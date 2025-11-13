Новини
Центърът „Рубикон“: Тайната сила зад руската атака в Покровск
  Тема: Украйна

13 Ноември, 2025 17:56 3 077 74

Подразделението за напреднали безпилотни технологии се превръща в ключов фактор в руската атака, ловувайки украински оператори на дронове

Центърът „Рубикон“: Тайната сила зад руската атака в Покровск - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските войски успяха да влязат в Покровск отчасти благодарение на подразделението „Рубикон“, съобщава Financial Times, предава News.bg.

Това звено използва дронове, за да „ловува“ украински оператори на дронове.

„Лесно е да се замени дрон, но е трудно да се замени оператор на дрон“, заяви пред изданието украинският оператор Дмитрий.

Артьом Карякин, украински войник, служещ близо до Покровск, нарече „Рубикон“ „основния проблем“ в битката за града. „Ако руснаците нямаха толкова компетентни оператори на дронове, пехотата им нямаше да може да влезе в града“, обясни той, добавяйки, че да си оператор на дрон днес е много опасна работа.

Според Роб Лий от Института за международни политически изследвания във Филаделфия, „Рубикон“ разполага с около 5000 служители и значителна финансова база. „Това е повече от просто звено: това е център за разработка на широк спектър от системи, свързани с дронове“, уточнява той.

Подразделението разработва, анализира и внедрява нови тактически решения и процедури, както и обучава оператори. Центърът за напреднали безпилотни технологии „Рубикон“ е създаден през 2024 г., с цели да обучава специалисти по дронове, да разработва и тества нови роботизирани системи и да ги внедрява във военните операции.


Оценка 3.6 от 43 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    11 56 Отговор
    При Покровск.....за кой ли път

    Коментиран от #14, #24

    17:58 13.11.2025

  • 2 Пропа

    14 21 Отговор
    Ганда без край

    17:58 13.11.2025

  • 3 Тити

    8 37 Отговор
    Все едно са превзели Китай

    17:59 13.11.2025

  • 4 честен ционист

    17 18 Отговор
    Братишките имат едни джаджи като радио станции, които засичат и блокират предавателите на дрончетата в радиус от 1км.

    Коментиран от #11

    18:01 13.11.2025

  • 5 Хохо Бохо

    54 7 Отговор
    То ако не беше високата трева перемогата отдавна да е стигнала Владивосток

    18:02 13.11.2025

  • 6 Ма юного

    10 45 Отговор
    Ви е стара информацията.Преди седмица един команден център на Рубикон стана на пепел.Та който трябва знае къде да ги лумбари.А вие от факти си припадайте .

    Коментиран от #40

    18:02 13.11.2025

  • 7 Силата на Москва е в свирката .

    12 54 Отговор
    Днес идват важни новини от покровското направление.
    Битката за града постепенно се превърна в смъртоносна война на сенки — конфликт, в който шансовете за оцеляване са нищожни. Руската армия се разпада под тежестта на собствените си загуби, а опитите ѝ да превземе Покровск се превръщат в бавно срутване на морала и дезертиране на цели подразделения.
    За мнозина руски войници заповедта да атакуват Покровск вече звучи като смъртна присъда. В редиците им се шепне, че влизането в града означава сигурно унищожение от украинската артилерия и дронове. Видеозаписи от района разкриват растящата паника — в един от тях разгневен офицер снима двама войници, които отказват да влязат в града и заявяват, че предпочитат затвора пред самоубийствената мисия. Единият се оплаква от здравословен проблем, другият показва рана, но офицерът остава безмилостен — записва ги, за да им отнеме заплатите и ги заплашва, че ще бъдат изпратени в наказателен батальон, където пак ще бъдат натикани в Покровск под дулото на оръжие.
    Подобни сцени вече не са изключение. Загубите на руската армия са толкова големи, че дори контрактници, привлечени някога от бонуси и обещания, днес предпочитат затвор или плен пред клането, което ги чака на фронта. Но те няма да бъдат върнати в Русия — командването ги използва като пушечно месо, хвърляйки ги в безнадеждни атаки, за да разкрият украинските позиции.

    Коментиран от #16

    18:03 13.11.2025

  • 8 Проблем с ел. енергията в Украйна

    35 6 Отговор
    Докато повечето украинци живеят по графици за спиране на тока, някои региони изглежда не знаят проблеми с електричеството. Това предизвиква социално напрежение, но експертите обясниха, че причината не е "селективността", а техническите ограничения на мрежата, която не е готова за война. Това id съобщили от Министерството на енергетиката в Украйна. Украинските граждани се готвят да попитат Русия и да дадат координатите на райони където тока не спира и няма режим на така наречените богоизбрани Украинци и на тях да спре тока и да станат на режим.

    Коментиран от #27

    18:03 13.11.2025

  • 9 БАЦЕ ЕООД

    6 9 Отговор
    Силна икономика? модерни оръжия? адаптация към динамичния характер на фронта?

    18:05 13.11.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    33 8 Отговор
    Братушките са решили от Украйна да остане само Лвов. И това не е сигурно. Галиция може да отиде при Орбан. Тя и без това си е била тяхна. А да си приберат Прибалтика.

    Коментиран от #15, #45

    18:05 13.11.2025

  • 11 Абе Ла пе

    21 6 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Смутители на честоти на дронове имат и двете страни .В отговор и двете страни развиха дронове управлявани с оптични влака.А ти Чи ки йо си гледай детските и трай.

    18:06 13.11.2025

  • 12 Експерта от хоремага

    32 6 Отговор
    Жълтопаветните клакьори са вродено нещастни хора. По природа са слабохарактерни и някои с непривлекателен външен вид, за което нямат вина. Съответно силно комплексирани. Стратегията на НПОтата е да накарат такъв индивид да се почувства нужен и значим. Така ги превръщат във фанатици, неспособни трезво да оценят реалността. За тях това е приемлив вариант. Пак са нещастни, но неосъзнато.

    Коментиран от #18

    18:06 13.11.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    23 6 Отговор
    За бай Дончо Гренландия, за Путин Украйна и Прибалтика. Това е сделката.

    18:07 13.11.2025

  • 14 Къде?

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":

    Ето това е, с един малък, гениален коментар зачекрваш труда на един преводач ИИ, и на един редактор на свободна практика, 2 курс в журналистическия.
    Трябва направо да пускат празна статия и поле за коментари. Така гениалните кпментиеащи ще имат поле за изява.

    18:08 13.11.2025

  • 15 Кои са ти са ти братушките

    7 25 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Чеченците ,якутите бурятите Тувинците ли бе.Знаеш ли колко руски нефтохима пристанища флот танкове.Ей Се льо.са унищожени .

    18:08 13.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 си дзън

    6 24 Отговор
    Преди малко едно ято розови фламинга прелетя над Нижнекаменския нефтохим и ...бууум.

    18:09 13.11.2025

  • 18 Освалдо Риос

    14 1 Отговор

    До коментар #12 от "Експерта от хоремага":

    Може да са грозновати, ама за сметка на това шавливи.

    18:09 13.11.2025

  • 19 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    9 25 Отговор
    Путин е патологично уплашен за живота си, особено това се изостри през последните години. Затова кремълският пулю все по-често излъчва предварително записани съвещания, срещи и обръщения. При това ги снимат в три еднакви кабинета, разположени в различни резиденции и региони на РФ. Всеки от тях наричат „кабинет в Ново-Огарьово“, но това не е вярно. Има Сочинското копие и Валдайското копие на Ново-Огарьово.

    Забавна подробност: тази резиденция е обградена от 14 позиции на ПВО, 13 от които са „Панцир“. Това е само пет пъти по-малко от ПВО в Москва и областта, чието население е над 20 милиона души.

    Страх тресе noбъpкания диктатор Путлер. 😂

    Коментиран от #37, #42

    18:14 13.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 хихи

    25 4 Отговор
    ей тези украински перални не свършиха....
    много перални много нещо имало в Украйна

    Коментиран от #33

    18:16 13.11.2025

  • 22 Pyccкий Карлик

    8 17 Отговор
    Не спешить !!!
    Нощес елитното украинско поделение Скала влезна в Покровск, докато пияния ру3ки робот Федя се търкаляше по сцената 😁👍

    Коментиран от #32

    18:20 13.11.2025

  • 23 Украйна ще победи

    9 17 Отговор
    Украйна трябва да намери начин да нанася значителни и успешни удари срещу руските военни престъпници в завладените незаконно земи и в цяла Русия. Срещу всички които допринасят за завоевателната война на фашистка Русия!

