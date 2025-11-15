Отлагат санкциите срещу "Лукойл", България получава отсрочка

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп удължи с три седмици влизането в сила на санкциите за руския концерн „Лукойл“, който се опитва да продаде своите чуждестранни активи, става ясно от прессъобщение на Министерството на финансите на САЩ , публикувано в петък, 14 ноември.

Ограниченията няма да влязат в сила до 13 декември. До същата дата „Лукойл“ има право да извършва транзакции, свързани с обслужването, експлоатацията или ликвидацията на своите бензиностанции, разположени извън Русия.

Още новини от Украйна

Освен това се разрешават операции с участието на „Лукойл” и „Роснефт”, както и на техните дъщерни структури, свързани с Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК), компанията „Тенгизшевройл” и проекта за разработване на находището Карачаганак. Лицензията разрешава „всички транзакции“, свързани с оперативната дейност на гореспоменатите дружества и дейности, но не позволява „никакви транзакции за продажба (...) или прехвърляне“ на дялове в КТК, „Тенгизшевройл“ и Карачаганак, се посочва в документа.

Отлагат се американските и британските санкции за българските подразделения на "Лукойл"

Министерството на финансите на САЩ издаде отделна лицензия за продължаване на дейността на „Лукойл“ в България . Става въпрос по-специално за четири дружества: „Лукойл Нефтохим Бургас“, осигуряващо около 80% от българския пазар на горива, „Лукойл България“, „Лукойл Ейвиейшън“ и „Лукойл Бункеринг“. Последните осигуряват гориво за самолетите и корабите. Тяхната дейност е освободена от санкции до 29 април 2026 г.

Също в петък Управлението за прилагане на финансови санкции на Министерството на финансите на Великобритания удължи до 14 февруари 2026 г. действието на лиценза, който позволява, въпреки санкциите, да се извършват операции с българските подразделения на руската петролна компания „Лукойл България" и „Лукойл Нефтохим Бургас".

Санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт"

Руските нефтодобивни компании „Лукойл“ и „Роснефт“ , както и техните 34 дъщерни структури, попаднаха през октомври тази година под санкциите на Вашингтон и Лондон заради продължаващата война на Русия срещу Украйна . След това "Лукойл" реши да продаде своите чуждестранни активи. Първият кандидат за тях стана швейцарската компания Gunvor , един от основателите на която е приятелят на руския президент Владимир Путин Геннадий Тимченко. САЩ блокираха сделката и отказаха да издадат на компанията лиценз за извършване на дейност, докато не приключи войната в Украйна, посочвайки връзките на Gunvor с Москва. След това „Лукойл“ поиска от Вашингтон повече време за продажбата на активите, припомня сагата агенция Ройтерс.

Междувременно като възможен купувач се споменава американската инвестиционна компания Carlyle, която се намира в „ранна фаза” от проучванията за възможна сделка.

Според данни на агенция Блумбърг , „Лукойл” е руската компания с най-широко присъствие на международния пазар - притежава дялове в нефтопреработвателни заводи в Европа, значителни дялове в нефтени находища от Ирак до Казахстан и множество бензиностанции – от САЩ, до България.