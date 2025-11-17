ООН: Войната създаде безпрецедентна жилищна криза в Украйна, поразени са 236 000 сгради

Повече от 236 000 сгради в Украйна са били разрушени или повредени по време на войната, а общо над 2,5 милиона жилища са станали недостъпни поради въоръжения конфликт, което е приблизително 10% от целия жилищен фонд на страната, предаде Укринформ, като се позова на доклад на Международната организация по миграцията (МОМ) към ООН.
Според доклада, в който ситуацията в Украйна се описва като „безпрецедентна жилищна криза“, достъпността и цените на жилищата са сериозно засегнати от липсата на общински жилища в съчетание с недостатъчно добре регулиран пазар на жилища под наем и масовото разселване на хора, бягащи от войната.
Експертите на МОМ отбелязват, че около 10,6 милиона украинци – почти една четвърт от довоенното население на страната – са били принудени да напуснат домовете си. Повечето от тях са заминали в чужбина. Две трети от 3,7-те милиона разселени лица, които са останали в Украйна, изпитват затруднения да плащат за новите си жилища. „За много от тях зависимостта от пазара на жилища под наем е изчерпала семейните спестявания“, посочват авторите на доклада.
Според техните оценки, на разселените хора често им се налага да харчат 50% или повече от доходите си за наем.
Тъй като войната в Украйна продължава, докладът подчертава, че задоволяването на жилищните нужди на разселените украинци остава критичен приоритет.
„МОМ се ангажира да помага на вътрешно разселените лица и на общностите, които ги приемат да изградят трайно бъдеще. Това включва обучение за придобиване на нови умения, свързване на хората с работни места и осигуряване на стабилни домове“, заяви Робърт Търнър, ръководител на мисията на МОМ в Украйна.
Украинското министерство на социалната политика, семейството и единството работи по създаването на цифров инструмент, който да подпомага вътрешно разселените лица на всеки етап – от евакуацията до интеграцията в техните общности, посочва Укринформ.
Папа Лъв Четиринадесети изрази съболезнования за убитите хора в Украйна в резултат на неотдавнашните руски атаки, предаде Укринформ, като се позова на публикация на папата в „Екс“.
„С тъга следя новините за атаките, които продължават да поразяват редица украински градове, включително Киев. Тези нападения причиняват смъртни случаи и ранени, сред които и деца, и нанасят сериозни щети на гражданската инфраструктура, оставяйки семейства без дом с настъпването на студа“, написа Светият отец.
Той изрази солидарност с жертвите и призова хората да не свикват с войната и разрухата.
„Нека се помолим заедно за справедлив и траен мир в разкъсваната от война Украйна“, призова папа Лъв Четиринадесети.
Броят на засегнатите хора при широкомащабната руска атака срещу Киев в петък е достигнал 36, като за шестима е потвърдено, че са били убити, посочва Укринформ.
Крайдунавският украински град Измаил в момента е подложен на масирана атака с дронове, съобщиха от Измаилската районна държавна администрация във "Фейсбук".
Регионалните власти призоваха жителите да се укрият в бомбоубежища.
Над 20 дрона са се насочили към Измаил от акваторията на Черно море, а в града отекват силни взривове, информираха местните канали в приложението "Телеграм". Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 23:00 часа.
Регионалната прокуратура в Запорожие започна разследване по случая със застреляните трима украински военнопленници от руски войници, предаде Укринформ.
„Под ръководството на регионалната прокуратура в Запорожие, на 16 ноември 2025 г. бе образувано наказателно производство за нарушение на законите и принципите на войната, съчетано с умишлено убийство (член 438, част 2 от Наказателния кодекс на Украйна)“, се посочва в изявлението.
Вчера в интернет беше разпространен видеозапис как трима руски военнослужещи застрелват трима пленени войници част от украинските въоръжени сили. Според разследването инцидентът е станал на 14 ноември в района на Хуляйполе в Запорожка област, където продължават активните военни действия.
„Убийството на военнопленници е грубо нарушение на Женевската конвенция и се квалифицира като тежко международно престъпление. Предварителното разследване по наказателното производство се води от следователи от Службата за национална сигурност в Запорожка област“, съобщи прокуратурата.
Този месец руски войник от специалните части, Дмитрий Курашов, беше осъден на доживотен затвор, след като през януари 2024 г. застреля на бойното поле украински войник, който се беше предал.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гатанка
Коментиран от #7, #14
04:35 17.11.2025
3 Гатанка
Коментиран от #11, #12
04:46 17.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Не си блъскай пилешкия мозък
До коментар #2 от "Гатанка":с подобни задачи ! Много си на тъмно за да ти стане ясно ...
05:31 17.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Спас
Щеше ли папата да съжаляа и щяха ли руски дронове атакуваха крайдунавският град Измаил , ако не
Чрез:
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиаране на Майдана
Изказването на Борис Джонсън Украйна да продъжи войната, против Инстамбулские спаразумения..
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна\
05:35 17.11.2025
10 Дунав не достига до украйна
05:37 17.11.2025
11 Защото не удрят цивилни обекти
До коментар #3 от "Гатанка":Въпроса ти е резонен. От самото начало на войната точно това питам. Но вече спрях защото няма здрав разум и разумни отговори. Съвсем очевидно е че те нямат ПВО точно за това но за сметка на това самите те удрят цивилни обекти в Русия.
05:45 17.11.2025
12 Предприемач
До коментар #3 от "Гатанка":Руснаците удрят "цивилни" обекти и убиват 1-2 души цивилни значи, че руснаците са се целили и унищожили украински склад за оръжие, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци..
ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.
05:51 17.11.2025
13 Дунав е европейска река.
Ако съществуваше Съветския съюз никой никога не би написал че делтата на Дунав е в Съветския съюз. Това е смехитворно. Даже комунистите не биха могли да измислат такава вопиюща лъжа че делтата ги достига. Прокопаните канали не са делта. Съветските градове не са дунавски градове.
05:52 17.11.2025
14 Слагат ти някакви фалшиви минуси !
До коментар #2 от "Гатанка":Напълно си прав.Възможно обяснение е че са ги избили или тежко ранили и не са на фронта. Те отначало имаха около милион.
05:57 17.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тия двайсет минуса са фалшиви
До коментар #1 от "Папата да се поинтересува":Няма как да имаш двайсе минуса след като си прав освен това. Три мнения в началото са с по двайсет минуса. Нещо не е реално !
06:13 17.11.2025
17 Делтата на Дунав е в Румъния
06:16 17.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Накратко
06:40 17.11.2025
20 Pyccкий Карлик
Невъзможно е да има жилищна криза при 15 млн имиранти и 1 млн умрели във войната !!!
Пък тези които претендират за жилище или нещо се оплакват - моментално да им се връчва повиквателно за фронта 👍
06:41 17.11.2025
21 Да се провери първо
Ако е така:
- Първо: Не към руските войници, а към командирите им, трябва да се обърнат! Дали са издавали заповед да не се взимат Азовски нацита за пленници!
И второ - нека украинските жени с черните забрадки, решат дали това е военно престъпление. А не Зеленски и бандеровците му!
06:42 17.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Данко Харсъзина
06:44 17.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Готов за бой
Коментиран от #28
06:47 17.11.2025
27 И в трите цитата има несъответствия
06:49 17.11.2025
28 Хапчетата или
До коментар #26 от "Готов за бой":112 спешна помощ.
06:49 17.11.2025
29 И трите цитата с тъмен шрифт са с цел
До коментар #22 от "Гуляй поле":Промиване на мозъци. Не мога да приема това.
06:52 17.11.2025
30 Шопо
Коментиран от #33
06:52 17.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ние сме българи и на български език
06:56 17.11.2025
33 Русия не е държава, а територия
До коментар #30 от "Шопо":територия на ЗЛОТО.
06:57 17.11.2025
34 Само да попитам
06:58 17.11.2025
35 Лицемерното ООН да не се грижи толкова
Те са в руска територия и Русия ще си възстановява! А са изравнени защото бандеровците не воюват на голо поле! И държат заловените по улиците украинци в сградите до последно!
Всъщност кой е Президент на ООН, че не се сещам!???
В статията не е споменато!
Коментиран от #38
07:00 17.11.2025
36 Шопо
Има къде да настаним украинците.
07:00 17.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Няма руски територии в Украйна...
До коментар #35 от "Лицемерното ООН да не се грижи толкова":Рашистите са варвари и убийци.
Коментиран от #42
07:03 17.11.2025
39 И защо трябва
07:04 17.11.2025
40 Цигани и юдеи
07:05 17.11.2025
41 Шивачка Бързата(тейлор суифт) съм
07:06 17.11.2025
42 Защо идваш с готови плюсове
До коментар #38 от "Няма руски територии в Украйна...":Това е фалшифициране.
07:06 17.11.2025
43 Защо непрекъснато триеш истината
07:09 17.11.2025
44 Предложение
07:10 17.11.2025
45 Лайковете манипулирани с по двайсе
07:11 17.11.2025