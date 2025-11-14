Украйна удари руска територия с крилати ракети „Дълъг Нептун“

Украинският президент Володомир Зеленски обяви в своя Telegram канал, че през нощта срещу петък украинските военни са използвали ракети „Дълъг Нептун“ за удари по конкретни цели на руска територия, съобщава Би Би Си, предава News.bg, предава News.bg.
В социалните мрежи бяха публикувани видеа на изстрелване на ракета от наземна установка, която се твърди, че е украинска крилата ракета „Дълъг Нептун“. Според Telegram каналите ударът е насочен към Новоросийск.
Телеграм каналът Cyberboroshno съобщи, че атакуваната цел е полк за противовъздушна отбрана, разположен на южния бряг на Новоросийск, само на 500 метра от хипермаркет „Лента“.
„Дълъг Нептун“ представлява далекобойна версия на украинската крилата ракета „Нептун“. Според украинските медии тези ракети тип „земя-земя“ имат обсег до 1000 километра, като бойната глава надхвърля 350 килограма.
1 Един
18:22 14.11.2025
2 Един
Украинците докато не го свитнат този ще ги изтребва - тва е!
18:22 14.11.2025
3 Урко фашистки лъжи
18:22 14.11.2025
4 УКРАЙНА 🇺🇦
Коментиран от #14, #43
18:22 14.11.2025
5 Шопо
Зеленски е велик политик с помощ от колективния запад Той може да победи Русия.
Слава, вечна слава !
18:23 14.11.2025
6 Гошо
18:23 14.11.2025
7 Сатана Z
18:24 14.11.2025
8 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
18:25 14.11.2025
9 Сесесере
18:27 14.11.2025
10 Хохо Бохо
Коментиран от #21
18:28 14.11.2025
11 Болна блатна подстилка неумна
18:29 14.11.2025
12 ТИГО
18:29 14.11.2025
13 До последния украинец
18:29 14.11.2025
14 Хохо Бохо
До коментар #4 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Ма то фейк ма хох люш ке
18:29 14.11.2025
15 Пич
Коментиран от #27
18:30 14.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Емо
Коментиран от #24, #29, #50
18:32 14.11.2025
19 Още новини от Украйна
18:32 14.11.2025
20 густо
18:32 14.11.2025
21 !!!?
До коментар #10 от "Хохо Бохо":От ТАСС ли чакаш потвърждение...!?
18:32 14.11.2025
22 Ха ха ха ха
18:33 14.11.2025
23 Ганчев
18:33 14.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ветеринар лечител от блатофилия
18:34 14.11.2025
26 Златен кенеф
Коментиран от #31, #32, #49, #54
18:34 14.11.2025
27 Миндьо Шпагата
До коментар #15 от "Пич":Щом си възбуден ти поддам шпагата?
Коментиран от #36
18:35 14.11.2025
28 Ко речи?
18:35 14.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Еми хубаво
18:37 14.11.2025
31 Укро идиоти
До коментар #26 от "Златен кенеф":Умеров избегА в Истанбул да преговаря с нищо неподозиращите руснаци да си менкат пленници
18:37 14.11.2025
32 Умеров избяга при Миндич и Атестович
До коментар #26 от "Златен кенеф":Кораба потъва.
18:37 14.11.2025
33 Свети Нептуний
18:37 14.11.2025
34 Гук
18:37 14.11.2025
35 Ясна работата
18:38 14.11.2025
36 Пич
До коментар #27 от "Миндьо Шпагата":Я , мазохист ! Искаш да те унижавам ли ?! Добре!
Извади ми шпагата от гърлото си , и я подай да ти я забия !!
Коментиран от #38
18:38 14.11.2025
37 Механик
Коментиран от #47
18:38 14.11.2025
38 Карлуково
До коментар #36 от "Пич":Тук ли се скрил?Стой там идваме.
Коментиран от #48
18:39 14.11.2025
39 Пак плява
18:40 14.11.2025
40 Ами много добре са направили!
18:40 14.11.2025
41 Pyccкий Карлик
За разлика от Путягата, Зеленски си държи на обещанията !!! Преди два дена се закле че Украйна почва СВО и истински удари в дълбочина на Русия с Фламинго(разбирай Томахоук) и Дълги Нептуни. Сказано-сделано. Поздрави на ония, пияния ру3ки робот. Дано се е докандилкал до сервиза 😁😁👍
Коментиран от #56, #57
18:40 14.11.2025
42 Иван
Коментиран от #55
18:40 14.11.2025
43 Еднопосочен билет
До коментар #4 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Отивай на фронта. Чакат те.
18:41 14.11.2025
44 Мишел
Коментиран от #52
18:41 14.11.2025
45 ха-ха
18:41 14.11.2025
46 Чай ся?!!
Коментиран от #53
18:42 14.11.2025
47 оня
До коментар #37 от "Механик":Чакай сутринта да видиш колко ще са ,,благи ,, за урките !
18:42 14.11.2025
48 Пойзчакай
До коментар #38 от "Карлуково":Че ти правя братче или сестриче! Скрил със се с родителката ти!
18:43 14.11.2025
49 Пачки
До коментар #26 от "Златен кенеф":Ще му прати картичка от Катар.
18:44 14.11.2025
50 И твойта кочина
До коментар #18 от "Емо":може да загори! Простаци!!!
18:44 14.11.2025
51 По руска телевизия рева!т
18:44 14.11.2025
52 Pyccкий Карлик
До коментар #44 от "Мишел":А пачему бензина нет Миша ? 😁
18:44 14.11.2025
53 БУХАХАХА
До коментар #46 от "Чай ся?!!":россията е пълен тшк кое не е ясно?! 😂
Коментиран от #60
18:44 14.11.2025
54 Запознат
До коментар #26 от "Златен кенеф":при майкти е.
18:45 14.11.2025
55 Клоун, брат
До коментар #42 от "Иван":Това е само днес за да спят амебите радостни а утре знаем, че Зеля ще ревне.
18:45 14.11.2025
56 джудж ,
До коментар #41 от "Pyccкий Карлик":Удари още едно и може да ти се оправи настроението ! Недей само с лошо !
Коментиран от #59
18:45 14.11.2025
57 Разбирач
До коментар #41 от "Pyccкий Карлик":Фламинго е по-добро от Томахоук.
18:46 14.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Pyccкий Карлик
До коментар #56 от "джудж ,":Бензина нет, водки тоже 🍻😁
18:47 14.11.2025
60 ха-ха
До коментар #53 от "БУХАХАХА":То и си пълен ттттттшак , ама нищо не ти казваме , че може и да се размислиш и да се обидиш !
18:47 14.11.2025