САЩ насочват вниманието си към китайската собственост на пристанището Пирея

САЩ насочват вниманието си към китайската собственост на пристанището Пирея

14 Ноември, 2025 17:46

Американската администрация обмисля мерки за ограничаване на влиянието на Китай в Гърция

САЩ насочват вниманието си към китайската собственост на пристанището Пирея - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Американската администрация на президента Доналд Тръмп насочва вниманието си към държавната собственост на Китай върху пристанището Пирея в Гърция, съобщава „Политико“, предава News.bg.

В интервю посланикът на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл заяви, че съществуват различни подходи за ограничаване на китайското влияние, включително увеличаване на инвестициите в други пристанища или дори потенциална продажба на Пирея.

Според Гилфойл, присъствието на американска инфраструктура в Гърция е от ключово значение за подпомагане на региона и за балансиране на китайското присъствие. Тя уточни, че САЩ разглеждат страната като развиващ се енергиен център, важен за осигуряване на енергийна независимост и противодействие на руските и китайските интереси.

Китай започна сериозни инвестиции в Гърция по време на продължителната икономическа криза, с цел да превърне страната в хъб за китайски износ. Атина активно водеше преговори с Пекин, докато компании от други западни държави се въздържаха поради финансовите затруднения и бюрократичните пречки.

През 2016 г. китайската държавна корабна компания Cosco придоби мажоритарен дял в пристанището Пирея, превръщайки го в ключова точка от глобалния инфраструктурен проект на Китай „Един пояс, един път“. Сделката бе реализирана под натиска на европейските кредитори, като Cosco беше единствената компания, която подаде оферта.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    18 6 Отговор
    Китай обаче не е русия, ако не знаят хамериканците.

    Коментиран от #3

    17:50 14.11.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 28 Отговор
    САЩ направиха от ЧаЙНА държава-с Кисинджър///и те могат да ги върнат в оризовите плантации

    Коментиран от #9, #10, #14, #20

    17:51 14.11.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    нещо много по-долнопробно е

    Коментиран от #7, #22

    17:51 14.11.2025

  • 4 Наглост

    26 4 Отговор
    Нагла е американската политика, опитват се да се месят навсякъде, но с Китай номера им няма да мине.
    Вече са уплашени и объркани. Скоро долара няма да първата световна валута, а китайския йоан.

    17:55 14.11.2025

  • 5 Хаха

    21 2 Отговор
    Дедо Дончо се оказа по-крадлив и от столипиновски ром.

    17:55 14.11.2025

  • 6 Имало едно време в Атина

    11 0 Отговор
    Всичко вече е станало гримиран Каскет с маска и всякакви леви псевдо либерални комплексирани крепостни Фанатици който си мислят че могат да дават насока на всеки ,,но Кармата казват че е кучка ,,



    🇬🇧👩‍❤️‍👩

    17:56 14.11.2025

  • 7 си дзън

    4 14 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не може да има нещо по-долнопробно в света от русията.

    Коментиран от #11, #26

    17:57 14.11.2025

  • 8 име

    7 7 Отговор
    Без за коментирам на краварите действията, ако погледнете в някоя железария или магазин за техника, масово стоката е китайска. Не засягам въпроса дали е куха търговска фирма, регистрирана някъде, дори и в ЕССР да е, или си е на китайци. Тва е по целия свят и това производство е за сметка на местното. Китайската търговия трябва да си ограничава по един или друг начин, щото няма как всички само да търгуваме.

    Коментиран от #15

    17:59 14.11.2025

  • 9 Госあ

    16 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ха ха ха ха ха сащ направили Китай държава 😂 Ае да видим ще им вземат ли пристанището в Гърция. Освен това, гърците са тарикати и общество и си гонят интереса. сащ издишат, само провокации правят и после бегат. Като в Украйна

    18:01 14.11.2025

  • 10 Абе,

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    М.А.Ц.Е. ,стига цъка тези центове...

    18:02 14.11.2025

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 13 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    не си прав-чайните са по-долнопробни! докато рашаните си изнасят девушките за забавления , чайните ги изнасят за роби

    Коментиран от #13

    18:02 14.11.2025

  • 12 Някой

    17 3 Отговор
    Абе, за кои се смятат САЩ, че да ограничават нечие влияние в напълно независима (на документи) държава? Тогава защо се сърдят, че някой (руснаци, китайци или др.) се пробва да оказва влияние в САЩ? Щом те го правят, защо и другите да не могат?
    Това е подобно насанкциите срещу "Лукойл" - налагат ограничения и искат тяхна фирма да купи активите на "Лукойл". Ако не е тяхна фирма - не позволяват.
    Накрая на свободния свят ще му писне от изключителността на САЩ и ще им го на...

    18:02 14.11.2025

  • 13 Посочи

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Какво правят българките на запад.

    Коментиран от #16, #17, #21

    18:04 14.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Госあ

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Ко стана с пазарната икономика ве братчед ? А ако се ограничат в Европа стоките произведени в Китай, Ганче ше скимти най много. Нема да има пари за амириканските и немските боклуци.

    Коментиран от #19

    18:07 14.11.2025

  • 16 Госあ

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Посочи":

    ха ха ха ха тоо ц@рвул Китай и Русия коментира 😂

    18:08 14.11.2025

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Посочи":

    ромките на запад стават раЗкини

    18:09 14.11.2025

  • 18 ЦИЦАКИС

    7 1 Отговор
    АМЕРИКАНЦИТЕ ТРЯБВА ДА СИ НАГЛЕЖДАТ РОБСКАТА РАЯ ЕВРОГЕИЦИТЕ СА АМЕРИКАНСКИ РОБИ ,ФОНДЕР ЛАИЕН ГИ ПРОДАДЕ

    18:11 14.11.2025

  • 19 име

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Госあ":

    Баце, под ограничаване ти разбираш само мита и пречки, аз разбирам стимули за местното производство и търговията с него.

    Коментиран от #27

    18:11 14.11.2025

  • 20 Когато индустриализираме

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    една бедна държава ние ѝ продаваме въжето с което ще я обесим. Когато ѝ купуваме стоките ние надяваме примката на врата ѝ и когато спрем да купуваме ѝ ритваме столчето. Не помня къде съм го чел, но това ще стане с Китай.

    18:12 14.11.2025

  • 21 ЛИЛИ

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Посочи":

    КРАДАТ

    18:12 14.11.2025

  • 22 Колеги

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не се карайте. Гарван, гарвану око не вади..

    18:13 14.11.2025

  • 23 Кит

    0 0 Отговор
    Гърция ще бъде новата Гренландия, хорааа!
    😂😂😂

    18:14 14.11.2025

  • 24 факуса

    2 0 Отговор
    и де бяха тогава говедата за да имат сега претенции,да вземем и лукойл на китай да дадем

    18:16 14.11.2025

  • 25 ха, ха, ха...

    2 0 Отговор
    Ще им вземат пристанището ли? Те хората си купиха и други гръцки пристнища, не само Пирея, за да не обикалят от Суецкия канал чак до Ротердам, а за по евтино направо да разтоварват в Гърция и да поемат обратно. Нали това беше причината да приемат нас и Румъния в Шенген, за да изградят нов коридор от Гърция до останалата част на Европа като се избегне митническия контрол. Сега и на нас ще ударят едно рамо да си довърщим магистрала Струма и да я продължим до Видин, а също и през Румъния до Арат. От Арат нататък унгарците отдавна си имат магистрали кръстосващи цялата Унгария. Затова и Орбан омекна накрая, а уж мигрантите му бяха проблем. От там до Виена и след това по познатия вече маршрут изграден преди много десетилетия за дистрибуция на стоките пристигащи с речния флот от Ротердам по каналите Рейн, Майн, Дунав. Те затова отначало Австрия и Нидерландия също се запъваха, уж пак за мигрантите, а реално заради черната търговия с дрога, но китайците излязоха по убедителни.

    18:16 14.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Госあ

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    баце, гърците успяха да запазят голяма част от корабостроенето и търговския си флоти развиха земеделие. България 36 години я стимулират от козяк, горката….

    18:22 14.11.2025

  • 28 Госあ

    3 0 Отговор
    Гърция не само имат отношения и търговия с Китай, но увеличава вноса на газ от Русия. Ганчеее

    18:24 14.11.2025

  • 29 Госあ

    1 0 Отговор
    Цървулите много искат да бъдат тарикати, а все ги пързалят ! Най много некоя екскурзийка да намажат, в най добрия случай беенве 😂

    18:26 14.11.2025

  • 30 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Пирея не е продадена!На концесия за 30 години е!

    18:32 14.11.2025