Северни съюзници отпускат 500 милиона долара за оръжие за Украйна

Дания, Естония, Финландия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция ще осигурят общо 500 милиона долара за закупуване на оръжие за Украйна чрез международния механизъм PURL (Priority Ukraine Requirements List - „Списък на приоритетните потребности на Украйна“), съобщава официалният сайт на НАТО, предава News.bg.

PURL представлява координирана схема за съвместно финансиране и доставка на въоръжение, чрез която европейските съюзници поръчват оръжие от Съединените щати и го предават директно на украинските въоръжени сили. Механизмът цели да избегне бюрократични забавяния, да стандартизира въоръжението с това на НАТО и да осигури бърз достъп до боеприпаси и системи, от които Киев има най-голяма нужда.

Програмата стартира през 2025 г., когато няколко страни от ЕС и Канада обявиха първоначален принос от 2 милиарда долара. Новият транш от северноевропейските държави ще бъде насочен към системи за противовъздушна отбрана, артилерийски боеприпаси и средства за радиоелектронна борба.

По данни на НАТО, PURL позволява на държавите-донори да обединяват ресурси, така че дори малките страни да могат да участват в големи поръчки чрез колективни договори с американски производители. Това прави механизма един от най-гъвкавите инструменти за военна помощ за Украйна от началото на войната.

Очаква се доставките по новия пакет да започнат още през декември, с акцент върху зимната защита на украинските градове от въздушни удари.