    Коментиран от #29

    18:21 13.11.2025

  • 24 Видьо Видев

    5 16 Отговор

    До коментар #1 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":

    ПП/ДБ ще се окажат същата измама и поредният проект на Кремъл-
    ако не внесат промени в Избирателният закон!
    -Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита, като недействително, както в ЕС!
    -Да има активна регистрация за изборите,както в ЕС!
    За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели в избирателните списъци!

    Берлинската стена падна, но Кремълската още не е разрушена!

    Коментиран от #34, #39

    18:22 13.11.2025

  • 25 Скоро на фронта

    5 8 Отговор
    руски робот хуманоид!

    Коментиран от #35

    18:27 13.11.2025

  • 26 Ае копейките

    8 9 Отговор
    Лукойл руски ли е или Ротшилдски? Последно?!

    Коментиран от #30

    18:29 13.11.2025

  • 27 Атина Палада

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Проблем с ел. енергията в Украйна":

    И София е на график за спиране на тока .

    18:30 13.11.2025

  • 28 Я пък тоя

    17 5 Отговор
    Не е истина тия изостанали, голи, гладни и пияни руснаци се бият с лопати.
    От къде такава техника, оператори, специалисти, напреднали безпилотни технологии и т.н. Пък и 5000 служители.
    Развалихте кефа на пишещите укрозависими.
    Сега ще има, 5 милиона убити руснаци, Русия губи войната, ходете в Русия, а бе знаеме си ги 🤣🤣🤣

    18:31 13.11.2025

  • 29 АМИ АЗ ЗНАМ ЕДИН

    10 1 Отговор

    До коментар #23 от "Украйна ще победи":

    СВЪРЗВАТ СЕ С ДАРТ ВЕЙДЪР.
    И СИ КУПУВАТ С ПАРИ ОТ ЕС ЗВЕЗДАТА НА СМЪРТТА

    Коментиран от #46

    18:33 13.11.2025

  • 30 Атина Палада

    9 5 Отговор

    До коментар #26 от "Ае копейките":

    И на двете .Обаче със спирането му само след седмица ,спират горивата за Украйна.
    Украйна се зареждаше с горива от българският и румънския Лукойл..Сега и двата спират..Кой спря Лукойл и съответно горивата за Украйна?

    Коментиран от #41

    18:34 13.11.2025

  • 31 В този център

    2 6 Отговор
    ли правят роботите?

    18:35 13.11.2025

  • 32 АМИ ВЕЧЕ ИЗЛЕЗЕ

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Pyccкий Карлик":

    С КРАКАТА НАПРЕД

    18:35 13.11.2025

  • 33 Затова

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "хихи":

    се мотат с Покровск!Виж в Буча,друго беше!

    18:37 13.11.2025

  • 34 Шопо

    10 3 Отговор

    До коментар #24 от "Видьо Видев":

    Ако с избори може да се промени нещо те щяха да са забранени.
    Референдум за ЕС и НАТО, ха ха никой няма да позволи такова нещо !

    18:37 13.11.2025

  • 35 Pyccкий Карлик

    4 10 Отговор

    До коментар #25 от "Скоро на фронта":

    "... Скоро на фронта, руски робот хуманоид..."

    Алкоид, Алкобот, Путиноход, дядя Ваня от двора - таквиз вече има хиляди на СВО и мильони в руските дворове.
    Руснаците създадоха най-русоидния робот, настоящая гордость ))

    Коментиран от #38

    18:38 13.11.2025

  • 36 Това

    2 0 Отговор
    не беше ли лютеница?

    18:39 13.11.2025

  • 37 След операция паяжина,

    3 9 Отговор

    До коментар #19 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":

    Буданов разработи операция фламинго и в момента разработва операция Борсук. Обучени от него борсуци ще атакуват Путин в неговото леговище! Ще го подкопаят и взривят!

    18:40 13.11.2025

  • 38 Орешин

    7 0 Отговор

    До коментар #35 от "Pyccкий Карлик":

    Робота не се спъна, а реагира на спукан плик от публиката!

    Коментиран от #54

    18:41 13.11.2025

  • 39 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #24 от "Видьо Видев":

    Регистрация ли? Ха,че в САЩ си гласуваш без личен документ/лична карта .
    И можеш да обикаляш колкото си искаш урни да си гласуваш! Така е при демокрациите...

    18:41 13.11.2025

  • 40 И тва кой ти го каза...?!

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ма юного":

    Маломуж Огризенков от ,,УкрУнформ",нали...😉?!

