Украйна не е била настроена за мирни преговори с Русия от самото начало, заяви Родион Мирошник, специален представител на Министерството на външните работи на Русия, в интервю за вестник "Известия".
Дипломатът смята, че Украйна е започнала да декларира желанието си за мир под определен натиск. Той отбеляза, че веднага щом се е появила възможност за уреждане, Киев „е превключил на мирна реторика, предлагайки абсурдни неща“. Освен това дипломатът подчерта, че през това време украинската страна е "инициирала терористични атаки", засилила е обстрелите и броят на цивилните жертви се е увеличил.
„Тоест, на практика Украйна нямаше планове за уреждане“, добави Мирошник.
В четвъртък говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия продължава да говори за готовността си за мирно уреждане на конфликта в Украйна, "но европейците и киевският режим демонстрират абсолютно нежелание да направят каквото и да било по въпроса".
От началото на годината Русия и Украйна проведоха серия от срещи в Истанбул: на 16 май, 2 юни и 23 юли. След последната среща страните се споразумяха да продължат безсрочния медицински обмен на тежко ранени и болни. Москва изрази готовност да предаде на Киев допълнителни 3000 тела на загинали войници от украинските въоръжени сили и предложи размяна на най малко по 1200 пленници от всяка от страните.
1 оня с коня
Коментиран от #7
05:23 14.11.2025
2 Всъщност
05:29 14.11.2025
3 Свободен
И другите планове с дронове вървят добре - виждам много клипове с руснаци тичащи в тревите!
Особено когато дрона ги настигне, плановете се сбъдват бързо!
Съвсем хуманен подход - смърта е бърза и чиста!
Коментиран от #4
05:31 14.11.2025
4 Какво Пък
До коментар #3 от "Свободен":А може би някой ден, един такъв хуманен дрон ще подгони и теб, както са тръгнали да ескалират събитията
05:42 14.11.2025
5 Добре утро!
05:48 14.11.2025
6 Тия са
05:58 14.11.2025
7 Започни
До коментар #1 от "оня с коня":Веднага със себе си.Твойто ЕГН е кофти ген.
06:05 14.11.2025