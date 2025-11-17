Берлин събира Мерц, Макрон и Стармър на извънредна вечеря

Британският премиер Киър Стармър ще се включи утре вечер в Берлин в работна вечеря с германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон, съобщи Франс прес, цитирайки информация от германското правителство, предава БТА.
Първите съобщения посочваха, че срещата е планирана само между Мерц и Макрон и че двамата ще обсъждат въпроси, свързани с дигитализацията. Не е уточнено обаче какъв ще бъде дневният ред, след като към разговора се присъедини и Стармър.
Трите държави често се събират във формат Е3, особено по теми като иранската ядрена програма. Те са сред най-активните европейски поддръжници на Украйна в конфликта ѝ с Русия.
Берлинската среща идва непосредствено след европейски форум, посветен на дигиталния суверенитет и стремежа на ЕС да намали зависимостта си от американските технологични корпорации.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чугуните с
22:00 17.11.2025
2 Акула
22:02 17.11.2025
3 Един
В момента това са 3те най-закъсали държави в Европа.
Стармър буквално искат да го линчуват.
Мерц е с мизерна подкрепа вече говори се открито за нови избори а АзГ е водеща сила
Макрон какво да го обсъждаме, след като и жена му го пердаши уважението към него е 0
Какво да решават тези?!
22:03 17.11.2025
4 Наблюдател
22:04 17.11.2025
5 Баш Балък
22:06 17.11.2025
6 Мисля
22:07 17.11.2025
7 Точен
22:11 17.11.2025
8 Бункери в Брюксел. ББ
22:11 17.11.2025
9 Я пък тоя
Дали се " обичат" , така де, разбирате ме!
Коментиран от #12, #28
22:12 17.11.2025
10 име
22:13 17.11.2025
11 Обичам
22:14 17.11.2025
12 Факт
До коментар #9 от "Я пък тоя":Не разбираме!
22:14 17.11.2025
13 Реджеп Ердоган
22:14 17.11.2025
14 Шеф Манчо
Коментиран от #19
22:15 17.11.2025
15 Гръч
22:17 17.11.2025
16 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #18
22:18 17.11.2025
17 Артилерист
22:21 17.11.2025
18 Само
До коментар #16 от "ЕДГАР КЕЙСИ":не казвате докога комунистите ще са ви криви за батаците на демокрацията.
22:24 17.11.2025
19 Нц.....
До коментар #14 от "Шеф Манчо":Тези гадняри сигурно ще ядат усойници и пепелянки и после ще плюват жаби и гущери!
Коментиран от #22
22:25 17.11.2025
20 ЦИРК
А по същество ми е чудно какво ще прави там мрънкащата звезда (игра на думи от английски). До колкото си спомням един от неговите предшественици изкара ОК от ЕС. А и не ми е много понятно каква дигитализация ще правят с китайски хардуеър и американски софтуеър, дето ще се за "независима" Европа. Виж за Украйна може и да си поговорят, ама те и друго сами едва ли може да правят освен да говорят. Като цяло от изброеното по-горе, ако това няма да е разпивка между сродни души, обвита в лъскава и по-изтънчена формулировка за пред медиите и масите, аз лично не очаквам нещо хубаво да произлезе (е все пак 33% от тях може и да се опитат да заченат нов живот на сбирката)....
22:26 17.11.2025
21 Пасивен Кремълски педофил с токчета
22:30 17.11.2025
22 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #19 от "Нц.....":ZЕЛЕНИЯ ЧОРАП и КОРНИ ТЕХНОИМПЕКСОВА .......................... ПЛЮЯТ ZMИЙ И ГУЩЕРИ ........................... ФАКТ !
22:31 17.11.2025
23 Име
22:31 17.11.2025
24 123456
22:34 17.11.2025
25 пешо
22:38 17.11.2025
26 пешо
22:39 17.11.2025
27 Ама това да не са
22:41 17.11.2025
28 Аха значи верно са ония
До коментар #9 от "Я пък тоя":хора, където ги бяха снимали журналистите във влака за Киев с едни бели прахчета в купето на масата? И Киър Стармър се закле пред журналистите с камери с думите "да ми изгори къщата, ако това е дрога" и след 1-2 седмици в няколко негови имота в Англия имаше пожари!
22:50 17.11.2025