    18:42 13.11.2025

  • 41 😂😂😂😂😂

    3 8 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    Украйна е точно след Венецуела по фонов на нефт. А Венецуела има мнпоого нефт🤣🤣🤣.
    Пробвай нещо друго😏

    Коментиран от #50

    18:42 13.11.2025

  • 42 АРЕ БЕ

    9 3 Отговор

    До коментар #19 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":

    ПО ЖАЛЪК ОТ ЗЕЛЕНСКИ ПРЕД ТАБЕЛИТЕ НА АВДЕЕВКА БАХМУТ ЧАСОВ ЯР ПОКРОВСК
    ПО ЖАЛЪК ОТ СИРСКИ С КЛИПЧЕТА ОТ БУНКЕРИ НЕКАДЕ СИ УЖ В ПОКРОВСК
    ПО ЖАЛЪК ОТ ЗАЛУЖНИ В ПИЦАРИЯ В ЛОНДОН
    АМИ НЕМА КАК МЕСТНИ МИ УКРОДЕБИЛИ

    18:42 13.11.2025

  • 43 Вова

    6 1 Отговор
    Скоро Армата и Су57 ще се управляват от роботи!Много сме напред!

    18:43 13.11.2025

  • 44 Уили

    3 10 Отговор
    По-жалък от путлер киснещ 4 години в землянка няма.

    Коментиран от #49, #64

    18:43 13.11.2025

  • 45 Гълъбова

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Веднага при мен!

    18:45 13.11.2025

  • 46 Путин

    2 5 Отговор

    До коментар #29 от "АМИ АЗ ЗНАМ ЕДИН":

    е Дарт Вейдър в тялото на Йода!

    18:46 13.11.2025

  • 47 Операция пръч!

    3 4 Отговор
    Буданов дресира атакуващ пръч! Зареден с взрив, той повежда стадо кози, натоварени с взривове, които атакуват руснаците, защото не искат да говорят по селското наречие от Галичина. Като чуе руски, пръчът направо побеснява! Така е дресиран. Хуква с рогата напред и бум! Взривява!

    18:46 13.11.2025

  • 48 Робот хуманоид

    4 2 Отговор
    В залата нещо гръмна,робота залегна,а операторите го изключиха,преди да започне да стреля!

    18:48 13.11.2025

  • 49 Дон Корлеоне

    2 6 Отговор

    До коментар #44 от "Уили":

    Хаясло щял да облече униформа на горски и да наобиколи Покровско направление. Да види как е.

    18:48 13.11.2025

  • 50 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #41 от "😂😂😂😂😂":

    Общо по природни ресурси като цяло, Украйна е втората най богата след Русия страна..Това е факт!
    Обаче по времето на СВО Украйна е снабдявана с гориво от Нефтохим Бургас и румънския.Сега спират и двата .И това е известен факт,който дори не се крие!
    Сега ,пробвай ти нещо друго:)
    А,междудругото и това не знаеш,че Венецуела е на първо място относно запаси на петрол На второ е С.Арабия ,на трето Русия..Айде бегай сега да си лягаш да спинкаш:)

    Коментиран от #53, #58, #74

    18:50 13.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Тайната сила на Буданов

    2 3 Отговор
    След операция пръч, предстои операция НЕРЕЗ! Дресиран нерез ще поведе в атака стадо агресивни свине, които ще пометат руските позиции!

    18:50 13.11.2025

  • 53 Дамянова

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    ти ли си ?

    18:51 13.11.2025

  • 54 Pyccкий Карлик

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "Орешин":

    Пиши Iron robot в тюба и забрави ру3кия алкаш, двойник на Медведев 😁

    18:52 13.11.2025

  • 55 Мъдреца

    4 2 Отговор
    Викайте слава украине, че скоро няма да я има.

    18:52 13.11.2025

  • 56 Зеленски

    4 2 Отговор
    Буданов се нуждае от финансова подкрепа, за да закупи кози и свине за своите операции. 50 милиарда на месец на първо време. Дайте пари! Дайте! Дайте! Дайте!

    18:53 13.11.2025

  • 57 Успех

    4 1 Отговор
    Русия официално влезна в Г20 !

    18:54 13.11.2025

  • 58 😏😏😏😏😏😏

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    Нито дуна вярна Атинчо😂😂😂😂

    Коментиран от #65

    18:54 13.11.2025

  • 59 Патравата руска армия

    2 6 Отговор
    Руски Су-27 се е разбил приди минути . Екипажът от 2-ма души е отишъл на концерт на Кобзон.

    Удри бай Зеленски !
    Сам се е разбил ,не е бил свален или още не се знае

    Коментиран от #71

    18:58 13.11.2025

  • 60 МиСирски

    2 2 Отговор
    Операциите на Буданов са прекалено скъпи. Паяци, паяжини, фламинго, борсуци, пръчове, нерези и свине...
    Предлагам да бъдат използвани насила мобилизирани, защото са напълно безплатни! Вместо борсуци, насила мобилизирани гимназисти. Два шамара и един ритник и да копат тунел под леговището на Путин!
    Хайл Зеленски!🙋

    19:01 13.11.2025

  • 61 НАТО се смее на руските оръфляци

    2 4 Отговор
    Z-пропагандисти ридаят, че публикуването на кадрите на руски войници в Покровск е довело до ликвидацията им. 😬

    Прословутата колона окаяници сякаш излезли от филма Лудия Макс ,а и с такива превозни средства бяха.
    И са били са избити до крак с дронове в Покровск.

    19:05 13.11.2025

  • 62 За Покровск

    3 0 Отговор
    кога е крайния срок на Вова?

    Коментиран от #67

    19:08 13.11.2025

  • 63 Съвсем

    4 2 Отговор
    объркаха хората с глупостите си. Нали с лопати и кирки се биеха руснаците....

    19:10 13.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "😏😏😏😏😏😏":

    Това,че ти не знаеш не означава,че не е вярно! И нашият Нефтохим доставяше гориво на Украйна и запасите по петрол в първата тройка са точно тези държави в този ред ! Питай някой ,който знае да ти потвърди написаното от мен.

    19:10 13.11.2025

  • 66 Фашистка

    5 1 Отговор
    Украйна няма бъдеще като местна военна структура на фашисткия ЕС до границата на руснаците. Това е реалността. Всичко друго са розови мечти.

    19:12 13.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 тома

    6 1 Отговор
    Покровск падна бандерите се предават но феновете им във факти никога няма да се предадат защото аз съм п.рост и вие сте п.рости

    19:14 13.11.2025

  • 69 Алекса

    5 0 Отговор
    Не бе не Рубикон ! Чиповете от пералните свършиха работата...

    19:14 13.11.2025

  • 70 миСирски

    1 0 Отговор
    Спряха ни доларите! Корумпирани сме били. Един-два милиарда долара на човек пари ли са? Ние не сме много. Аз, Зеленски и още няколко души. Другите получават само лозунги и ритници. А, да. За доларите. Тръмп не дава долари, но Урсула дава евро. Един милиард за нас, два за нея.

    19:21 13.11.2025

  • 71 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Патравата руска армия":

    Нямам търпение Путин да победи Украйна, че Зеленски ще докара страната ни до дефолт. Нито една стотинка за крадливата киевска клика.

    19:25 13.11.2025

  • 72 бай Иван

    2 0 Отговор
    да бе със 60-70 човека според нашите медии атакували Покровск руснаците . А и времето им помогнало щото пък пречело на украйнците . Сега пък само дроновете били в основата на успеха.

    19:27 13.11.2025

  • 73 ОБЕКТИВЕН

    1 0 Отговор
    А сега де! "Рубикон", водещи безпилотни технологии от 22-ри век, е-а си финансирането!?! Ама нали бой с лопати, чипове от перални, външни тоалетна!?! Альооу, НАТЬО, САЩ, ЕС, Зельо, кое от двете не е вярно. Май това, дето ви се ще, а?

    19:27 13.11.2025

  • 74 КВИ ГЛУПОСТИ ДРЪНКАШ

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    УКРАЙНА Е БОГАТА НА ЗЪРНО ЖЕЛЯЗО И ВЪГЛИЩА И ВОДА
    БОГАТА ДЪРЖАВА НАСЕЛЕНА ОТ ТЪПАН.....АРИ КРАДЕНИ ОТ ХАЗАРИ .
    НАЙ МРЪСНИТЕ НОВОПОКРЪСТЕНИ ЕВРЕЙ
    ТОЛКОЗ
    АЙДЕ СЛАВА ЦУКЕРМАНА
    БОКЛУЦИ НЕЩАСТНИ

    19:27 13.11.2025

Новини по държави:
