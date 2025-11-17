Новини
Свят »
Германия »
Берлин събира Мерц, Макрон и Стармър на извънредна вечеря

Берлин събира Мерц, Макрон и Стармър на извънредна вечеря

17 Ноември, 2025 21:59 969 28

  • фридрих мерц-
  • еманюел макрон-
  • киър стармър

Фокусът на срещата остава неясен, но контекстът подсказва ключови теми – Украйна, Иран и дигиталната независимост на Европа

Берлин събира Мерц, Макрон и Стармър на извънредна вечеря - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър ще се включи утре вечер в Берлин в работна вечеря с германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон, съобщи Франс прес, цитирайки информация от германското правителство, предава БТА.

Първите съобщения посочваха, че срещата е планирана само между Мерц и Макрон и че двамата ще обсъждат въпроси, свързани с дигитализацията. Не е уточнено обаче какъв ще бъде дневният ред, след като към разговора се присъедини и Стармър.

Трите държави често се събират във формат Е3, особено по теми като иранската ядрена програма. Те са сред най-активните европейски поддръжници на Украйна в конфликта ѝ с Русия.

Берлинската среща идва непосредствено след европейски форум, посветен на дигиталния суверенитет и стремежа на ЕС да намали зависимостта си от американските технологични корпорации.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чугуните с

    43 7 Отговор
    най- нисък рейтинг от народите си.

    22:00 17.11.2025

  • 2 Акула

    38 7 Отговор
    Какво ще Има заСмъркане

    22:02 17.11.2025

  • 3 Един

    46 8 Отговор
    Гей дружинката пак ще е на бело и пак ще ни се обяснява, че тоя и ония имали хрема...

    В момента това са 3те най-закъсали държави в Европа.
    Стармър буквално искат да го линчуват.
    Мерц е с мизерна подкрепа вече говори се открито за нови избори а АзГ е водеща сила
    Макрон какво да го обсъждаме, след като и жена му го пердаши уважението към него е 0

    Какво да решават тези?!

    22:03 17.11.2025

  • 4 Наблюдател

    31 5 Отговор
    Както във влака за Киев ли ще се гощават тея тримата? И ще се усмихват невинно.

    22:04 17.11.2025

  • 5 Баш Балък

    32 6 Отговор
    Все убавци дето собствените им народи не са ги изритали още.

    22:06 17.11.2025

  • 6 Мисля

    35 6 Отговор
    Липсва зеления пор и салфетките.

    22:07 17.11.2025

  • 7 Точен

    29 4 Отговор
    Работата в украйна е зле за Запада, последните новини от фронта са губителни за Баба европа. Еврод.ендърите бързат от страх, че изпускат калъчката и няма да могат да грабят украинския народ и земни богатства.

    22:11 17.11.2025

  • 8 Бункери в Брюксел. ББ

    23 4 Отговор
    Събират се треперйки от успехите на РФ в Източна Украйна. Пък и не само на Източна.

    22:11 17.11.2025

  • 9 Я пък тоя

    20 5 Отговор
    Тия тримата не се нашмъркаха.
    Дали се " обичат" , така де, разбирате ме!

    Коментиран от #12, #28

    22:12 17.11.2025

  • 10 име

    16 4 Отговор
    Щооо? Липсва им да се отнасят с тях кйто с хора? Писнало им е Тръмп да ги третира като обикновени нюйоркчани и да ги кара да ходях пеш по улиците? Или Си да ги товари в автобуса със секретарките? Решили са да си вдигнат взаимно самочувствието

    22:13 17.11.2025

  • 11 Обичам

    17 4 Отговор
    Да ходя на театър! Канех се да гледам " Вечеря за тъпаци " ! Това ли е ?!

    22:14 17.11.2025

  • 12 Факт

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "Я пък тоя":

    Не разбираме!

    22:14 17.11.2025

  • 13 Реджеп Ердоган

    18 5 Отговор
    Събират се, ядат, пият, изхарчат милиони и си отиват. Резултат никакъв.

    22:14 17.11.2025

  • 14 Шеф Манчо

    16 4 Отговор
    Менюто е МАКАРОНи с МЕРЦипан и рагу от СТАР МЪРморко.

    Коментиран от #19

    22:15 17.11.2025

  • 15 Гръч

    12 5 Отговор
    Дано се задавят

    22:17 17.11.2025

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 17 Отговор
    ВЕЧЕ 80г КОМУНИСТИТЕ НИ ZAБЛУЖДАВАТ (НЕ ИМ ЛИ ОМРЪЗНА) ,ЧЕ .......................... ЗАПАДА "ЗАГНИВА" , А ТО (КАТО МУШМУЛАТА) , КОЛКО ПО ЗАГНИВА , ТОКОВА ПО ХУБАВ СТАВА ...................... . ФАКТ !

    Коментиран от #18

    22:18 17.11.2025

  • 17 Артилерист

    16 4 Отговор
    Тия сигурно щяха да поканят и Урсула на вечерята, нали, ако беше по завързана. Имаше приказка, че Пешо (Стоянов) и Иван (Костов) хвърляли чоп кой по напред да посети Надето (Михайлова) при общи мероприятия в чужбина...

    22:21 17.11.2025

  • 18 Само

    14 6 Отговор

    До коментар #16 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    не казвате докога комунистите ще са ви криви за батаците на демокрацията.

    22:24 17.11.2025

  • 19 Нц.....

    14 6 Отговор

    До коментар #14 от "Шеф Манчо":

    Тези гадняри сигурно ще ядат усойници и пепелянки и после ще плюват жаби и гущери!

    Коментиран от #22

    22:25 17.11.2025

  • 20 ЦИРК

    12 4 Отговор
    Като изключа заглавието, статията е добра, и информативна. Не че нещо но Берлин е град (освен ако не се визира някакво друго лице или субект който също се казва Берлин), та сам по себе си като вид субект няма как Берлин да ги събере, то по-скоро кмета на Берлин или Мерц като пълководец на държавата Германия би могъл. Ако пък се има в предвид че физически ще се съберат тези трима велики Лидери на Европа в град Берлин, звучи сякаш са толкова дебели или с голяма енергия и аура все едно трудно биха се натъпкали и събрали в 900 км2 (толкова е площа на Берлин).

    А по същество ми е чудно какво ще прави там мрънкащата звезда (игра на думи от английски). До колкото си спомням един от неговите предшественици изкара ОК от ЕС. А и не ми е много понятно каква дигитализация ще правят с китайски хардуеър и американски софтуеър, дето ще се за "независима" Европа. Виж за Украйна може и да си поговорят, ама те и друго сами едва ли може да правят освен да говорят. Като цяло от изброеното по-горе, ако това няма да е разпивка между сродни души, обвита в лъскава и по-изтънчена формулировка за пред медиите и масите, аз лично не очаквам нещо хубаво да произлезе (е все пак 33% от тях може и да се опитат да заченат нов живот на сбирката)....

    22:26 17.11.2025

  • 21 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    4 14 Отговор
    Аз пък оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    22:30 17.11.2025

  • 22 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 9 Отговор

    До коментар #19 от "Нц.....":

    ZЕЛЕНИЯ ЧОРАП и КОРНИ ТЕХНОИМПЕКСОВА .......................... ПЛЮЯТ ZMИЙ И ГУЩЕРИ ........................... ФАКТ !

    22:31 17.11.2025

  • 23 Име

    8 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:31 17.11.2025

  • 24 123456

    12 2 Отговор
    Да апнем , да пийнем и да си одим , пари нема , украинци нема , газ нема , ми то нищо нема ....

    22:34 17.11.2025

  • 25 пешо

    7 1 Отговор
    брендо осигурили бело

    22:38 17.11.2025

  • 26 пешо

    5 1 Отговор
    що го нема и рюте

    22:39 17.11.2025

  • 27 Ама това да не са

    3 1 Отговор
    хората, където ги бяха снимали журналистите внезапно във влака за Киев с едни бели прахчета в купето на масата?

    22:41 17.11.2025

  • 28 Аха значи верно са ония

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Я пък тоя":

    хора, където ги бяха снимали журналистите във влака за Киев с едни бели прахчета в купето на масата? И Киър Стармър се закле пред журналистите с камери с думите "да ми изгори къщата, ако това е дрога" и след 1-2 седмици в няколко негови имота в Англия имаше пожари!

    22:50 17.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания