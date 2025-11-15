Отлагат санкциите срещу "Лукойл", България получава отсрочка

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп удължи с три седмици влизането в сила на санкциите за руския концерн „Лукойл“, който се опитва да продаде своите чуждестранни активи, става ясно от прессъобщение на Министерството на финансите на САЩ , публикувано в петък, 14 ноември.
Ограниченията няма да влязат в сила до 13 декември. До същата дата „Лукойл“ има право да извършва транзакции, свързани с обслужването, експлоатацията или ликвидацията на своите бензиностанции, разположени извън Русия.
Освен това се разрешават операции с участието на „Лукойл” и „Роснефт”, както и на техните дъщерни структури, свързани с Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК), компанията „Тенгизшевройл” и проекта за разработване на находището Карачаганак. Лицензията разрешава „всички транзакции“, свързани с оперативната дейност на гореспоменатите дружества и дейности, но не позволява „никакви транзакции за продажба (...) или прехвърляне“ на дялове в КТК, „Тенгизшевройл“ и Карачаганак, се посочва в документа.
Отлагат се американските и британските санкции за българските подразделения на "Лукойл"
Министерството на финансите на САЩ издаде отделна лицензия за продължаване на дейността на „Лукойл“ в България . Става въпрос по-специално за четири дружества: „Лукойл Нефтохим Бургас“, осигуряващо около 80% от българския пазар на горива, „Лукойл България“, „Лукойл Ейвиейшън“ и „Лукойл Бункеринг“. Последните осигуряват гориво за самолетите и корабите. Тяхната дейност е освободена от санкции до 29 април 2026 г.
Също в петък Управлението за прилагане на финансови санкции на Министерството на финансите на Великобритания удължи до 14 февруари 2026 г. действието на лиценза, който позволява, въпреки санкциите, да се извършват операции с българските подразделения на руската петролна компания „Лукойл България" и „Лукойл Нефтохим Бургас".
Санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт"
Руските нефтодобивни компании „Лукойл“ и „Роснефт“ , както и техните 34 дъщерни структури, попаднаха през октомври тази година под санкциите на Вашингтон и Лондон заради продължаващата война на Русия срещу Украйна . След това "Лукойл" реши да продаде своите чуждестранни активи. Първият кандидат за тях стана швейцарската компания Gunvor , един от основателите на която е приятелят на руския президент Владимир Путин Геннадий Тимченко. САЩ блокираха сделката и отказаха да издадат на компанията лиценз за извършване на дейност, докато не приключи войната в Украйна, посочвайки връзките на Gunvor с Москва. След това „Лукойл“ поиска от Вашингтон повече време за продажбата на активите, припомня сагата агенция Ройтерс.
Междувременно като възможен купувач се споменава американската инвестиционна компания Carlyle, която се намира в „ранна фаза” от проучванията за възможна сделка.
Според данни на агенция Блумбърг , „Лукойл” е руската компания с най-широко присъствие на международния пазар - притежава дялове в нефтопреработвателни заводи в Европа, значителни дялове в нефтени находища от Ирак до Казахстан и множество бензиностанции – от САЩ, до България.
1 Изненадата
Коментиран от #20
11:14 15.11.2025
2 Граби народе
11:17 15.11.2025
3 Пич
Коментиран от #6
11:18 15.11.2025
4 Зв. Лалов
Появи се първи правилен купувач.
11:19 15.11.2025
5 Америка
11:20 15.11.2025
6 Копеи не философствай!
До коментар #3 от "Пич":Марш да пълниш снаряди за Украйна!
Марш!
Коментиран от #8
11:24 15.11.2025
7 лиценза.....
11:26 15.11.2025
8 Марш
До коментар #6 от "Копеи не философствай!":...ерас! Не ти стигна да ти тъпча барута в цевта на тебе!
11:28 15.11.2025
9 И колко струва "лиценза"
Коментиран от #18
11:29 15.11.2025
10 Това ли е новото?
Коментиран от #16
11:31 15.11.2025
11 Според данни на агенция Блумбърг ,
Коментиран от #22
11:34 15.11.2025
12 Само питам
Май няма вече държава , има само една територия която управляват хем от Европа , хем от щатите .
Никой не ни пита добре ли сме или зле .
11:39 15.11.2025
13 Ако повярваме че
Коментиран от #19
11:44 15.11.2025
14 И странно как
Коментиран от #17
11:54 15.11.2025
15 Интересно е
Чужденците може би са решили, че ако продават на местна компания, това няма да е на държавна, „пропутинска“ корпорация, а на частна компания, която освен това не подкрепя точно официалната политика на Кремъл. Нещо повече, те вече са се отървали от токсичния, санкциониран изпълнителен директор на компанията.. а сега усилено се говори че Кремъл ще национализира бензиностанциите и завода на Shell в Русия....
11:58 15.11.2025
16 Оракула от Делфи
До коментар #10 от "Това ли е новото?":"Бензинджийниците" на "Лукойл" са "заплюти" за "Инсата"!
"Шиши" му е длъжник от доста време???
Време е за "разплащане"!
12:06 15.11.2025
17 Тея двамцата
До коментар #14 от "И странно как":Тимур Миндич, и Александър Цукерман вероятно са откраднали поне 6 милиарда евро от европейските помощи за Украйна. Сега са в Израел естествено
Коментиран от #23
12:11 15.11.2025
18 ои8уйхътгрф
До коментар #9 от "И колко струва "лиценза"":Не сте колония бе, вие сте РОБИ... Дори колониите имат 10 пъти по-самостоятелно управление... Дори при колониите господарите не си позволяват така грубо да третират хората щото обичайно стават размирици и някои от наместниците на господарите увисват на клоните, а това не е желателно...
Но вие сте РОБИ и последният път е отнело 400++ години да се разбунтувате- сега ще отнеме поне 700 години...
12:11 15.11.2025
19 Очевидец
До коментар #13 от "Ако повярваме че":Ако няма име , на кой са акцийте , на "Лукойл", пиши на тях
с чиста съвест , на Путин!
Русия днес е" ошушкана до кокъл" , от такива приятели
и подлоги Главнокомандващия Путин!
Чукча си мисли още, че има нещо държавно , но "картината" е друга!
12:13 15.11.2025
21 На Кремъл
12:18 15.11.2025
22 Ъхъъъъъ (+++)
До коментар #11 от "Според данни на агенция Блумбърг ,":Беше листвана във Франкфурт и на Лондонската фондова борса и яко набутаха европейските галфони
12:22 15.11.2025
23 Тома
До коментар #17 от "Тея двамцата":Лошото е че са откраднали пари от краварите а те винаги си ги връщат с лихвите
12:24 15.11.2025
24 Ами
12:25 15.11.2025
25 Феникс
12:26 15.11.2025
26 емил
12:33 15.11.2025
27 Умнокрасив
12:38 15.11.2025
28 Лукойл има връзка с Кремъл
12:40 15.11.2025