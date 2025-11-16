Как швейцарците умилостивиха Тръмп

Швейцарският министър на икономиката Ги Пармелен с видимо облекчение съобщи за сключването на сделката. „След интензивни преговори Швейцария се договори със САЩ за 15-процентни мита", цитира АРД неговите думи.

Вместо 39 процента - една от най-високите ставки в света - в бъдеще американското правителство ще налага на Швейцария такива мита, с каквито се облага и вносът от ЕС. „По този начин нашата икономика се поставя при същите условия, както конкуренцията от ЕС", допълни Пармелен.

Швейцария обещава на САЩ инвестиции за милиарди

Облекчението се усеща и в социалните медии. „Благодарим Ви за конструктивния ангажимент, г-н Тръмп", се казва в пост в платформата Х на швейцарското правителство. Ангажименти обаче има и за Швейцария, обяснява германската обществена медия. Министър Пармелен съобщи, че швейцарската икономика се ангажира през следващите години да направи инвестиции от 200 милиарда долара в САЩ.

Агенция Блумбърг съобщи предварително, че се очертава споразумение - след като президентът Тръмп покани във Вашингтон швейцарска икономическа делегация. По сведения на медиите, бизнесмените, сред които шефът на компанията за часовници „Ролекс" и на концерна за луксозни стоки „Ришмон", са отнесли на американския президент скъпи подаръци - специално гравирано златно кюлче и часовник за маса „Ролекс".

Щедри гости в Белия дом

Вероятно е именно щедрите гости в Белия дом да се допринесли за раздвижването във водените от месеци преговори, предполага АРД, като същевременно цитира думите на главната дипломатка по търговията на Швейцария - Хелен Будлиген-Артиеда, според която всичко се дължало на швейцарското усърдие.

Засега договореностите се съдържат само в декларация за намерения, посочва германската обществена медия. Докато се стигне до приложението им, ще има нужда от известно време.

„Глътка въздух, но не и успокояване"

Има да се изясняват и редица детайли. Например във връзка с договорения безмитен внос на 1 500 тона птиче месо от САЩ в Швейцария. „Дали кокошките няма да са третирани с хлор?", попита един журналист - при положение, че този вид кокошки са забранени в Швейцария. По думите на министър Пармелен, въпросът тепърва щял да се обсъжда.

Представителите на швейцарската икономика реагираха с облекчение, но без еуфория на постигнатото митническо споразумение. Наложените през август от Тръмп мита от 39 процента натовариха сериозно в последните месеци експортно ориентираната швейцарска икономика и поставиха съществуването на някои фирми под заплаха, посочва АРД.

Но и ставката от 15 на сто ще тежи на залагащите на износа компании, пояснява германската обществена медия. „Глътка въздух, но не и успокояване" - така определи ситуацията Съюзът на машинната, електронната и металообработващата промишленост Swissmem . От организацията се опасяват, че могат да бъдат наложени нови мита, а несигурността на пазара е голяма.

Тръмп премахна митата за някои стоки

Американският президент даде заден ход и по отношение на митата за хранителни продукти като телешкото, бананите и кафето, посочва АРД като отбелязва, че това се дължи на трайната инфлация и на изборните победи на демократите в Ню Йорк, Вирджиния и Ню Джърси . Освен за споменатите продукти, отпадат митата при внос от чужбина за чая, доматите, подправките и плодовите сокове. Изредени са и определени видове торове, става ясно от публикувана информация за това на сайта на Белия дом .

Германската обществена медия изтъква, че Тръмп е под политически натиск заради високите цени на хранителните продукти в САЩ. За една година телешката кайма например е поскъпнала с 13 процента, а пържолите - със 17. Цените на бананите са се увеличили със седем на сто.

Освен това републиканците претърпяха сериозни изборни загуби срещу демократите, което се смята за първи тест на настроенията след поемането на властта от Тръмп.

Да гасиш пожара, който сам си запалил

АРД припомня, че през април Тръмп наложи мита от най-малко десет процента на повечето внасяни в САЩ продукти, за да намали търговския дефицит на страната и да стимулира местното производство. Тези мита засегнаха обаче и продукти, които изобщо не се отглеждат или произвеждат на американска земя. Американското правителство обвинява засегнатите страни, че с години са се възползвали от неравновесието в митническите правила за сметка на САЩ .

Тръмп от своя страна дълго настояваше, че неговите вносни мита не насърчават инфлацията. Депутатът демократ Ричард Нийл каза, че правителството на Тръмп се опитва „да угаси пожар, който самото то е запалило, и представя това като напредък".

Автор: Катрин Хондел (АРД)