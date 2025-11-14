80-годишна жена загина при експлозия на руски дрон в Харковска област

В село Хоптивка, община Дерхачи, Харковска област, 80-годишна жена загина, след като вдигнала от земята руски дрон, който експлодирал в ръцете ѝ, съобщава Укринформ, предава БТА.

Агенцията се позовава на публикация в Телеграм от началника на военната администрация на Дерхачи, Вячеслав Задоренко. Инцидентът е станал днес около 09:00 часа.

„Жената, без да се съобразява с риска за живота и безопасността си, вдигнала руски дрон, който експлодирал в ръцете ѝ. Тя получила фатални наранявания и починала на място“, се посочва в съобщението.

Задоренко подчерта, че при никакви обстоятелства гражданите не трябва да докосват подозрителни предмети, а незабавно да сигнализират за тях на телефони 112, 101 или 102.