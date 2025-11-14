Украйна не е била настроена за мирни преговори с Русия от самото начало, заяви Родион Мирошник, специален представител на Министерството на външните работи на Русия, в интервю за вестник "Известия".

Дипломатът смята, че Украйна е започнала да декларира желанието си за мир под определен натиск. Той отбеляза, че веднага щом се е появила възможност за уреждане, Киев „е превключил на мирна реторика, предлагайки абсурдни неща“. Освен това дипломатът подчерта, че през това време украинската страна е "инициирала терористични атаки", засилила е обстрелите и броят на цивилните жертви се е увеличил.

„Тоест, на практика Украйна нямаше планове за уреждане“, добави Мирошник.

В четвъртък говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия продължава да говори за готовността си за мирно уреждане на конфликта в Украйна, "но европейците и киевският режим демонстрират абсолютно нежелание да направят каквото и да било по въпроса".

От началото на годината Русия и Украйна проведоха серия от срещи в Истанбул: на 16 май, 2 юни и 23 юли. След последната среща страните се споразумяха да продължат безсрочния медицински обмен на тежко ранени и болни. Москва изрази готовност да предаде на Киев допълнителни 3000 тела на загинали войници от украинските въоръжени сили и предложи размяна на най малко по 1200 пленници от всяка от страните.