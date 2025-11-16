Орбан: Путин иска да прекрати конфликта възможно най-бързо, но и да постигне целите си в Украйна. Европа не е застрашена

Унгарският премиер Виктор Орбан смята, че въоръженият конфликт в Украйна ще приключи в обозримо бъдеще, руският президент Владимир Путин е заинтересован от установяване на мир, а страните от НАТО не трябва да се страхуват от руска атака.
„Мисля, че сме много близо до постигане на мир“, каза той по отношение на Украйна в разговор с Матиас Дьопфнер, изпълнителен директор на германската медийна група Axel Springer, в предаването му, което се излъчи в YouTube вечерта на 15 ноември.
Премиерът не обясни на какво се основава прогнозата му, но отбеляза, че прекратяването на украинския конфликт изисква „единна позиция на Запада“. Междувременно, каза той, президентът на САЩ Доналд Тръмп полага усилия за постигане на мир, докато лидерите на ЕС настояват Украйна да продължи военните действия, за да осигури по-благоприятни условия на бойното поле.
На въпроса дали Путин се интересува от мирни преговори, Орбан отговори: „Да“. На въпроса защо, премиерът отговори: „Защото войната има цена“. Според него тази цена се изразява в човешки животи и икономически загуби.
Орбан смята, че предвид това Русия би искала да прекрати конфликта възможно най-бързо, но същевременно се стреми да постигне собствените си цели. След като това се случи, „няма да има смисъл да продължава войната“, каза той, отговаряйки утвърдително на въпроса дали Москва ще може да поеме контрол над цялата територия на Донбас.
Орбан потвърди, че остава убеден, че е невъзможно да се победи Русия, защото е ядрена сила. Същевременно той заяви, че Русия отстъпва на НАТО по конвенционални оръжия и следователно членовете на алианса не трябва да се страхуват от атака от нейна страна. Според ръководителя на унгарското правителство западните страни трябва да бъдат военно силни, но силата им трябва да бъде демонстрирана на масата за преговори.
Турският външен министър Хакан Фидан смята, че украинският конфликт в момента е към своя край.
„В момента, според мен, тази война е най-близо до спиране. Виждаме, че всички условия за прекратяване на огъня вече са назрели“, каза той по телевизионния канал A Haber.
Фидан заяви, че е необходимо да се „проведат необходимите преговори и да се предприемат действия“.
„Имаме предложения по този въпрос. Надявам се, че те ще бъдат приложени“, добави външният министър.
1 Владимир Владимирович
05:22 16.11.2025
2 Айдеее
Коментиран от #11
05:31 16.11.2025
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #4
05:35 16.11.2025
4 Тръмп!
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Спрях осем войни!
Ще спра и тази...!
06:20 16.11.2025
5 смотань бандерець..
Коментиран от #33
06:38 16.11.2025
6 оня с коня
06:52 16.11.2025
7 Англосаксонска арогантност и безпомощн
06:55 16.11.2025
8 Добро утро,
Резултатът ще бъде подобен.
07:00 16.11.2025
9 име
Коментиран от #12
07:02 16.11.2025
10 Само питам
07:03 16.11.2025
11 ТиxoMъpшо pycoфилска!
До коментар #2 от "Айдеее":He ce oбаждай неподготвен!
Коментиран от #61
07:03 16.11.2025
12 Тихо копейко
До коментар #9 от "име":Гладна.
Тихичко!
Коментиран от #17
07:07 16.11.2025
13 Цялата територия на Донбас?
Но това предложение за мир, бе да отстъпят украинците сами от там, като Русия в замяна няма да претендира за остатъка от Запорожие и Херсон. Добро, изгодно предложение!!! Но накараха Зеленски пак да откаже, а да се бие пак!
Разбира се, след като руснаците доосвободят сами Донецк, предложението ще се ъпдейтва! И т.н.!
Коментиран от #15, #34
07:13 16.11.2025
14 Pyccкий Карлик
Наздоровья, след още Четири Года пробвайте пак ))
07:20 16.11.2025
15 Да, ама Зеленски, миротворците
До коментар #13 от "Цялата територия на Донбас?":и медиите им твърдят, че Путин искал цяла Украйна- и нарочно продължават войната, за да ни докажат, че са прави.
Коментиран от #20
07:22 16.11.2025
16 оня с коня
Коментиран от #19, #25, #38
07:22 16.11.2025
17 11-12 сикссевън
До коментар #12 от "Тихо копейко":Ако се мислиш за анонимни, не си. Продължавай в същия дух и нищо чудно да изядеш някой бой (двата поста са на едно и също тролче).
Коментиран от #22
07:23 16.11.2025
18 Мас
Коментиран от #49
07:27 16.11.2025
19 Азз
До коментар #16 от "оня с коня":Има нужда от унгарски акъл, защото Унгария е пътя за Европа. Ако Унгария излезе от ЕС - връщаме се 50 години назад да пътуваме с визи ( от другата страна е Сърбия, друг път няма ). Тогава всички БГ транспортни фирми умират
Коментиран от #27
07:28 16.11.2025
20 Освен това
До коментар #15 от "Да, ама Зеленски, миротворците":И нарочно насъскват балтийските тигри да дразнят Русия, като тероризират и прогонват руското си население и разни други номерца, за да докажат че са прави, че Русия ще нападне пак "непредизвикано" и страна от НАТО, въпреки, че казвала- че няма !
07:29 16.11.2025
21 Слава на САЩ велики
САЩ защитникът за Доброто
07:30 16.11.2025
22 Ицо
До коментар #17 от "11-12 сикссевън":Обиколи да обереш сутрешните краставиците!Действай!!
07:32 16.11.2025
23 НЕПРОМЕНЕНИ ЦЕЛИ
07:33 16.11.2025
24 Гориил
07:35 16.11.2025
25 Ние сме Мая
До коментар #16 от "оня с коня":"ИМА ЛИ НАТО нужда от Унгарски Акъл,след което Нещата ще си дойдат по местата."
А има ли нужда Европа от НАТО, ако няма "враг страшилище"???
Отговора обяснява всичко!!!
07:36 16.11.2025
26 койдазнай
07:40 16.11.2025
27 оня с коня
До коментар #19 от "Азз":Ако не беше бързал да ми отговориш и да вещаеш Апокалиптични картини какво ще стане ако Унгария излезе от ЕС, щеше да се сетиш за много по-простичкия и ефективен вариант - СВАЛЯНЕ НА ОРБАН от Власт и замяната му с Про-европейски държавник!
Коментиран от #31
07:41 16.11.2025
28 фАНТОМасс
Готови са да жертват още средства , ресурси и хора , за да си играят на ВОДАЧИ !
Те са хора , които казват НАПРЕД , но никога и СЛЕД МЕН !
07:41 16.11.2025
29 Т Живков
Коментиран от #32
07:42 16.11.2025
30 Трол
да излезе от бункера
😂😂😂😂😂
07:43 16.11.2025
31 Зайо Байо
До коментар #27 от "оня с коня":Про-европейски държавник означава немислещ слуга на Урсула , Кая , Макрон и др. подобни "ИСТИНСКИ " лидери ли ?
Коментиран от #42
07:45 16.11.2025
32 дебеЛ Лебед
До коментар #29 от "Т Живков":.....а на ДЕМОКРАТ-ЛИБЕРАЛ още повече ли ?
Коментиран от #50
07:46 16.11.2025
33 Обективни истини
До коментар #5 от "смотань бандерець..":Абе кой слага минуси на ОЧЕИЗВАДнИТЕ истини ?
Естествено, че зеленски трябва да бъде премахнат или ликвидиран, за да има наченки за мир, всеки знае, че той е огромна пречка за постигане на това.
Той е зависим и от ми6 и от паричните потоци към сметките си и от бялото което приема през носа.
На кого не му е ясно това ???
07:46 16.11.2025
34 Предложението на руснаците
До коментар #13 от "Цялата територия на Донбас?":бе, за да няма разрушения в градове и селища от останалата част от Донецк! Защото Русия ще трябва да ги възстановява!
И предложението в замяна бе изгодно!
07:48 16.11.2025
35 Орбан е пуделът на Путин
Коментиран от #41
07:48 16.11.2025
36 сидероДРОМОС
Аха и да се случи ! Ама май вкъщи на топло в луксозните им къщи и охолен живот им е по-добре. Пък се оказа , че и да ГОВОРИШ ЛОЗУНГИ и да хвърляш Чужди ХОРА и ПАРИ , също е вариант на лидерство ! Нали ?
07:50 16.11.2025
37 ганди
Коментиран от #45
07:50 16.11.2025
38 Без коня
До коментар #16 от "оня с коня":Са те попитам един блиц въпрос: ако "омразната Русия" нападне някоя западна страна или онези пуделите и даже България ти ще се биеш ли за западните ценности или родината си: ДА или НЕ.
Ще умреш за идеалите си, ще умреш за някаква територия?
07:51 16.11.2025
39 Начо
07:51 16.11.2025
40 Гориил
07:54 16.11.2025
41 сайко килър
До коментар #35 от "Орбан е пуделът на Путин":А на кого да вярват ? На бившите робовладелци и експлоататори , които стотици години са крали поробените държави и използвали ресурсите и хората им безплатно. А когато са искали и са ги избивали с хиляди и милиони ли ?
Я питай негрите-роби , местните индианци , африканските държави , южна и централна америка , Мексико , Индия....
Нелош списък от ЩАСТЛИВИ хора и страни !!!!
Питайте ги де , хайде !
07:55 16.11.2025
42 оня с коня
До коментар #31 от "Зайо Байо":За сведение няма никакво значение дали Слугата е мислещ или немислещ - щом е слуга,ще се подчинява или ще напусне.Затова и вариантите са 2:Или сме слуги на ЕС,или на Русия - трети вариант НЯМА за държавите от Източна Европа,към които спада и БГ.
07:55 16.11.2025
43 ха ха
07:56 16.11.2025
44 Смях и Сеир
07:56 16.11.2025
45 Не беше застрашена
До коментар #37 от "ганди":но стана!
Кой каквото си го търси упорито, ще си го намери!
И не само за Украйна се отнася!
Коментиран от #47, #57
07:57 16.11.2025
46 Торбалан
07:59 16.11.2025
47 Сергей Лавров
До коментар #45 от "Не беше застрашена":ЦРУ са лаици и непрофесионалисти, а Джо Байден е нагъл лъжец, ако твърдят че РФ някога ще нападне нашите украински братя.... Да!
Коментиран от #52
08:00 16.11.2025
48 Е да де...
08:00 16.11.2025
49 Крал Мас
До коментар #18 от "Мас":Това ми звучи познато!?
08:02 16.11.2025
51 така е
08:05 16.11.2025
52 Подценил е Лавров
До коментар #47 от "Сергей Лавров":способностите на ЦРУ и британското разузнаване!
08:06 16.11.2025
53 Помнещ
08:08 16.11.2025
54 пенсионер
Коментиран от #60
08:14 16.11.2025
55 Как
08:15 16.11.2025
56 Мислещ
08:16 16.11.2025
57 ганди
До коментар #45 от "Не беше застрашена":Дори за Русия и руските нацисти!
08:18 16.11.2025
58 Ха ха ха ха
Според същите САЩ са загубили всички войни, ама и тя е ядрена държава.
Орбан и останалите русофили имат логика на бутилка водка.
08:18 16.11.2025
59 Да бе
Даже и парад ше правят във КИЕВ ДАМАСК и ЛИСАБОН,..със другия ТРИДНЕВЕН- БАШО.
08:18 16.11.2025
60 Русофил 7777
До коментар #54 от "пенсионер":Орбан казва истината! Путин иска мир и за да има мир трябва да постигне целите си - унищожението на Украйна, НАТО и ЕС, окупация на Източна Европа поне до Берлин.
08:19 16.11.2025
