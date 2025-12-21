Франция започва изграждането на нов самолетоносач, който ще замени „Шарл дьо Гол“

Френският президент Еманюел Макрон обяви днес началото на изграждането на бъдещия френски самолетоносач. Той ще замени самолетоносача "Шарл дьо Гол" и се очаква да бъде пуснат на вода през 2038 г., предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Съгласно най-новите два закона за дългосрочните военните разходи и след цялостно и подробно запознаване с въпроса, реших да въоръжа Франция с нов самолетоносач", обяви френският държавен глава в Абу Даби, където пристигна по-рано днес, за да отбележи коледните празници заедно с френските войници в Обединените арабски емирства.

"Решението да се даде началото на тази много голяма програма беше взето тази седмица", допълни той.

Френският президент Еманюел Макрон пристигна днес на посещение в Обединените арабски емирства, за да отпразнува Коледа с френските военни, разположени в страната, предаде Франс прес. Сред основните теми, които ще се обсъждат в хода на визитата, е засилването на сътрудничеството между Париж и Абу Даби в борбата срещу трафика на наркотици.

Макрон беше посрещнат в Абу Даби от президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян и престолонаследника на страната. Елисейският дворец съобщи, че двамата лидери ще обсъдят "укрепването на стратегическото партньорство", както и сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната.

Франция поддържа контингент от над 900 военнослужещи, разположени в три военни бази в ОАЕ. Утре Макрон ще произнесе реч пред френските войници, след което ще се състои коледна вечеря, приготвена от готвачите на френския държавен глава. По традиция френският президент отбелязва края на годината с посещения на военни части зад граница, като тази година изборът му падна върху ОАЕ на фона на серията от кризи в Близкия изток.

Париж и Абу Даби си сътрудничат в редица сфери, включително търговията, изкуствения интелект и културата. При настоящото посещение обаче акцент е поставен върху подкрепата на ОАЕ за обявената от френското правителство "война срещу наркотрафика". Според френските власти редица големи наркотрафиканти са намерили убежище в ОАЕ, включително в Дубай, където са придобили луксозни недвижими имоти.