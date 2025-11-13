Центърът „Рубикон“: Тайната сила зад руската атака в Покровск

Руските войски успяха да влязат в Покровск отчасти благодарение на подразделението „Рубикон“, съобщава Financial Times, предава News.bg.

Това звено използва дронове, за да „ловува“ украински оператори на дронове.

„Лесно е да се замени дрон, но е трудно да се замени оператор на дрон“, заяви пред изданието украинският оператор Дмитрий.

Артьом Карякин, украински войник, служещ близо до Покровск, нарече „Рубикон“ „основния проблем“ в битката за града. „Ако руснаците нямаха толкова компетентни оператори на дронове, пехотата им нямаше да може да влезе в града“, обясни той, добавяйки, че да си оператор на дрон днес е много опасна работа.

Според Роб Лий от Института за международни политически изследвания във Филаделфия, „Рубикон“ разполага с около 5000 служители и значителна финансова база. „Това е повече от просто звено: това е център за разработка на широк спектър от системи, свързани с дронове“, уточнява той.

Подразделението разработва, анализира и внедрява нови тактически решения и процедури, както и обучава оператори. Центърът за напреднали безпилотни технологии „Рубикон“ е създаден през 2024 г., с цели да обучава специалисти по дронове, да разработва и тества нови роботизирани системи и да ги внедрява във военните операции.