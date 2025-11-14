Новини
Москва: Украйна не беше настроена за мирни преговори от самото начало
Москва: Украйна не беше настроена за мирни преговори от самото начало

14 Ноември, 2025 05:13, обновена 14 Ноември, 2025 05:19 588 7

Киев няма план за уреждане, предлага абсурдни неща, заяви представителят на МВнР Родион Мирошник

Москва: Украйна не беше настроена за мирни преговори от самото начало - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна не е била настроена за мирни преговори с Русия от самото начало, заяви Родион Мирошник, специален представител на Министерството на външните работи на Русия, в интервю за вестник "Известия".

Дипломатът смята, че Украйна е започнала да декларира желанието си за мир под определен натиск. Той отбеляза, че веднага щом се е появила възможност за уреждане, Киев „е превключил на мирна реторика, предлагайки абсурдни неща“. Освен това дипломатът подчерта, че през това време украинската страна е "инициирала терористични атаки", засилила е обстрелите и броят на цивилните жертви се е увеличил.

Още новини от Украйна

„Тоест, на практика Украйна нямаше планове за уреждане“, добави Мирошник.

В четвъртък говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия продължава да говори за готовността си за мирно уреждане на конфликта в Украйна, "но европейците и киевският режим демонстрират абсолютно нежелание да направят каквото и да било по въпроса".

От началото на годината Русия и Украйна проведоха серия от срещи в Истанбул: на 16 май, 2 юни и 23 юли. След последната среща страните се споразумяха да продължат безсрочния медицински обмен на тежко ранени и болни. Москва изрази готовност да предаде на Киев допълнителни 3000 тела на загинали войници от украинските въоръжени сили и предложи размяна на най малко по 1200 пленници от всяка от страните.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    0 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    Коментиран от #7

    05:23 14.11.2025

  • 2 Всъщност

    2 4 Отговор
    Укрохунта е поставена на власт в Украйна чрез Майдански Преврат от атлантическият Запад с една основна задача - да води неспирна война с Русия. Какъв мир - ккави 5 лв?

    05:29 14.11.2025

  • 3 Свободен

    3 3 Отговор
    Прав е, но сега вече имат план "Фламинго"!
    И другите планове с дронове вървят добре - виждам много клипове с руснаци тичащи в тревите!
    Особено когато дрона ги настигне, плановете се сбъдват бързо!
    Съвсем хуманен подход - смърта е бърза и чиста!

    Коментиран от #4

    05:31 14.11.2025

  • 4 Какво Пък

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Свободен":

    А може би някой ден, един такъв хуманен дрон ще подгони и теб, както са тръгнали да ескалират събитията

    05:42 14.11.2025

  • 5 Добре утро!

    3 1 Отговор
    Какво твърди един рашистки боклук е без никакво значение. Ясно е с каква цел го прави.

    05:48 14.11.2025

  • 6 Тия са

    0 0 Отговор
    се престарали за мирно уреждане! Няма що!

    05:58 14.11.2025

  • 7 Започни

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Веднага със себе си.Твойто ЕГН е кофти ген.

    06:05 14.11.2025

