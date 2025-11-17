Новини
Папата призова за траен мир в Украйна. Руски дронове атакуваха крайдунавският град Измаил
  Тема: Украйна

Папата призова за траен мир в Украйна. Руски дронове атакуваха крайдунавският град Измаил

17 Ноември, 2025 04:26, обновена 17 Ноември, 2025 04:31

Прокуратурата в Запорожие започна разследване по случая със застреляните трима украински военнопленници от руски войници

Папата призова за траен мир в Украйна. Руски дронове атакуваха крайдунавският град Измаил - 1
Снимка: YouTube
БТА

Папа Лъв Четиринадесети изрази съболезнования за убитите хора в Украйна в резултат на неотдавнашните руски атаки, предаде Укринформ, като се позова на публикация на папата в „Екс“.

„С тъга следя новините за атаките, които продължават да поразяват редица украински градове, включително Киев. Тези нападения причиняват смъртни случаи и ранени, сред които и деца, и нанасят сериозни щети на гражданската инфраструктура, оставяйки семейства без дом с настъпването на студа“, написа Светият отец.

Той изрази солидарност с жертвите и призова хората да не свикват с войната и разрухата.

„Нека се помолим заедно за справедлив и траен мир в разкъсваната от война Украйна“, призова папа Лъв Четиринадесети.

Броят на засегнатите хора при широкомащабната руска атака срещу Киев в петък е достигнал 36, като за шестима е потвърдено, че са били убити, посочва Укринформ.

Крайдунавският украински град Измаил в момента е подложен на масирана атака с дронове, съобщиха от Измаилската районна държавна администрация във "Фейсбук".

Регионалните власти призоваха жителите да се укрият в бомбоубежища.

Над 20 дрона са се насочили към Измаил от акваторията на Черно море, а в града отекват силни взривове, информираха местните канали в приложението "Телеграм". Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 23:00 часа.

Регионалната прокуратура в Запорожие започна разследване по случая със застреляните трима украински военнопленници от руски войници, предаде Укринформ.

„Под ръководството на регионалната прокуратура в Запорожие, на 16 ноември 2025 г. бе образувано наказателно производство за нарушение на законите и принципите на войната, съчетано с умишлено убийство (член 438, част 2 от Наказателния кодекс на Украйна)“, се посочва в изявлението.

Вчера в интернет беше разпространен видеозапис как трима руски военнослужещи застрелват трима пленени войници част от украинските въоръжени сили. Според разследването инцидентът е станал на 14 ноември в района на Хуляйполе в Запорожка област, където продължават активните военни действия.

„Убийството на военнопленници е грубо нарушение на Женевската конвенция и се квалифицира като тежко международно престъпление. Предварителното разследване по наказателното производство се води от следователи от Службата за национална сигурност в Запорожка област“, съобщи прокуратурата.

Този месец руски войник от специалните части, Дмитрий Курашов, беше осъден на доживотен затвор, след като през януари 2024 г. застреля на бойното поле украински войник, който се беше предал.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
