Русия разширява военната си присъствие в Африка

Руски държавни телевизионни канали съобщиха, че руската армия присъства в шест африкански държави, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

След изолацията си от Запада заради войната в Украйна, Москва развива нови партньорства в Африка, където политическото, икономическото и военното ѝ влияние се засилва през последните години, отбелязва АФП.

„Офицери и войници от руските въоръжени сили вече действат в шест африкански държави“, заяви кореспондент на руската държавна телевизия „Русия 1“ в репортаж, излъчен вчера. Конкретните страни не бяха посочени, с изключение на Мали, където бе заснет репортажът.

Друг репортаж от френската версия на канала „РТ“ споменава няколко африкански страни, сред които Мали, Буркина Фасо, Нигер и Екваториална Гвинея. Каналът, създаден след забраната на „РТ“ в ЕС, се фокусира върху франкофонската африканска аудитория.

„Военнослужещите от министерството на отбраната, и по-специално Африканският корпус, защитават интересите на Русия винаги и навсякъде“, заяви руски войник пред камерата.

Съобщения за присъствието на руски военни и инструктори в Буркина Фасо, Нигер, Екваториална Гвинея, Централноафриканската република и Либия циркулират от известно време. Африканският корпус на Министерството на отбраната частично е заменил наемническата група „Вагнер“ на континента, посочва АФП, цитирайки дипломатически източници в Сахел.

На кадри от руската държавна телевизия се вижда войник с маска до знаме, наподобяващо това на „Вагнер“. Според медията всички разположени войници са ветерани от офанзивата на Москва в Украйна.

Други кадри показват два руски бомбардировача, военна техника, включително хеликоптери и бронетранспортьори. Москва заявява, че силите, свързани с Министерството на отбраната, подпомагат няколко африкански правителства в борбата срещу джихадистките движения.