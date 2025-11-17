Новини
17 Ноември, 2025 21:34, обновена 17 Ноември, 2025 22:18 1 431 69

  • урсула фон дер лaйен-
  • руски активи-
  • европейска комисия-
  • финансиране-
  • русия

Урсула фон дер Лайен изпрати писмо до ръководителите на правителствата в ЕС - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изпрати писмо до ръководителите на правителствата в ЕС, в което очертава възможни механизми за смекчаване на рисковете, свързани с използването на замразените руски активи, на фона на опасенията, изразени от Белгия, съобщи ДПА, предава БТА.

В документа Фон дер Лайен описва и вариантите за запълване на недостига от над 100 милиарда евро в украинския бюджет, ако държавите членки не постигнат съгласие за използването на руски средства от резервите на централната банка. Сред посочените решения са допълнителни вноски от националните бюджети, общи заеми на ЕС или комбинация от двете - опции, които според Комисията биха били значително по-скъпи.

Белгия настоява за детайлен анализ на всички възможности за финансиране на Украйна преди продължаване на преговорите, тъй като основната част от блокираните руски активи се намират в „Юроклиър“, базирана в Брюксел. Белгийските власти се опасяват от потенциални последици за европейски компании, които продължават да оперират в Русия.

Фон дер Лайен също така е представила оценка за евентуално използване на руски средства, държани в търговски банки в други държави членки, като хипотетичната сума се изчислява на около 25 милиарда евро.

Според Европейската комисия ЕС трябва да осигури на Украйна поне 135,7 милиарда евро до края на 2027 г. Прогнозата е направена при допускането, че войната може да приключи през следващата година, което би позволило намаляване на военната помощ от 51,6 милиарда евро през 2026 г. до 31,8 милиарда евро през 2027 г. Бюджетната подкрепа за Киев се очаква да достигне 20,1 милиарда евро през 2026 г. и 32,2 милиарда евро през 2027 г.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БОЛШЕВИК

    62 6 Отговор
    Тия и зроди ще ликвидират 80% от коренното население на Европа!

    Коментиран от #9, #17, #24

    21:37 17.11.2025

  • 3 ООрана държава

    63 5 Отговор
    Няма пари урсуло, а уркайнците отстъпват територии, дават заднешката. Какво точно финансираш, можеш ли да обясниш на нас, тия който ги даваме тия пари? Докато не фалираш ЕС, няма да се спреш

    21:37 17.11.2025

  • 4 Кривокрака

    57 5 Отговор
    вещица.

    Коментиран от #49

    21:38 17.11.2025

  • 5 Захарова

    7 34 Отговор
    Айде блатни роби! На работа! Бъдете бдителни и громете ЕС!

    Коментиран от #33

    21:38 17.11.2025

  • 6 Тити

    8 40 Отговор
    Тези пари отдавна трябваше да бъдат размразени.

    21:38 17.11.2025

  • 7 Стара максима

    42 3 Отговор
    Пари нема Урсула.Действай!

    Коментиран от #11

    21:39 17.11.2025

  • 8 Ачо

    4 39 Отговор
    Говори се че путин е с алцхаймер

    Коментиран от #37

    21:40 17.11.2025

  • 9 Воват

    6 21 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Аз избива от своите. По-лесно е. а и те не се дърпат много. По добре да загинат на фронта отколкото от алкохолизъм.

    21:42 17.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Действай, ама като е

    19 4 Отговор

    До коментар #7 от "Стара максима":

    огледа човек тя няма с какво.

    21:45 17.11.2025

  • 12 Всяка вечер милиарди хора по света

    5 30 Отговор
    Заспиват щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #46

    21:46 17.11.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    18 3 Отговор
    Паре нема, действайте.

    21:47 17.11.2025

  • 14 Баш Балък

    26 4 Отговор
    Оф, няма край мъката евролиберална. Скоро Русия ще сложи край.

    Коментиран от #22

    21:47 17.11.2025

  • 15 хора без мисъл

    26 4 Отговор
    БУТАТ ЕВРО ПА КЪМ ДЪНОТО

    21:47 17.11.2025

  • 16 Това

    34 4 Отговор
    Тъпото управа цяла Европа! Представяте ли си къде отиваме? И какви тъпаци ни набутаха там?! И знаете ли какво - заслужаваме си го! Защото не направихме нищо срещу това!

