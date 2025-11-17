Русия разширява военната си присъствие в Африка

Руски държавни телевизионни канали съобщиха, че руската армия присъства в шест африкански държави, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
След изолацията си от Запада заради войната в Украйна, Москва развива нови партньорства в Африка, където политическото, икономическото и военното ѝ влияние се засилва през последните години, отбелязва АФП.
„Офицери и войници от руските въоръжени сили вече действат в шест африкански държави“, заяви кореспондент на руската държавна телевизия „Русия 1“ в репортаж, излъчен вчера. Конкретните страни не бяха посочени, с изключение на Мали, където бе заснет репортажът.
Друг репортаж от френската версия на канала „РТ“ споменава няколко африкански страни, сред които Мали, Буркина Фасо, Нигер и Екваториална Гвинея. Каналът, създаден след забраната на „РТ“ в ЕС, се фокусира върху франкофонската африканска аудитория.
„Военнослужещите от министерството на отбраната, и по-специално Африканският корпус, защитават интересите на Русия винаги и навсякъде“, заяви руски войник пред камерата.
Съобщения за присъствието на руски военни и инструктори в Буркина Фасо, Нигер, Екваториална Гвинея, Централноафриканската република и Либия циркулират от известно време. Африканският корпус на Министерството на отбраната частично е заменил наемническата група „Вагнер“ на континента, посочва АФП, цитирайки дипломатически източници в Сахел.
На кадри от руската държавна телевизия се вижда войник с маска до знаме, наподобяващо това на „Вагнер“. Според медията всички разположени войници са ветерани от офанзивата на Москва в Украйна.
Други кадри показват два руски бомбардировача, военна техника, включително хеликоптери и бронетранспортьори. Москва заявява, че силите, свързани с Министерството на отбраната, подпомагат няколко африкански правителства в борбата срещу джихадистките движения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #5, #7, #12
20:58 17.11.2025
2 Новите братушки
20:58 17.11.2025
3 интересно
Коментиран от #11
20:58 17.11.2025
4 И Пригожин
Коментиран от #8
20:58 17.11.2025
5 Копейка
До коментар #1 от "Гост":На нас ни казаха че след 21 ноември ще пишем без пари.
20:59 17.11.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:59 17.11.2025
7 Ха,ха,ха
До коментар #1 от "Гост":И ще плати милиарди на руснаците както платиха за Белене.
Коментиран от #13
20:59 17.11.2025
8 Дааа
До коментар #4 от "И Пригожин":Духом
20:59 17.11.2025
9 Данко Харсъзина
Коментиран от #18
21:00 17.11.2025
10 Браво
Коментиран от #15, #25
21:00 17.11.2025
11 Атина Палада
До коментар #3 от "интересно":Рускините започнаха да раждат нигерчета, кубинчета и кенийчета:)
Коментиран от #16
21:01 17.11.2025
12 ⛽️⛽️⛽️
До коментар #1 от "Гост":Първо куче му подарява после по цигански го краде 🎃
21:02 17.11.2025
13 36 долара за барел руски петрол.
До коментар #7 от "Ха,ха,ха":Удушаването на рашизмът е в ход.
Коментиран от #17
21:03 17.11.2025
14 Механик
Накара ви сами да си приказвате тоя Путин, ейййй!
Коментиран от #22
21:04 17.11.2025
15 Така е
До коментар #10 от "Браво":Значи няма разлика дали запада или руснаци, всички са за кражба в дадена страна.
Коментиран от #20, #23
21:04 17.11.2025
16 Паветните
До коментар #11 от "Атина Палада":Стерви нищо не раждат защото от бамкане ояловеха.
Коментиран от #32
21:04 17.11.2025
17 Това
До коментар #13 от "36 долара за барел руски петрол.":Да ти не е толкова лесно, както душиш смоковете?
Коментиран от #33
21:06 17.11.2025
18 Делю Хайдутин
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":4 години вися като сопол на Дунав. Кьорав ватн1к, не видях. Почивай ти да месиш! Аз ще си омеся и главата.
21:06 17.11.2025
19 Бялджип
21:06 17.11.2025
20 Браво
До коментар #15 от "Така е":Не случайно Левски казва за руснаците,че руский камшик по боли от османския. И затова не иска да чува и за руснаците в България. А и всички знаем че го качват и на бесилото
21:06 17.11.2025
21 демократ
Коментиран от #24
21:07 17.11.2025
22 Отвори
До коментар #14 от "Механик":Устенцата бе некролог.
21:07 17.11.2025
23 Естествено
До коментар #15 от "Така е":Битката е за това от времето на фараоните.
Коментиран от #29
21:07 17.11.2025
24 Ти па
До коментар #21 от "демократ":Виж къде пътуват. При човркоядците и зулусите в Африка. ПЪЛНА изолация на орките от цивилизацията.
21:09 17.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мякащите оповръщаняци млн голья
Докато цаливат цръния КУ РАн у Африка,..цел СВЕТ гледа види си ките от Новоросийск:
Как 7 Безаналогови С-- 400,.. проспаха 3 ракети НЕПТУН и...най- големият Нефт- Терминал+ 1 танкер фърлиха ФИРА
АааааааХахахаха
21:12 17.11.2025
27 койдазнай
21:12 17.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Българин
До коментар #23 от "Естествено":Тогава защо Максудовския циганин иска да ни сложи под руския ботуш? Когато България е на три морета,не сме били руски или западни роби, били сме си Българи и всички са ни уважавали.
21:16 17.11.2025
30 БОЛШЕВИК
и друга нямаш с тебе равна;
затуй обхващаш полусвет —
царства, народи, океани —
и нямаш изглед, край и чет;
затуй те бог до днес отбрани
от толкова беди, душмани;
затуй можа да съкрушиш
Мамая-хан и Бонапарта,
затуй врага си ти страшиш,
кога те гледа и на карта,
затуй зовеш се ти Света,
затуй те любим кат баща
и чакаме като Месия:
Затуй си ти Русия!
21:16 17.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Делю Хайдутин
До коментар #16 от "Паветните":Те Живков и Брежнев години се опитаха,но не можаха. Хванати за ръце и залепени уста в уста се появяваха пред промитите мозъци
21:20 17.11.2025
33 Путин е гении
До коментар #17 от "Това":Изклаа един милион от своите, а останалите го молят да ги нахрани и да им даде купони за 20 литра бензин
При най-слабият американски президент Путин върши перфектно работата на САЩ по разсипването на Русия.
ЗАКРИВАЙ.
21:21 17.11.2025