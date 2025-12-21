Франция започва изграждането на нов самолетоносач, който ще замени „Шарл дьо Гол“

Френският президент Еманюел Макрон обяви днес началото на изграждането на бъдещия френски самолетоносач. Той ще замени самолетоносача "Шарл дьо Гол" и се очаква да бъде пуснат на вода през 2038 г., предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Съгласно най-новите два закона за дългосрочните военните разходи и след цялостно и подробно запознаване с въпроса, реших да въоръжа Франция с нов самолетоносач", обяви френският държавен глава в Абу Даби, където пристигна по-рано днес, за да отбележи коледните празници заедно с френските войници в Обединените арабски емирства.
"Решението да се даде началото на тази много голяма програма беше взето тази седмица", допълни той.
Френският президент Еманюел Макрон пристигна днес на посещение в Обединените арабски емирства, за да отпразнува Коледа с френските военни, разположени в страната, предаде Франс прес. Сред основните теми, които ще се обсъждат в хода на визитата, е засилването на сътрудничеството между Париж и Абу Даби в борбата срещу трафика на наркотици.
Макрон беше посрещнат в Абу Даби от президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян и престолонаследника на страната. Елисейският дворец съобщи, че двамата лидери ще обсъдят "укрепването на стратегическото партньорство", както и сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната.
Франция поддържа контингент от над 900 военнослужещи, разположени в три военни бази в ОАЕ. Утре Макрон ще произнесе реч пред френските войници, след което ще се състои коледна вечеря, приготвена от готвачите на френския държавен глава. По традиция френският президент отбелязва края на годината с посещения на военни части зад граница, като тази година изборът му падна върху ОАЕ на фона на серията от кризи в Близкия изток.
Париж и Абу Даби си сътрудничат в редица сфери, включително търговията, изкуствения интелект и културата. При настоящото посещение обаче акцент е поставен върху подкрепата на ОАЕ за обявената от френското правителство "война срещу наркотрафика". Според френските власти редица големи наркотрафиканти са намерили убежище в ОАЕ, включително в Дубай, където са придобили луксозни недвижими имоти.
1 Действамче Шамарийй
Коментиран от #8
19:56 21.12.2025
2 Антиватник
Коментиран от #7
19:57 21.12.2025
3 РЕАЛИСТ
Коментиран от #5, #36
20:00 21.12.2025
4 Гориил
Коментиран от #9
20:01 21.12.2025
5 Крайцера Москва
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":Знам.
Коментиран от #26
20:01 21.12.2025
6 Абе
20:01 21.12.2025
7 На АЕЦ Козлодуй
До коментар #2 от "Антиватник":турбината блокира. С американски части не става. Очаквай бомба. Само с оригинални руски може да заработи. Но господаря ти не разрешава. Предпочита да хвръкнеш във въздуха, Говедарски
Коментиран от #11
20:02 21.12.2025
8 Гларус
До коментар #1 от "Действамче Шамарийй":Само се чудя бабата дали ще устиска до края на проекта
Коментиран от #30
20:02 21.12.2025
9 Механик
До коментар #4 от "Гориил":Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.
Коментиран от #10
20:02 21.12.2025
10 Абе
До коментар #9 от "Механик":Тебе май като малък руснаци са ти го подавали немит😀
20:04 21.12.2025
11 Копейците
До коментар #7 от "На АЕЦ Козлодуй":Квото са казали е станало точно обратното. Къде ви е Мочата?
Коментиран от #16
20:05 21.12.2025
12 интересно
Коментиран от #37
20:05 21.12.2025
13 Нов мощен удар
20:06 21.12.2025
14 Гончар Романенко
20:06 21.12.2025
15 ГОВОРИТ МОСКВА
20:07 21.12.2025
16 На ма. кя ти
До коментар #11 от "Копейците":у задния двор.
20:07 21.12.2025
17 име
20:09 21.12.2025
18 хихи
20:09 21.12.2025
19 Болен мозък
20:12 21.12.2025
20 РУСКО ДРОГИРАНО ЗОМБИ
20:14 21.12.2025
21 Напомням
Всички знаят Кой е собственикът на това корито
20:14 21.12.2025
22 Хубо ще праят
20:15 21.12.2025
23 ФАКТ
Коментиран от #28
20:16 21.12.2025
24 Путин пребледня
20:16 21.12.2025
25 Факти
Коментиран от #27
20:17 21.12.2025
26 Точно
До коментар #5 от "Крайцера Москва":Огромните крайцери и самолетонисачите са отживелица.
Прекалено скъпо обслужване и прекалено едри цели са.
Някой случаен дрон ще повреди руля и чао.
Коментиран от #29
20:17 21.12.2025
27 Браво
До коментар #25 от "Факти":Значи не и трябва.
20:19 21.12.2025
28 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
До коментар #23 от "ФАКТ":Ша послужат идеално за самолетоносач
Коментиран от #32
20:19 21.12.2025
29 Болен мозък
До коментар #26 от "Точно":Не знам да има потопен самолетоносач....що ли?????
Коментиран от #34
20:20 21.12.2025
30 Едва ли
До коментар #8 от "Гларус":Тази е по-стара от Библията и колкото и силна магия да я държи на крака, едва ли ще устиска още 15 - 20 години, ако изобщо някога този самолетоносач бъде завършен.
20:22 21.12.2025
31 жик так
20:22 21.12.2025
32 Така е
До коментар #28 от "ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":Кражбата е дъно в обществото. Жалко за запада. 😀
20:22 21.12.2025
33 Пич
Коментиран от #35
20:24 21.12.2025
34 Щото
До коментар #29 от "Болен мозък":все ги пращат срещу беззащитни противници. Но с Иран им се спече аййното.
20:25 21.12.2025
35 Така е
До коментар #33 от "Пич":И самолетоносач трябва само на агресорите.
20:26 21.12.2025
36 Фатмак
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":Само макет!
20:27 21.12.2025
37 Факти
До коментар #12 от "интересно":Самолетоносачът е общо 10 милиарда евро за 13 години. Няма да го усетят върху тия 3,4 трилиона дълг, плюс това Франция печели все повече от износ на оръжие и вече е на второ място в света след САЩ. Въпросът е как Путин ще продължи да финансира войната си, която стува по 100 милиарда на година.
Коментиран от #39
20:27 21.12.2025
38 ало козляците
Хора от всички държави в Ес . Включително и Българи . Засипали са Брюксел с боклуци и отпадъци .
Обаче тук всички медии си траят .
Коментиран от #40
20:32 21.12.2025
39 Русия може да води
До коментар #37 от "Факти":война години наред. А сега още няма обявена такава, а е само СВО. По добре мисли Европа, с продажните урсули.
Коментиран от #42, #43
20:33 21.12.2025
40 Болен мозък
До коментар #38 от "ало козляците":Ти гледай кво става с Русия...бомбят я нон стоп....
20:40 21.12.2025
41 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
20:41 21.12.2025
42 Голем смех
До коментар #39 от "Русия може да води":СВОто продължи четири години....Великата Отечествена три години.
20:42 21.12.2025
43 Факти
До коментар #39 от "Русия може да води":СССР фалира и се разпадна след 10 години в Афганистан. Не знам тая Русия колко ще издържи, ама като гледам как Тръмп се опитва да я спаси...
20:47 21.12.2025