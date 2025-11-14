Новини
80-годишна жена загина при експлозия на руски дрон в Харковска област
  Тема: Украйна

14 Ноември, 2025 23:16 371 3

  • украйна-
  • експлозия-
  • харковска област

Военната администрация призовава гражданите да не докосват подозрителни предмети и да сигнализират на спешните служби

80-годишна жена загина при експлозия на руски дрон в Харковска област - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В село Хоптивка, община Дерхачи, Харковска област, 80-годишна жена загина, след като вдигнала от земята руски дрон, който експлодирал в ръцете ѝ, съобщава Укринформ, предава БТА.

Агенцията се позовава на публикация в Телеграм от началника на военната администрация на Дерхачи, Вячеслав Задоренко. Инцидентът е станал днес около 09:00 часа.

„Жената, без да се съобразява с риска за живота и безопасността си, вдигнала руски дрон, който експлодирал в ръцете ѝ. Тя получила фатални наранявания и починала на място“, се посочва в съобщението.

Задоренко подчерта, че при никакви обстоятелства гражданите не трябва да докосват подозрителни предмети, а незабавно да сигнализират за тях на телефони 112, 101 или 102.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 име

    1 0 Отговор
    Как да сигнализират гражданите и как да чуят това предупреждение, като няма ни ток, ни телефони, ни радио, ни телевизия. Няма парно, няма вода, няма пътища, няма храна. По 30 хил на месец мобилиризат, два милиона армия трябваше да имат досега, ама и тях ги няма. Иначе хуната и евроатлантиците го раздават ербап, зеленото всеки ден вика ДАЙ ДАЙ ДАЙ, ама резултата кръгла нула.

    23:22 14.11.2025

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Тази 80 годишна жена е била учителка в детската градина ,в която загинаха поне 30 дечица след като украинската ПВО се разби в покрива на сградата в Харков

    23:25 14.11.2025

  • 3 Още новини от Украйна

    0 0 Отговор
    Няма как жената да вдигне руски дрон след като Зеленски ни уведоми ,че укритие свалят на 100% демоните на противника.

    23:26 14.11.2025

