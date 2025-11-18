Съветът за сигурност на ООН подкрепи плана на Тръмп за ивицата Газа - САЩ приветстваха резолюцията, Хамас я отхвърли

Съветът за сигурност на ООН днес прие внесената от САЩ проекторезолюция в подкрепа на плана на американския президент Доналд Тръмп за слагане на край на войната в ивицата Газа и допускане на международни стабилизационни сили в палестинския анклав, предаде Ройтерс.

Израел и палестинската въоръжена групировка „Хамас“ миналия месец постигнаха споразумение по първия етап на плана на Тръмп за Газа, което доведе до спиране на огъня след двегодишна война и освобождаване на заложниците.

Резолюцията на ООН обаче се смята за много важна за легитимирането на преходния управленски орган и за предоставяне на гаранции на страните, обмислящи да изпратят войски в Газа.

Текстът на резолюцията гласи, че страните членки могат да участват в „Борда на мира“, замислен като преходен орган, който ще контролира реконструкцията и икономическото възстановяване на анклава.

Документът позволява и разполагането на международни стабилизационни сили, които ще гарантират процесът на демилитаризация на Газа, включително на унищожаването на оръжия и военна инфраструктура.

Планът от 20 точки на Тръмп е включен като анекс в резолюцията.

Русия, която има право на вето в Съвета за сигурност на ООН, по-рано сигнализира, че може да се противопостави на приемането на документа, но при гласуването му само се въздържа, което позволи резолюцията да бъде приета.

Палестинската автономия в изявление в петък подкрепи приемането на проекторезолюцията на САЩ.

Документът обаче се оказа противоречив за Израел, тъй като споменава бъдеща възможност за палестинска държава.

Текстът на резолюцията гласи, че „е възможно най-накрая да са налице условия за достоен път към палестинско самоопределение и държавност“, след като Палестинската автономия изпълни програма за реформи и възстановяването на Газа напредне“.

„САЩ ще установят диалог между Израел и палестинците, за да се споразумеят за политически хоризонт на мир и проспериращо съжителство“, се отбелязва в текста.

Тринадесет членове на Съвета за сигурност гласуваха в подкрепа на текста, който американският постоянен представител в ООН Майк Уолц определи като „исторически и конструктивен“. Русия и Китай се въздържаха.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху под натиск от десни членове на правителството му, каза в неделя, че Израел продължава да се противопоставя на създаването на палестинска държава и настоява за демилитаризиране на Газа „по лесния или трудни начин“.

„Хамас“ от своя страна отказа да се разоръжи. Късно в неделя вечерта, групировките, водени от „Хамас“, в съвместно изявление се противопоставиха на резолюцията, наричайки я опасна стъпка към налагане на чуждо попечителство над територията и заявиха, че резолюцията служи на израелските интереси.

Американският президент Доналд Тръмп приветства резолюцията, която той смята, че ще донесе „повече мир по света“, предаде Франс прес.



„Това ще остане като едно от най-важните решения в историята на Организацията на обединените нации“, написа американският президент в социалната си мрежа „Трут соушъл“, като благодари на страните от Съвета за сигурност, включително на Русия и Китай, които се въздържаха.



„Хамас“ отхвърли резолюцията, като заяви, че тя не зачита правата и исканията на палестинците и се опитва да наложи международна опека на анклава, на което палестинците и фракциите от съпротивата се противопоставят, предаде Ройтерс.



„Резолюцията налага механизъм на международна опека над ивицата Газа, който нашият народ, нашите сили и фракции отхвърлят. Той налага механизъм за постигане на целите на Израел“, се добавя в изявление на „Хамас“.



„Възлагането на международните сили на задачи и роли вътре в ивицата Газа, включително разоръжаването на съпротивата, ги лишава от неутралитет и ги превръща в страна в конфликта в полза на окупацията“, добави групировката и отново подчерта, че няма да се разоръжи.

По-рано снощи крайнодесният израелски министър по вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир призова за ареста на палестинския президент Махмуд Абас и за убийството на висши палестински лидери, ако Съветът за сигурност на ООН гласува в полза на създаването на палестинска държава, предаде Франс прес.

„Ако те ускорят признаването на тази измислена държава, ако ООН я признае, трябва да наредите убийството на високопоставени лица от Палестинската автономия, които са терористи във всеки смисъл на думата (и) да наредите ареста на Абу Мазен (прякорът на Абас)“, каза пред журналисти Бен Гвир, обръщайки се към премиера Бенямин Нетаняху.

Преди това Нетаняху разкритикува насилието, упражнявано от, както той каза, „шепа израелски екстремисти“, които не представляват заселниците, живеещи на Западния бряг, предаде Франс прес.

"Взимам много насериозно ожесточените размирици, подклаждани от шепа екстремисти, които не представляват заселниците в Юдея и Самария (Западния бряг) и които сами се опитват да раздават правосъдие“, се казва в изявление на Нетаняху.

„Имам намерение да се заема лично с този въпрос и да извикам съответните министри веднага щом това е възможно, за да се реагира на този сериозен феномен“, заяви премиерът.

Това изявление беше направено на фона на умножаването на атаките на Западния бряг и след като палестинско село близо до Витлеем беше нападнато. Тази атака изглеждаше като реакция на разрушаването от израелските сили за сигурност в района на преден пост на еврейските заселници.