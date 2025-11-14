Новини
Свят »
Украйна »
Украйна удари руска територия с крилати ракети „Дълъг Нептун“
  Тема: Украйна

Украйна удари руска територия с крилати ракети „Дълъг Нептун“

14 Ноември, 2025 18:19 1 259 60

  • украйна-
  • дълъг нептун-
  • русия-
  • удар

Зеленски съобщи за удар срещу конкретни цели близо до Новоросийск

Украйна удари руска територия с крилати ракети „Дълъг Нептун“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володомир Зеленски обяви в своя Telegram канал, че през нощта срещу петък украинските военни са използвали ракети „Дълъг Нептун“ за удари по конкретни цели на руска територия, съобщава Би Би Си, предава News.bg, предава News.bg.

В социалните мрежи бяха публикувани видеа на изстрелване на ракета от наземна установка, която се твърди, че е украинска крилата ракета „Дълъг Нептун“. Според Telegram каналите ударът е насочен към Новоросийск.

Телеграм каналът Cyberboroshno съобщи, че атакуваната цел е полк за противовъздушна отбрана, разположен на южния бряг на Новоросийск, само на 500 метра от хипермаркет „Лента“.

„Дълъг Нептун“ представлява далекобойна версия на украинската крилата ракета „Нептун“. Според украинските медии тези ракети тип „земя-земя“ имат обсег до 1000 километра, като бойната глава надхвърля 350 килограма.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    11 23 Отговор
    Удариха късия с дълъг.

    18:22 14.11.2025

  • 2 Един

    44 10 Отговор
    Укро нацито днес се хвали... а утре пак ще реве.
    Украинците докато не го свитнат този ще ги изтребва - тва е!

    18:22 14.11.2025

  • 3 Урко фашистки лъжи

    44 6 Отговор
    Тази вечер зеления наркоман пак ще плаче и проси

    18:22 14.11.2025

  • 4 УКРАЙНА 🇺🇦

    8 39 Отговор
    Браво крайно време беше слава на УКРАИНА

    Коментиран от #14, #43

    18:22 14.11.2025

  • 5 Шопо

    8 35 Отговор
    Браво, контранастъплението започна, с Русия е свършено.
    Зеленски е велик политик с помощ от колективния запад Той може да победи Русия.
    Слава, вечна слава !

    18:23 14.11.2025

  • 6 Гошо

    29 7 Отговор
    Ударили са но не с „Дълъг Нептун“ а с "Дълъг Език "

    18:23 14.11.2025

  • 7 Сатана Z

    25 5 Отговор
    Бревйййй.Късият зелен наркоман извади дълъг Нептун да плаши гаргите.

    18:24 14.11.2025

  • 8 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    6 21 Отговор
    Браво,трябва редовно да стрелят с такива ракети по кална масква, 24ч без прекъсване!

    18:25 14.11.2025

  • 9 Сесесере

    7 19 Отговор
    Нашите русоблизци в шок!

    18:27 14.11.2025

  • 10 Хохо Бохо

    20 7 Отговор
    Забравихте да споменете тая партенка потвърдена ли е от независими или само от зависими източници. Журналистика нулева

    Коментиран от #21

    18:28 14.11.2025

  • 11 Болна блатна подстилка неумна

    5 11 Отговор
    Ама нашия къс ботоксов кумир има вече гиберзвукова бурия мусор Бадемник и Квасник ,без аналог в цялото мире......🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    18:29 14.11.2025

  • 12 ТИГО

    6 16 Отговор
    Слава на Украйна

    18:29 14.11.2025

  • 13 До последния украинец

    25 5 Отговор
    Утре руснаците ще им върнат тризъбеца на Дългия Нептун и те така.

    18:29 14.11.2025

  • 14 Хохо Бохо

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Ма то фейк ма хох люш ке

    18:29 14.11.2025

  • 15 Пич

    17 7 Отговор
    Вярно е само , че на Зелю са му ударили един дълъг Нептун ! Няколко пъти !!! Защото където и да отиде да проси вече , удрят му Нептуна , и го изхвърлят !!! Дайте още новини от Украйна , възбудени сме !!!

    Коментиран от #27

    18:30 14.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Емо

    6 13 Отговор
    Сутринта с кафето гледах от слънчева България как гори кочината.Кеф ми беше.

    Коментиран от #24, #29, #50

    18:32 14.11.2025

  • 19 Още новини от Украйна

    11 6 Отговор
    А где ракета "Фламинго" ,Зельоний πидер?

    18:32 14.11.2025

  • 20 густо

    6 10 Отговор
    Голямо густо друари ...путинсти!

    18:32 14.11.2025

  • 21 !!!?

    7 7 Отговор

    До коментар #10 от "Хохо Бохо":

    От ТАСС ли чакаш потвърждение...!?

    18:32 14.11.2025

  • 22 Ха ха ха ха

    10 5 Отговор
    И тогава днес що риве зеления? Нали побеждава, къде му е проблема?

    18:33 14.11.2025

  • 23 Ганчев

    2 3 Отговор
    Това са от дългите санкци.

    18:33 14.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ветеринар лечител от блатофилия

    3 8 Отговор
    30 супер неумни пациенти от тия блатофилите са тотално изперкали и нема открито лечение, дано някой ги зарови скоро завалиите та да отърве близките им!

    18:34 14.11.2025

  • 26 Златен кенеф

    14 3 Отговор
    Зеле, къде ти избега Умеров???

    Коментиран от #31, #32, #49, #54

    18:34 14.11.2025

  • 27 Миндьо Шпагата

    1 10 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Щом си възбуден ти поддам шпагата?

    Коментиран от #36

    18:35 14.11.2025

  • 28 Ко речи?

    10 3 Отговор
    Нали ревеше, че русите направили отвратителна атака снощи? Неговата хуманна ли беше?

    18:35 14.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Еми хубаво

    9 1 Отговор
    Щом имате малък и голям Нептун, руснаците скоро ще капитулират. Или греша?

    18:37 14.11.2025

  • 31 Укро идиоти

    5 6 Отговор

    До коментар #26 от "Златен кенеф":

    Умеров избегА в Истанбул да преговаря с нищо неподозиращите руснаци да си менкат пленници

    18:37 14.11.2025

  • 32 Умеров избяга при Миндич и Атестович

    10 2 Отговор

    До коментар #26 от "Златен кенеф":

    Кораба потъва.

    18:37 14.11.2025

  • 33 Свети Нептуний

    6 6 Отговор
    А за бункерния стратег ще има Дебел Посейдон.😂

    18:37 14.11.2025

  • 34 Гук

    1 6 Отговор
    Радвам се.

    18:37 14.11.2025

  • 35 Ясна работата

    7 5 Отговор
    Стрелят по цивилни граждани, просто фашаги.

    18:38 14.11.2025

  • 36 Пич

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Миндьо Шпагата":

    Я , мазохист ! Искаш да те унижавам ли ?! Добре!
    Извади ми шпагата от гърлото си , и я подай да ти я забия !!

    Коментиран от #38

    18:38 14.11.2025

  • 37 Механик

    3 7 Отговор
    Благи вести.

    Коментиран от #47

    18:38 14.11.2025

  • 38 Карлуково

    1 5 Отговор

    До коментар #36 от "Пич":

    Тук ли се скрил?Стой там идваме.

    Коментиран от #48

    18:39 14.11.2025

  • 39 Пак плява

    6 1 Отговор
    Айде сега да предоставите доказателства , че това е истина защото сте смешни до безкрай

    18:40 14.11.2025

  • 40 Ами много добре са направили!

    0 6 Отговор
    Добре,добре.

    18:40 14.11.2025

  • 41 Pyccкий Карлик

    3 7 Отговор
    След плохое утро имаме още по-плохой вечер, так ? 😁
    За разлика от Путягата, Зеленски си държи на обещанията !!! Преди два дена се закле че Украйна почва СВО и истински удари в дълбочина на Русия с Фламинго(разбирай Томахоук) и Дълги Нептуни. Сказано-сделано. Поздрави на ония, пияния ру3ки робот. Дано се е докандилкал до сервиза 😁😁👍

    Коментиран от #56, #57

    18:40 14.11.2025

  • 42 Иван

    6 2 Отговор
    Довечера като го думнат утре пак ще реве че руснаците са лоши,а сега се дуе.

    Коментиран от #55

    18:40 14.11.2025

  • 43 Еднопосочен билет

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Отивай на фронта. Чакат те.

    18:41 14.11.2025

  • 44 Мишел

    4 3 Отговор
    Ройтерс публикува новина с обобщени данни от резултатите и ефекта от украинските ракетни и дронови удари срещу руски НПЗ от началото на 2025г. Производството на горива е намалено с 3% три процента!. Това намаляване е компенсирано без проблем с резервните мощности на руските НПЗ , които са над 15% от основните.

    Коментиран от #52

    18:41 14.11.2025

  • 45 ха-ха

    4 1 Отговор
    Значи утре , от ранна утрин ще има рев и со...по....ли .....Както всеки ден ........

    18:41 14.11.2025

  • 46 Чай ся?!!

    3 4 Отговор
    Нали Пусин мобилизира резервисти да пазят рафинериите.Опазили да дедовият ми.

    Коментиран от #53

    18:42 14.11.2025

  • 47 оня

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Механик":

    Чакай сутринта да видиш колко ще са ,,благи ,, за урките !

    18:42 14.11.2025

  • 48 Пойзчакай

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Карлуково":

    Че ти правя братче или сестриче! Скрил със се с родителката ти!

    18:43 14.11.2025

  • 49 Пачки

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Златен кенеф":

    Ще му прати картичка от Катар.

    18:44 14.11.2025

  • 50 И твойта кочина

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Емо":

    може да загори! Простаци!!!

    18:44 14.11.2025

  • 51 По руска телевизия рева!т

    1 3 Отговор
    Така са я ударили,че това няма да заработи никога.

    18:44 14.11.2025

  • 52 Pyccкий Карлик

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    А пачему бензина нет Миша ? 😁

    18:44 14.11.2025

  • 53 БУХАХАХА

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Чай ся?!!":

    россията е пълен тшк кое не е ясно?! 😂

    Коментиран от #60

    18:44 14.11.2025

  • 54 Запознат

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Златен кенеф":

    при майкти е.

    18:45 14.11.2025

  • 55 Клоун, брат

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Иван":

    Това е само днес за да спят амебите радостни а утре знаем, че Зеля ще ревне.

    18:45 14.11.2025

  • 56 джудж ,

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Pyccкий Карлик":

    Удари още едно и може да ти се оправи настроението ! Недей само с лошо !

    Коментиран от #59

    18:45 14.11.2025

  • 57 Разбирач

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Pyccкий Карлик":

    Фламинго е по-добро от Томахоук.

    18:46 14.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Pyccкий Карлик

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "джудж ,":

    Бензина нет, водки тоже 🍻😁

    18:47 14.11.2025

  • 60 ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "БУХАХАХА":

    То и си пълен ттттттшак , ама нищо не ти казваме , че може и да се размислиш и да се обидиш !

    18:47 14.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания