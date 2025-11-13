Центърът „Рубикон“: Тайната сила зад руската атака в Покровск

Руските войски успяха да влязат в Покровск отчасти благодарение на подразделението „Рубикон“, съобщава Financial Times, предава News.bg.
Това звено използва дронове, за да „ловува“ украински оператори на дронове.
„Лесно е да се замени дрон, но е трудно да се замени оператор на дрон“, заяви пред изданието украинският оператор Дмитрий.
Артьом Карякин, украински войник, служещ близо до Покровск, нарече „Рубикон“ „основния проблем“ в битката за града. „Ако руснаците нямаха толкова компетентни оператори на дронове, пехотата им нямаше да може да влезе в града“, обясни той, добавяйки, че да си оператор на дрон днес е много опасна работа.
Според Роб Лий от Института за международни политически изследвания във Филаделфия, „Рубикон“ разполага с около 5000 служители и значителна финансова база. „Това е повече от просто звено: това е център за разработка на широк спектър от системи, свързани с дронове“, уточнява той.
Подразделението разработва, анализира и внедрява нови тактически решения и процедури, както и обучава оператори. Центърът за напреднали безпилотни технологии „Рубикон“ е създаден през 2024 г., с цели да обучава специалисти по дронове, да разработва и тества нови роботизирани системи и да ги внедрява във военните операции.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПОГРОМ ЗА ПУТИН
Коментиран от #14, #24
17:58 13.11.2025
2 Пропа
17:58 13.11.2025
3 Тити
17:59 13.11.2025
4 честен ционист
Коментиран от #11
18:01 13.11.2025
5 Хохо Бохо
18:02 13.11.2025
6 Ма юного
Коментиран от #40
18:02 13.11.2025
7 Силата на Москва е в свирката .
Битката за града постепенно се превърна в смъртоносна война на сенки — конфликт, в който шансовете за оцеляване са нищожни. Руската армия се разпада под тежестта на собствените си загуби, а опитите ѝ да превземе Покровск се превръщат в бавно срутване на морала и дезертиране на цели подразделения.
За мнозина руски войници заповедта да атакуват Покровск вече звучи като смъртна присъда. В редиците им се шепне, че влизането в града означава сигурно унищожение от украинската артилерия и дронове. Видеозаписи от района разкриват растящата паника — в един от тях разгневен офицер снима двама войници, които отказват да влязат в града и заявяват, че предпочитат затвора пред самоубийствената мисия. Единият се оплаква от здравословен проблем, другият показва рана, но офицерът остава безмилостен — записва ги, за да им отнеме заплатите и ги заплашва, че ще бъдат изпратени в наказателен батальон, където пак ще бъдат натикани в Покровск под дулото на оръжие.
Подобни сцени вече не са изключение. Загубите на руската армия са толкова големи, че дори контрактници, привлечени някога от бонуси и обещания, днес предпочитат затвор или плен пред клането, което ги чака на фронта. Но те няма да бъдат върнати в Русия — командването ги използва като пушечно месо, хвърляйки ги в безнадеждни атаки, за да разкрият украинските позиции.
Коментиран от #16
18:03 13.11.2025
8 Проблем с ел. енергията в Украйна
Коментиран от #27
18:03 13.11.2025
9 БАЦЕ ЕООД
18:05 13.11.2025
10 Данко Харсъзина
Коментиран от #15, #45
18:05 13.11.2025
11 Абе Ла пе
До коментар #4 от "честен ционист":Смутители на честоти на дронове имат и двете страни .В отговор и двете страни развиха дронове управлявани с оптични влака.А ти Чи ки йо си гледай детските и трай.
18:06 13.11.2025
12 Експерта от хоремага
Коментиран от #18
18:06 13.11.2025
13 Данко Харсъзина
18:07 13.11.2025
14 Къде?
До коментар #1 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":Ето това е, с един малък, гениален коментар зачекрваш труда на един преводач ИИ, и на един редактор на свободна практика, 2 курс в журналистическия.
Трябва направо да пускат празна статия и поле за коментари. Така гениалните кпментиеащи ще имат поле за изява.
18:08 13.11.2025
15 Кои са ти са ти братушките
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Чеченците ,якутите бурятите Тувинците ли бе.Знаеш ли колко руски нефтохима пристанища флот танкове.Ей Се льо.са унищожени .
18:08 13.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 си дзън
18:09 13.11.2025
18 Освалдо Риос
До коментар #12 от "Експерта от хоремага":Може да са грозновати, ама за сметка на това шавливи.
18:09 13.11.2025
19 Пусин е най-жалкия главнокомандващ
Забавна подробност: тази резиденция е обградена от 14 позиции на ПВО, 13 от които са „Панцир“. Това е само пет пъти по-малко от ПВО в Москва и областта, чието население е над 20 милиона души.
Страх тресе noбъpкания диктатор Путлер. 😂
Коментиран от #37, #42
18:14 13.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 хихи
много перални много нещо имало в Украйна
Коментиран от #33
18:16 13.11.2025
22 Pyccкий Карлик
Нощес елитното украинско поделение Скала влезна в Покровск, докато пияния ру3ки робот Федя се търкаляше по сцената 😁👍
Коментиран от #32
18:20 13.11.2025
23 Украйна ще победи
Коментиран от #29
18:21 13.11.2025
24 Видьо Видев
До коментар #1 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":ПП/ДБ ще се окажат същата измама и поредният проект на Кремъл-
ако не внесат промени в Избирателният закон!
-Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита, като недействително, както в ЕС!
-Да има активна регистрация за изборите,както в ЕС!
За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели в избирателните списъци!
Берлинската стена падна, но Кремълската още не е разрушена!
Коментиран от #34, #39
18:22 13.11.2025
25 Скоро на фронта
Коментиран от #35
18:27 13.11.2025
26 Ае копейките
Коментиран от #30
18:29 13.11.2025
27 Атина Палада
До коментар #8 от "Проблем с ел. енергията в Украйна":И София е на график за спиране на тока .
18:30 13.11.2025
28 Я пък тоя
От къде такава техника, оператори, специалисти, напреднали безпилотни технологии и т.н. Пък и 5000 служители.
Развалихте кефа на пишещите укрозависими.
Сега ще има, 5 милиона убити руснаци, Русия губи войната, ходете в Русия, а бе знаеме си ги 🤣🤣🤣
18:31 13.11.2025
29 АМИ АЗ ЗНАМ ЕДИН
До коментар #23 от "Украйна ще победи":СВЪРЗВАТ СЕ С ДАРТ ВЕЙДЪР.
И СИ КУПУВАТ С ПАРИ ОТ ЕС ЗВЕЗДАТА НА СМЪРТТА
Коментиран от #46
18:33 13.11.2025
30 Атина Палада
До коментар #26 от "Ае копейките":И на двете .Обаче със спирането му само след седмица ,спират горивата за Украйна.
Украйна се зареждаше с горива от българският и румънския Лукойл..Сега и двата спират..Кой спря Лукойл и съответно горивата за Украйна?
Коментиран от #41
18:34 13.11.2025
31 В този център
18:35 13.11.2025
32 АМИ ВЕЧЕ ИЗЛЕЗЕ
До коментар #22 от "Pyccкий Карлик":С КРАКАТА НАПРЕД
18:35 13.11.2025
33 Затова
До коментар #21 от "хихи":се мотат с Покровск!Виж в Буча,друго беше!
18:37 13.11.2025
34 Шопо
До коментар #24 от "Видьо Видев":Ако с избори може да се промени нещо те щяха да са забранени.
Референдум за ЕС и НАТО, ха ха никой няма да позволи такова нещо !
18:37 13.11.2025
35 Pyccкий Карлик
До коментар #25 от "Скоро на фронта":"... Скоро на фронта, руски робот хуманоид..."
Алкоид, Алкобот, Путиноход, дядя Ваня от двора - таквиз вече има хиляди на СВО и мильони в руските дворове.
Руснаците създадоха най-русоидния робот, настоящая гордость ))
Коментиран от #38
18:38 13.11.2025
36 Това
18:39 13.11.2025
37 След операция паяжина,
До коментар #19 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":Буданов разработи операция фламинго и в момента разработва операция Борсук. Обучени от него борсуци ще атакуват Путин в неговото леговище! Ще го подкопаят и взривят!
18:40 13.11.2025
38 Орешин
До коментар #35 от "Pyccкий Карлик":Робота не се спъна, а реагира на спукан плик от публиката!
Коментиран от #54
18:41 13.11.2025
39 Атина Палада
До коментар #24 от "Видьо Видев":Регистрация ли? Ха,че в САЩ си гласуваш без личен документ/лична карта .
И можеш да обикаляш колкото си искаш урни да си гласуваш! Така е при демокрациите...
18:41 13.11.2025
40 И тва кой ти го каза...?!
До коментар #6 от "Ма юного":Маломуж Огризенков от ,,УкрУнформ",нали...😉?!
18:42 13.11.2025
41 😂😂😂😂😂
До коментар #30 от "Атина Палада":Украйна е точно след Венецуела по фонов на нефт. А Венецуела има мнпоого нефт🤣🤣🤣.
