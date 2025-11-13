Северни съюзници отпускат 500 милиона долара за оръжие за Украйна

Дания, Естония, Финландия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция ще осигурят общо 500 милиона долара за закупуване на оръжие за Украйна чрез международния механизъм PURL (Priority Ukraine Requirements List - „Списък на приоритетните потребности на Украйна“), съобщава официалният сайт на НАТО, предава News.bg.
PURL представлява координирана схема за съвместно финансиране и доставка на въоръжение, чрез която европейските съюзници поръчват оръжие от Съединените щати и го предават директно на украинските въоръжени сили. Механизмът цели да избегне бюрократични забавяния, да стандартизира въоръжението с това на НАТО и да осигури бърз достъп до боеприпаси и системи, от които Киев има най-голяма нужда.
Програмата стартира през 2025 г., когато няколко страни от ЕС и Канада обявиха първоначален принос от 2 милиарда долара. Новият транш от северноевропейските държави ще бъде насочен към системи за противовъздушна отбрана, артилерийски боеприпаси и средства за радиоелектронна борба.
По данни на НАТО, PURL позволява на държавите-донори да обединяват ресурси, така че дори малките страни да могат да участват в големи поръчки чрез колективни договори с американски производители. Това прави механизма един от най-гъвкавите инструменти за военна помощ за Украйна от началото на войната.
Очаква се доставките по новия пакет да започнат още през декември, с акцент върху зимната защита на украинските градове от въздушни удари.
2 Последния Софиянец
16:54 13.11.2025
3 Шопо
Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.
Коментиран от #22
16:54 13.11.2025
4 Винченцо Андолини
16:55 13.11.2025
5 И така
16:55 13.11.2025
6 име
16:56 13.11.2025
7 Пич
Коментиран от #8, #18
16:56 13.11.2025
9 Нищо
Коментиран от #15
17:00 13.11.2025
10 Далавера Импекс
17:00 13.11.2025
11 Уф Божкеее...!
Та тя Покрайна вече падна...!
А това,което остана от нея,няма вече хора,които да се бият за нея...!
Освен ако не ,,бусовизирате" тия тсрикати-лентяи-украинци от нашите курорти,дали ,,Взятка",минимум по 10 хилки долара,за да избягат от мобилизация ...!
17:02 13.11.2025
12 Питащ
Коментиран от #24
17:03 13.11.2025
15 Руски Зет блогър
До коментар #9 от "Нищо":Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.
Коментиран от #19
17:04 13.11.2025
16 Обаче наистина...!
Последният Украинец...!
Срама и съвест-нямате ли...?!?!
17:04 13.11.2025
21 Добри новини
17:06 13.11.2025
22 Докато се въоръжи ЕС
До коментар #3 от "Шопо":Пак Шопа не разбрал.
Коментиран от #49
17:06 13.11.2025
23 Копейкотрошач
До коментар #14 от "Пич":Колко минути ще ти издържи втатленцето?
Коментиран от #29, #38
17:06 13.11.2025
24 И аз да попитам!
До коментар #12 от "Питащ":А ве,Ко стана с...Тридневният КонтраНаступ...?!?!
Коментиран от #26, #30
17:08 13.11.2025
25 Свидетел
Коментиран от #71, #72
17:08 13.11.2025
26 А Киев за два дня
До коментар #24 от "И аз да попитам!":КогИ? През кой век?
Коментиран от #47
17:09 13.11.2025
27 Нема
До коментар #18 от "Пора":Лубрикант за тебе. Ща жулим на сухо.
17:09 13.11.2025
28 хихи
Денацификацията и демилитаризацията вървят с пълна сила.
Следва връщане на НАТО в границите от 1948 година
Коментиран от #42
17:10 13.11.2025
29 Ако
До коментар #23 от "Копейкотрошач":Не беше такъв женчо , да беше дошъл да провериш!
17:10 13.11.2025
30 Питащ
До коментар #24 от "И аз да попитам!":А ти днес запал ли, свещичка за стотиците хиляди избити русначета?
Коментиран от #53
17:10 13.11.2025
31 Европейският
Коментиран от #36, #44
17:11 13.11.2025
32 Леле
Коментиран от #33
17:11 13.11.2025
33 Бедняшката русофилска иzмет
До коментар #32 от "Леле":От нова година и нас ще ви плащат с евро.
17:12 13.11.2025
34 Pyccкий Карлик
Мечката ще и излезне прескъпо че 24 февруари не пусна бомба над Киев, както сториха американците в Япония и си осигуриха верен и благодарен народ 😁👍
17:12 13.11.2025
35 Ами ДА...!
До коментар #1 от "Миндич":Нали знаете приказката...-
,,Не е виновен тоя дето е изял баницата,а тоя,който му я е дал...!"
17:13 13.11.2025
37 Експерта от хоремага
17:14 13.11.2025
38 Не разбрах
До коментар #23 от "Копейкотрошач":Това " копейкотрошач." е "к/ротрошачка , нали ?.
Коментиран от #55
17:14 13.11.2025
39 Зельо
17:14 13.11.2025
40 Сатана Z
17:14 13.11.2025
41 Точен
17:15 13.11.2025
42 3 години и половина не могат
До коментар #28 от "хихи":да превземат 30%от Донбас, че просиха и севернокорейци щото ВСУ им изтрепа мужиците. 5 пъти повече жертви и потрошена техника от тази на Украйна.
Коментиран от #78
17:15 13.11.2025
43 Кобзон
До коментар #1 от "Миндич":Крайната дестинация е при мен.
17:16 13.11.2025
44 Pyccкий Карлик
До коментар #31 от "Европейският":"...И струва ли толкова животи..."
Европейците са родствени скандинавски, германски и галски племена, какво ги вълнуват бушмени, хути, друзи, укри, руси ? Това си е вътрешен пост-съветски проблем, нека се оправят колкото искат. Стискам им палци ))
17:16 13.11.2025
45 хаха
Няма по-добро оползотворяване на данъците от това да отиват за изтрепване на руски конскрипти...
Коментиран от #57, #60
17:17 13.11.2025
47 А Крим за два дня...
До коментар #26 от "А Киев за два дня":КогИ? През кой век?
Коментиран от #56
17:18 13.11.2025
48 Копейка
17:18 13.11.2025
49 Атина Палада
До коментар #22 от "Докато се въоръжи ЕС":И с кво ше се въоръжи? Урсула ти каза,че нема кинти .:) Отказаха й да й напечатат 800 млрд заем и тя обеси нос,та чак и с оная Каята Калас се изпокараха нещо ..
Коментиран от #63
17:19 13.11.2025
50 604
17:19 13.11.2025
51 Зеления Н@ркоман
Дайте още милиони, а ако дадете милиарди,
ще ви дам и големи комисионни!
17:20 13.11.2025
52 зелкарски
500 милиона долара от 8 държави
слаба реколта
17:21 13.11.2025
53 Друг Питащ
До коментар #30 от "Питащ":А ти днес запал ли, свещичка за стотиците хиляди избити украинчета?
17:21 13.11.2025
54 марта
17:22 13.11.2025
55 604
До коментар #38 от "Не разбрах":Не е... мачкъ копейки с бузити нъ дупиту си...лош многу лош..мъ нище нъ фронтя дъ ги мачкъ....
17:22 13.11.2025
56 Ха ха
До коментар #47 от "А Крим за два дня...":В Крим от 11, години осс.раха всичко. Ходи до го превзема ти😂. От 2014 там няма течаща вода.
Коментиран от #64, #65, #67, #69, #70
17:22 13.11.2025
57 Атина Палада
До коментар #45 от "хаха":Мммда,изтрепват ги с пачките:) Оня руснака -кагебееца дето перял парите на Зеленски и обкръжението му ,откраднати от ЕС ха ха ха
А гламавите европейци се не усещат,че Украйна и Русия ги ограбва .Те пращат милиарди в Украйна,та Украйна да трепе лошите руснаци а Украйна и лошите руснаци си делкат кинтите на ЕС ха ха ха Е,нема такива з.агубе.няци като тия у БрУсел:)))
Коментиран от #66
17:23 13.11.2025
59 В 25 пост качих видео с един
Коментиран от #83
17:24 13.11.2025
60 Там е работата,че...
До коментар #45 от "хаха":...отиват в джобовете на Зеленчука и компания...!
17:24 13.11.2025
61 МУЦИ
17:24 13.11.2025
63 Българин
До коментар #49 от "Атина Палада":Печатницата е в Брюксел. Руски тикви трябва да се търкалят
Коментиран от #88
17:24 13.11.2025
64 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #56 от "Ха ха":Как пък един клепар не замина за руският рай?
17:26 13.11.2025
65 Та викаш... -
До коментар #56 от "Ха ха":...- ,,Гроздето кисело било"...🤣😝😂?!
17:26 13.11.2025
66 Българин
До коментар #57 от "Атина Палада":Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
Коментиран от #81
17:27 13.11.2025
67 Атина Палада
До коментар #56 от "Ха ха":Боже, Божкелееее,в Крим за тези десетина години се построиха училища,детски градини,язовири ,магистрали и още кво ли не .
В България за последните 30 години да са се построили детски градини,училища ,читави магистрали и т.н.? Всичко е пълен разпад .Всичко,което имаме е още от соца...И язовирите са от тогава,но и те без поддръжка......оставиха половин България без вода..В столицата е дискотека .Има,няма има няма ток ..И говорим за столицата ,кво остана в провинцията ..
17:29 13.11.2025
68 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН
17:29 13.11.2025
69 Ми тогава,що...
До коментар #56 от "Ха ха":...Твоят Зеленчук,мечтае да си го върне...?!?!
