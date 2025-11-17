Новини
Свят »
Украйна »
The Conversation: ЕС отложи конфискацията на замразените руски активи, защото се съмнява в победата на Украйна
  Тема: Украйна

The Conversation: ЕС отложи конфискацията на замразените руски активи, защото се съмнява в победата на Украйна

17 Ноември, 2025 05:53, обновена 17 Ноември, 2025 06:02 1 446 31

  • европейски съюз-
  • руски активи-
  • конфискация-
  • украйна

Дискусията е тества на доверието на Брюксел в дългосрочната жизнеспособност на Киев, пише медията

The Conversation: ЕС отложи конфискацията на замразените руски активи, защото се съмнява в победата на Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз отложи евентуалната конфискация на замразените активи на Русия в Европа, защото някои лидери се съмняват в шансовете на Украйна да спечели конфликта, пише публикация в The Conversation.

Авторите на статията смятат, че това не е въпрос на публична реторика, а чисто поведенческо и показва признаци на реалистично прекалибриране на позицията. Те смятат, че дискусията за замразените активи на Русия се е превърнала в индикатор за тестване на доверието на Брюксел в дългосрочната жизнеспособност на Украйна.

Според авторите позициите на унгарския и словашкия премиер Виктор Орбан и Роберт Фицо отразяват нарастваща тенденция "на реалистично стратегическо мислене" в рамките на блока. Дори сред държавите, които са по-подкрепящи Киев, несигурността относно военните действия нараства. Например Франция и Германия продължават да подкрепят Украйна, но все повече се фокусират върху дипломацията и „реалистичните очаквания“.

ЕС все още не е изоставил Украйна, но в момента е в процес на преоценка на риска поради стратегически съмнения. Лидерите на ЕС вече не са уверени в победата на Украйна, въпреки че не го казват на глас, според журналисти в The Conversation.

Повечето от замразените в Европа активи на Русия – приблизително 200 милиарда евро – са блокирани на платформата Euroclear в Белгия. На 23 октомври участниците в срещата на върха на ЕС в Брюксел не успяха да постигнат споразумение за използването на руски активи. Белгийският премиер Барт де Вевер поиска всички страни от ЕС да споделят изцяло финансовите рискове на страната му.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каква победа бе 😄

    30 19 Отговор
    Тя е само в пропагандата за глупаци.

    06:03 17.11.2025

  • 2 Българин....

    34 16 Отговор
    Все разбират по трудният начин, Все от страната на булката!

    06:05 17.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ние

    18 15 Отговор
    Води ни Путине-учителю наш незаменим!!!

    Коментиран от #8

    06:06 17.11.2025

  • 5 Защото

    31 14 Отговор
    ЕССР е пътник !

    Коментиран от #7

    06:07 17.11.2025

  • 6 Погледнах статии в тази медия

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Добро утро !":

    Всяка втора е за Ким Чен и Си Дзин.

    06:08 17.11.2025

  • 7 Митко

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "Защото":

    Пътник към Берлин!

    06:09 17.11.2025

  • 8 Йосиф Кобзон

    3 11 Отговор

    До коментар #4 от "Ние":

    Види ни ги.

    06:09 17.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Нормално

    10 17 Отговор
    Всичко с времето си . Агонията на агресора ще бъде дълга и мъчителна .

    Коментиран от #23

    06:13 17.11.2025

  • 11 404

    32 10 Отговор
    Те ще трябва да отговарят за тази русофобия; това не е просто заплаха. Рано или късно ще отговарят за всичко. Бих искал да напомня на балтийските държави, че живеят на руска земя. Тази земя беше руска. Завладяна от Петър Велики от Карл XII във Великата северна война. Те живеят на земя, дадена им от Русия, и напуснаха Съветския съюз с територията, която той остави след себе си. Нека не ни тласкат дотам, че сами да се справяме с бъркотията. Нека се държат достойно, защото не виждам причина за такова грубо поведение

    Коментиран от #28

    06:13 17.11.2025

  • 12 Pyccкий Карлик

    12 27 Отговор
    Какво значение има тук победата на Украйна.
    Активите руски ли са, придобити с престъпни машинации ? Конфискувай и не питай 👍

    Коментиран от #25, #30

    06:14 17.11.2025

  • 13 Изглежда, че липсва правна

    22 0 Отговор
    рамка за конфискация на замразените руски активи, както и съгласие от страна на всички страни от ЕС да споделят финансовите рискове на Белгия.

    06:15 17.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Позна ли се 😄

    18 7 Отговор

    До коментар #14 от "Tихо принтер ,знаем ти":

    Плюсчетата и минусите показват само твоето падение и циганията на запада. 😄

    06:16 17.11.2025

  • 16 Встрани

    20 3 Отговор
    от този казус обаче констатацията че в ЕС съществува остър дефицит на реализъм е факт. Самият конструкт на тази политическа организация е неясен, а съществуването и е безцелно.

    06:18 17.11.2025

  • 17 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    0 18 Отговор
    Болни блатни фантазии разпространявани от безродни подлоги, реалноста е тонове гнус 200 от блатари!

    06:23 17.11.2025

  • 18 Читанката

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Tихо принтер ,знаем ти":

    Ти колко книжки си прочел бе, гаменче. По речника от около 500 думички личи че е прочетена голямо количество тоалетна хартия предимно.

    06:24 17.11.2025

  • 19 Шопо

    16 1 Отговор
    ЕС може ли да победи Русия ?
    Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.

    Коментиран от #22

    06:30 17.11.2025

  • 20 Петър

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Добро утро !":

    А ти, вероятно си мислиш, че Украйна ще излезе от тази война като победител?

    06:31 17.11.2025

  • 21 8888

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Добро утро !":

    Викаш Украина побеждава а те какви неща пишат за нея...

    06:32 17.11.2025

  • 22 Защото ЕС загуби суверенитета си

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "Шопо":

    ЕС с продажните урсули се превърна в донор на САЩ. А колко ще издържи, времето ще покаже.

    06:32 17.11.2025

  • 23 8888

    0 5 Отговор

    До коментар #10 от "Нормално":

    Израел и САЩ нямат ядове, защо така

    06:34 17.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 не се напъвай да мислиш

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":

    тази работа не е за теб а за хора с мозък

    06:51 17.11.2025

  • 26 Исторически факти

    8 2 Отговор
    Сащ и ЕС не могат да си произвеждат технологиите поради липса на интелигенция. Затова Сащ от един век, а ЕС от 50 години, оцеляват с кражби на учени и технологии.

    Коментиран от #31

    06:53 17.11.2025

  • 27 Отреазвяващ

    0 1 Отговор
    Почна се.

    07:03 17.11.2025

  • 28 А Балтийските пуделчета...

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "404":

    ..., най-силно и запенено,джафкат срещу Русия,начело с Кая Калас...?!?!

    07:04 17.11.2025

  • 29 12345

    4 1 Отговор
    ЕС не може да подкрепя Украйна вечно. Ясно е че санкцийте не работят. Военно ЕС не смее да се включи директно. Икономиките им също започват да буксуват и пари за Украйна май вече няма. Да откраднат руските милиарди май ги е страх. И полека лека войната отива към своя край. Жалко за Украйна. Страната е съсипана. Хоне 10 милиона украинци емигрираха и никога няма да се върнат.

    07:04 17.11.2025

  • 30 И аз така викам,ама...

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":

    ...,лошото е че си ,,Г-жа-Никоя" и Никой не чува и изпълнява нареждането ти...🙄😮‍💨😨😓🤭!

    07:07 17.11.2025

  • 31 Технолог

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Исторически факти":

    Дтуго си е да произведеш руски робот Пиян робот.

    07:10 17.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания