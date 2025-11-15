Новини
Свят »
Аржентина »
Мощна експлозия в агрохимически завод край Буенос Айрес, пострадалите са 22-ма ВИДЕО

Мощна експлозия в агрохимически завод край Буенос Айрес, пострадалите са 22-ма ВИДЕО

15 Ноември, 2025 07:28, обновена 15 Ноември, 2025 07:36 677 6

  • аржентина-
  • завод-
  • експлозия

Взривната вълна е счупила прозорци на сгради в околните квартали

Мощна експлозия в агрохимически завод край Буенос Айрес, пострадалите са 22-ма ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мощна експлозия е станала в агрохимически завод в предградията на столицата на Аржентина. Според вестник La Nacion, най-малко 22 души са ранени.

Взривната вълна е счупила прозорци на сгради в квартали, съседни на индустриалния парк. „Докарват хора с порязвания от счупено стъкло, наранявания и служители с изгаряния“, цитира вестникът лекар от болницата в Есейса, където е станала експлозията.

Пожарникари работят на мястото на инцидента. Видеозаписи, направени отгоре, показват как пожарът обхваща голяма площ, като над нея се издигат струи гъст дим. Властите предупредиха да се затворят прозорците поради евентуални токсични емисии.

Близкото международно летище Пистарини продължава да функционира. Причината за експлозията все още не е установена.


Аржентина
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    1 0 Отговор
    Мяза на паднали отломки от Имперския разрушител на Дарт Вейдър ))

    07:40 15.11.2025

  • 2 Снощи Русия я побъркаха

    3 1 Отговор
    30 атаки има на Химически заводи Петролни рафинерии
    Военни складове
    Той за Бразилия ми говори
    Стани и си измий лицето

    Коментиран от #6

    07:42 15.11.2025

  • 3 Слава на САЩ

    1 3 Отговор
    Слава на най великата Страна във Човешката история

    07:42 15.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Снощи Украйна Разплака Русия

    1 1 Отговор
    Чак Путин се просълзи
    Паричките необходими за войната Горят

    07:47 15.11.2025

  • 6 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Снощи Русия я побъркаха":

    Фантазираш. Всъщност вчера Киев Украйна бяха втори ден под непрекъсната руска ракетно-дранова атака. За деня обекти в Украйна бяха ударени с над 450 Геран 2 и с 50 различни ракети. На всеки украински удар в Русия, Украйна получава до стотина руски удара.

    08:36 15.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания