Зеленски се отправя към Атина за еднодневна визита

Украинският президент Володимир Зеленски се очаква да пристигне в Атина за еднодневно посещение в неделя, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на правителствени източници, предава БТА.

Маршрутът на визитата остава неуточнен по съображения за сигурността, като пристигането му е предвидено около средата на деня.

Зеленски ще се срещне с гръцкия президент Константинос Тасулас в президентския дворец, след което ще разговаря с премиера Кириакос Мицотакис в правителствената резиденция „Максимос“. По-късно същия ден е предвидена среща и с председателя на парламента Никитас Какламанис.

Това ще бъде второто посещение на Зеленски в Гърция след първото му пътуване през лятото на 2023 г., когато се срещна с тогавашния президент Катерина Сакеларопулу и с премиера Мицотакис.