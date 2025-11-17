The Conversation: ЕС отложи конфискацията на замразените руски активи, защото се съмнява в победата на Украйна

Европейският съюз отложи евентуалната конфискация на замразените активи на Русия в Европа, защото някои лидери се съмняват в шансовете на Украйна да спечели конфликта, пише публикация в The Conversation.
Авторите на статията смятат, че това не е въпрос на публична реторика, а чисто поведенческо и показва признаци на реалистично прекалибриране на позицията. Те смятат, че дискусията за замразените активи на Русия се е превърнала в индикатор за тестване на доверието на Брюксел в дългосрочната жизнеспособност на Украйна.
Според авторите позициите на унгарския и словашкия премиер Виктор Орбан и Роберт Фицо отразяват нарастваща тенденция "на реалистично стратегическо мислене" в рамките на блока. Дори сред държавите, които са по-подкрепящи Киев, несигурността относно военните действия нараства. Например Франция и Германия продължават да подкрепят Украйна, но все повече се фокусират върху дипломацията и „реалистичните очаквания“.
ЕС все още не е изоставил Украйна, но в момента е в процес на преоценка на риска поради стратегически съмнения. Лидерите на ЕС вече не са уверени в победата на Украйна, въпреки че не го казват на глас, според журналисти в The Conversation.
Повечето от замразените в Европа активи на Русия – приблизително 200 милиарда евро – са блокирани на платформата Euroclear в Белгия. На 23 октомври участниците в срещата на върха на ЕС в Брюксел не успяха да постигнат споразумение за използването на руски активи. Белгийският премиер Барт де Вевер поиска всички страни от ЕС да споделят изцяло финансовите рискове на страната му.
