Отлагат санкциите срещу "Лукойл", България получава отсрочка
  Тема: Украйна

Отлагат санкциите срещу "Лукойл", България получава отсрочка

15 Ноември, 2025 11:11 1 334 28

  • лукойл-
  • санкции-
  • сащ-
  • русия-
  • петрол-
  • доналд тръмп-
  • лукойл нефтохим

Министерството на финансите на САЩ удължи до средата на декември срока за влизане в сила на санкциите

Отлагат санкциите срещу "Лукойл", България получава отсрочка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп удължи с три седмици влизането в сила на санкциите за руския концерн „Лукойл“, който се опитва да продаде своите чуждестранни активи, става ясно от прессъобщение на Министерството на финансите на САЩ , публикувано в петък, 14 ноември.

Ограниченията няма да влязат в сила до 13 декември. До същата дата „Лукойл“ има право да извършва транзакции, свързани с обслужването, експлоатацията или ликвидацията на своите бензиностанции, разположени извън Русия.

Още новини от Украйна

Освен това се разрешават операции с участието на „Лукойл” и „Роснефт”, както и на техните дъщерни структури, свързани с Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК), компанията „Тенгизшевройл” и проекта за разработване на находището Карачаганак. Лицензията разрешава „всички транзакции“, свързани с оперативната дейност на гореспоменатите дружества и дейности, но не позволява „никакви транзакции за продажба (...) или прехвърляне“ на дялове в КТК, „Тенгизшевройл“ и Карачаганак, се посочва в документа.

Отлагат се американските и британските санкции за българските подразделения на "Лукойл"

Министерството на финансите на САЩ издаде отделна лицензия за продължаване на дейността на „Лукойл“ в България . Става въпрос по-специално за четири дружества: „Лукойл Нефтохим Бургас“, осигуряващо около 80% от българския пазар на горива, „Лукойл България“, „Лукойл Ейвиейшън“ и „Лукойл Бункеринг“. Последните осигуряват гориво за самолетите и корабите. Тяхната дейност е освободена от санкции до 29 април 2026 г.

Също в петък Управлението за прилагане на финансови санкции на Министерството на финансите на Великобритания удължи до 14 февруари 2026 г. действието на лиценза, който позволява, въпреки санкциите, да се извършват операции с българските подразделения на руската петролна компания „Лукойл България" и „Лукойл Нефтохим Бургас".

Санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт"

Руските нефтодобивни компании „Лукойл“ и „Роснефт“ , както и техните 34 дъщерни структури, попаднаха през октомври тази година под санкциите на Вашингтон и Лондон заради продължаващата война на Русия срещу Украйна . След това "Лукойл" реши да продаде своите чуждестранни активи. Първият кандидат за тях стана швейцарската компания Gunvor , един от основателите на която е приятелят на руския президент Владимир Путин Геннадий Тимченко. САЩ блокираха сделката и отказаха да издадат на компанията лиценз за извършване на дейност, докато не приключи войната в Украйна, посочвайки връзките на Gunvor с Москва. След това „Лукойл“ поиска от Вашингтон повече време за продажбата на активите, припомня сагата агенция Ройтерс.

Междувременно като възможен купувач се споменава американската инвестиционна компания Carlyle, която се намира в „ранна фаза” от проучванията за възможна сделка.

Според данни на агенция Блумбърг , „Лукойл” е руската компания с най-широко присъствие на международния пазар - притежава дялове в нефтопреработвателни заводи в Европа, значителни дялове в нефтени находища от Ирак до Казахстан и множество бензиностанции – от САЩ, до България.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Изненадата

    11 7 Отговор
    за Коледа ще е голяма !!

    Коментиран от #20

    11:14 15.11.2025

  • 2 Граби народе

    11 4 Отговор
    от ликвидацията на бензиностанциите. Граби в държавата на грабителите

    11:17 15.11.2025

  • 3 Пич

    12 4 Отговор
    Че защо ще му е на говедарски евреин съсипана рафинерия...?! Сега ще видят украинците гориво без пари , у шестък !!!

    Коментиран от #6

    11:18 15.11.2025

  • 4 Зв. Лалов

    7 1 Отговор
    Ще отложат, разбира се.
    Появи се първи правилен купувач.

    11:19 15.11.2025

  • 5 Америка

    7 3 Отговор
    Е глобалният хегемон, това е. Колко време ще издържиш ако просто то блокират банковата сметка? Без пари няма нищо. Приключваш. А Америка контролира парите.

    11:20 15.11.2025

  • 6 Копеи не философствай!

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Марш да пълниш снаряди за Украйна!
    Марш!

    Коментиран от #8

    11:24 15.11.2025

  • 7 лиценза.....

    7 0 Отговор
    (...действието на лиценза, който позволява, въпреки санкциите, да се извършват операции с българските подразделения на руската петролна компания „Лукойл България" и „Лукойл Нефтохим Бургас".) Кой лиценз, за какво лиценз, кой издава на колониите лиценз? .... А?

    11:26 15.11.2025

  • 8 Марш

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Копеи не философствай!":

    ...ерас! Не ти стигна да ти тъпча барута в цевта на тебе!

    11:28 15.11.2025

  • 9 И колко струва "лиценза"

    9 0 Отговор
    да можеш в България да работиш и данъци да плащаш ? България от кога стана лицензополучател ? От кога лицензи в чужбина се издават? Колония ли сме вече официално ?

    Коментиран от #18

    11:29 15.11.2025

  • 10 Това ли е новото?

    6 0 Отговор
    ликвидацията на бензиностанциите... Другият текст за четвърти път е един и същ

    Коментиран от #16

    11:31 15.11.2025

  • 11 Според данни на агенция Блумбърг ,

    8 1 Отговор
    „Лукойл” е руската компания..и сигурно за това беше листвана във Франкфурт и на Лондонската фондова борса до началото на войната нали ? Щото е руска ...смешници...

    Коментиран от #22

    11:34 15.11.2025

  • 12 Само питам

    10 4 Отговор
    Ние нормална държава ли сме , че от някъде другаде ни разрешават , забраняват , задължават.....
    Май няма вече държава , има само една територия която управляват хем от Европа , хем от щатите .
    Никой не ни пита добре ли сме или зле .

    11:39 15.11.2025

  • 13 Ако повярваме че

    6 0 Отговор
    Лукойл не е руска, Вагит Алекперов няма нито една акция, Леонид Федун няма нито една акция, кипърската офшорна компания CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED няма нито една акция то тогава се пита в задачата на кой е Лукойл и кой го управлява? Офиса в Москва поне от година и половина е празен и общината ще го национализира ...Кой е управителя реално някой знае ли? Общо събрание на акционерите от 3 години е нямало в Швейцария ....

    Коментиран от #19

    11:44 15.11.2025

  • 14 И странно как

    4 1 Отговор
    Междувременно „човекът с портфейла“ на Зеленски, Тимур Миндич, и неговият финансист, Александър Цукерман, нямат планове да се връщат в Украйна. В момента те са в Израел и не искат да се връщат у дома, съобщи източник пред „Украинска правда“.

    Коментиран от #17

    11:54 15.11.2025

  • 15 Интересно е

    2 0 Отговор
    Между другото, що се отнася до западните партньори на Лукойл, струва си да се припомни, че тази компания закупи веригата бензиностанции и завода Shell в Русия с кредити от 3 западни банки и ги развива под финландската марка Teboil.
    Чужденците може би са решили, че ако продават на местна компания, това няма да е на държавна, „пропутинска“ корпорация, а на частна компания, която освен това не подкрепя точно официалната политика на Кремъл. Нещо повече, те вече са се отървали от токсичния, санкциониран изпълнителен директор на компанията.. а сега усилено се говори че Кремъл ще национализира бензиностанциите и завода на Shell в Русия....

    11:58 15.11.2025

  • 16 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Това ли е новото?":

    "Бензинджийниците" на "Лукойл" са "заплюти" за "Инсата"!
    "Шиши" му е длъжник от доста време???
    Време е за "разплащане"!

    12:06 15.11.2025

  • 17 Тея двамцата

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "И странно как":

    Тимур Миндич, и Александър Цукерман вероятно са откраднали поне 6 милиарда евро от европейските помощи за Украйна. Сега са в Израел естествено

    Коментиран от #23

    12:11 15.11.2025

  • 18 ои8уйхътгрф

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "И колко струва "лиценза"":

    Не сте колония бе, вие сте РОБИ... Дори колониите имат 10 пъти по-самостоятелно управление... Дори при колониите господарите не си позволяват така грубо да третират хората щото обичайно стават размирици и някои от наместниците на господарите увисват на клоните, а това не е желателно...
    Но вие сте РОБИ и последният път е отнело 400++ години да се разбунтувате- сега ще отнеме поне 700 години...

    12:11 15.11.2025

  • 19 Очевидец

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ако повярваме че":

    Ако няма име , на кой са акцийте , на "Лукойл", пиши на тях
    с чиста съвест , на Путин!
    Русия днес е" ошушкана до кокъл" , от такива приятели
    и подлоги Главнокомандващия Путин!
    Чукча си мисли още, че има нещо държавно , но "картината" е друга!

    12:13 15.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 На Кремъл

    3 0 Отговор
    Въобще не му пука за Лукойл. Даже се усеща злорадство. Преди да напусне като управител и главен акционер Вагит Алекперов се страхуваше от Кремъл а сега се оказа че САЩ му заби ножа в гърба. Класика в жанра

    12:18 15.11.2025

  • 22 Ъхъъъъъ (+++)

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Според данни на агенция Блумбърг ,":

    Беше листвана във Франкфурт и на Лондонската фондова борса и яко набутаха европейските галфони

    12:22 15.11.2025

  • 23 Тома

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тея двамцата":

    Лошото е че са откраднали пари от краварите а те винаги си ги връщат с лихвите

    12:24 15.11.2025

  • 24 Ами

    1 0 Отговор
    УРА! Сега можем да поспим до 14 эевруари

    12:25 15.11.2025

  • 25 Феникс

    2 0 Отговор
    На руснаците им е през оная работа за тази копмпания, това е актив който със удоволствие ще продадат, и те милите усещат че европата се военизира до козирката и се готви за пълномащабна война срещу тях! До 2030 година или ще има война Китай със Щатите през призмата на Тайван, или война на ЕС и НАТО със Русия!

    12:26 15.11.2025

  • 26 емил

    2 0 Отговор
    Тая Англосаксонска престъпна сг...ан тая чума е надвиснала над цялото човечество и не дава на никоя страна да се развива свободно и да диша спокойно . Путин колкото и да се прави ,че ще избегне Големият конфликт няма да му се размине . В началото ще подтикнат Евро...гейовете както го направиха преди 85 години да тръгнат на Изток така и сега ще повторят като си мислят ,че ще е реванш за ВСВ която я загубиха за Евро...гейовете . След като се избият милиони тогава те подлите Англосаксонци ще се включат за да бъдат пак победители както в ПСВ така и във ВСВ и сега си мислят . . Путин ако е малко умен не с Европа а със Световната сг...ан с нея трябва да воюва още в началото на конфликта да нанесе масиран ядрен и термоядрен ракет удар на Световното зло или ще победи или ще бъде унищожено човечеството но истината е една тя Англосаксонската чума ще предизвика един голям конфликт който е неизбежен за човечеството голяма е вероятността да е в Европа. .

    12:33 15.11.2025

  • 27 Умнокрасив

    1 0 Отговор
    Благодяря на милостовите божествени САЩ, поклон със задно салто и челна стойка пред стожера на нашето светло бъдеще!

    12:38 15.11.2025

  • 28 Лукойл има връзка с Кремъл

    1 0 Отговор
    Точно толкова колкото примерно всяка една сингапурска или индийска рафинерия купуваща петрол от Русия

    12:40 15.11.2025