Новини
Свят »
Украйна »
Орбан: Путин иска да прекрати конфликта възможно най-бързо, но и да постигне целите си в Украйна. Европа не е застрашена
  Тема: Украйна

Орбан: Путин иска да прекрати конфликта възможно най-бързо, но и да постигне целите си в Украйна. Европа не е застрашена

16 Ноември, 2025 04:48, обновена 16 Ноември, 2025 06:51 2 817 61

  • орбан-
  • фидан-
  • война-
  • украйна-
  • русия

Турският външен министър Хакан Фидан смята, че украинският конфликт в момента е към своя край

Орбан: Путин иска да прекрати конфликта възможно най-бързо, но и да постигне целите си в Украйна. Европа не е застрашена - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан смята, че въоръженият конфликт в Украйна ще приключи в обозримо бъдеще, руският президент Владимир Путин е заинтересован от установяване на мир, а страните от НАТО не трябва да се страхуват от руска атака.

„Мисля, че сме много близо до постигане на мир“, каза той по отношение на Украйна в разговор с Матиас Дьопфнер, изпълнителен директор на германската медийна група Axel Springer, в предаването му, което се излъчи в YouTube вечерта на 15 ноември.

Премиерът не обясни на какво се основава прогнозата му, но отбеляза, че прекратяването на украинския конфликт изисква „единна позиция на Запада“. Междувременно, каза той, президентът на САЩ Доналд Тръмп полага усилия за постигане на мир, докато лидерите на ЕС настояват Украйна да продължи военните действия, за да осигури по-благоприятни условия на бойното поле.

На въпроса дали Путин се интересува от мирни преговори, Орбан отговори: „Да“. На въпроса защо, премиерът отговори: „Защото войната има цена“. Според него тази цена се изразява в човешки животи и икономически загуби.

Орбан смята, че предвид това Русия би искала да прекрати конфликта възможно най-бързо, но същевременно се стреми да постигне собствените си цели. След като това се случи, „няма да има смисъл да продължава войната“, каза той, отговаряйки утвърдително на въпроса дали Москва ще може да поеме контрол над цялата територия на Донбас.

Орбан потвърди, че остава убеден, че е невъзможно да се победи Русия, защото е ядрена сила. Същевременно той заяви, че Русия отстъпва на НАТО по конвенционални оръжия и следователно членовете на алианса не трябва да се страхуват от атака от нейна страна. Според ръководителя на унгарското правителство западните страни трябва да бъдат военно силни, но силата им трябва да бъде демонстрирана на масата за преговори.

Турският външен министър Хакан Фидан смята, че украинският конфликт в момента е към своя край.

„В момента, според мен, тази война е най-близо до спиране. Виждаме, че всички условия за прекратяване на огъня вече са назрели“, каза той по телевизионния канал A Haber.

Фидан заяви, че е необходимо да се „проведат необходимите преговори и да се предприемат действия“.

„Имаме предложения по този въпрос. Надявам се, че те ще бъдат приложени“, добави външният министър.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Владимирович

    18 9 Отговор
    Едно е да искаш,друго е да можеш,трето и четвърто е да го помечтаеш в мокрите си сънища.

    05:22 16.11.2025

  • 2 Айдеее

    25 28 Отговор
    козяшки калинки скачайте на барикадите И в окопите........

    Коментиран от #11

    05:31 16.11.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    19 2 Отговор
    Всяка война освен начало, има и край.

    Коментиран от #4

    05:35 16.11.2025

  • 4 Тръмп!

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Спрях осем войни!
    Ще спра и тази...!

    06:20 16.11.2025

  • 5 смотань бандерець..

    18 11 Отговор
    Докато не махнат зеления мухал-дезинфекцията на бандерите и упадака на урсулскио 4тиорайх..ще продължи

    Коментиран от #33

    06:38 16.11.2025

  • 6 оня с коня

    13 8 Отговор
    Засилва се квиченето на соросоидната сган, движим се в правилната посока...

    06:52 16.11.2025

  • 7 Англосаксонска арогантност и безпомощн

    7 8 Отговор
    Прав е, но не е удобен с неговата трева мисъл.

    06:55 16.11.2025

  • 8 Добро утро,

    14 11 Отговор
    Прав е унгарския, подъл толуп. Путлер иска НЕВЪЗМОЖНОТО, както навремето искашв и Хитлер.
    Резултатът ще бъде подобен.

    07:00 16.11.2025

  • 9 име

    13 7 Отговор
    Европа може да не е, обаче конкретни политици са застрашени, защото има опасност да излезе наяве че са взимали подкупи от киевската хунта.

    Коментиран от #12

    07:02 16.11.2025

  • 10 Само питам

    11 7 Отговор
    Орбан къде ще бяга след изборите в Унгария?

    07:03 16.11.2025

  • 11 ТиxoMъpшо pycoфилска!

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Айдеее":

    He ce oбаждай неподготвен!

    Коментиран от #61

    07:03 16.11.2025

  • 12 Тихо копейко

    9 5 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    Гладна.
    Тихичко!

    Коментиран от #17

    07:07 16.11.2025

  • 13 Цялата територия на Донбас?

    10 9 Отговор
    Всъщност ставаше дума само за остатъка 20% от Донец, в последното предложение за мир на Русия!! Щото Луганск отдавана е превзет.
    Но това предложение за мир, бе да отстъпят украинците сами от там, като Русия в замяна няма да претендира за остатъка от Запорожие и Херсон. Добро, изгодно предложение!!! Но накараха Зеленски пак да откаже, а да се бие пак!
    Разбира се, след като руснаците доосвободят сами Донецк, предложението ще се ъпдейтва! И т.н.!

    Коментиран от #15, #34

    07:13 16.11.2025

  • 14 Pyccкий Карлик

    6 8 Отговор
    Аватара на Путин робота Федя тоже хочет, но не может.
    Наздоровья, след още Четири Года пробвайте пак ))

    07:20 16.11.2025

  • 15 Да, ама Зеленски, миротворците

    6 5 Отговор

    До коментар #13 от "Цялата територия на Донбас?":

    и медиите им твърдят, че Путин искал цяла Украйна- и нарочно продължават войната, за да ни докажат, че са прави.

    Коментиран от #20

    07:22 16.11.2025

  • 16 оня с коня

    9 5 Отговор
    Орбан уверява че Путин е заинтересован от настъпнане на Мир.Руснакйт Медведчук пък заявява че Съществуването на Украйна като отделна държава е заплаха за Русия,т.е. С присъединяването на Украйна към Русия ще настъпи и мирът - Логиката е желязна.по-нататък Орбан твърди че е невъзможно да бъде победена русия,защото е Ядрена сила,а колкото до Натовските държави - те не трябва да се страхуват от нея.Ако обаче Русия след като приключи с Украйна удари и Прибалтийските Републики след което започне да пълзи на Запад следва ли да се утешим че Русия не може да бъде победена и да вдигнем едно ОБЩО Бяло знаме?Излиза че е нелогично Западът да се въоръжава,щото тръгне ли Русия срещу него,тя не може да бъде победена...Все пак трябва да се уточни категорично:ИМА ЛИ НАТО нужда от Унгарски Акъл,след което Нещата ще си дойдат по местата.

    Коментиран от #19, #25, #38

    07:22 16.11.2025

  • 17 11-12 сикссевън

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Тихо копейко":

    Ако се мислиш за анонимни, не си. Продължавай в същия дух и нищо чудно да изядеш някой бой (двата поста са на едно и също тролче).

    Коментиран от #22

    07:23 16.11.2025

  • 18 Мас

    5 7 Отговор
    Полша издига втора 4 метрова ограда на границата с Беларус срещу ватнишката Измет.

    Коментиран от #49

    07:27 16.11.2025

  • 19 Азз

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Има нужда от унгарски акъл, защото Унгария е пътя за Европа. Ако Унгария излезе от ЕС - връщаме се 50 години назад да пътуваме с визи ( от другата страна е Сърбия, друг път няма ). Тогава всички БГ транспортни фирми умират

    Коментиран от #27

    07:28 16.11.2025

  • 20 Освен това

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Да, ама Зеленски, миротворците":

    И нарочно насъскват балтийските тигри да дразнят Русия, като тероризират и прогонват руското си население и разни други номерца, за да докажат че са прави, че Русия ще нападне пак "непредизвикано" и страна от НАТО, въпреки, че казвала- че няма !

    07:29 16.11.2025

  • 21 Слава на САЩ велики

    7 4 Отговор
    САЩ най Мощната армия
    САЩ защитникът за Доброто

    07:30 16.11.2025

  • 22 Ицо

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "11-12 сикссевън":

    Обиколи да обереш сутрешните краставиците!Действай!!

    07:32 16.11.2025

  • 23 НЕПРОМЕНЕНИ ЦЕЛИ

    4 3 Отговор
    ДЕНАЦИФИКАЦИЯ и демилитаризация.

    07:33 16.11.2025

  • 24 Гориил

    5 1 Отговор
    Грешите, ако смятате, че Европа е в безопасност. Европейските компании (Англия, Франция и Холандия) контролират 60-70% от суровините на Казахстан и Централна Азия, но на практика 100% от тези ресурси (включително оскъдната уранова руда и редкоземните метали) достигат до световните пазари през Русия и Китай. Това е неоспоримо, но Русия в момента изпълнява транзитните си задължения. Ако сръбското дъщерно дружество на Лукойл бъде конфискувано и разграбено, активите на британската минна компания BHP Billiton ще станат заложници на режима.

    07:35 16.11.2025

  • 25 Ние сме Мая

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    "ИМА ЛИ НАТО нужда от Унгарски Акъл,след което Нещата ще си дойдат по местата."

    А има ли нужда Европа от НАТО, ако няма "враг страшилище"???
    Отговора обяснява всичко!!!

    07:36 16.11.2025

  • 26 койдазнай

    1 5 Отговор
    Единствената цел на Путин е да разруши Русия и той ще я постигне!

    07:40 16.11.2025

  • 27 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Азз":

    Ако не беше бързал да ми отговориш и да вещаеш Апокалиптични картини какво ще стане ако Унгария излезе от ЕС, щеше да се сетиш за много по-простичкия и ефективен вариант - СВАЛЯНЕ НА ОРБАН от Власт и замяната му с Про-европейски държавник!

    Коментиран от #31

    07:41 16.11.2025

  • 28 фАНТОМасс

    4 2 Отговор
    Викторе , не виждаш ли , че т. нар. ЕВРОлидели се готвят и искат войната да продължи. Даже са готови да я посрещнат и навътре в Европа !
    Готови са да жертват още средства , ресурси и хора , за да си играят на ВОДАЧИ !
    Те са хора , които казват НАПРЕД , но никога и СЛЕД МЕН !

    07:41 16.11.2025

  • 29 Т Живков

    3 2 Отговор
    НА КОМУНИСТ ВЯРА ДА НЯМАШ

    Коментиран от #32

    07:42 16.11.2025

  • 30 Трол

    3 2 Отговор
    Путин иска.....

    да излезе от бункера

    😂😂😂😂😂

    07:43 16.11.2025

  • 31 Зайо Байо

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "оня с коня":

    Про-европейски държавник означава немислещ слуга на Урсула , Кая , Макрон и др. подобни "ИСТИНСКИ " лидери ли ?

    Коментиран от #42

    07:45 16.11.2025

  • 32 дебеЛ Лебед

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Т Живков":

    .....а на ДЕМОКРАТ-ЛИБЕРАЛ още повече ли ?

    Коментиран от #50

    07:46 16.11.2025

  • 33 Обективни истини

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "смотань бандерець..":

    Абе кой слага минуси на ОЧЕИЗВАДнИТЕ истини ?
    Естествено, че зеленски трябва да бъде премахнат или ликвидиран, за да има наченки за мир, всеки знае, че той е огромна пречка за постигане на това.
    Той е зависим и от ми6 и от паричните потоци към сметките си и от бялото което приема през носа.
    На кого не му е ясно това ???

    07:46 16.11.2025

  • 34 Предложението на руснаците

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Цялата територия на Донбас?":

    бе, за да няма разрушения в градове и селища от останалата част от Донецк! Защото Русия ще трябва да ги възстановява!
    И предложението в замяна бе изгодно!

    07:48 16.11.2025

  • 35 Орбан е пуделът на Путин

    5 3 Отговор
    ЕС няма нужда от изявленията на глашатая, на Путин Виктор Орбан. Никой вече не вярва на Путин.

    Коментиран от #41

    07:48 16.11.2025

  • 36 сидероДРОМОС

    3 0 Отговор
    Не спирам да си представям картинката как великете водачи на Европейския Демократичен Свободомислещ и Хуманен свят , ще се запишат лично да отбраняват своите позиции и ще отидат на фронта да громят ЛОшите , Тадни , Противни Врагове !
    Аха и да се случи ! Ама май вкъщи на топло в луксозните им къщи и охолен живот им е по-добре. Пък се оказа , че и да ГОВОРИШ ЛОЗУНГИ и да хвърляш Чужди ХОРА и ПАРИ , също е вариант на лидерство ! Нали ?

    07:50 16.11.2025

  • 37 ганди

    2 2 Отговор
    Тя и Украйна не беше застрашена. А всичките оръжия, дето ги разработват в Русия са за украса.

    Коментиран от #45

    07:50 16.11.2025

  • 38 Без коня

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Са те попитам един блиц въпрос: ако "омразната Русия" нападне някоя западна страна или онези пуделите и даже България ти ще се биеш ли за западните ценности или родината си: ДА или НЕ.
    Ще умреш за идеалите си, ще умреш за някаква територия?

    07:51 16.11.2025

  • 39 Начо

    1 3 Отговор
    Унгарски м. нгус

    07:51 16.11.2025

  • 40 Гориил

    3 0 Отговор
    Ако Европа премине червената линия, животът в Европа ще се превърне в ад. Ще има прекъсвания в доставките на основни и оскъдни суровини (повече от 100 вида).Нито Русия, нито Китай ще допринесат за вашия комфорт и просперитет. Между другото, България разполага с бензин само за тридесет дни, а петрол не пристига в рафинериите.

    07:54 16.11.2025

  • 41 сайко килър

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Орбан е пуделът на Путин":

    А на кого да вярват ? На бившите робовладелци и експлоататори , които стотици години са крали поробените държави и използвали ресурсите и хората им безплатно. А когато са искали и са ги избивали с хиляди и милиони ли ?
    Я питай негрите-роби , местните индианци , африканските държави , южна и централна америка , Мексико , Индия....
    Нелош списък от ЩАСТЛИВИ хора и страни !!!!
    Питайте ги де , хайде !

    07:55 16.11.2025

  • 42 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Зайо Байо":

    За сведение няма никакво значение дали Слугата е мислещ или немислещ - щом е слуга,ще се подчинява или ще напусне.Затова и вариантите са 2:Или сме слуги на ЕС,или на Русия - трети вариант НЯМА за държавите от Източна Европа,към които спада и БГ.

    07:55 16.11.2025

  • 43 ха ха

    1 0 Отговор
    да ама "колективния " запад не е съгласен с прекратяване на войната , и той си има цели , срещу собственото си население

    07:56 16.11.2025

  • 44 Смях и Сеир

    0 0 Отговор
    Има ЧИЛЯК , има ПРОБЛЕМ .....няма Ч - няма П ....нали така ! Питайте дядо ви Йосиф !

