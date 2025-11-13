Новини
Северни съюзници отпускат 500 милиона долара за оръжие за Украйна
13 Ноември, 2025 16:53 953 93

Дания, Естония, Финландия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция ще доставят оръжие чрез международния механизъм PURL

Дания, Естония, Финландия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция ще осигурят общо 500 милиона долара за закупуване на оръжие за Украйна чрез международния механизъм PURL (Priority Ukraine Requirements List - „Списък на приоритетните потребности на Украйна“), съобщава официалният сайт на НАТО, предава News.bg.

PURL представлява координирана схема за съвместно финансиране и доставка на въоръжение, чрез която европейските съюзници поръчват оръжие от Съединените щати и го предават директно на украинските въоръжени сили. Механизмът цели да избегне бюрократични забавяния, да стандартизира въоръжението с това на НАТО и да осигури бърз достъп до боеприпаси и системи, от които Киев има най-голяма нужда.

Програмата стартира през 2025 г., когато няколко страни от ЕС и Канада обявиха първоначален принос от 2 милиарда долара. Новият транш от северноевропейските държави ще бъде насочен към системи за противовъздушна отбрана, артилерийски боеприпаси и средства за радиоелектронна борба.

По данни на НАТО, PURL позволява на държавите-донори да обединяват ресурси, така че дори малките страни да могат да участват в големи поръчки чрез колективни договори с американски производители. Това прави механизма един от най-гъвкавите инструменти за военна помощ за Украйна от началото на войната.

Очаква се доставките по новия пакет да започнат още през декември, с акцент върху зимната защита на украинските градове от въздушни удари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    31 7 Отговор
    Зеленски краде толкова само на закуска.

    16:54 13.11.2025

  • 3 Шопо

    31 8 Отговор
    ЕС може ли да победи Русия ?
    Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.

    Коментиран от #22

    16:54 13.11.2025

  • 4 Винченцо Андолини

    24 7 Отговор
    Лукови глави, ще ядете шамари!

    16:55 13.11.2025

  • 5 И така

    25 7 Отговор
    до последния украинец. Спасение няма. Съюзниците не ги жалят

    16:55 13.11.2025

  • 6 име

    17 6 Отговор
    Охаа, сега очаквам трола стоян георгиев да изригне с едно мощно, евроатлантическо ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ Мостове ще падат, рафинерии ще горят за пет-щестнадесети път тази есен, нафта, танкове и ракети ще свършват, Пунин ще го свалят....

    16:56 13.11.2025

  • 7 Пич

    19 7 Отговор
    Повече от китайците са само идиотите !!! Кретенията лилава собствените си народи и дава на Зелю , а той пере парите и тъпче джобовете !!! Сигурно връща и ресто на местните престъпници като нашите парламентаристи , и те да намажат!!!

    Коментиран от #8, #18

    16:56 13.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Нищо

    8 6 Отговор
    ново. Така беше и през 1941г. После се правиха уж на окупирани за да отърват кожата. Ойро лузъри.

    Коментиран от #15

    17:00 13.11.2025

  • 10 Далавера Импекс

    13 6 Отговор
    Краде се на едро

    17:00 13.11.2025

  • 11 Уф Божкеее...!

    13 6 Отговор
    И за кога го давате това оръжие,ве...?!
    Та тя Покрайна вече падна...!
    А това,което остана от нея,няма вече хора,които да се бият за нея...!
    Освен ако не ,,бусовизирате" тия тсрикати-лентяи-украинци от нашите курорти,дали ,,Взятка",минимум по 10 хилки долара,за да избягат от мобилизация ...!

    17:02 13.11.2025

  • 12 Питащ

    9 11 Отговор
    Питам колко вата още ще бъде,занулена докато путлер разбере, че загуби тридневната сво?

    Коментиран от #24

    17:03 13.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Руски Зет блогър

    7 9 Отговор

    До коментар #9 от "Нищо":

    Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.

    Коментиран от #19

    17:04 13.11.2025

  • 16 Обаче наистина...!

    9 7 Отговор
    Натискате тоя беден народец,да се бие до...
    Последният Украинец...!
    Срама и съвест-нямате ли...?!?!

    17:04 13.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Добри новини

    7 7 Отговор
    Похвално.

    17:06 13.11.2025

  • 22 Докато се въоръжи ЕС

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Пак Шопа не разбрал.

    Коментиран от #49

    17:06 13.11.2025

  • 23 Копейкотрошач

    7 7 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Колко минути ще ти издържи втатленцето?

    Коментиран от #29, #38

    17:06 13.11.2025

  • 24 И аз да попитам!

    5 11 Отговор

    До коментар #12 от "Питащ":

    А ве,Ко стана с...Тридневният КонтраНаступ...?!?!

    Коментиран от #26, #30

    17:08 13.11.2025

  • 25 Свидетел

    3 5 Отговор
    Видеото казва достатъчно за окупаторите в Украйна. Няма как "армия" от неудачници да победи Украйна.

    Коментиран от #71, #72

    17:08 13.11.2025

  • 26 А Киев за два дня

    8 6 Отговор

    До коментар #24 от "И аз да попитам!":

    КогИ? През кой век?

    Коментиран от #47

    17:09 13.11.2025

  • 27 Нема

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "Пора":

    Лубрикант за тебе. Ща жулим на сухо.

    17:09 13.11.2025

  • 28 хихи

    7 11 Отговор
    Нека отпуска!
    Денацификацията и демилитаризацията вървят с пълна сила.
    Следва връщане на НАТО в границите от 1948 година

    Коментиран от #42

    17:10 13.11.2025

  • 29 Ако

    6 5 Отговор

    До коментар #23 от "Копейкотрошач":

    Не беше такъв женчо , да беше дошъл да провериш!

    17:10 13.11.2025

  • 30 Питащ

    5 7 Отговор

    До коментар #24 от "И аз да попитам!":

    А ти днес запал ли, свещичка за стотиците хиляди избити русначета?

    Коментиран от #53

    17:10 13.11.2025

  • 31 Европейският

    6 6 Отговор
    Елит съвсем изтрещя. Колко ли е голяма комисионната. И струва ли толкова животи. Струва ли тоталното убивате на самата Европа. Тази злоба и омраза ще ви унищожи, лицемерни и гадни соросоиди.

    Коментиран от #36, #44

    17:11 13.11.2025

  • 32 Леле

    5 4 Отговор
    Леле що идеоти има. Ето това казва всичко" ... чрез която европейските съюзници поръчват оръжие от Съединените щати". А ви си мислете за ЕС и Украйна. И Бюджет 2026 на РБ.

    Коментиран от #33

    17:11 13.11.2025

  • 33 Бедняшката русофилска иzмет

    4 5 Отговор

    До коментар #32 от "Леле":

    От нова година и нас ще ви плащат с евро.

    17:12 13.11.2025

  • 34 Pyccкий Карлик

    4 7 Отговор
    Браво !!!
    Мечката ще и излезне прескъпо че 24 февруари не пусна бомба над Киев, както сториха американците в Япония и си осигуриха верен и благодарен народ 😁👍

    17:12 13.11.2025

  • 35 Ами ДА...!

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Миндич":

    Нали знаете приказката...-
    ,,Не е виновен тоя дето е изял баницата,а тоя,който му я е дал...!"

    17:13 13.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Експерта от хоремага

    7 4 Отговор
    Русия е заплаха. Но не за европа, а за европейските либерално-глобалистки елити. Нормално е да чувстват нападнати, когато арогантността се смени от отчаяние в безсилието. Армията на Русия в Европа обаче няма да бъде от Руснаци. Ще бъде от европейски граждани, желаещи да върнат нормалноста, помитайки абсурдната евроджейска помия !

    17:14 13.11.2025

  • 38 Не разбрах

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "Копейкотрошач":

    Това " копейкотрошач." е "к/ротрошачка , нали ?.

    Коментиран от #55

    17:14 13.11.2025

  • 39 Зельо

    5 4 Отговор
    Бравос ... пращайте още ... те 50% са за мен ... пращайте

    17:14 13.11.2025

  • 40 Сатана Z

    6 6 Отговор
    Зеленият нацист краде по 100 милиона евро от всеки транш за 404 за да плаща Колумбийската стока,част от която продава в Европа за пари.Сиреч,северните съюзници са вътре с двата крака в търговията с дрога ,която въртят със Зеления финансирайки далаверите му ,от които той си заделя по 100 милиона.

    17:14 13.11.2025

  • 41 Точен

    5 6 Отговор
    500 мил : 25 000 укри, това са по 20 евро на човек. Вече и пари няма Баба европа...

    17:15 13.11.2025

  • 42 3 години и половина не могат

    13 6 Отговор

    До коментар #28 от "хихи":

    да превземат 30%от Донбас, че просиха и севернокорейци щото ВСУ им изтрепа мужиците. 5 пъти повече жертви и потрошена техника от тази на Украйна.

    Коментиран от #78

    17:15 13.11.2025

  • 43 Кобзон

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Миндич":

    Крайната дестинация е при мен.

    17:16 13.11.2025

  • 44 Pyccкий Карлик

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Европейският":

     "...И струва ли толкова животи..."

    Европейците са родствени скандинавски, германски и галски племена, какво ги вълнуват бушмени, хути, друзи, укри, руси ? Това си е вътрешен пост-съветски проблем, нека се оправят колкото искат. Стискам им палци ))

    17:16 13.11.2025

  • 45 хаха

    5 2 Отговор
    Германия е предвидила от бюджета си за следващата година 11.5 млрд евро за Украйна.

    Няма по-добро оползотворяване на данъците от това да отиват за изтрепване на руски конскрипти...

    Коментиран от #57, #60

    17:17 13.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 А Крим за два дня...

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "А Киев за два дня":

    КогИ? През кой век?

    Коментиран от #56

    17:18 13.11.2025

  • 48 Копейка

    2 2 Отговор
    А ба нас тук каква ни е далаверата?

    17:18 13.11.2025

  • 49 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Докато се въоръжи ЕС":

    И с кво ше се въоръжи? Урсула ти каза,че нема кинти .:) Отказаха й да й напечатат 800 млрд заем и тя обеси нос,та чак и с оная Каята Калас се изпокараха нещо ..

    Коментиран от #63

    17:19 13.11.2025

  • 50 604

    3 3 Отговор
    Пари нъ вятъра, пхахахахя. Махленски го тормозят зъ корупция, те наливът в кацата...

    17:19 13.11.2025

  • 51 Зеления Н@ркоман

    4 3 Отговор
    Оха, нови 500 милиона долара за далавера.
    Дайте още милиони, а ако дадете милиарди,
    ще ви дам и големи комисионни!

    17:20 13.11.2025

  • 52 зелкарски

    4 2 Отговор
    за коледа трябва да ги сурвакам за повече

    500 милиона долара от 8 държави
    слаба реколта

    17:21 13.11.2025

  • 53 Друг Питащ

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Питащ":

    А ти днес запал ли, свещичка за стотиците хиляди избити украинчета?

    17:21 13.11.2025

  • 54 марта

    2 1 Отговор
    разбрахме че ще доставят оръжие, а украинци ще доставят ли еврогеиците

    17:22 13.11.2025

  • 55 604

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Не разбрах":

    Не е... мачкъ копейки с бузити нъ дупиту си...лош многу лош..мъ нище нъ фронтя дъ ги мачкъ....

    17:22 13.11.2025

  • 56 Ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "А Крим за два дня...":

    В Крим от 11, години осс.раха всичко. Ходи до го превзема ти😂. От 2014 там няма течаща вода.

    Коментиран от #64, #65, #67, #69, #70

    17:22 13.11.2025

  • 57 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "хаха":

    Мммда,изтрепват ги с пачките:) Оня руснака -кагебееца дето перял парите на Зеленски и обкръжението му ,откраднати от ЕС ха ха ха
    А гламавите европейци се не усещат,че Украйна и Русия ги ограбва .Те пращат милиарди в Украйна,та Украйна да трепе лошите руснаци а Украйна и лошите руснаци си делкат кинтите на ЕС ха ха ха Е,нема такива з.агубе.няци като тия у БрУсел:)))

    Коментиран от #66

    17:23 13.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 В 25 пост качих видео с един

    2 1 Отговор
    окупатор, че да видите нагледно що за "армия" има Путлер.

    Коментиран от #83

    17:24 13.11.2025

  • 60 Там е работата,че...

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "хаха":

    ...отиват в джобовете на Зеленчука и компания...!

