Новини
Свят »
Финландия »
Александър Стуб: Мога да обясня на Тръмп как да подходи с Путин
  Тема: Украйна

Александър Стуб: Мога да обясня на Тръмп как да подходи с Путин

16 Ноември, 2025 11:32, обновена 16 Ноември, 2025 10:37 1 811 27

  • александър стуб-
  • финландия-
  • русия-
  • путин-
  • тръмп

В Европа трябва да се въоръжим с търпение, скоро не се очертава примирие в Украйна, заяви президентът на Финландия

Александър Стуб: Мога да обясня на Тръмп как да подходи с Путин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Спиране на огъня в Украйна е малко вероятно преди пролетта, а европейските съюзници трябва да продължат подкрепата за Киев въпреки корупционния скандал, разтърсил Украйна, каза финландският президент Александър Стуб в интервю за Асошиейтед прес.

Европа ще се нуждае от sisu – финландска дума означаваща търпение, издръжливост – за да премине през зимните месеци, посочи той, с оглед на хибридните атаки и информационната война, която Русия води из целия континент.

Още новини от Украйна

Стуб също ще има нужда от това качество предвид факта, че той е един от основните европейски посредници между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски. Като лидер на една от най-малките страни в Европа, но същевременно имаща 1340-километрова граница с Русия, той ясно съзнава какъв е залогът, отбелязва АП.

През 40-те години на миналия век, след две войни с Москва, Финландия отстъпва на източния си съсед около 10% от територията си и се съгласява да поддържа военен неутралитет, политика, променена едва наскоро, в резултат на пълномащабното руско нахлуване в Украйна, когато Хелзинки се присъедини към НАТО. Консерваторът Стуб използва добрите си отношения с Тръмп – двамата играят голф заедно и разговарят редовно – за да лобира пред него в подкрепа на Украйна.

"Мога да обясня на президента Тръмп през какво е минала Финландия и как виждам положението на бойното поле, а също и как да се подходи към (руския президент Владимир) Путин. А след това кой знае, дори да приеме само едно от десет предложения, пак е добре", посочи той.

Стуб даде интервюто за АП от военна база северно от столицата Хелзинки, където той инспектира как вървят тренировките на финландци, записали се за доброволно военно обучение. Той бе облечен с яке, на гърба на което пишеше sisu, и наблюдаваше как доброволците тренират евакуация на ранени войници от зона на бойни действия при минусови температури.

Стуб посочи пред АП, че Зеленски трябва бързо да се справи със скандала около твърденията за незаконно присвояване на средства в енергетиката, тъй като от него печели Русия. Същевременно той призова европейските лидери да увеличат военната и финансова подкрепа за Киев, който е изправен и пред пълзящи успехи на Москва на бойното поле.

"Не съм голям оптимист, че ще има спиране на огъня или начало на мирни преговори, поне не и тази година", каза Стуб и добави, че би било добре, ако до март започнат някакви процеси в тази посока. Финландският лидер добави, че три са основните въпроси, които трябва да бъдат уредени за сключването на примирие – гаранции за сигурността на Украйна, възстановяването на икономиката ѝ и постигане на някакъв вид разбирателство относно териториалните претенции.

За мир в Украйна по думите му ще е нужно Тръмп и европейските лидери да поставят Путин под максимален натиск така, че да го принудят да промени "статегическите си планове". Стуб предлага това да бъде направено чрез средства като използване на запорираните руски активи в Европа в размер на милиарди долари за подпомагане на Украйна и увеличаване на военния натиск върху Русия.

Стуб похвали Тръмп за наложените миналия месец санкции срещу руските енергийни компании "Лукойл" и "Роснефт", но по думите му само това няма да е достатъчно. Финландският лидер посочи, че според него на Украйна трябва да бъде предоставен капацитет да нанася удари по цели като руската "отбранителна промишленост".


Финландия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    44 5 Отговор
    Разни политически колибри жужат с крилца дано някой ги забележи!

    10:40 16.11.2025

  • 2 :)))

    46 4 Отговор
    Предният път Тръмп дори не знаеше кой е този, нашия тръгнал акъл да му дава хахах

    Коментиран от #24

    10:41 16.11.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    40 3 Отговор
    От такива марионетки да се издокарат пред господаря си, страдат хората в Европа!

    10:42 16.11.2025

  • 4 Оги

    32 4 Отговор
    Точно така, Сашко, корупция, кражби - няма значение. Яко трябва да бухаме кинти в джобовете на икромафията. Може направо да въведете с бабата гинеколожка и данък за Украйна и да го превеждате по сметката на Зельо, той ще го разпределя по веригата.

