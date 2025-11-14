САЩ насочват вниманието си към китайската собственост на пристанището Пирея

Американската администрация на президента Доналд Тръмп насочва вниманието си към държавната собственост на Китай върху пристанището Пирея в Гърция, съобщава „Политико“, предава News.bg.

В интервю посланикът на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл заяви, че съществуват различни подходи за ограничаване на китайското влияние, включително увеличаване на инвестициите в други пристанища или дори потенциална продажба на Пирея.

Според Гилфойл, присъствието на американска инфраструктура в Гърция е от ключово значение за подпомагане на региона и за балансиране на китайското присъствие. Тя уточни, че САЩ разглеждат страната като развиващ се енергиен център, важен за осигуряване на енергийна независимост и противодействие на руските и китайските интереси.

Китай започна сериозни инвестиции в Гърция по време на продължителната икономическа криза, с цел да превърне страната в хъб за китайски износ. Атина активно водеше преговори с Пекин, докато компании от други западни държави се въздържаха поради финансовите затруднения и бюрократичните пречки.

През 2016 г. китайската държавна корабна компания Cosco придоби мажоритарен дял в пристанището Пирея, превръщайки го в ключова точка от глобалния инфраструктурен проект на Китай „Един пояс, един път“. Сделката бе реализирана под натиска на европейските кредитори, като Cosco беше единствената компания, която подаде оферта.