    Коментиран от #19

    21:49 17.11.2025

  • 17 АНДРЕЙ ПЕШЕВ

    26 5 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    "Демократите" на Сорос заслужават по 100 доживотни присъди. Или да виснат по стълбовете.

    Коментиран от #25

    21:50 17.11.2025

  • 18 Орбан

    25 6 Отговор
    Да се дадат пари на Украйна, е като да дадеш на алкохолик кашон с водк

    21:51 17.11.2025

  • 19 ГЕОРГИ СТОЯНОВ

    6 17 Отговор

    До коментар #16 от "Това":

    Те се бият за територия и неща които на вас не са ви ясни.

    Коментиран от #26

    21:51 17.11.2025

  • 20 Затова са Велики

    14 5 Отговор
    Добре е че властта в Европа не се държи от матряла, а от банкерите.

    21:52 17.11.2025

  • 21 Напомням

    4 31 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг!!!

    Коментиран от #35, #59

    21:52 17.11.2025

  • 22 Механик

    5 18 Отговор

    До коментар #14 от "Баш Балък":

    Ще ще ще ЩЕ
    А наша матушката замина в блатата.

    21:52 17.11.2025

  • 23 писарке що пак притопляте стари манджи

    17 3 Отговор
    днес го писахте
    леко изменили цъканицата

    и ви плащат кат за нова

    21:53 17.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Отец Теофилий

    4 7 Отговор

    До коментар #17 от "АНДРЕЙ ПЕШЕВ":

    Ако те спипам ще изследвал дъното на язовира.

    21:53 17.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Копейки,

    6 12 Отговор
    След 44 дни ставате €вропейци или палите джапанките към Мухонасранск.

    21:55 17.11.2025

  • 28 Шефката на Евроклеар-Белгия

    19 3 Отговор
    Вие чувате ли се какво искате да направите. Да откраднете 200 млрд. частна руска собственост.
    Чували ли сте за частна собственост и отговорност на банките?
    От дрлстрана правите ли сметка ,че западните активи в Русия са над 1 трилион долара ?
    Ако това го направите всички инвеститори ще изтеглят парите си от Европейските банки и ЕС ще фалира.
    Аз лично ще подам ръководството на ЕК под съд
    ЕН е забранила да се излъчва това изказване

    Коментиран от #54

    21:56 17.11.2025

  • 29 Тая нещастница на снимката

    20 3 Отговор
    е гробокопача на Европа и Украйна.

    21:56 17.11.2025

  • 30 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    16 3 Отговор
    Аз предлагам всички €вроGейски депутати да даряват пълните си заплати за Бандерайна...

    21:56 17.11.2025

  • 31 Украйна предлага най голямата поле в

    5 12 Отговор
    Европа където Европа може да я направи райска градина с промишлен добив на плодове и зеленчуци и неограничено въздушно пространство за полети за удоволствие и тестване на нови самолети военни и граждански

    21:57 17.11.2025

  • 32 Един

    15 3 Отговор
    За този нацист не клада, а казан и бавен огън!!!
    То просто нищо друго не остава за подобна вещица!

    21:57 17.11.2025

  • 33 Ъъъъъъъъ

    20 2 Отговор

    До коментар #5 от "Захарова":

    "Айде блатни роби! На работа! Бъдете бдителни и громете ЕС!"

    Няма нужда ние да го громим. Той сам се громи. А и нали знаеш, че каквото сам си направиш....🤣
    Между другото, ЦРУ лийкна поредната порция информация по темата с откраднатите милиони в Украйна. Сега обаче изплува името на Ермак, който фигурира във файловете на НАБУ под псевдонима "Али Баба"(първите букви на имената му - Андрей Борисович). По всичко личи, че откраднатите милиони ще са бая над 100. Ама Урсула тръгнала да търси още пари.....🤣

    Коментиран от #44

    21:58 17.11.2025

  • 34 някой да обясни

    19 2 Отговор
    защо ЕС налива милиарди в страна извън ЕС и НАТО??

    Коментиран от #38, #52

    21:58 17.11.2025

  • 35 Нас българите

    17 3 Отговор

    До коментар #21 от "Напомням":

    ни има за втори път на картата на света, благодарение на Русия. А, че Русия е враг на безродниците и фашистите, също е добре.

    21:58 17.11.2025

  • 36 Фон дьо

    11 1 Отговор
    Баба сабира парички за самолета на екскурзианта///
    Лошото е че ние ги даваме, а той си хвърчили...хвърчи..........

    21:59 17.11.2025

  • 37 Лошо

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ачо":

    Така е щял да забрави кога да спре.

    22:01 17.11.2025

  • 38 МУХАХАХА

    2 6 Отговор

    До коментар #34 от "някой да обясни":

    МАТРЯЛА ЛИ ДА ПИТАТ? В КОЯ СТРАНА ПИТАТ МАТРЯЛА ЗА КАКВОТО И ДА Е, ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СЪЮЗА?

    22:01 17.11.2025

  • 39 Калчов

    5 2 Отговор
    Тая най-вероятно е на процент от краденото от Тръмп и Путин.

    22:02 17.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Артилерист

    11 1 Отговор
    Пердетата или "механизмите за смекчаване на рисковете" (какви лафове само, а) за прикриване на истината при кражбата на руските активи вече ги кроят четвърта година, но "потенциалните последици за европейски компании", които оперират на необятния руски пазар, се оценяват на един трилион и това не може да се скрие и много притеснява урсулите. А още не говорим за всички които, след кражбата (а някои май вече започнаха) ще си изтеглят активите от Европа...

    Коментиран от #50

    22:04 17.11.2025

  • 42 ГАВРА ЦИНИЗЪМ . ДАВАМЕ ЗА ДА КРАДАТ ОЩЕ

    17 1 Отговор
    КАКВИ ПАРИ ЗА УКРАЙНА ,КАКВИ 5 ЛЕВА???? В МОМЕНТА ВЪРВИ РАЖСЛЕДВАНЕ ЗА КОРУПЦИЯ , КРАЖБИ ЗА МИЛЯРДИ ОТ ЗЕЛЕНСКИ И КОМПАНИЯ ??? ВЪПРЕКИ ТОВА ЩЕ ДАВАМЕ ЗА ДА ПРОДЪЛЖАВА ТАЯ КОРУМПИРАНА ВЪРХУШКА ДА КРАДЕ ??? ЩОМ ,ТЕЯ ЕВРОФАШАГИ ТОВА НЕ ГИ СПИРА ОЗНАЧАВА ЧЕ И ТЕ СА КАТО ТЯХ , КРАДАТ ОТ НАШИТЕ ПАРИ БЕЗ ДА ИМ МИГНЕ ОКОТО !! КОЙ ИМ ПАВИ ОТЧЕТ, КОЙ ИМ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ???? НИКОЙ !!! Е , КАК НЯМА ДА КРАДАТ , СВОБОДА НА КРАДЕНЕТО ОТ СПЯЩИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ! СПЕТЕ ,СПЕТЕ , ИДВА КРАЯ НА ИМАНЕТО , НА ОХОЛНИЯ ВИ ЖИВОТЕЦ!

    22:05 17.11.2025

  • 43 Европарламентът и той избран от 15-20%

    11 4 Отговор
    Гласували европейци както българския парламент
    А го пълнят 100% с депутати
    Не могат да напечатат 100% евро инвестиции за Украйна които евро инвестиции ще се върнат в европейската икономика
    Тия в ЕП само могат да взимат евродепутатски заплати сламата на две магарета не могат да разделят

    Коментиран от #45

    22:06 17.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пепи Волгата

    6 4 Отговор

    До коментар #43 от "Европарламентът и той избран от 15-20%":

    Аз също избрах еврото!

    22:07 17.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Метресата от Барселона

    9 2 Отговор
    Уж Европейският съюз не е обединена държава "Съединени европейски щати", пък председателката на някаква чиновническа комисия в Брюксел се разпорежда с директиви към отделните национални правителства какво трябва да правят и какво - не. Ако нямаше такива безгръбначни послушници като нашенските "отличници" тук в лицето на Борисов и Пеевски, Урсулката отдавна щеше да е подала оставка от поста за безумната си политика, с която разрушава Европа!

    22:09 17.11.2025

  • 48 Я пък тоя

    9 2 Отговор
    Снимката е показателна, голяма куха глава, хилаво тяло.

    Коментиран от #51, #62

    22:09 17.11.2025

  • 49 Герп боклуци

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кривокрака":

    И големоглава

    22:10 17.11.2025

  • 50 Кои са тези компании?