    07:56 16.11.2025

  • 45 Не беше застрашена

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "ганди":

    но стана!
    Кой каквото си го търси упорито, ще си го намери!
    И не само за Украйна се отнася!

    Коментиран от #47, #57

    07:57 16.11.2025

  • 46 Торбалан

    1 0 Отговор
    Кой беше този путин?

    07:59 16.11.2025

  • 47 Сергей Лавров

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Не беше застрашена":

    ЦРУ са лаици и непрофесионалисти, а Джо Байден е нагъл лъжец, ако твърдят че РФ някога ще нападне нашите украински братя.... Да!

    Коментиран от #52

    08:00 16.11.2025

  • 48 Е да де...

    0 0 Отговор
    Ти кво чакаш... вдигай белия байряк...

    08:00 16.11.2025

  • 49 Крал Мас

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мас":

    Това ми звучи познато!?

    08:02 16.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 така е

    1 0 Отговор
    Путин методично постига западните цели в русия. Уби 2 милиона руснаци на фронта. Някога втората в света сега е втора в Украйна. Докара руската икономика до ръба на оцеляването. Изгони руската интелигенция в чужбина. Всеки турски град вече има руски квартал. Остана му само да разпадне руската федерацийка и може да си ходи. ЦРУ ще му издигне паметник. В цял ръст.

    08:05 16.11.2025

  • 52 Подценил е Лавров

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Сергей Лавров":

    способностите на ЦРУ и британското разузнаване!

    08:06 16.11.2025

  • 53 Помнещ

    3 0 Отговор
    Да, да, Европа не е застрашена.... Един месец преди да нападне Украйна, всички тръбяха как русия никога няма да нападне Украйна и това било западна пропаганда.. Помня и как "съществото Дърева",се подиграваше и пишеше как русия още не е нападнала Украйна.. След това удобно забрави за тези писания... Така че, не вярвайте на голи обещания.. Лавров директно заяви, че русия трябва да върне влиянието си върху всичките бивши източноевропейски страни, които бяха сателити на ссср..Тия искат да правят пак империя..Те и никога не са преставали да искат..

    08:08 16.11.2025

  • 54 пенсионер

    2 0 Отговор
    Този Орбан съвсем се е побъркал, като говори, че путинеца хем искал да се прекрати войната, хем да си постигне целите.А пита ли се дали Украйна ще се съгласи на това?

    Коментиран от #60

    08:14 16.11.2025

  • 55 Как

    1 0 Отговор
    Путин нямаше намерение да напада Украйна но вече три години е там!Руснаците умело заблуждават лековерните западняци.

    08:15 16.11.2025

  • 56 Мислещ

    0 0 Отговор
    Европа не е застрашена,ако е добре въоръжена ибоеспособна.. Ако не е,и САЩ с Тръмп президент -жална и майка...И колкото Украйна не може да окаже съпротива...

    08:16 16.11.2025

  • 57 ганди

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Не беше застрашена":

    Дори за Русия и руските нацисти!

    08:18 16.11.2025

  • 58 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор
    Русия не можело да бъде победене, защото била ядрена държава.

    Според същите САЩ са загубили всички войни, ама и тя е ядрена държава.

    Орбан и останалите русофили имат логика на бутилка водка.

    08:18 16.11.2025

  • 59 Да бе

    1 0 Отговор
    Вовка каза ...3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
    Даже и парад ше правят във КИЕВ ДАМАСК и ЛИСАБОН,..със другия ТРИДНЕВЕН- БАШО.

    08:18 16.11.2025

  • 60 Русофил 7777

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "пенсионер":

    Орбан казва истината! Путин иска мир и за да има мир трябва да постигне целите си - унищожението на Украйна, НАТО и ЕС, окупация на Източна Европа поне до Берлин.

    08:19 16.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания