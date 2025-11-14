САЩ насочват вниманието си към китайската собственост на пристанището Пирея

Американската администрация на президента Доналд Тръмп насочва вниманието си към държавната собственост на Китай върху пристанището Пирея в Гърция, съобщава „Политико“, предава News.bg.
В интервю посланикът на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл заяви, че съществуват различни подходи за ограничаване на китайското влияние, включително увеличаване на инвестициите в други пристанища или дори потенциална продажба на Пирея.
Според Гилфойл, присъствието на американска инфраструктура в Гърция е от ключово значение за подпомагане на региона и за балансиране на китайското присъствие. Тя уточни, че САЩ разглеждат страната като развиващ се енергиен център, важен за осигуряване на енергийна независимост и противодействие на руските и китайските интереси.
Китай започна сериозни инвестиции в Гърция по време на продължителната икономическа криза, с цел да превърне страната в хъб за китайски износ. Атина активно водеше преговори с Пекин, докато компании от други западни държави се въздържаха поради финансовите затруднения и бюрократичните пречки.
През 2016 г. китайската държавна корабна компания Cosco придоби мажоритарен дял в пристанището Пирея, превръщайки го в ключова точка от глобалния инфраструктурен проект на Китай „Един пояс, един път“. Сделката бе реализирана под натиска на европейските кредитори, като Cosco беше единствената компания, която подаде оферта.
1 си дзън
Коментиран от #3
17:50 14.11.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #9, #10, #14, #20
17:51 14.11.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "си дзън":нещо много по-долнопробно е
Коментиран от #7, #22
17:51 14.11.2025
4 Наглост
Вече са уплашени и объркани. Скоро долара няма да първата световна валута, а китайския йоан.
17:55 14.11.2025
5 Хаха
17:55 14.11.2025
6 Имало едно време в Атина
🇬🇧👩❤️👩
17:56 14.11.2025
7 си дзън
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не може да има нещо по-долнопробно в света от русията.
Коментиран от #11, #26
17:57 14.11.2025
8 име
Коментиран от #15
17:59 14.11.2025
9 Госあ
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ха ха ха ха ха сащ направили Китай държава 😂 Ае да видим ще им вземат ли пристанището в Гърция. Освен това, гърците са тарикати и общество и си гонят интереса. сащ издишат, само провокации правят и после бегат. Като в Украйна
18:01 14.11.2025
10 Абе,
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":М.А.Ц.Е. ,стига цъка тези центове...
18:02 14.11.2025
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "си дзън":не си прав-чайните са по-долнопробни! докато рашаните си изнасят девушките за забавления , чайните ги изнасят за роби
Коментиран от #13
18:02 14.11.2025
12 Някой
Това е подобно насанкциите срещу "Лукойл" - налагат ограничения и искат тяхна фирма да купи активите на "Лукойл". Ако не е тяхна фирма - не позволяват.
Накрая на свободния свят ще му писне от изключителността на САЩ и ще им го на...
18:02 14.11.2025
13 Посочи
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Какво правят българките на запад.
Коментиран от #16, #17, #21
18:04 14.11.2025
15 Госあ
До коментар #8 от "име":Ко стана с пазарната икономика ве братчед ? А ако се ограничат в Европа стоките произведени в Китай, Ганче ше скимти най много. Нема да има пари за амириканските и немските боклуци.
Коментиран от #19
18:07 14.11.2025
16 Госあ
До коментар #13 от "Посочи":ха ха ха ха тоо ц@рвул Китай и Русия коментира 😂
18:08 14.11.2025
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #13 от "Посочи":ромките на запад стават раЗкини
18:09 14.11.2025
18 ЦИЦАКИС
18:11 14.11.2025
19 име
До коментар #15 от "Госあ":Баце, под ограничаване ти разбираш само мита и пречки, аз разбирам стимули за местното производство и търговията с него.
Коментиран от #27
18:11 14.11.2025
20 Когато индустриализираме
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":една бедна държава ние ѝ продаваме въжето с което ще я обесим. Когато ѝ купуваме стоките ние надяваме примката на врата ѝ и когато спрем да купуваме ѝ ритваме столчето. Не помня къде съм го чел, но това ще стане с Китай.
18:12 14.11.2025
21 ЛИЛИ
До коментар #13 от "Посочи":КРАДАТ
18:12 14.11.2025
22 Колеги
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не се карайте. Гарван, гарвану око не вади..
18:13 14.11.2025
23 Кит
😂😂😂
18:14 14.11.2025
24 факуса
18:16 14.11.2025
25 ха, ха, ха...
18:16 14.11.2025
27 Госあ
До коментар #19 от "име":баце, гърците успяха да запазят голяма част от корабостроенето и търговския си флоти развиха земеделие. България 36 години я стимулират от козяк, горката….
18:22 14.11.2025
28 Госあ
18:24 14.11.2025
29 Госあ
18:26 14.11.2025
30 Атина Палада
18:32 14.11.2025