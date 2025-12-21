Новини
Франция започва изграждането на нов самолетоносач, който ще замени „Шарл дьо Гол"

Франция започва изграждането на нов самолетоносач, който ще замени „Шарл дьо Гол“

21 Декември, 2025 19:53

Решението да се даде началото на тази много голяма програма беше взето тази седмица, посочи Макрон

Франция започва изграждането на нов самолетоносач, който ще замени „Шарл дьо Гол“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Френският президент Еманюел Макрон обяви днес началото на изграждането на бъдещия френски самолетоносач. Той ще замени самолетоносача "Шарл дьо Гол" и се очаква да бъде пуснат на вода през 2038 г., предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Съгласно най-новите два закона за дългосрочните военните разходи и след цялостно и подробно запознаване с въпроса, реших да въоръжа Франция с нов самолетоносач", обяви френският държавен глава в Абу Даби, където пристигна по-рано днес, за да отбележи коледните празници заедно с френските войници в Обединените арабски емирства.

"Решението да се даде началото на тази много голяма програма беше взето тази седмица", допълни той.

Френският президент Еманюел Макрон пристигна днес на посещение в Обединените арабски емирства, за да отпразнува Коледа с френските военни, разположени в страната, предаде Франс прес. Сред основните теми, които ще се обсъждат в хода на визитата, е засилването на сътрудничеството между Париж и Абу Даби в борбата срещу трафика на наркотици.

Макрон беше посрещнат в Абу Даби от президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян и престолонаследника на страната. Елисейският дворец съобщи, че двамата лидери ще обсъдят "укрепването на стратегическото партньорство", както и сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната.

Франция поддържа контингент от над 900 военнослужещи, разположени в три военни бази в ОАЕ. Утре Макрон ще произнесе реч пред френските войници, след което ще се състои коледна вечеря, приготвена от готвачите на френския държавен глава. По традиция френският президент отбелязва края на годината с посещения на военни части зад граница, като тази година изборът му падна върху ОАЕ на фона на серията от кризи в Близкия изток.

Париж и Абу Даби си сътрудничат в редица сфери, включително търговията, изкуствения интелект и културата. При настоящото посещение обаче акцент е поставен върху подкрепата на ОАЕ за обявената от френското правителство "война срещу наркотрафика". Според френските власти редица големи наркотрафиканти са намерили убежище в ОАЕ, включително в Дубай, където са придобили луксозни недвижими имоти.


Обединени Арабски Емирства
  • 1 Действамче Шамарийй

    17 2 Отговор
    Решението да се даде началото на тази много голяма програма беше взето тази седмица от БАБА Брижит посочи Макрон

    Коментиран от #8

    19:56 21.12.2025

  • 2 Антиватник

    6 18 Отговор
    Орките вкараха единственият си самолетоносач в леярната. Работеше на въглища.

    Коментиран от #7

    19:57 21.12.2025

  • 3 РЕАЛИСТ

    19 4 Отговор
    Циркон , НАТО означение SS-N-33 е хиперзвукови руска ракета 9 Мах за потапяне на надводни кораби и подводни лодки. Що си дават парите французите за нещо дето само ще замърси дъното.

    Коментиран от #5, #36

    20:00 21.12.2025

  • 4 Гориил

    15 3 Отговор
    Дай Боже да успеем да построим самолетоносач до 2048 г., тъй като изключително скъпите програми от този род обикновено не се завършват по график и се забавят с десет, петнадесет или дори двадесет години. През това време Китай ще е построил три самолетоносача, а Русия два.

    Коментиран от #9

    20:01 21.12.2025

  • 5 Крайцера Москва

    4 15 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Знам.

    Коментиран от #26

    20:01 21.12.2025

  • 6 Абе

    22 2 Отговор
    Верно ли бабата на макарона имала по-голяма Патка от неговата?

    20:01 21.12.2025

  • 7 На АЕЦ Козлодуй

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "Антиватник":

    турбината блокира. С американски части не става. Очаквай бомба. Само с оригинални руски може да заработи. Но господаря ти не разрешава. Предпочита да хвръкнеш във въздуха, Говедарски

    Коментиран от #11

    20:02 21.12.2025

  • 8 Гларус

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Действамче Шамарийй":

    Само се чудя бабата дали ще устиска до края на проекта

    Коментиран от #30

    20:02 21.12.2025

  • 9 Механик

    4 16 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    Коментиран от #10

    20:02 21.12.2025

  • 10 Абе

    13 4 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Тебе май като малък руснаци са ти го подавали немит😀

    20:04 21.12.2025

  • 11 Копейците

    5 12 Отговор

    До коментар #7 от "На АЕЦ Козлодуй":

    Квото са казали е станало точно обратното. Къде ви е Мочата?

    Коментиран от #16

    20:05 21.12.2025

  • 12 интересно

    10 4 Отговор
    с какви пари ще го финансират когато държавният дълг на Франция е значителен и продължава да расте, надхвърляйки 3,4 трилиона евро, което го прави над 115% от БВП към средата на 2025 г., като страната се бори с високи дефицити и проблеми с бюджета

    Коментиран от #37

    20:05 21.12.2025

  • 13 Нов мощен удар

    1 11 Отговор
    В зурлите на копейките.

    20:06 21.12.2025

  • 14 Гончар Романенко

    10 1 Отговор
    И ще се казва Мурат Абдула ибн Фейзи?! :))

    20:06 21.12.2025

  • 15 ГОВОРИТ МОСКВА

    8 4 Отговор
    ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТОМ

    20:07 21.12.2025

  • 16 На ма. кя ти

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "Копейците":

    у задния двор.

    20:07 21.12.2025

  • 17 име

    7 2 Отговор
    Микрончо прави всичко възможно да поддържа реномето на Африканция като велика сила, ама отдавна всички знаят че са скъсани и пред фалит.

    20:09 21.12.2025

  • 18 хихи

    8 2 Отговор
    Подозирам, че сме в "Коалицията на желащите" да платим на Франция самолетонасача

    20:09 21.12.2025

  • 19 Болен мозък

    2 7 Отговор
    Стария самолетоносач да го литнат на Путин....и той да са похвали с нещо.

    20:12 21.12.2025

  • 20 РУСКО ДРОГИРАНО ЗОМБИ

    4 6 Отговор
    И ние искаме самолетоносач....демек да ни носят на самолети

    20:14 21.12.2025

  • 21 Напомням

    7 2 Отговор
    Ирландският власти са открили на борда на плаващия под малтийски флаг кораб "Верила" около 500 кг кокаин на стойност поне 20 млн. евро, а екипажът се състои от 17 български граждани и един украинец.
    Всички знаят Кой е собственикът на това корито

    20:14 21.12.2025

  • 22 Хубо ще праят

    10 1 Отговор
    Ама от де парета? 😀

    20:15 21.12.2025

  • 23 ФАКТ

    6 3 Отговор
    Без паре нищо не може да започва

    Коментиран от #28

    20:16 21.12.2025

  • 24 Путин пребледня

    3 7 Отговор
    Като разбра новината

    20:16 21.12.2025

  • 25 Факти

    4 7 Отговор
    Русия няма нито един самолетоносач 😆

    Коментиран от #27

    20:17 21.12.2025

  • 26 Точно

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Крайцера Москва":

    Огромните крайцери и самолетонисачите са отживелица.
    Прекалено скъпо обслужване и прекалено едри цели са.
    Някой случаен дрон ще повреди руля и чао.

    Коментиран от #29

    20:17 21.12.2025

  • 27 Браво

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "Факти":

    Значи не и трябва.

    20:19 21.12.2025

  • 28 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "ФАКТ":

    Ша послужат идеално за самолетоносач

    Коментиран от #32

    20:19 21.12.2025

  • 29 Болен мозък

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Точно":

    Не знам да има потопен самолетоносач....що ли?????

    Коментиран от #34

    20:20 21.12.2025

  • 30 Едва ли

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гларус":

    Тази е по-стара от Библията и колкото и силна магия да я държи на крака, едва ли ще устиска още 15 - 20 години, ако изобщо някога този самолетоносач бъде завършен.

    20:22 21.12.2025

  • 31 жик так

    3 1 Отговор
    Тия нямат пари за пенсии , Европейската банка се чуди как да ги спасява , тръгнали за самолетоносач да мислят !

    20:22 21.12.2025

  • 32 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":

    Кражбата е дъно в обществото. Жалко за запада. 😀

    20:22 21.12.2025

  • 33 Пич

    0 1 Отговор
    Самолетоносачите са оръжия от миналото , които в днешно време биха свършили някаква работа единствено срещу туземни държави , каквато е и нашата за съжаление ! В миналото преди нашите гламави управници да унищожат SS 23 , само една такава ракета щеше буквално да го анхилира заедно с цялата прудружаваща го ескадра !!! Войната в Украйна показа че в бъдеще ще вземат превес евтини , дребни , и безпилотни роботизирани оръжия !!!

    Коментиран от #35

    20:24 21.12.2025

  • 34 Щото

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Болен мозък":

    все ги пращат срещу беззащитни противници. Но с Иран им се спече аййното.

    20:25 21.12.2025

  • 35 Така е

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Пич":

    И самолетоносач трябва само на агресорите.

    20:26 21.12.2025

  • 36 Фатмак

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Само макет!

    20:27 21.12.2025

  • 37 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "интересно":

    Самолетоносачът е общо 10 милиарда евро за 13 години. Няма да го усетят върху тия 3,4 трилиона дълг, плюс това Франция печели все повече от износ на оръжие и вече е на второ място в света след САЩ. Въпросът е как Путин ще продължи да финансира войната си, която стува по 100 милиарда на година.

    Коментиран от #39

    20:27 21.12.2025

  • 38 ало козляците

    3 0 Отговор
    Гледате ли какво става в Брюксел ? Цяла седмица бой между полиция и протестиращи !!
    Хора от всички държави в Ес . Включително и Българи . Засипали са Брюксел с боклуци и отпадъци .
    Обаче тук всички медии си траят .

    Коментиран от #40

    20:32 21.12.2025

  • 39 Русия може да води

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    война години наред. А сега още няма обявена такава, а е само СВО. По добре мисли Европа, с продажните урсули.

    Коментиран от #42, #43

    20:33 21.12.2025

  • 40 Болен мозък

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "ало козляците":

    Ти гледай кво става с Русия...бомбят я нон стоп....

    20:40 21.12.2025

  • 41 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    0 0 Отговор
    Ша отидат за самолетоносача и ша останат

    20:41 21.12.2025

  • 42 Голем смех

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Русия може да води":

    СВОто продължи четири години....Великата Отечествена три години.

    20:42 21.12.2025

  • 43 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Русия може да води":

    СССР фалира и се разпадна след 10 години в Афганистан. Не знам тая Русия колко ще издържи, ама като гледам как Тръмп се опитва да я спаси...

    20:47 21.12.2025