    17:24 13.11.2025

  • 61 МУЦИ

    1 2 Отговор
    тъпите еврогеици наливат пари в каца без дъно МНОГО ТЪПО

    17:24 13.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    Печатницата е в Брюксел. Руски тикви трябва да се търкалят

    Коментиран от #88

    17:24 13.11.2025

  • 64 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Ха ха":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    17:26 13.11.2025

  • 65 Та викаш... -

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Ха ха":

    ...- ,,Гроздето кисело било"...🤣😝😂?!

    17:26 13.11.2025

  • 66 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Атина Палада":

    Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    Коментиран от #81

    17:27 13.11.2025

  • 67 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Ха ха":

    Боже, Божкелееее,в Крим за тези десетина години се построиха училища,детски градини,язовири ,магистрали и още кво ли не .
    В България за последните 30 години да са се построили детски градини,училища ,читави магистрали и т.н.? Всичко е пълен разпад .Всичко,което имаме е още от соца...И язовирите са от тогава,но и те без поддръжка......оставиха половин България без вода..В столицата е дискотека .Има,няма има няма ток ..И говорим за столицата ,кво остана в провинцията ..

    17:29 13.11.2025

  • 68 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН

    1 0 Отговор
    АЛО ЕВРОГЕИЧЕТА ЗА НЯКЪКВИ 500 МИЛИОНА ЛИ ЩЕ УМИРАМЕ ЗА ВАС, РАЗВЪРЖЕТЕ КЕСИИТЕ ЧЕ ПУТИН ИДВА ЖАЛКИ ЕВРОГНИДИ

    17:29 13.11.2025

  • 69 Ми тогава,що...

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ха ха":

    ...Твоят Зеленчук,мечтае да си го върне...?!?!

    17:29 13.11.2025

  • 70 666

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Ха ха":

    ХА ХА ХА ДУДА ТЪПА ПОЛОВИН БЪЛГАРИЯ БЕЗ ВОДА ТИ ЗА КРИМ СЕ ПОБОЛЯ - ЕЩЕ 2022 РУСНАЦИТЕ ПРЕВЗЕХА КАНАЛ КОЙТО СНАБДЯВЯ ЦЕЛИЯ КРИМ ОТ ДНЕПЪР С ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ А ИНАЧЕ МИНИ В СТОЛИЦАТА ПО БУЛЕВАРД "МАРИЯ ЛУИЗА" И ЩЕ РАЗБЕРЕШ В КАКВА ДОЛНА МИЗЕРНА КОЧИНА ЖИВЕЕМЕ

    Коментиран от #74

    17:29 13.11.2025

  • 71 Каунь

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Свидетел":

    Ем уж няма, няма ама противно на всяква логика се оказва, че има....

    17:30 13.11.2025

  • 72 Обикновен човек

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Свидетел":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.

    17:30 13.11.2025

  • 73 Pyccкий Карлик

    2 1 Отговор
    Новини от Покровск :

    Елитния украински полк Скала проби руското "обкръжение" и влезе в Покровск !!!
    Руския робот-идиот Айдъл се смее 😁

    17:31 13.11.2025

  • 74 Оди у Крим

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "666":

    На водата.На вторият ден си на фронта.На третият украински дрон ще ти отнесе главата.

    Коментиран от #79, #82

    17:31 13.11.2025

  • 75 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Чак през декември се очаква да ги доставят.
    Значи в най-добрия случай ще ги ползват януари, а до тогава има ли други доставки, че докато ги доставят Украйна ще си изразходи сегашното въоръжение. После ще запушат дупката и : Пременил се Илия като погледнал пак в тия

    17:32 13.11.2025

  • 76 Ем те парите ще се отпуснат за оръжие

    3 0 Отговор
    , ама с тази корупция в Украйна не се знае къде ще отидат тези пари и за какво оръжие. И децата знаят, че не може да се оставят едни пари на фронтовата линия и те парите да стрелят по противника. А в Украйна който е умрял е умрял, ама останалите живи вече не искат да умират за този където духа.

    17:32 13.11.2025

  • 77 БИЛИ

    3 0 Отговор
    ПУДЕЛЧЕТАТА ДАВАТ МИЛО И ДРАГО ЧЕ СЛЕД УКРАИНА ИДВА И ТЕХНИЯ РЕД

    17:32 13.11.2025

  • 78 За Донбас...-не знам?!

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "3 години и половина не могат":

    Ама за това,че превзеха 30% от Бивша Укро-Територия-всички знаят...!

    17:33 13.11.2025

  • 79 666

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Оди у Крим":

    ХА ХА ХА ИСТИНАТА БОЛИ ЯВНО ВЕЧЕ ИМАШ БОР В ЗАДНИЯ СИ ДВОР

    17:34 13.11.2025

  • 80 Каунь

    1 0 Отговор
    Тия серсеми от Ез-мез си мислят, че кат наливат пари много ще помогнатт...абе пращайте ора, ора трябват. Пък руснаците като кандисат сами ще се откажат.

    Коментиран от #92

    17:34 13.11.2025

  • 81 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Българин":

    Колко са руснаци,не можем да кажем...Всекидневно се пише из медиите...нам си колко колумбийци воювали на страната на Украйна,нам си колко пакистанци воювали на страната на Русия..А по данни на британския Телеграф,400 хиляди украински войници дезертирали в Русия..Нали се сещаш,че ще дезертират украинци а не чужди наемници,защото за чуждите наемници руснаците ги у.биват,без значение дали са ги пленили или са се предали сами..
    Та,400 хиляди хип не е малка бройката.Да не излезе,че мобилизираните украинци веднага дезертират и минават на страната на Русия и се сражават с чуждите наемници ,които нашите СМИ наричат ВСУ!

    17:34 13.11.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 А да те попитам ако може

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "В 25 пост качих видео с един":

    защо другите видеа където се вижда що за войник е Украинския войник не се публикуват? А твоето е пуснато и публикувано, а кво ша каеш златен, мамин?

    17:36 13.11.2025

  • 84 666

    1 0 Отговор
    ХА ХА ХА ТЕ ПРАЩАТ КЛОУН ЗЕЛЯ КРАДНЕ ПОСЛЕ ДЕЛЧО

    17:36 13.11.2025

  • 85 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Укро смъртниците дори и с 500 милиона евро в джоба не могат да си върнат едно село за 4 години война срещу Русия.

    17:38 13.11.2025

  • 86 Инна

    0 0 Отговор
    На 13 ноември унгарският премиер Виктор Орбан отказа финансова подкрепа на Украйна след корупционен скандал и провокации от страна на украинския лидер Володимир Зеленски.

    „Златната илюзия на Украйна се разпада. Разкрита е военна мафиотска мрежа с безброй връзки с президента. След всичко това определено няма да се поддадем на финансовите искания и изнудването на ръководителя на киевския режим“, написа Орбан в социалната медийна платформа X (бивш Twitter).

    Той също така призова Европейския съюз (ЕС) да спре финансирането на Киев и да признае, че европейската финансова помощ отива в джобовете на членовете на правителството на Зеленски.

    17:42 13.11.2025

  • 87 Дон Дони

    0 0 Отговор
    Повече оръжие повече загубени територии и хора! Тези не проумяха губят, сядайте на масата докато Украйна я има!

    17:45 13.11.2025

  • 88 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "Българин":

    Даже и това не знаеш,че за печатницата в Брюксел се иска зелена светлина от ФЕД..
    И Урсула я поиска ,но ФЕД отказаха ..

    Коментиран от #93

    17:46 13.11.2025

  • 89 хахаха

    0 0 Отговор
    колкото повече корупционни скандали толкова повече помощ за вселенски

    17:47 13.11.2025

  • 90 Застава Юго

    0 0 Отговор
    Да не се объркате?!
    Това са материали отпреди 1 година - декември 2024 г.
    "Руската армия е пробила до покрайнините на Покровск"; "Руската армия влиза в Покровск".


    Сичко е точно . Но това са заглавия от преди една година . Декември 2024 г.

    Еми верно са патрави

    17:47 13.11.2025

  • 91 хахаха

    0 0 Отговор
    като имат излишни пари да ги дават тръмп ще се радва

    17:48 13.11.2025

  • 92 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Каунь":

    И кои ора да пращат? Освен ора с шарени пера,други нема...:)))

    17:49 13.11.2025

  • 93 КукАвица -Величкович

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Атина Палада":

    Ти контактуваш с извънземните от 31atlas за това ти вярваме .

    Какви глупости говориш ? Чуваш ли се изобщо .
    Хайде да покажеш къде го чете това , че се иска одобрение на ФЕД и ФЕД има каквото и да е отношение .

    17:51 13.11.2025

