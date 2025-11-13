Тръмп е разгледал варианти за военни операции във Венецуела

Високопоставени военни представиха на президента на САЩ Доналд Тръмп обновени варианти за възможни операции във Венецуела, сред които и удари по суша, съобщава Си Би Ес, позовавайки се на редица източници, запознати със срещите в Белия дом, предава News.bg.

Сред поднеслите плановете са военният министър Пийт Хегсет, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн и други старши представители на отбраната, които информирали президента за опциите за действие в следващите дни.

По данни на източниците, към момента не е взето окончателно решение за предприемане на каквато и да е от предложените операции.

Разузнавателната общност на САЩ е подпомогнала предоставянето на съответната информация за потенциалните действия. Директорът на националното разузнаване Тулси Габард не е била присъстваща на дискусиите в Белия дом, тъй като се е връщала от пътуване в чужбина, а държавният секретар Марко Рубио е бил в Канада на среща на външните министри на Г-7.

По-рано през седмицата ударната група на самолетоносача „Джералд Форд“ влезе в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ - структурата, отговаряща за военни операции в Карибския басейн и Южна Америка. Към самолетоносача се присъедини флотилия от разрушители, военни самолети и подразделения за специални операции, които вече оперират в региона.

През последните два месеца американските въоръжени сили са нанесли удари по поне 21 кораба, за които твърдят, че са превозвали наркотици от Южна Америка към САЩ. При тези акции са загинали най-малко 80 предполагаеми контрабандисти; двама оцелели са били репатрирани в Еквадор и Колумбия.

На среща по отбранителните въпроси в сряда във Форт Уейн, Индиана, Хегсет засегна темата за офанзивата на администрацията срещу наркотрафика и отправи резка закана. „Моят съвет към чуждестранните терористични организации е да не се качват на лодка“, заяви той. „Ако трафикирате наркотици, за да отровите американския народ, и знаем, че сте от определена терористична организация, вие сте чуждестранен терорист или трафикант - ще ви намерим и ще ви убием.“