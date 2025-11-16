Новини
Свят »
Израел »
Израелски войници застреляха палестинец, хвърлил взривно устройство по тях на Западния бряг

Израелски войници застреляха палестинец, хвърлил взривно устройство по тях на Западния бряг

16 Ноември, 2025 10:02, обновена 16 Ноември, 2025 10:06 313 2

  • израел-
  • западен бряг-
  • наблус-
  • палестинец-
  • войници

Няма пострадали сред военните

Израелски войници застреляха палестинец, хвърлил взривно устройство по тях на Западния бряг - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Войници от Израелските отбранителни сили убиха палестински радикал, който хвърлил взривно устройство по тях близо до град Наблус на Западния бряг, съобщи говорителят на армейската пресслужба.

„ИДФ проведе операция в района на Наблус, по време на която терорист хвърли взривно устройство по войници. Войниците отвърнаха на огъня и убиха терориста“, се казва в изявлението.

„Няма жертви сред войниците“, отбеляза говорителят на ИАД.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня

    2 0 Отговор
    С терористи така се постъпва ! А със зеля кога ?!

    10:09 16.11.2025

  • 2 Мими Кучева🐕

    0 0 Отговор
    А не бе,ша го целунат от благодарност!🦃🛴🤣👍

    10:14 16.11.2025