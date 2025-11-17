Берлин събира Мерц, Макрон и Стармър на извънредна вечеря

Британският премиер Киър Стармър ще се включи утре вечер в Берлин в работна вечеря с германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон, съобщи Франс прес, цитирайки информация от германското правителство, предава БТА.

Първите съобщения посочваха, че срещата е планирана само между Мерц и Макрон и че двамата ще обсъждат въпроси, свързани с дигитализацията. Не е уточнено обаче какъв ще бъде дневният ред, след като към разговора се присъедини и Стармър.

Трите държави често се събират във формат Е3, особено по теми като иранската ядрена програма. Те са сред най-активните европейски поддръжници на Украйна в конфликта ѝ с Русия.

Берлинската среща идва непосредствено след европейски форум, посветен на дигиталния суверенитет и стремежа на ЕС да намали зависимостта си от американските технологични корпорации.