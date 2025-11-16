Новини
Свят »
Израел »
Израел: Палестинска държава няма да има, армията ни остава в буферната зона на Южна Сирия

Израел: Палестинска държава няма да има, армията ни остава в буферната зона на Южна Сирия

16 Ноември, 2025 09:22, обновена 16 Ноември, 2025 09:28 776 15

  • израел-
  • кац-
  • министър-
  • армия-
  • хамас-
  • сирия-
  • палестина

Ивицата Газа ще бъде демилитаризирана до последния тунел, а Хамас ще бъде разоръжен, заяви министърът на отбраната Кац

Израел: Палестинска държава няма да има, армията ни остава в буферната зона на Южна Сирия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Палестинска държава няма да бъде създадена, ивицата Газа ще бъде демилитаризирана, а радикалното движение Хамас ще бъде разоръжено. Това заяви израелският министър на отбраната Израел Кац.

„Политиката на Израел е ясна: палестинска държава няма да бъде създадена“, пише той в X. „Ивицата Газа ще бъде демилитаризирана до последния тунел, а Хамас ще бъде разоръжен от международни сили или от Израелските отбранителни сили“, добави той.

Споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа влезе в сила на 10 октомври.

Подразделения на Израелските отбранителни сили ще останат в буферната зона на границата със Сирия и от сирийската страна на планината Хермон. Това обяви министърът на отбраната Израел Кац.

„Армията ни ще остане на планината Хермон и в буферната зона за сигурност в Южна Сирия“, пише той в X.

През декември 2024 г. израелската армия разположи силите си в буферната зона в Южна Сирия близо до границата след смяната на властта в Арабската република. В същото време израелските войски установиха контрол над сирийската страна на планината Хермон в Голанските възвишения, без да срещнат съпротива.

Голанските възвишения, които принадлежаха на Сирия от 1944 г., бяха превзети от Израел по време на Шестдневната война през 1967 г. През 1981 г. Кнесетът (израелският парламент) прие едностранно закон, с който се обявява суверенитетът на еврейската държава над тази територия. Резолюция 497 на Съвета за сигурност на ООН от 17 декември 1981 г. обявява анексията за невалидна.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Абе

    8 4 Отговор
    Само турски войски там

    09:35 16.11.2025

  • 4 Пич

    18 3 Отговор
    Защо се харчат купища пари за безсмислената организация ООН ?! Това е от юдеи , и за юдеи !!! Другите са некашерна храна за юдеите !!! Дори монарсите са унищожили , защото само те са можели да се оправят с юдеите !!!

    Коментиран от #15

    09:36 16.11.2025

  • 5 Това значи,

    18 4 Отговор
    че и Израел няма да го има, цял свят се убеди в правотата на Хитлер, прогнозите са му били верни.

    Коментиран от #10

    09:36 16.11.2025

  • 6 Гориил

    10 4 Отговор
    В понеделник, 17 ноември, се провежда гласуването по изготвена от САЩ резолюция в подкрепа на мирния план на президента Доналд Тръмп за ивицата Газа (американците дори подкрепиха руска резолюция, осъждаща прославянето на нацизма, надявайки се на реципрочност). Премиерът Нетаняху се обажда на Москва по десет пъти на ден, молейки Кремъл да не внася алтернативна резолюция.

    09:39 16.11.2025

  • 7 Българин

    2 12 Отговор
    Когато апостол Матей, написал първото евангелие, проповядваше в Палестина , там нямаше нито един арабин. Арабите дойдоха в Палестина при нашествието на турците, много по-късно. Палестина- този изконна израелска земя!

    Коментиран от #8, #12

    09:45 16.11.2025

  • 8 3ти век

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Кога е написано това евангелие? Поредната еврейско-гръцка книжка за водене на балъци към Ада!

    09:49 16.11.2025

  • 9 Аушвиц

    3 3 Отговор
    За евреите

    09:52 16.11.2025

  • 10 111

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Това значи,":

    Хайде, колко още да чакаме ? От колко време нямаше да го има, пък той все там седи, че даже и малко територия си присвои, ха-ха-ха. Не се коси - няма да доживееш да видиш и 1/100 от това което, според такива като теб, все ще се случва на Израел.

    10:04 16.11.2025

  • 11 Левски

    4 0 Отговор
    Ех, Хитлер, защо ти трябваше да нападаш Русия? Трябваше да унищожиш евреите и сега живата щеше да бъде много по-добър.

    10:05 16.11.2025

  • 12 Много странен факт е, че в библия от

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    1905г. има карта на Палестина и палестинци, а тези наименования изчезват от евангелистката библия , публикувана през 1913 г.

    10:05 16.11.2025

  • 13 Ами не

    1 1 Отговор
    Израел не заслужава подкрепа!

    10:08 16.11.2025

  • 14 Факти

    0 0 Отговор
    Много ясно, че няма да има палестинска държава. Арабите получиха своя държава в бившата провинция Палестина. Това е Йордан, който е 4 пъти по-голям от Израел. Тия от Западния бряг да се местят там. Има предостатъчно място за тях. А тия от Газза да се местят в Египет, откъде са дошли. Най-популярната фамилия в Газза е Ал Масри, което буквално означава "египтянинът". Ясер Арафат - първият "президент" на измислената "Палестина" беше египтянин, роден в Кайро. Той открадна милиарди от международната помощ, които минаха в ръцете на вдовицата му. Тя сега си живее като царица в Европа.

    10:14 16.11.2025

  • 15 ФАКТ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Израел обяви света за анти-семитски, и след това уби 100 000 бебета на семити.

    10:16 16.11.2025