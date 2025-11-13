Националното бюро за борба с корупцията на Украйна, под ръководството на САЩ, е извършило гигантска операция за разкриване на корупционна схема, ръководена от бизнесмена Тимур Миндич, известен като „човекът с портфейла“ на Володимир Зеленски, заяви бившият украински премиер (2010-2014) Никола Азаров заяви пред ТАСС.

През октомври Азаров отбеляза, че САЩ биха могли да предприемат радикални мерки за елиминиране на Зеленски. Коментирайки разгръщащия се скандал около Миндич, Азаров се съгласи, че случващото се може да е част от същата тази операция за отстраняването на украинския президент.

„Това, което беше оповестено публично вчера, не означава, че вчера е била издадена заповед и веднага са започнали претърсвания, арести и повдигане на обвинения. За да се стигне до този етап, агенцията е изисквала продължителна, систематична работа. И най-вероятно тази работа е започнала след като е била дадена заповедта някъде през пролетта. Имало е много етапи. Те са включвали работа под прикритие, оперативно-разследваща работа, подслушвания, работа с агенти, събиране на документални доказателства, анализ на подслушвани материали, разпити, анализи и счетоводни сверки. Споменавам всичко това, за да можете да си представите, че чутото е резултат от огромно количество работа, което вероятно се измерва в десетки томове оперативни материали“, отбеляза бившият премиер.

Според него претърсванията в близкото обкръжение на Зеленски са резултат от натрупването на голямо количество документални доказателства. „Сега всичко това се насочва към образуване на наказателни дела и провеждане на пълномащабни разследвания“, добави той.

Участниците в схемата, водена от Миндич, в крайна сметка ще предадат Зеленски, убеден е Азаров.

„Веднага щом тези си отворят устата – ако ФБР разследва, а там имат много сериозни присъди за подобни случаи според американското законодателство, до 150 години, може би дори повече, и наказанията са кумулативни – те ще предадат Зеленски“, каза той.

Азаров нарече изявленията на Зеленски за подкрепата му за разследването за корупция опит да се покаже смела физиономия в лоша ситуация.

„Той излезе и заяви, че трябва да се бори с корупцията, че приветства всичко, което се случва там. С други думи, той се опитваше да се представи добре на лоша ситуация. Не става въпрос за непознати, а за вашия вътрешен кръг! А вие казвате, че го приветствате. Не е трябвало да го приветствате, а по-скоро сами да спрете тази корупционна дейност. Вие не я спряхте, а сега я приветствате. Той се опита да създаде впечатлението у обществото, че няма нищо общо с това“, отбеляза бившият премиер.

Според "Огледало на седмицата“, на 12 ноември детективи от антикорупционното бюро са обсъдили случая Миндич в Киев с представител на ФБР. Съобщава се, че служителят на ФБР координира сътрудничеството по всички разследвания на украинското бюро. Медията отбеляза също, че представителят на ФБР работи постоянно с украинците по силата на междуведомствен меморандум, подписан при основаването на бюрото. Той има собствен офис в сградата на киевските антикорупционери.