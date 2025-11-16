Израел: Палестинска държава няма да има, армията ни остава в буферната зона на Южна Сирия

Палестинска държава няма да бъде създадена, ивицата Газа ще бъде демилитаризирана, а радикалното движение Хамас ще бъде разоръжено. Това заяви израелският министър на отбраната Израел Кац.

„Политиката на Израел е ясна: палестинска държава няма да бъде създадена“, пише той в X. „Ивицата Газа ще бъде демилитаризирана до последния тунел, а Хамас ще бъде разоръжен от международни сили или от Израелските отбранителни сили“, добави той.

Споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа влезе в сила на 10 октомври.

Подразделения на Израелските отбранителни сили ще останат в буферната зона на границата със Сирия и от сирийската страна на планината Хермон. Това обяви министърът на отбраната Израел Кац.

„Армията ни ще остане на планината Хермон и в буферната зона за сигурност в Южна Сирия“, пише той в X.

През декември 2024 г. израелската армия разположи силите си в буферната зона в Южна Сирия близо до границата след смяната на властта в Арабската република. В същото време израелските войски установиха контрол над сирийската страна на планината Хермон в Голанските възвишения, без да срещнат съпротива.

Голанските възвишения, които принадлежаха на Сирия от 1944 г., бяха превзети от Израел по време на Шестдневната война през 1967 г. През 1981 г. Кнесетът (израелският парламент) прие едностранно закон, с който се обявява суверенитетът на еврейската държава над тази територия. Резолюция 497 на Съвета за сигурност на ООН от 17 декември 1981 г. обявява анексията за невалидна.