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Артилерист":

    Източник?!

    Коментиран от #60

    22:10 17.11.2025

  • 51 И още мисирки ООД

    6 0 Отговор

    До коментар #48 от "Я пък тоя":

    Голяма, куха глава с вид на нощно шкафче!

    22:12 17.11.2025

  • 52 Вече сме в кюпа няма къде да ходим и

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "някой да обясни":

    Какво да избираме
    Господ дава в кошара не вкарва

    22:13 17.11.2025

  • 53 Бг. депутати

    7 0 Отговор
    240 х 15000 лв един месец си е 3 600 000 . Стигат ли Урсуло ? Или да дадем за шест месеца ,защото и година две можем да живеем с натрупани мазнинки. За две години - 86 400 000 лв. без икономията от слугинаж ,квартири,ток вода , автомобили , секретарки ,съветници и прочие евтини кюфтета. Можем и субсидиите да дадем в милиони. Не желаем да товарим най-бедния народ не само в Европа . Той почти не остана . И половината от краденето да върнем и ще съберем за още 10 самолета на Украйна. колко ли струват 100 и ние защо имаме 2 неработещи и никой не ги е видял в небето ?

    22:15 17.11.2025

  • 54 Ще ще

    3 10 Отговор

    До коментар #28 от "Шефката на Евроклеар-Белгия":

    Белгия кляка на следващото Заседание.

    Рашка губи не само парите, но и впйнатя

    Коментиран от #55, #56, #58, #61, #67, #69

    22:15 17.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Карлос Друсар

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Напомням":

    Важното е да имаме банани. Аз като спортист, смятам, че бананите наред с протеина и амфетите са топ храните за всеки фитнес маняк

    22:32 17.11.2025

  • 60 Артилерист

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Кои са тези компании?":

    Така пише в статията. Аз правя коментар на нея и не съм бюро справки. Между другото за този трилион чужди активи в Русия отдавна се пише и ако наистина те интересува може да се потрудиш за да разбереш.

    22:36 17.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Прав си

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Я пък тоя":

    Повече прилича на гном акушерката.

    22:47 17.11.2025

  • 63 Омбре

    4 1 Отговор
    Да караш европейски държави да дават по големи суми или да се взима колективен заем за държава, която не е член на НАТО и ЕС, има само една дума за такава политика. Върховна глупост.

    22:48 17.11.2025

  • 64 Пари и оръжия

    2 5 Отговор
    за Украйна ще има , колкото и да реват копейките!
    Сега просто се търси начинът.
    Европа е с Украйна , въпреки опитите на Русия да попречи.

    Украйна въоръжена до зъби и Европа с развита военна промишленост!
    Това е начинът!

    Коментиран от #68

    22:48 17.11.2025

  • 65 Промяна

    1 0 Отговор
    Госпожо милиарди кой ще ги плаща мен попита ли ме или ти си подсигурена с милиони

    22:51 17.11.2025

  • 66 така, така

    0 0 Отговор
    Ама на тая не й ли увря, че се готви да краде. Няма един юрист, дето да е казал друго. ЕС не може да национализира, така че се налага Белгия да извърши това деяние. Закона в Белгия, обаче не предполага национализация, така че трябва съдебно решение, което да се позовава на нарушение на законите на Белгия. И менно затова и белгиеца се дърпа, защото няма да намери съд в Белгия, който да каже, че Русия е нарушила някакъв белгийски закон, все пак тези държави нямат обявена война помежду си.
    Бабата тръгнала да търси мераклии, които да крадат безочливо! Ми няма да намери. Виж колацията на желаещите да приберат корупционната част на тези пари - тя им е готова. Смях в залата.
    Не знам дали бабата въобще разбира какъв репутационен цирк спретва на ЕС. Утре никой няма да вярва на банковата система в ЕС.

    22:52 17.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Така е тъпейка

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Пари и оръжия":

    И такива като тази ще си пълнят сметките с милиони с твоите жълтици, докато те ползват за евтино.

    22:56 17.11.2025

  • 69 Рашка я мани

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ще ще":

    Ама Европа в ролята на крадец. Няма такава цигания и по жалки на света. А най жалкото е, че парите не могат да откраднат, но цял свят видя дъното на Европа и циганията им.

    ПП нещо невярно ли има? Кражбата не е ли цигания?

    22:57 17.11.2025

