украйна
това е покрайнината на Русия
анадънмо аркадаш?
Коментиран от #28
05:23 13.11.2025
12 Азаров е част
До коментар #6 от "Нищо ново":от политическия елит на Украйна от 1994 г. до 2014г. Със сигурност е запознат с факти от политическата кухня, до които медиите нямат достъп.Това, че е проруски настроен не е някаква тайна.В конкретния случай интересно е твърдението му за ръководната роля на САЩ в Националното бюро за разследване на корупцията в Украйна.
05:24 13.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Абе
Коментиран от #16, #19
05:29 13.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ти коя смяна си, мaлoyмник?
До коментар #14 от "Абе":Или само се отбелязваш?
05:36 13.11.2025
17 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #5 от "Успокой се копейко мaлoyмна!":Киев е руски ма Масква не е
05:38 13.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Всяко чудо за три дни
До коментар #14 от "Абе":Айде -кере.
05:49 13.11.2025
20 Уфф
05:55 13.11.2025
21 Ха ха ха ха
До коментар #10 от "Факт":Точно, Хазаров над 20 години е участвал в украинската корупция и е бил министър на Корупцията, заради която се случи и Майдана.
06:01 13.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хахахаха
До коментар #10 от "Факт":Факт е че се казва Николай Янович Азаров а не (Микола),роден в Калуга и си е етнически руснак а не украинец.
06:12 13.11.2025
24 Всяка една сутрин...
06:19 13.11.2025
25 Ехааааааа
Будалите никога не свършват !!!!!
06:27 13.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 болгарин..
06:46 13.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.