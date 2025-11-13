Франция разгроми Украйна и си осигури място на Мондиал 2026

Франция разби Украйна с 4:0 в мач от петия кръг на световните квалификации в зона Европа и по този начин си осигури място на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада следващата година. И четирите попадения за “петлите” паднаха след почивката, когато точни бяха Килиан Мбапе (55’, дузпа, 83’), Майкъл Олисе (76’) и Юго Екитике. Срещата бе историческа и за наставника на тима Дидие Дешан, тъй като най-вероятно това бе последен негов официален двубой начело на тима на родна земя, тъй като селекционерът вече обяви, че ще напусне Франция след Мондиал 2026.

Срещата започна с минута мълчание в памет на жертвите на терористичните атаки преди десет години през 2015-а, когато 128 души загубиха живота си, а стотици бяха ранени. Дикторът на стадиона пък обвърза символично жеста и с продължаващата война в Украйна. Домакините започнаха вихрено и още от първия съдийски сигнал стана ясно, че те нямат никакво намерение да се бавят в търсене на ранно попадение, което да им даде повече спокойствие и още в първите минути отправиха няколко удара.

В средата на първата част Иля Забарний бе преодолян много леко от Брадли Баркола на фланга, а успоредното подаване бе напът да бъде засечено от играч в синьо, но там Сваток протегна крак и поправи грешката на своя капитан. Постепенно украинците успяха да овладеят топката за малко по-дълги периоди от време, да демонстрират добра комбинативност и да изградят няколко не лоши атаки, които обаче бяха прекратявани пред наказателното поле на Майк Менян.

В началото на втората част Егор Назарина бе блокиран от Дайо Упамекано доста остро с вдигнат крак с бутоните напред в наказателното поле и падна на тревата. Първоначално играта продължи, но впоследствие съдията даде сигнал да спре действията на терена, а реферът Славко Винчич бе пратен на монитор, за да прецени отново дали има нарушение при действията на бранителя на Байерн (Мюнхен) срещу полузащитника на Украйна, но решението отново бе, че дузпа няма.

Още в ответната атака се стигна до 11-метров наказателен удар за Франция. Топката бе пратена в наказателното поле от Райън Шерки към Майкъл Олисе,. който бе фаулиран от Сваток. Килиан Мбапе застана зад топката и реализира за 1:0.

Веднага след попадението голмайсторът на Франция и Реал Мадрид бе изведен отново великолепно леко вляво в наказателното поле, но изстрелът му премина на сантиметри от дясната греда на Трубин. Попадението подейства отлично на “петлите”, които станаха още по-опасни в атака и в следващите минути отправиха още няколко опасни изстрела по посока на вратата на Украйна. Четвърт час преди края на двубоя Канте намери Майкъл Олисе в изгодна позиция, а крилото успя в типичния си стил да се обърне и с левия крак да отбележи второ попадение за Франция.

Малко след това появилият се от пейката Юго Екитике отправи опасен изстрел. В 82-ата минута отново Килиан Мбапе направи добър дрибъл, пусна хубав пас именно към нападателя на Ливърпул, който не успя да отправи удар, но падайки все пак игра с топката достатъчно, за да я прати вдясно, където отново Мбапе успя да овладее и да реализира за 3:0. По този начин нападателят на Реал Мадрид вкара второто си попадение в двубоя и се приближи на два гола от рекордьора по голове за Франция Оливие Жиру.

Треньорът на “петлите” прави промени в своя състав поради отсъствието на някои основни играчи. Световният шампион с Франция и като футболист, и като треньор залага на абсолютно същата защитна четворка, която започна двубоя срещу Исландия, завършил 2:2 преди точно един месец. Жул Кунде е отдясно, в центъра ще са Уилям Салиба и Дайо Упамекано, а отляво Люка Дин. Ману Коне запазва мястото си в средата на терена, но сега ще си партнира с опитния Н’Голо Канте поради отсъствието на Едуардо Камавинга. Майкъл Олисе отново е поставен отляво, след като в последните срещи често се подвизаваше в центъра, а там шанс получава Райън Шерки. Брадли Баркола е достатъчно възстановен, за да започне двубоя, а атаката очаквано е водена от капитана Килиан Мбапе.

От своя страна селекционерът на Украйна Серхий Ребров ще търси повече сигурност в своя тим и ще разчита на контраатаки, с които да изненада домакините. Алексей Трубин отново е на вратата на тим в отсъствието на Андрий Лунин. Иля Забарний носи капитанската лента. Изненадващо на пейката са оставени някои от основните футболисти на тима като Микола Шапаренко, Олександър Зубков, Георгий Судаков и Виталий Миколенко. Тимът е нареден в схема с трима централни бранители и халф-бекове. Атаката на тима пък ще е водена от Яремчук, а Ярмолюк и Гуцуляк ще го подкрепят от задни позиции.