Новини
Свят »
Венецуела »
Тръмп е разгледал варианти за военни операции във Венецуела

Тръмп е разгледал варианти за военни операции във Венецуела

13 Ноември, 2025 21:25 999 34

  • пийт хегсет-
  • доналд тръмп-
  • венецуела

Белен дом получи актуализирани планове от Пийт Хегсет, Дан Кейн и други - решение все още не е взето

Тръмп е разгледал варианти за военни операции във Венецуела - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Високопоставени военни представиха на президента на САЩ Доналд Тръмп обновени варианти за възможни операции във Венецуела, сред които и удари по суша, съобщава Си Би Ес, позовавайки се на редица източници, запознати със срещите в Белия дом, предава News.bg.

Сред поднеслите плановете са военният министър Пийт Хегсет, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн и други старши представители на отбраната, които информирали президента за опциите за действие в следващите дни.

По данни на източниците, към момента не е взето окончателно решение за предприемане на каквато и да е от предложените операции.

Разузнавателната общност на САЩ е подпомогнала предоставянето на съответната информация за потенциалните действия. Директорът на националното разузнаване Тулси Габард не е била присъстваща на дискусиите в Белия дом, тъй като се е връщала от пътуване в чужбина, а държавният секретар Марко Рубио е бил в Канада на среща на външните министри на Г-7.

По-рано през седмицата ударната група на самолетоносача „Джералд Форд“ влезе в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ - структурата, отговаряща за военни операции в Карибския басейн и Южна Америка. Към самолетоносача се присъедини флотилия от разрушители, военни самолети и подразделения за специални операции, които вече оперират в региона.

През последните два месеца американските въоръжени сили са нанесли удари по поне 21 кораба, за които твърдят, че са превозвали наркотици от Южна Америка към САЩ. При тези акции са загинали най-малко 80 предполагаеми контрабандисти; двама оцелели са били репатрирани в Еквадор и Колумбия.

На среща по отбранителните въпроси в сряда във Форт Уейн, Индиана, Хегсет засегна темата за офанзивата на администрацията срещу наркотрафика и отправи резка закана. „Моят съвет към чуждестранните терористични организации е да не се качват на лодка“, заяви той. „Ако трафикирате наркотици, за да отровите американския народ, и знаем, че сте от определена терористична организация, вие сте чуждестранен терорист или трафикант - ще ви намерим и ще ви убием.“


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    25 1 Отговор
    От тук до.... Чили и Пиночет има само една крачка❗

    21:27 13.11.2025

  • 2 Дедо

    3 15 Отговор
    Реално САЩ постепенно ще овладеят Венецуела и Куба , докато Русия е ангажирана с Украйна , като пък там ЕС ще помага на Украйна , за да освободи САЩ да овладеят проруските Венецуела и Куба. За да не остане Русия с празни ръце ще натиснат Украйна да отсъпи Донбас.

    21:29 13.11.2025

  • 3 хихи

    14 1 Отговор
    Чичо Дончо, не с рогата, не с рогата

    21:29 13.11.2025

  • 4 Мдаа

    24 6 Отговор
    Ще ме изкефи Тръмпоча да нападне Венецуела...За непосветените ще кажа, че тя разполага със системата "Орешник"- Ройтерс го споменаха преди 20 дни...

    Коментиран от #5, #6, #10

    21:29 13.11.2025

  • 5 хихи

    2 11 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    и с зелени човечета

    Коментиран от #9

    21:30 13.11.2025

  • 6 Българин

    3 15 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    Че Орешника хвърга ли до САЩ?

    Коментиран от #8, #12

    21:31 13.11.2025

  • 7 Тервел

    3 16 Отговор
    САЩ отнемат руските държави сателити в Южна Америка. Също така САЩ и Китай придърпват тюркските държави в Средна Азия към себе си и ги откъсват от Русия. Текат доста интересни глобални процеси, в които Русия запова да губи позиции .

    Коментиран от #14

    21:32 13.11.2025

  • 8 хихи

    7 6 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    има самолетоносач наблизо

    21:32 13.11.2025

  • 9 Мдаа

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "хихи":

    Вярно е-военните са със зелена униформа, следователно са зелени човечета...

