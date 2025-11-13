Тръмп е разгледал варианти за военни операции във Венецуела

Високопоставени военни представиха на президента на САЩ Доналд Тръмп обновени варианти за възможни операции във Венецуела, сред които и удари по суша, съобщава Си Би Ес, позовавайки се на редица източници, запознати със срещите в Белия дом, предава News.bg.
Сред поднеслите плановете са военният министър Пийт Хегсет, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн и други старши представители на отбраната, които информирали президента за опциите за действие в следващите дни.
По данни на източниците, към момента не е взето окончателно решение за предприемане на каквато и да е от предложените операции.
Разузнавателната общност на САЩ е подпомогнала предоставянето на съответната информация за потенциалните действия. Директорът на националното разузнаване Тулси Габард не е била присъстваща на дискусиите в Белия дом, тъй като се е връщала от пътуване в чужбина, а държавният секретар Марко Рубио е бил в Канада на среща на външните министри на Г-7.
По-рано през седмицата ударната група на самолетоносача „Джералд Форд“ влезе в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ - структурата, отговаряща за военни операции в Карибския басейн и Южна Америка. Към самолетоносача се присъедини флотилия от разрушители, военни самолети и подразделения за специални операции, които вече оперират в региона.
През последните два месеца американските въоръжени сили са нанесли удари по поне 21 кораба, за които твърдят, че са превозвали наркотици от Южна Америка към САЩ. При тези акции са загинали най-малко 80 предполагаеми контрабандисти; двама оцелели са били репатрирани в Еквадор и Колумбия.
На среща по отбранителните въпроси в сряда във Форт Уейн, Индиана, Хегсет засегна темата за офанзивата на администрацията срещу наркотрафика и отправи резка закана. „Моят съвет към чуждестранните терористични организации е да не се качват на лодка“, заяви той. „Ако трафикирате наркотици, за да отровите американския народ, и знаем, че сте от определена терористична организация, вие сте чуждестранен терорист или трафикант - ще ви намерим и ще ви убием.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
21:27 13.11.2025
2 Дедо
21:29 13.11.2025
3 хихи
21:29 13.11.2025
4 Мдаа
Коментиран от #5, #6, #10
21:29 13.11.2025
5 хихи
До коментар #4 от "Мдаа":и с зелени човечета
Коментиран от #9
21:30 13.11.2025
6 Българин
До коментар #4 от "Мдаа":Че Орешника хвърга ли до САЩ?
Коментиран от #8, #12
21:31 13.11.2025
7 Тервел
Коментиран от #14
21:32 13.11.2025
8 хихи
До коментар #6 от "Българин":има самолетоносач наблизо
21:32 13.11.2025
9 Мдаа
До коментар #5 от "хихи":Вярно е-военните са със зелена униформа, следователно са зелени човечета...
21:33 13.11.2025
10 Страхил
До коментар #4 от "Мдаа":То и за Садам Хюсеин така казваха ,че разполага с 1 милион армия , десетки хиляди руски танкове и ракети , а реално САЩ и Великбритания с два експедиционни корпуса разбиха на пух и прах цялата иракска армия за две седмици и превзеха Ирак.
Коментиран от #15
21:34 13.11.2025
11 Терористичната държава САЩ
21:37 13.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 кака
Коментиран от #17
21:38 13.11.2025
14 Мдаа
До коментар #7 от "Тервел":За сметка на това, Русия наби шута на всички в Африка и се разпорежда еднолично...За Азия не мога да се съглася докато за Южна Америка Ви давам известно право.
Коментиран от #24
21:38 13.11.2025
15 страхиле ела да седнеш в скута ми
До коментар #10 от "Страхил":мека китке ша ти го дам до картофите до като америка води война
Коментиран от #23
21:39 13.11.2025
16 Пийт Хегсет
21:40 13.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Рижавия Ненормалник
Да отстрани Нарко Босът
Мадуро .
21:41 13.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Трябва първо обаче
21:44 13.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Его
До коментар #15 от "страхиле ела да седнеш в скута ми":Публикувай си телефона да те потърся .
21:45 13.11.2025
24 55555
До коментар #14 от "Мдаа":В Африка никой не може да се разпорежда, там е трудно просто Русия взима тук там някое кокалче.
21:48 13.11.2025
25 Пирати и терористи са САЩ
21:49 13.11.2025
26 Кико Нарваяс
21:50 13.11.2025
27 И на тоя ще му дават нобелова награда
21:57 13.11.2025
28 УдоМача
22:02 13.11.2025
29 ЦИРК
CBS си е медия на демократите (както CNN, NBC, ABC), пишат си разни небивалици, другите им ги преписва и така развален телефон. Само да питам има ли някой заблуден който си мисли че плановете са разглеждани сега ? Забележете колко малоумно звучи - САЩ ще си преместят флота в карибския басейн и тогава ще мъдрят планове как да действат. Ясно е че демократите много им се иска Тръмп да нареди някаква военна интервенция във Венецуела, и да подхванат да го критикуват и хулят, че и опит за импийчмънт да му спретнат заради вероятните последствия за САЩ. Ама колкото и да е луд и непредсказуем на пръв поглед, Тръмп не е глупав. Иначе пишете си, да върви там някаква информационна плява и шум да има.
Коментиран от #31
22:13 13.11.2025
30 Гледал
22:24 13.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.