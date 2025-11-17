Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изпрати писмо до ръководителите на правителствата в ЕС, в което очертава възможни механизми за смекчаване на рисковете, свързани с използването на замразените руски активи, на фона на опасенията, изразени от Белгия, съобщи ДПА, предава БТА.
В документа Фон дер Лайен описва и вариантите за запълване на недостига от над 100 милиарда евро в украинския бюджет, ако държавите членки не постигнат съгласие за използването на руски средства от резервите на централната банка. Сред посочените решения са допълнителни вноски от националните бюджети, общи заеми на ЕС или комбинация от двете - опции, които според Комисията биха били значително по-скъпи.
Белгия настоява за детайлен анализ на всички възможности за финансиране на Украйна преди продължаване на преговорите, тъй като основната част от блокираните руски активи се намират в „Юроклиър“, базирана в Брюксел. Белгийските власти се опасяват от потенциални последици за европейски компании, които продължават да оперират в Русия.
Фон дер Лайен също така е представила оценка за евентуално използване на руски средства, държани в търговски банки в други държави членки, като хипотетичната сума се изчислява на около 25 милиарда евро.
Според Европейската комисия ЕС трябва да осигури на Украйна поне 135,7 милиарда евро до края на 2027 г. Прогнозата е направена при допускането, че войната може да приключи през следващата година, което би позволило намаляване на военната помощ от 51,6 милиарда евро през 2026 г. до 31,8 милиарда евро през 2027 г. Бюджетната подкрепа за Киев се очаква да достигне 20,1 милиарда евро през 2026 г. и 32,2 милиарда евро през 2027 г.
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #9, #17, #24
21:37 17.11.2025
3 ООрана държава
21:37 17.11.2025
4 Кривокрака
Коментиран от #49
21:38 17.11.2025
5 Захарова
Коментиран от #33
21:38 17.11.2025
6 Тити
21:38 17.11.2025
7 Стара максима
Коментиран от #11
21:39 17.11.2025
8 Ачо
Коментиран от #37
21:40 17.11.2025
9 Воват
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Аз избива от своите. По-лесно е. а и те не се дърпат много. По добре да загинат на фронта отколкото от алкохолизъм.
21:42 17.11.2025
11 Действай, ама като е
До коментар #7 от "Стара максима":огледа човек тя няма с какво.
21:45 17.11.2025
12 Всяка вечер милиарди хора по света
Коментиран от #46
21:46 17.11.2025
13 Данко Харсъзина
21:47 17.11.2025
14 Баш Балък
Коментиран от #22
21:47 17.11.2025
15 хора без мисъл
21:47 17.11.2025
16 Това
Коментиран от #19
21:49 17.11.2025
17 АНДРЕЙ ПЕШЕВ
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":"Демократите" на Сорос заслужават по 100 доживотни присъди. Или да виснат по стълбовете.
Коментиран от #25
21:50 17.11.2025
18 Орбан
21:51 17.11.2025
19 ГЕОРГИ СТОЯНОВ
До коментар #16 от "Това":Те се бият за територия и неща които на вас не са ви ясни.
Коментиран от #26
21:51 17.11.2025
20 Затова са Велики
21:52 17.11.2025
21 Напомням
Русия винаги е била и си остава наш враг!!!
Коментиран от #35, #59
21:52 17.11.2025
22 Механик
До коментар #14 от "Баш Балък":Ще ще ще ЩЕ
А наша матушката замина в блатата.
21:52 17.11.2025
23 писарке що пак притопляте стари манджи
леко изменили цъканицата
и ви плащат кат за нова
21:53 17.11.2025
25 Отец Теофилий
До коментар #17 от "АНДРЕЙ ПЕШЕВ":Ако те спипам ще изследвал дъното на язовира.
21:53 17.11.2025
27 Копейки,
21:55 17.11.2025
28 Шефката на Евроклеар-Белгия
Чували ли сте за частна собственост и отговорност на банките?
От дрлстрана правите ли сметка ,че западните активи в Русия са над 1 трилион долара ?
Ако това го направите всички инвеститори ще изтеглят парите си от Европейските банки и ЕС ще фалира.
Аз лично ще подам ръководството на ЕК под съд
ЕН е забранила да се излъчва това изказване
Коментиран от #54
21:56 17.11.2025
29 Тая нещастница на снимката
21:56 17.11.2025
30 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
21:56 17.11.2025
31 Украйна предлага най голямата поле в
21:57 17.11.2025
32 Един
То просто нищо друго не остава за подобна вещица!
21:57 17.11.2025
33 Ъъъъъъъъ
До коментар #5 от "Захарова":"Айде блатни роби! На работа! Бъдете бдителни и громете ЕС!"
Няма нужда ние да го громим. Той сам се громи. А и нали знаеш, че каквото сам си направиш....🤣
Между другото, ЦРУ лийкна поредната порция информация по темата с откраднатите милиони в Украйна. Сега обаче изплува името на Ермак, който фигурира във файловете на НАБУ под псевдонима "Али Баба"(първите букви на имената му - Андрей Борисович). По всичко личи, че откраднатите милиони ще са бая над 100. Ама Урсула тръгнала да търси още пари.....🤣
Коментиран от #44
21:58 17.11.2025
34 някой да обясни
Коментиран от #38, #52
21:58 17.11.2025
35 Нас българите
До коментар #21 от "Напомням":ни има за втори път на картата на света, благодарение на Русия. А, че Русия е враг на безродниците и фашистите, също е добре.
21:58 17.11.2025
36 Фон дьо
Лошото е че ние ги даваме, а той си хвърчили...хвърчи..........
21:59 17.11.2025
37 Лошо
До коментар #8 от "Ачо":Така е щял да забрави кога да спре.
22:01 17.11.2025
38 МУХАХАХА
До коментар #34 от "някой да обясни":МАТРЯЛА ЛИ ДА ПИТАТ? В КОЯ СТРАНА ПИТАТ МАТРЯЛА ЗА КАКВОТО И ДА Е, ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СЪЮЗА?
22:01 17.11.2025
39 Калчов
22:02 17.11.2025
41 Артилерист
Коментиран от #50
22:04 17.11.2025
42 ГАВРА ЦИНИЗЪМ . ДАВАМЕ ЗА ДА КРАДАТ ОЩЕ
22:05 17.11.2025
43 Европарламентът и той избран от 15-20%
А го пълнят 100% с депутати
Не могат да напечатат 100% евро инвестиции за Украйна които евро инвестиции ще се върнат в европейската икономика
Тия в ЕП само могат да взимат евродепутатски заплати сламата на две магарета не могат да разделят
Коментиран от #45
22:06 17.11.2025
45 Пепи Волгата
До коментар #43 от "Европарламентът и той избран от 15-20%":Аз също избрах еврото!
22:07 17.11.2025
47 Метресата от Барселона
22:09 17.11.2025
48 Я пък тоя
Коментиран от #51, #62
22:09 17.11.2025
49 Герп боклуци
До коментар #4 от "Кривокрака":И големоглава
22:10 17.11.2025
50 Кои са тези компании?
До коментар #41 от "Артилерист":Източник?!
Коментиран от #60
22:10 17.11.2025
51 И още мисирки ООД
До коментар #48 от "Я пък тоя":Голяма, куха глава с вид на нощно шкафче!
22:12 17.11.2025
52 Вече сме в кюпа няма къде да ходим и
До коментар #34 от "някой да обясни":Какво да избираме
Господ дава в кошара не вкарва
22:13 17.11.2025
53 Бг. депутати
22:15 17.11.2025
54 Ще ще
До коментар #28 от "Шефката на Евроклеар-Белгия":Белгия кляка на следващото Заседание.
Рашка губи не само парите, но и впйнатя
Коментиран от #55, #56, #58, #61, #67, #69
22:15 17.11.2025
59 Карлос Друсар
До коментар #21 от "Напомням":Важното е да имаме банани. Аз като спортист, смятам, че бананите наред с протеина и амфетите са топ храните за всеки фитнес маняк
22:32 17.11.2025
60 Артилерист
До коментар #50 от "Кои са тези компании?":Така пише в статията. Аз правя коментар на нея и не съм бюро справки. Между другото за този трилион чужди активи в Русия отдавна се пише и ако наистина те интересува може да се потрудиш за да разбереш.
22:36 17.11.2025
62 Прав си
До коментар #48 от "Я пък тоя":Повече прилича на гном акушерката.
22:47 17.11.2025
63 Омбре
22:48 17.11.2025
64 Пари и оръжия
Сега просто се търси начинът.
Европа е с Украйна , въпреки опитите на Русия да попречи.
Украйна въоръжена до зъби и Европа с развита военна промишленост!
Това е начинът!
Коментиран от #68
22:48 17.11.2025
65 Промяна
22:51 17.11.2025
66 така, така
Бабата тръгнала да търси мераклии, които да крадат безочливо! Ми няма да намери. Виж колацията на желаещите да приберат корупционната част на тези пари - тя им е готова. Смях в залата.
Не знам дали бабата въобще разбира какъв репутационен цирк спретва на ЕС. Утре никой няма да вярва на банковата система в ЕС.
22:52 17.11.2025
68 Така е тъпейка
До коментар #64 от "Пари и оръжия":И такива като тази ще си пълнят сметките с милиони с твоите жълтици, докато те ползват за евтино.
22:56 17.11.2025
69 Рашка я мани
До коментар #54 от "Ще ще":Ама Европа в ролята на крадец. Няма такава цигания и по жалки на света. А най жалкото е, че парите не могат да откраднат, но цял свят видя дъното на Европа и циганията им.
ПП нещо невярно ли има? Кражбата не е ли цигания?
22:57 17.11.2025