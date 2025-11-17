Новини
Свят »
Русия »
Русия разширява военната си присъствие в Африка

Русия разширява военната си присъствие в Африка

17 Ноември, 2025 20:56 640 33

  • русия-
  • африка-
  • военно присъствие

Руски войски действат в шест африкански държави, заменяйки частично групата „Вагнер“

Русия разширява военната си присъствие в Африка - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски държавни телевизионни канали съобщиха, че руската армия присъства в шест африкански държави, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

След изолацията си от Запада заради войната в Украйна, Москва развива нови партньорства в Африка, където политическото, икономическото и военното ѝ влияние се засилва през последните години, отбелязва АФП.

„Офицери и войници от руските въоръжени сили вече действат в шест африкански държави“, заяви кореспондент на руската държавна телевизия „Русия 1“ в репортаж, излъчен вчера. Конкретните страни не бяха посочени, с изключение на Мали, където бе заснет репортажът.

Друг репортаж от френската версия на канала „РТ“ споменава няколко африкански страни, сред които Мали, Буркина Фасо, Нигер и Екваториална Гвинея. Каналът, създаден след забраната на „РТ“ в ЕС, се фокусира върху франкофонската африканска аудитория.

„Военнослужещите от министерството на отбраната, и по-специално Африканският корпус, защитават интересите на Русия винаги и навсякъде“, заяви руски войник пред камерата.

Съобщения за присъствието на руски военни и инструктори в Буркина Фасо, Нигер, Екваториална Гвинея, Централноафриканската република и Либия циркулират от известно време. Африканският корпус на Министерството на отбраната частично е заменил наемническата група „Вагнер“ на континента, посочва АФП, цитирайки дипломатически източници в Сахел.

На кадри от руската държавна телевизия се вижда войник с маска до знаме, наподобяващо това на „Вагнер“. Според медията всички разположени войници са ветерани от офанзивата на Москва в Украйна.

Други кадри показват два руски бомбардировача, военна техника, включително хеликоптери и бронетранспортьори. Москва заявява, че силите, свързани с Министерството на отбраната, подпомагат няколко африкански правителства в борбата срещу джихадистките движения.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 12 Отговор
    Борисов и Спецов отмъкнаха Лукойл под носа на Путин.

    Коментиран от #5, #7, #12

    20:58 17.11.2025

  • 2 Новите братушки

    2 14 Отговор
    На ко4ината.

    20:58 17.11.2025

  • 3 интересно

    4 14 Отговор
    Каква работа имат руснаците в Африка? Демокрация срещу диаманти ли?

    Коментиран от #11

    20:58 17.11.2025

  • 4 И Пригожин

    9 5 Отговор
    е там.

    Коментиран от #8

    20:58 17.11.2025

  • 5 Копейка

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    На нас ни казаха че след 21 ноември ще пишем без пари.

    20:59 17.11.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 13 Отговор
    Руската държавни КОМЕДИИ може ли да понамалят малко , че вече умираме от смях-3г. стана

    20:59 17.11.2025

  • 7 Ха,ха,ха

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    И ще плати милиарди на руснаците както платиха за Белене.

    Коментиран от #13

    20:59 17.11.2025

  • 8 Дааа

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "И Пригожин":

    Духом

    20:59 17.11.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    11 6 Отговор
    Русия е на всякъде. Скоро и в България.

    Коментиран от #18

    21:00 17.11.2025

  • 10 Браво

    12 3 Отговор
    Русия е длъжна да действа в Африка. Трябва да бъдат отнети колкото се може повече възможности на враговете и да добиват ресурси. Старите колонисти трябва да бъдат изградени, а възможностите им за развитие - задушени. Иначе светът няма да съществува в норма останалност, а в Урсулаианство.

    Коментиран от #15, #25

    21:00 17.11.2025

  • 11 Атина Палада

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "интересно":

    Рускините започнаха да раждат нигерчета, кубинчета и кенийчета:)

    Коментиран от #16

    21:01 17.11.2025

  • 12 ⛽️⛽️⛽️

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Първо куче му подарява после по цигански го краде 🎃

    21:02 17.11.2025

  • 13 36 долара за барел руски петрол.

    5 10 Отговор

    До коментар #7 от "Ха,ха,ха":

    Удушаването на рашизмът е в ход.

    Коментиран от #17

    21:03 17.11.2025

  • 14 Механик

    9 2 Отговор
    "...разширява военната си присъствие ..."
    Накара ви сами да си приказвате тоя Путин, ейййй!

    Коментиран от #22

    21:04 17.11.2025

  • 15 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Браво":

    Значи няма разлика дали запада или руснаци, всички са за кражба в дадена страна.

    Коментиран от #20, #23

    21:04 17.11.2025

  • 16 Паветните

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    Стерви нищо не раждат защото от бамкане ояловеха.

    Коментиран от #32

    21:04 17.11.2025

  • 17 Това

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "36 долара за барел руски петрол.":

    Да ти не е толкова лесно, както душиш смоковете?

    Коментиран от #33

    21:06 17.11.2025

  • 18 Делю Хайдутин

    1 8 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    4 години вися като сопол на Дунав. Кьорав ватн1к, не видях. Почивай ти да месиш! Аз ще си омеся и главата.

    21:06 17.11.2025

  • 19 Бялджип

    9 2 Отговор
    Русия е в сърцето на Африка. От времената на СССР, когато там се даряваше за различни каузи, строиха се язовири, хиляди африканци се изучиха в СССР, създаде се харизма в отношенията, признателност и симпатии. Това са трайни чувства, трудно ще се забравят те са в ДНК на Африка.

    21:06 17.11.2025

  • 20 Браво

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "Така е":

    Не случайно Левски казва за руснаците,че руский камшик по боли от османския. И затова не иска да чува и за руснаците в България. А и всички знаем че го качват и на бесилото

    21:06 17.11.2025

  • 21 демократ

    2 7 Отговор
    Руската из мет трябвя да получи пълен бан за пътуване на Запад

    Коментиран от #24

    21:07 17.11.2025

  • 22 Отвори

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Устенцата бе некролог.

    21:07 17.11.2025

  • 23 Естествено

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Така е":

    Битката е за това от времето на фараоните.

    Коментиран от #29

    21:07 17.11.2025

  • 24 Ти па

    3 6 Отговор

    До коментар #21 от "демократ":

    Виж къде пътуват. При човркоядците и зулусите в Африка. ПЪЛНА изолация на орките от цивилизацията.

    21:09 17.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мякащите оповръщаняци млн голья

    2 6 Отговор
    Са абсолютен СМЕХ!
    Докато цаливат цръния КУ РАн у Африка,..цел СВЕТ гледа види си ките от Новоросийск:
    Как 7 Безаналогови С-- 400,.. проспаха 3 ракети НЕПТУН и...най- големият Нефт- Терминал+ 1 танкер фърлиха ФИРА
    АааааааХахахаха

    21:12 17.11.2025

  • 27 койдазнай

    1 6 Отговор
    Русия е в Афрока, за да брани китайските интереси!

    21:12 17.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Българин

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "Естествено":

    Тогава защо Максудовския циганин иска да ни сложи под руския ботуш? Когато България е на три морета,не сме били руски или западни роби, били сме си Българи и всички са ни уважавали.

    21:16 17.11.2025

  • 30 БОЛШЕВИК

    5 2 Отговор
    Затуй си ти прочута, славна
    и друга нямаш с тебе равна;
    затуй обхващаш полусвет —
    царства, народи, океани —
    и нямаш изглед, край и чет;
    затуй те бог до днес отбрани
    от толкова беди, душмани;
    затуй можа да съкрушиш
    Мамая-хан и Бонапарта,
    затуй врага си ти страшиш,
    кога те гледа и на карта,
    затуй зовеш се ти Света,
    затуй те любим кат баща
    и чакаме като Месия:
    Затуй си ти Русия!

    21:16 17.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Делю Хайдутин

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Паветните":

    Те Живков и Брежнев години се опитаха,но не можаха. Хванати за ръце и залепени уста в уста се появяваха пред промитите мозъци

    21:20 17.11.2025

  • 33 Путин е гении

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Това":

    Изклаа един милион от своите, а останалите го молят да ги нахрани и да им даде купони за 20 литра бензин
    При най-слабият американски президент Путин върши перфектно работата на САЩ по разсипването на Русия.
    ЗАКРИВАЙ.

    21:21 17.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания