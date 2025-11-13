Зеленски се отправя към Атина за еднодневна визита

Украинският президент Володимир Зеленски се очаква да пристигне в Атина за еднодневно посещение в неделя, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на правителствени източници, предава БТА.
Маршрутът на визитата остава неуточнен по съображения за сигурността, като пристигането му е предвидено около средата на деня.
Зеленски ще се срещне с гръцкия президент Константинос Тасулас в президентския дворец, след което ще разговаря с премиера Кириакос Мицотакис в правителствената резиденция „Максимос“. По-късно същия ден е предвидена среща и с председателя на парламента Никитас Какламанис.
Това ще бъде второто посещение на Зеленски в Гърция след първото му пътуване през лятото на 2023 г., когато се срещна с тогавашния президент Катерина Сакеларопулу и с премиера Мицотакис.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #11
20:57 13.11.2025
2 Пич
Коментиран от #10
20:58 13.11.2025
3 гост
20:58 13.11.2025
4 Путин
20:59 13.11.2025
5 Сигурно
20:59 13.11.2025
6 Да,бе
Коментиран от #19
20:59 13.11.2025
7 Наглец
21:00 13.11.2025
8 Pyccкий Карлик
Дано уцели хубаво време на морето 😁👍
21:00 13.11.2025
9 Е какво ни интересува
Коментиран от #16
21:01 13.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Атина Палада
До коментар #1 от "Зевс":доста истини. Следователно щом е говорителка на Кремъл, Кремъл стои зад истината.
Коментиран от #15
21:02 13.11.2025
12 А аз
До коментар #10 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Благодаря за саксофона! Ах , само как плюнчиш мундщука преди да засвириш , майсторе...
21:03 13.11.2025
13 Мимчят
21:04 13.11.2025
14 Хм...
Че по дребните плъхове от киевската хунта нещо взеха да отпълзяват тайно и полека, кой в Турция и от там в Катар, кой в Полша и после в иСраел...
21:04 13.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Pyccкий Карлик
До коментар #9 от "Е какво ни интересува":"...Заради този загинаха хиляди..."
Да бъдем поне веднаж честни !!!
Стотици хиляди загинаха заради Кремльовския идиот. Зеленски се е клел в конституцията и е длъжен да я спазва.
21:05 13.11.2025
17 Ей га Атина
21:05 13.11.2025
18 Хм...
21:05 13.11.2025
19 Шопо
До коментар #6 от "Да,бе":Украйна не е държава а територия, руска територия.
21:06 13.11.2025