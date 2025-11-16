Новини
Медведчук: Запазването на Украйна като отделна държава е заплаха както за Русия, така и за самите украинци
16 Ноември, 2025 06:44, обновена 16 Ноември, 2025 07:47

Ръководителят на движението „Друга Украйна“ смята, че „животът в рамките на Русия“ е най-доброто бъдеще за украинците

Медведчук: Запазването на Украйна като отделна държава е заплаха както за Русия, така и за самите украинци - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“, заяви в интервю за ТАСС, че вярва, че Украйна „няма да оцелее като държава“ в бъдеще и че смята „обединението на украинците с Русия“ за стратегическа цел.

Според него „Другата Украйна“ разглежда работата си като конфронтация с настоящите украински власти, които той характеризира като „престъпен, терористичен режим“. Той отбеляза, че движението се застъпва за комуникиране на позицията си с чуждестранни партньори, включително участници в симпозиума „БРИКС - Европа“, където се провеждат срещи с представители на националните парламенти от европейски страни.

„Не виждам Украйна като държава в бъдеще. Нашата стратегическа цел е обединението на украинците с Русия“, заяви той.

Медведчук също така заяви, че според него има поддръжници на интеграцията с Русия в самата Украйна и че „животът в рамките на Русия“ е най-доброто бъдеще за украинците.

Той нарече запазването на Украйна като отделна държава заплаха както за Русия, така и за жителите на страната, твърдейки, че „във всеки формат Украйна ще се превърне в трамплин за колективния Запад“.

Медведчук многократно отправял апел към руския президент Владимир Путин за съдействие при решаването на проблемите с украинците, преместващи се в Русия и успял да установи сътрудничество с редица руски държавни агенции.

„Като председател на общественото движение „Друга Украйна“ многократно съм се обръщал към Владимир Путин за установяване на сътрудничество с различни държавни агенции“, каза Медведчук.

Според политика тези призиви към президента са довели до системно взаимодействие между движението и Министерството на вътрешните работи по въпросите на миграционната политика, както и с Федералната митническа служба по отношение на регистрацията на имущество и активи, внесени в Русия от украински граждани.

Той сподели още, че движението си сътрудничи с ръководството на летище Шереметиево и Граничната служба на ФСБ. „Шереметиево е по същество единствената входна точка в Русия и ние сключихме необходимите споразумения и договорености, които позволяват нашите офиси да бъдат разположени в рамките на летището и да можем да оказваме помощ“, каза той.

Освен това „Другата Украйна“ предоставя безплатни правни консултации и помощ с документи. „Има много правни въпроси. Консултираме хората безплатно и ги подкрепяме на всеки етап“, каза Медведчук.

Украинското ръководство ще увеличи броя на провокациите, които извършва срещу Русия, с наближаването на края на конфликта, заяви Скот Ритър, бивш анализатор на разузнаването на морската пехота на САЩ.

„Вярвам, че с наближаването на трагичния край на този конфликт – тоест победата на Русия – Украйна ще ескалира мащаба на своите провокации“, каза той. И подчерта, че западните страни, особено Обединеното кралство, насърчават антируските провокации на Украйна.

„Украйна прибягва до провокации от много години, опитвайки се да се справи с последиците от неспособността си да победи Русия и да я сдържи“, добави анализаторът.


Украйна
  • 1 оня с коня

    21 12 Отговор
    Уудриии Вова,да се пукат душите черни душмански !Колкото повече ги удряш,повече се кефят.

    Коментиран от #27

    06:50 16.11.2025

  • 2 Защото

    22 12 Отговор
    Украина е Русия.

    Коментиран от #4

    06:50 16.11.2025

  • 3 име

    26 13 Отговор
    Спокойно, соpocoидчета, руснаците ке оставят парче зимя, наречено Украйна, където всчики оживели бандери ще могат да гивеят и да плащат дълговете на Украйна с поколения наред!

    Коментиран от #5

    06:51 16.11.2025

  • 4 55555

    11 13 Отговор

    До коментар #2 от "Защото":

    Русия е Украйна.

    06:54 16.11.2025

  • 5 Пръдльо,

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    А ти кой беше?

    Коментиран от #11, #16, #24

    06:58 16.11.2025

  • 6 Всяка сутрин милиарди хора по целия свят

    14 21 Отговор
    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #8

    06:58 16.11.2025

  • 7 Ха ха

    8 15 Отговор
    Кой е тоя смешник бе?🤡

    07:00 16.11.2025

  • 8 болгарин..

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Всяка сутрин милиарди хора по целия свят":

    Апа тоо гори от щастие че е в п0ма6котоweце и куша бгбандерские г0внатьци

    07:04 16.11.2025

  • 9 Сандо

    18 9 Отговор
    Можем само да добавим,че съществуването на държавата Украйна е заплаха и за европата.

    Коментиран от #10, #12

    07:08 16.11.2025

  • 10 Мисля същотака,чечомияр п0мияр

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сандо":

    С некролог в джоба.

    07:11 16.11.2025

  • 11 Ам ти пък

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пръдльо,":

    кой си, бе пръдляк?

    07:12 16.11.2025

  • 12 Обтегач

    8 8 Отговор

    До коментар #9 от "Сандо":

    Изправям криви русофилски кратуни!

    07:13 16.11.2025

  • 13 Свиквайте

    3 2 Отговор
    Със заплахите. Сами си ги създавате.

    07:14 16.11.2025

  • 14 мертвечук

    4 8 Отговор
    вонливий

    07:23 16.11.2025

  • 15 Отлично!

    8 6 Отговор
    Крайненците ще получат възможност да маршируват на Червения площад! Но на трибуната ще бъде Путин, а не Зеленски.

    Коментиран от #19

    07:23 16.11.2025

  • 16 си пън

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пръдльо,":

    един от милионите е

    07:24 16.11.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    Бъдещият губернатор на Украйна.

    07:35 16.11.2025

  • 18 СЕНИЛЕН АТЛАНТ

    4 2 Отговор
    Саксите загубихме и тази война.

    07:35 16.11.2025

  • 19 Ха ха ха

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "Отлично!":

    Да ще маршируват роднините на 1 милион при Кабзон рашисти.С техните портрети по стара руска традици на мъртвите полкове

    07:40 16.11.2025

  • 20 Гориил

    3 0 Отговор
    Със съжаление признавам, че вашата пропаганда прикрива и изопачава информация. Така нареченият азербайджански природен газ се доставя по тръбопровод, преминаващ през Грузия. Но отношенията между Грузия и Азербайджан не са по-добри от тези между Москва и Варшава, Атина и Анкара, да не говорим за отношенията между Ереван и Баку.

    07:43 16.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Украйна е суверенна държава

    2 2 Отговор
    Че защо я признаха в ООН руснаците, като им е зарлаха? Освен това укпаинският народ има право на самоопредерение според международните закони.

    Коментиран от #23

    07:53 16.11.2025

  • 23 😁😁😁.Хохо

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Украйна е суверенна държава":

    Ти моето момиченце си гледай белите течения,зарежи тези сложни мисли

    08:02 16.11.2025

  • 24 Па съм я бе

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пръдльо,":

    Баща ти

    08:04 16.11.2025

  • 25 Кривоверен алкаш

    1 1 Отговор
    Кремълска марионетка...

    08:07 16.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 АУУУУУ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    САНКЦИИТЕ ЩЕ СА ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 100 ГОДИНИ....... НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ ЧЕСТИТО 🤣🤣🤣🤣

    08:10 16.11.2025

  • 28 Някой

    0 0 Отговор
    Украйна можеше да е буферна зона. Сега по-скоро ще се върне към Русия.

    08:14 16.11.2025