Пробвай нещо друго😏
Коментиран от #50
18:42 13.11.2025
42 АРЕ БЕ
До коментар #19 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":ПО ЖАЛЪК ОТ ЗЕЛЕНСКИ ПРЕД ТАБЕЛИТЕ НА АВДЕЕВКА БАХМУТ ЧАСОВ ЯР ПОКРОВСК
ПО ЖАЛЪК ОТ СИРСКИ С КЛИПЧЕТА ОТ БУНКЕРИ НЕКАДЕ СИ УЖ В ПОКРОВСК
ПО ЖАЛЪК ОТ ЗАЛУЖНИ В ПИЦАРИЯ В ЛОНДОН
АМИ НЕМА КАК МЕСТНИ МИ УКРОДЕБИЛИ
18:42 13.11.2025
43 Вова
18:43 13.11.2025
44 Уили
Коментиран от #49, #64
18:43 13.11.2025
45 Гълъбова
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Веднага при мен!
18:45 13.11.2025
46 Путин
До коментар #29 от "АМИ АЗ ЗНАМ ЕДИН":е Дарт Вейдър в тялото на Йода!
18:46 13.11.2025
47 Операция пръч!
18:46 13.11.2025
48 Робот хуманоид
18:48 13.11.2025
49 Дон Корлеоне
До коментар #44 от "Уили":Хаясло щял да облече униформа на горски и да наобиколи Покровско направление. Да види как е.
18:48 13.11.2025
50 Атина Палада
До коментар #41 от "😂😂😂😂😂":Общо по природни ресурси като цяло, Украйна е втората най богата след Русия страна..Това е факт!
Обаче по времето на СВО Украйна е снабдявана с гориво от Нефтохим Бургас и румънския.Сега спират и двата .И това е известен факт,който дори не се крие!
Сега ,пробвай ти нещо друго:)
А,междудругото и това не знаеш,че Венецуела е на първо място относно запаси на петрол На второ е С.Арабия ,на трето Русия..Айде бегай сега да си лягаш да спинкаш:)
Коментиран от #53, #58, #74
18:50 13.11.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Тайната сила на Буданов
18:50 13.11.2025
53 Дамянова
До коментар #50 от "Атина Палада":ти ли си ?
18:51 13.11.2025
54 Pyccкий Карлик
До коментар #38 от "Орешин":Пиши Iron robot в тюба и забрави ру3кия алкаш, двойник на Медведев 😁
18:52 13.11.2025
55 Мъдреца
18:52 13.11.2025
56 Зеленски
18:53 13.11.2025
57 Успех
18:54 13.11.2025
58 😏😏😏😏😏😏
До коментар #50 от "Атина Палада":Нито дуна вярна Атинчо😂😂😂😂
Коментиран от #65
18:54 13.11.2025
59 Патравата руска армия
Удри бай Зеленски !
Сам се е разбил ,не е бил свален или още не се знае
Коментиран от #71
18:58 13.11.2025
60 МиСирски
Предлагам да бъдат използвани насила мобилизирани, защото са напълно безплатни! Вместо борсуци, насила мобилизирани гимназисти. Два шамара и един ритник и да копат тунел под леговището на Путин!
Хайл Зеленски!🙋
19:01 13.11.2025
61 НАТО се смее на руските оръфляци
Прословутата колона окаяници сякаш излезли от филма Лудия Макс ,а и с такива превозни средства бяха.
И са били са избити до крак с дронове в Покровск.
19:05 13.11.2025
62 За Покровск
Коментиран от #67
19:08 13.11.2025
63 Съвсем
19:10 13.11.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Атина Палада
До коментар #58 от "😏😏😏😏😏😏":Това,че ти не знаеш не означава,че не е вярно! И нашият Нефтохим доставяше гориво на Украйна и запасите по петрол в първата тройка са точно тези държави в този ред ! Питай някой ,който знае да ти потвърди написаното от мен.
19:10 13.11.2025
66 Фашистка
19:12 13.11.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 тома
19:14 13.11.2025
69 Алекса
19:14 13.11.2025
70 миСирски
19:21 13.11.2025
71 Анонимен
До коментар #59 от "Патравата руска армия":Нямам търпение Путин да победи Украйна, че Зеленски ще докара страната ни до дефолт. Нито една стотинка за крадливата киевска клика.
19:25 13.11.2025
72 бай Иван
19:27 13.11.2025
73 ОБЕКТИВЕН
19:27 13.11.2025
74 КВИ ГЛУПОСТИ ДРЪНКАШ
До коментар #50 от "Атина Палада":УКРАЙНА Е БОГАТА НА ЗЪРНО ЖЕЛЯЗО И ВЪГЛИЩА И ВОДА
БОГАТА ДЪРЖАВА НАСЕЛЕНА ОТ ТЪПАН.....АРИ КРАДЕНИ ОТ ХАЗАРИ .
НАЙ МРЪСНИТЕ НОВОПОКРЪСТЕНИ ЕВРЕЙ
ТОЛКОЗ
АЙДЕ СЛАВА ЦУКЕРМАНА
БОКЛУЦИ НЕЩАСТНИ
19:27 13.11.2025