    21:33 13.11.2025

  • 10 Страхил

    4 16 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    То и за Садам Хюсеин така казваха ,че разполага с 1 милион армия , десетки хиляди руски танкове и ракети , а реално САЩ и Великбритания с два експедиционни корпуса разбиха на пух и прах цялата иракска армия за две седмици и превзеха Ирак.

    Коментиран от #15

    21:34 13.11.2025

  • 11 Терористичната държава САЩ

    17 2 Отговор
    Трябваше отдавна да е осъдена в МНС

    21:37 13.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 кака

    5 15 Отговор
    Май Мадуро ще го хвант като Кадафи или Садам Хюсеин под някой мост брадясал и ослабнал и някой американски войник ще му бърка в устата с клечка за уши като на Садам .

    Коментиран от #17

    21:38 13.11.2025

  • 14 Мдаа

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Тервел":

    За сметка на това, Русия наби шута на всички в Африка и се разпорежда еднолично...За Азия не мога да се съглася докато за Южна Америка Ви давам известно право.

    Коментиран от #24

    21:38 13.11.2025

  • 15 страхиле ела да седнеш в скута ми

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Страхил":

    мека китке ша ти го дам до картофите до като америка води война

    Коментиран от #23

    21:39 13.11.2025

  • 16 Пийт Хегсет

    11 1 Отговор
    Е поредният олигофрен. Празната кратуна взела да умува

    21:40 13.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Рижавия Ненормалник

    0 13 Отговор
    Да направи едно добро дело .

    Да отстрани Нарко Босът
    Мадуро .

    21:41 13.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Трябва първо обаче

    14 0 Отговор
    всички израелски терорист и трафикант да намерят и да убият нали?

    21:44 13.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Его

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "страхиле ела да седнеш в скута ми":

    Публикувай си телефона да те потърся .

    21:45 13.11.2025

  • 24 55555

    0 10 Отговор

    До коментар #14 от "Мдаа":

    В Африка никой не може да се разпорежда, там е трудно просто Русия взима тук там някое кокалче.

    21:48 13.11.2025

  • 25 Пирати и терористи са САЩ

    13 0 Отговор
    През последните два месеца американските въоръжени сили са нанесли удари по поне 21 кораба.... странно защо обаче няма удар по нито един круйзен кораб собственост на ционисти при положение че точно през тях се разнасят наркотици из Карибите и то в десетки и стотици тонове

    21:49 13.11.2025

  • 26 Кико Нарваяс

    0 9 Отговор
    Руски самолет су-27 се разби в Карелия. Екипажът от двама души е загинал.

    21:50 13.11.2025

  • 27 И на тоя ще му дават нобелова награда

    7 0 Отговор
    За мир🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    21:57 13.11.2025

  • 28 УдоМача

    3 1 Отговор
    А разгледал ли е и потенциални варианти за кончината си???

    22:02 13.11.2025

  • 29 ЦИРК

    1 1 Отговор
    Ей демократите в САЩ съвсем изглупяха и побесняха...

    CBS си е медия на демократите (както CNN, NBC, ABC), пишат си разни небивалици, другите им ги преписва и така развален телефон. Само да питам има ли някой заблуден който си мисли че плановете са разглеждани сега ? Забележете колко малоумно звучи - САЩ ще си преместят флота в карибския басейн и тогава ще мъдрят планове как да действат. Ясно е че демократите много им се иска Тръмп да нареди някаква военна интервенция във Венецуела, и да подхванат да го критикуват и хулят, че и опит за импийчмънт да му спретнат заради вероятните последствия за САЩ. Ама колкото и да е луд и непредсказуем на пръв поглед, Тръмп не е глупав. Иначе пишете си, да върви там някаква информационна плява и шум да има.

    Коментиран от #31

    22:13 13.11.2025

  • 30 Гледал

    1 0 Отговор
    Гледал и навсякъде вижда Путин и си остаеа само с гледането.

    22:24 13.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.