17:29 13.11.2025
70 666
До коментар #56 от "Ха ха":ХА ХА ХА ДУДА ТЪПА ПОЛОВИН БЪЛГАРИЯ БЕЗ ВОДА ТИ ЗА КРИМ СЕ ПОБОЛЯ - ЕЩЕ 2022 РУСНАЦИТЕ ПРЕВЗЕХА КАНАЛ КОЙТО СНАБДЯВЯ ЦЕЛИЯ КРИМ ОТ ДНЕПЪР С ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ А ИНАЧЕ МИНИ В СТОЛИЦАТА ПО БУЛЕВАРД "МАРИЯ ЛУИЗА" И ЩЕ РАЗБЕРЕШ В КАКВА ДОЛНА МИЗЕРНА КОЧИНА ЖИВЕЕМЕ
Коментиран от #74
17:29 13.11.2025
71 Каунь
До коментар #25 от "Свидетел":Ем уж няма, няма ама противно на всяква логика се оказва, че има....
17:30 13.11.2025
72 Обикновен човек
До коментар #25 от "Свидетел":Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.
17:30 13.11.2025
73 Pyccкий Карлик
Елитния украински полк Скала проби руското "обкръжение" и влезе в Покровск !!!
Руския робот-идиот Айдъл се смее 😁
17:31 13.11.2025
74 Оди у Крим
До коментар #70 от "666":На водата.На вторият ден си на фронта.На третият украински дрон ще ти отнесе главата.
Коментиран от #79, #82
17:31 13.11.2025
75 Я пък тоя
Значи в най-добрия случай ще ги ползват януари, а до тогава има ли други доставки, че докато ги доставят Украйна ще си изразходи сегашното въоръжение. После ще запушат дупката и : Пременил се Илия като погледнал пак в тия
17:32 13.11.2025
76 Ем те парите ще се отпуснат за оръжие
17:32 13.11.2025
77 БИЛИ
17:32 13.11.2025
78 За Донбас...-не знам?!
До коментар #42 от "3 години и половина не могат":Ама за това,че превзеха 30% от Бивша Укро-Територия-всички знаят...!
17:33 13.11.2025
79 666
До коментар #74 от "Оди у Крим":ХА ХА ХА ИСТИНАТА БОЛИ ЯВНО ВЕЧЕ ИМАШ БОР В ЗАДНИЯ СИ ДВОР
17:34 13.11.2025
80 Каунь
Коментиран от #92
17:34 13.11.2025
81 Атина Палада
До коментар #66 от "Българин":Колко са руснаци,не можем да кажем...Всекидневно се пише из медиите...нам си колко колумбийци воювали на страната на Украйна,нам си колко пакистанци воювали на страната на Русия..А по данни на британския Телеграф,400 хиляди украински войници дезертирали в Русия..Нали се сещаш,че ще дезертират украинци а не чужди наемници,защото за чуждите наемници руснаците ги у.биват,без значение дали са ги пленили или са се предали сами..
Та,400 хиляди хип не е малка бройката.Да не излезе,че мобилизираните украинци веднага дезертират и минават на страната на Русия и се сражават с чуждите наемници ,които нашите СМИ наричат ВСУ!
17:34 13.11.2025
83 А да те попитам ако може
До коментар #59 от "В 25 пост качих видео с един":защо другите видеа където се вижда що за войник е Украинския войник не се публикуват? А твоето е пуснато и публикувано, а кво ша каеш златен, мамин?
17:36 13.11.2025
84 666
17:36 13.11.2025
85 Сатана Z
17:38 13.11.2025
86 Инна
„Златната илюзия на Украйна се разпада. Разкрита е военна мафиотска мрежа с безброй връзки с президента. След всичко това определено няма да се поддадем на финансовите искания и изнудването на ръководителя на киевския режим“, написа Орбан в социалната медийна платформа X (бивш Twitter).
Той също така призова Европейския съюз (ЕС) да спре финансирането на Киев и да признае, че европейската финансова помощ отива в джобовете на членовете на правителството на Зеленски.
17:42 13.11.2025
87 Дон Дони
17:45 13.11.2025
88 Атина Палада
До коментар #63 от "Българин":Даже и това не знаеш,че за печатницата в Брюксел се иска зелена светлина от ФЕД..
И Урсула я поиска ,но ФЕД отказаха ..
Коментиран от #93
17:46 13.11.2025
89 хахаха
17:47 13.11.2025
90 Застава Юго
Това са материали отпреди 1 година - декември 2024 г.
"Руската армия е пробила до покрайнините на Покровск"; "Руската армия влиза в Покровск".
Сичко е точно . Но това са заглавия от преди една година . Декември 2024 г.
Еми верно са патрави
17:47 13.11.2025
91 хахаха
17:48 13.11.2025
92 Атина Палада
До коментар #80 от "Каунь":И кои ора да пращат? Освен ора с шарени пера,други нема...:)))
17:49 13.11.2025
93 КукАвица -Величкович
До коментар #88 от "Атина Палада":Ти контактуваш с извънземните от 31atlas за това ти вярваме .
Какви глупости говориш ? Чуваш ли се изобщо .
Хайде да покажеш къде го чете това , че се иска одобрение на ФЕД и ФЕД има каквото и да е отношение .
17:51 13.11.2025