Александър Стуб: Мога да обясня на Тръмп как да подходи с Путин

Спиране на огъня в Украйна е малко вероятно преди пролетта, а европейските съюзници трябва да продължат подкрепата за Киев въпреки корупционния скандал, разтърсил Украйна, каза финландският президент Александър Стуб в интервю за Асошиейтед прес.

Европа ще се нуждае от sisu – финландска дума означаваща търпение, издръжливост – за да премине през зимните месеци, посочи той, с оглед на хибридните атаки и информационната война, която Русия води из целия континент.

Стуб също ще има нужда от това качество предвид факта, че той е един от основните европейски посредници между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски. Като лидер на една от най-малките страни в Европа, но същевременно имаща 1340-километрова граница с Русия, той ясно съзнава какъв е залогът, отбелязва АП.

През 40-те години на миналия век, след две войни с Москва, Финландия отстъпва на източния си съсед около 10% от територията си и се съгласява да поддържа военен неутралитет, политика, променена едва наскоро, в резултат на пълномащабното руско нахлуване в Украйна, когато Хелзинки се присъедини към НАТО. Консерваторът Стуб използва добрите си отношения с Тръмп – двамата играят голф заедно и разговарят редовно – за да лобира пред него в подкрепа на Украйна.

"Мога да обясня на президента Тръмп през какво е минала Финландия и как виждам положението на бойното поле, а също и как да се подходи към (руския президент Владимир) Путин. А след това кой знае, дори да приеме само едно от десет предложения, пак е добре", посочи той.

Стуб даде интервюто за АП от военна база северно от столицата Хелзинки, където той инспектира как вървят тренировките на финландци, записали се за доброволно военно обучение. Той бе облечен с яке, на гърба на което пишеше sisu, и наблюдаваше как доброволците тренират евакуация на ранени войници от зона на бойни действия при минусови температури.

Стуб посочи пред АП, че Зеленски трябва бързо да се справи със скандала около твърденията за незаконно присвояване на средства в енергетиката, тъй като от него печели Русия. Същевременно той призова европейските лидери да увеличат военната и финансова подкрепа за Киев, който е изправен и пред пълзящи успехи на Москва на бойното поле.

"Не съм голям оптимист, че ще има спиране на огъня или начало на мирни преговори, поне не и тази година", каза Стуб и добави, че би било добре, ако до март започнат някакви процеси в тази посока. Финландският лидер добави, че три са основните въпроси, които трябва да бъдат уредени за сключването на примирие – гаранции за сигурността на Украйна, възстановяването на икономиката ѝ и постигане на някакъв вид разбирателство относно териториалните претенции.

За мир в Украйна по думите му ще е нужно Тръмп и европейските лидери да поставят Путин под максимален натиск така, че да го принудят да промени "статегическите си планове". Стуб предлага това да бъде направено чрез средства като използване на запорираните руски активи в Европа в размер на милиарди долари за подпомагане на Украйна и увеличаване на военния натиск върху Русия.

Стуб похвали Тръмп за наложените миналия месец санкции срещу руските енергийни компании "Лукойл" и "Роснефт", но по думите му само това няма да е достатъчно. Финландският лидер посочи, че според него на Украйна трябва да бъде предоставен капацитет да нанася удари по цели като руската "отбранителна промишленост".