Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изпрати писмо до ръководителите на правителствата в ЕС, в което очертава възможни механизми за смекчаване на рисковете, свързани с използването на замразените руски активи, на фона на опасенията, изразени от Белгия, съобщи ДПА, предава БТА.

В документа Фон дер Лайен описва и вариантите за запълване на недостига от над 100 милиарда евро в украинския бюджет, ако държавите членки не постигнат съгласие за използването на руски средства от резервите на централната банка. Сред посочените решения са допълнителни вноски от националните бюджети, общи заеми на ЕС или комбинация от двете - опции, които според Комисията биха били значително по-скъпи.

Белгия настоява за детайлен анализ на всички възможности за финансиране на Украйна преди продължаване на преговорите, тъй като основната част от блокираните руски активи се намират в „Юроклиър“, базирана в Брюксел. Белгийските власти се опасяват от потенциални последици за европейски компании, които продължават да оперират в Русия.

Фон дер Лайен също така е представила оценка за евентуално използване на руски средства, държани в търговски банки в други държави членки, като хипотетичната сума се изчислява на около 25 милиарда евро.

Според Европейската комисия ЕС трябва да осигури на Украйна поне 135,7 милиарда евро до края на 2027 г. Прогнозата е направена при допускането, че войната може да приключи през следващата година, което би позволило намаляване на военната помощ от 51,6 милиарда евро през 2026 г. до 31,8 милиарда евро през 2027 г. Бюджетната подкрепа за Киев се очаква да достигне 20,1 милиарда евро през 2026 г. и 32,2 милиарда евро през 2027 г.