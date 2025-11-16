Израелски войници застреляха палестинец, хвърлил взривно устройство по тях на Западния бряг

Войници от Израелските отбранителни сили убиха палестински радикал, който хвърлил взривно устройство по тях близо до град Наблус на Западния бряг, съобщи говорителят на армейската пресслужба.

„ИДФ проведе операция в района на Наблус, по време на която терорист хвърли взривно устройство по войници. Войниците отвърнаха на огъня и убиха терориста“, се казва в изявлението.

„Няма жертви сред войниците“, отбеляза говорителят на ИАД.