Украйна удари руска територия с крилати ракети „Дълъг Нептун“

Украинският президент Володомир Зеленски обяви в своя Telegram канал, че през нощта срещу петък украинските военни са използвали ракети „Дълъг Нептун“ за удари по конкретни цели на руска територия, съобщава Би Би Си, предава News.bg, предава News.bg.

В социалните мрежи бяха публикувани видеа на изстрелване на ракета от наземна установка, която се твърди, че е украинска крилата ракета „Дълъг Нептун“. Според Telegram каналите ударът е насочен към Новоросийск.

Телеграм каналът Cyberboroshno съобщи, че атакуваната цел е полк за противовъздушна отбрана, разположен на южния бряг на Новоросийск, само на 500 метра от хипермаркет „Лента“.

„Дълъг Нептун“ представлява далекобойна версия на украинската крилата ракета „Нептун“. Според украинските медии тези ракети тип „земя-земя“ имат обсег до 1000 километра, като бойната глава надхвърля 350 килограма.