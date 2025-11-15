Мощна експлозия в агрохимически завод край Буенос Айрес, пострадалите са 22-ма ВИДЕО

Мощна експлозия е станала в агрохимически завод в предградията на столицата на Аржентина. Според вестник La Nacion, най-малко 22 души са ранени.

Взривната вълна е счупила прозорци на сгради в квартали, съседни на индустриалния парк. „Докарват хора с порязвания от счупено стъкло, наранявания и служители с изгаряния“, цитира вестникът лекар от болницата в Есейса, където е станала експлозията.

Пожарникари работят на мястото на инцидента. Видеозаписи, направени отгоре, показват как пожарът обхваща голяма площ, като над нея се издигат струи гъст дим. Властите предупредиха да се затворят прозорците поради евентуални токсични емисии.

Близкото международно летище Пистарини продължава да функционира. Причината за експлозията все още не е установена.