Зеленски се отправя към Атина за еднодневна визита
  Тема: Украйна

13 Ноември, 2025 20:55 403 19

Украинският президент ще се срещне с гръцкия президент, премиера и парламентарния председател

Зеленски се отправя към Атина за еднодневна визита - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски се очаква да пристигне в Атина за еднодневно посещение в неделя, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на правителствени източници, предава БТА.

Маршрутът на визитата остава неуточнен по съображения за сигурността, като пристигането му е предвидено около средата на деня.

Още новини от Украйна

Зеленски ще се срещне с гръцкия президент Константинос Тасулас в президентския дворец, след което ще разговаря с премиера Кириакос Мицотакис в правителствената резиденция „Максимос“. По-късно същия ден е предвидена среща и с председателя на парламента Никитас Какламанис.

Това ще бъде второто посещение на Зеленски в Гърция след първото му пътуване през лятото на 2023 г., когато се срещна с тогавашния президент Катерина Сакеларопулу и с премиера Мицотакис.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зевс

    2 0 Отговор
    При Атяна Палада да му обЯсни ка стоят нещата. Че тя вече говорителка на Кремъл стана.

    Коментиран от #11

    20:57 13.11.2025

  • 2 Пич

    6 0 Отговор
    Хахаха....... гърците и една Метакса няма да му сипят без пари !!! Евреина голяма греда ще удари с гърка !!! Хахаха...

    Коментиран от #10

    20:58 13.11.2025

  • 3 гост

    6 0 Отговор
    УНИКАТ- НАЙ-МОБИЛНИЯ И ПЕЧЕЛИВШ ПРОСЯК - КОРУПЦИОНЕР НА СВЕТА! Само дето до него не достигала корупцията! Боко с пачките е къде, къде зад него!

    20:58 13.11.2025

  • 4 Путин

    1 0 Отговор
    Аз пак в мазата.

    20:59 13.11.2025

  • 5 Сигурно

    2 1 Отговор
    И пак ще моли за милиони ,които гърците няма да му дадат ,защото всичката пара ще влезе в сметката

    20:59 13.11.2025

  • 6 Да,бе

    3 1 Отговор
    Точно се чудех как ще заспя,ако не разбера корумпираният фашистки нелигитимен диктатор на псевдо държава 404 къде ще ходи нощеска...

    Коментиран от #19

    20:59 13.11.2025

  • 7 Наглец

    2 2 Отговор
    Този е доказан крадец и главатар на банда, но има очи да ходи още и да проси пари за крадене. Същият е като тези, които събират за болно дете, а после си купуват коли и имоти с парите.

    21:00 13.11.2025

  • 8 Pyccкий Карлик

    3 2 Отговор
    Маладец....
    Дано уцели хубаво време на морето 😁👍

    21:00 13.11.2025

  • 9 Е какво ни интересува

    2 0 Отговор
    този продажник, терорист и фашист къде се отправя да проси? Заради този загинаха хиляди и Украйна си замина, а сега заради него и Европа унищожават.

    Коментиран от #16

    21:01 13.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    доста истини. Следователно щом е говорителка на Кремъл, Кремъл стои зад истината.

    Коментиран от #15

    21:02 13.11.2025

  • 12 А аз

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Благодаря за саксофона! Ах , само как плюнчиш мундщука преди да засвириш , майсторе...

    21:03 13.11.2025

  • 13 Мимчят

    4 1 Отговор
    Какъв ще го дири при византийците Пак просия.

    21:04 13.11.2025

  • 14 Хм...

    2 0 Отговор
    А ще се върне ли?
    Че по дребните плъхове от киевската хунта нещо взеха да отпълзяват тайно и полека, кой в Турция и от там в Катар, кой в Полша и после в иСраел...

    21:04 13.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Pyccкий Карлик

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Е какво ни интересува":

    "...Заради този загинаха хиляди..."

    Да бъдем поне веднаж честни !!!
    Стотици хиляди загинаха заради Кремльовския идиот. Зеленски се е клел в конституцията и е длъжен да я спазва.

    21:05 13.11.2025

  • 17 Ей га Атина

    0 0 Отговор
    Наште евроатлантичовци няма ли да са примъкнат да му близнат дуп@та !?

    21:05 13.11.2025

  • 18 Хм...

    0 0 Отговор
    Всъщност, единствения шанс на зеле да оживее е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийките на нато, сащ и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    21:05 13.11.2025

  • 19 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да,бе":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    21:06 13.11.2025