    10:43 16.11.2025

  • 5 сестра Рачид

    27 2 Отговор
    По принцип е безобиден, но е препоръчително лекарско наблюдение.

    10:44 16.11.2025

  • 6 Григор

    28 2 Отговор
    На Тръмп не е нужно нищо да обясняваш, защото ще те изпрати сещаш се къде. Той и Зеленски се опитваше при първата им среща да му обяснява и видяхме какво стана. Просто не е прието яйцето да учи кокошката.

    10:45 16.11.2025

  • 7 Хохо Бохо

    21 3 Отговор
    Грешка е да им вземеш 10% от територията, трябвало е толкова да им оставиш. Това ще бъде поправено в бандеристан, макс 10% или нищо

    10:45 16.11.2025

  • 8 Сису балъка

    19 2 Отговор
    Само тоз бастун остана фа ни обяснява как стоят нещата. Да си направи харакири преди да са му взели скалпа

    10:52 16.11.2025

  • 9 Поредният

    19 2 Отговор
    продаден глупак, подкрепящ фашизма и тероризма в Украйна.

    Коментиран от #11, #22

    10:53 16.11.2025

  • 10 Факт

    7 4 Отговор
    Прекрасно време!

    10:54 16.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Той Стуб

    19 2 Отговор
    явно е много наясно как се упражнява натиск! Апропо май всички "евролидери" са "печени" в това отношение! За тях човешкият живот на струва пукната пара пред възможността да спечелят милиони!

    10:57 16.11.2025

  • 13 Не разбирам защо

    17 2 Отговор
    от сутрин довечера ръчката е костите на този полуразложен труп Украйна. Какво удоволствие ви доставя да го есхумирате . Оставете го да почива в мир.

    10:57 16.11.2025

  • 14 Значи какво ни казваш

    20 2 Отговор
    Финлански льольо знаем че крадат но да им дадем още
    Защото се борим с злото
    Смешник

    10:59 16.11.2025

  • 15 Боко

    11 3 Отговор
    На 404 забранено ли и е да поразява цели от военно промишления комплекс на раша? че не му схващам джендърската мисъл на тоя-тая-това ?

    Коментиран от #18, #20

    11:00 16.11.2025

  • 16 тоз бръмбар така обяснява кат мишок

    13 3 Отговор
    и тръмп му се чуди

    11:02 16.11.2025

  • 17 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Геро":

    Друг път не се разливай.

    11:03 16.11.2025

  • 18 Дългият Нептун

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "Боко":

    Дългите санкции започнаха.Не си в час!

    11:04 16.11.2025

  • 19 Че, то и аз

    6 1 Отговор
    Мога - да клекне пред него и да го слуша внимателно с широко отворени очи и зяпнала уста! Това е!

    11:05 16.11.2025

  • 20 Фламинго

    3 9 Отговор

    До коментар #15 от "Боко":

    Дългите санкции срещу руската ко4ина започнаха Не си в час!

    11:06 16.11.2025

  • 21 Комисиони

    9 2 Отговор
    Се връщали към ЕС лидерите и националните правит. лидери на държавите,които подкрепят най-активно продължаването на войната.....Комисиони от парите ,които ЕС и държавите от ЕС дсвали на Украйна-Зеленски ги преразпрделял обратно между всички-незнам,така четох на няколко места вече

    11:06 16.11.2025

  • 22 Тихо пръдльо!

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "Поредният":

    Марш да пълниш барут за братска Украйна!
    Марш!!!

    Коментиран от #25

    11:07 16.11.2025

  • 23 Русия

    9 1 Отговор
    Някой виждал ли е по жалък и смешен еврогейз.... от Стъп ?

    11:19 16.11.2025

  • 24 Ъхъ

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от ":)))":

    Помним, помним!😂

    11:34 16.11.2025

  • 25 Е кой ти пречи да мълчиш

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Тихо пръдльо!":

    че се навираш със сополивото носле. Фашизма си отива цигане. И да ривеш, все тая.

    11:43 16.11.2025

  • 26 Тоа па, много разбира

    7 1 Отговор
    Щел той да обясни на Тръмп, как да победи Русия???
    А що не му каже, как Финландия се прецака, когато на мласт поставиха една Сана - джундурляк, която ги вкара в натото? И сега, вместо да живет нормално с Русия и да използват руснаците за пазар и за туристи, тези се подчиняват на урсулите, които ги видят към банкрут и война. Тези "мнооого били знаели..."! Пълни глупости!

    11:48 16.11.2025

  • 27 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Тоя очилат съсел за себе си акъл няма, а на други ще дава. Психично болни хора се сдобиха незнайно как с власт и още повече полудява.

    11:55 16.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания