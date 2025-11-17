ООН: Войната създаде безпрецедентна жилищна криза в Украйна, поразени са 236 000 сгради

Повече от 236 000 сгради в Украйна са били разрушени или повредени по време на войната, а общо над 2,5 милиона жилища са станали недостъпни поради въоръжения конфликт, което е приблизително 10% от целия жилищен фонд на страната, предаде Укринформ, като се позова на доклад на Международната организация по миграцията (МОМ) към ООН.

Според доклада, в който ситуацията в Украйна се описва като „безпрецедентна жилищна криза“, достъпността и цените на жилищата са сериозно засегнати от липсата на общински жилища в съчетание с недостатъчно добре регулиран пазар на жилища под наем и масовото разселване на хора, бягащи от войната.

Експертите на МОМ отбелязват, че около 10,6 милиона украинци – почти една четвърт от довоенното население на страната – са били принудени да напуснат домовете си. Повечето от тях са заминали в чужбина. Две трети от 3,7-те милиона разселени лица, които са останали в Украйна, изпитват затруднения да плащат за новите си жилища. „За много от тях зависимостта от пазара на жилища под наем е изчерпала семейните спестявания“, посочват авторите на доклада.

Според техните оценки, на разселените хора често им се налага да харчат 50% или повече от доходите си за наем.

Тъй като войната в Украйна продължава, докладът подчертава, че задоволяването на жилищните нужди на разселените украинци остава критичен приоритет.

„МОМ се ангажира да помага на вътрешно разселените лица и на общностите, които ги приемат да изградят трайно бъдеще. Това включва обучение за придобиване на нови умения, свързване на хората с работни места и осигуряване на стабилни домове“, заяви Робърт Търнър, ръководител на мисията на МОМ в Украйна.

Украинското министерство на социалната политика, семейството и единството работи по създаването на цифров инструмент, който да подпомага вътрешно разселените лица на всеки етап – от евакуацията до интеграцията в техните общности, посочва Укринформ.

Папа Лъв Четиринадесети изрази съболезнования за убитите хора в Украйна в резултат на неотдавнашните руски атаки, предаде Укринформ, като се позова на публикация на папата в „Екс“.



„С тъга следя новините за атаките, които продължават да поразяват редица украински градове, включително Киев. Тези нападения причиняват смъртни случаи и ранени, сред които и деца, и нанасят сериозни щети на гражданската инфраструктура, оставяйки семейства без дом с настъпването на студа“, написа Светият отец.



Той изрази солидарност с жертвите и призова хората да не свикват с войната и разрухата.



„Нека се помолим заедно за справедлив и траен мир в разкъсваната от война Украйна“, призова папа Лъв Четиринадесети.



Броят на засегнатите хора при широкомащабната руска атака срещу Киев в петък е достигнал 36, като за шестима е потвърдено, че са били убити, посочва Укринформ.

Крайдунавският украински град Измаил в момента е подложен на масирана атака с дронове, съобщиха от Измаилската районна държавна администрация във "Фейсбук".

Регионалните власти призоваха жителите да се укрият в бомбоубежища.

Над 20 дрона са се насочили към Измаил от акваторията на Черно море, а в града отекват силни взривове, информираха местните канали в приложението "Телеграм". Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 23:00 часа.

Регионалната прокуратура в Запорожие започна разследване по случая със застреляните трима украински военнопленници от руски войници, предаде Укринформ.



„Под ръководството на регионалната прокуратура в Запорожие, на 16 ноември 2025 г. бе образувано наказателно производство за нарушение на законите и принципите на войната, съчетано с умишлено убийство (член 438, част 2 от Наказателния кодекс на Украйна)“, се посочва в изявлението.



Вчера в интернет беше разпространен видеозапис как трима руски военнослужещи застрелват трима пленени войници част от украинските въоръжени сили. Според разследването инцидентът е станал на 14 ноември в района на Хуляйполе в Запорожка област, където продължават активните военни действия.



„Убийството на военнопленници е грубо нарушение на Женевската конвенция и се квалифицира като тежко международно престъпление. Предварителното разследване по наказателното производство се води от следователи от Службата за национална сигурност в Запорожка област“, съобщи прокуратурата.



Този месец руски войник от специалните части, Дмитрий Курашов, беше осъден на доживотен затвор, след като през януари 2024 г. застреля на бойното поле украински войник, който се беше предал.