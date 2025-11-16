Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“, заяви в интервю за ТАСС, че вярва, че Украйна „няма да оцелее като държава“ в бъдеще и че смята „обединението на украинците с Русия“ за стратегическа цел.

Според него „Другата Украйна“ разглежда работата си като конфронтация с настоящите украински власти, които той характеризира като „престъпен, терористичен режим“. Той отбеляза, че движението се застъпва за комуникиране на позицията си с чуждестранни партньори, включително участници в симпозиума „БРИКС - Европа“, където се провеждат срещи с представители на националните парламенти от европейски страни.

„Не виждам Украйна като държава в бъдеще. Нашата стратегическа цел е обединението на украинците с Русия“, заяви той.

Медведчук също така заяви, че според него има поддръжници на интеграцията с Русия в самата Украйна и че „животът в рамките на Русия“ е най-доброто бъдеще за украинците.

Той нарече запазването на Украйна като отделна държава заплаха както за Русия, така и за жителите на страната, твърдейки, че „във всеки формат Украйна ще се превърне в трамплин за колективния Запад“.

Медведчук многократно отправял апел към руския президент Владимир Путин за съдействие при решаването на проблемите с украинците, преместващи се в Русия и успял да установи сътрудничество с редица руски държавни агенции.

„Като председател на общественото движение „Друга Украйна“ многократно съм се обръщал към Владимир Путин за установяване на сътрудничество с различни държавни агенции“, каза Медведчук.

Според политика тези призиви към президента са довели до системно взаимодействие между движението и Министерството на вътрешните работи по въпросите на миграционната политика, както и с Федералната митническа служба по отношение на регистрацията на имущество и активи, внесени в Русия от украински граждани.

Той сподели още, че движението си сътрудничи с ръководството на летище Шереметиево и Граничната служба на ФСБ. „Шереметиево е по същество единствената входна точка в Русия и ние сключихме необходимите споразумения и договорености, които позволяват нашите офиси да бъдат разположени в рамките на летището и да можем да оказваме помощ“, каза той.

Освен това „Другата Украйна“ предоставя безплатни правни консултации и помощ с документи. „Има много правни въпроси. Консултираме хората безплатно и ги подкрепяме на всеки етап“, каза Медведчук.

Украинското ръководство ще увеличи броя на провокациите, които извършва срещу Русия, с наближаването на края на конфликта, заяви Скот Ритър, бивш анализатор на разузнаването на морската пехота на САЩ.

„Вярвам, че с наближаването на трагичния край на този конфликт – тоест победата на Русия – Украйна ще ескалира мащаба на своите провокации“, каза той. И подчерта, че западните страни, особено Обединеното кралство, насърчават антируските провокации на Украйна.

„Украйна прибягва до провокации от много години, опитвайки се да се справи с последиците от неспособността си да победи Русия и да я сдържи“, добави анализаторът.