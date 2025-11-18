Новини
Наследникът на Трюдо мина успешно през първия си бюджет, заплахата от нови избори в Канада отмина

18 Ноември, 2025 03:53, обновена 18 Ноември, 2025 03:57 359 0

  • марк карни-
  • премиер-
  • канада-
  • бюджет

Отава продава на германският военноморски флот система за управление на бойни действия на стойност 1 милиард канадски долара

Наследникът на Трюдо мина успешно през първия си бюджет, заплахата от нови избори в Канада отмина - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Долната камара на канадския парламент снощи гласува с незначително мнозинство в подкрепа на първия бюджет, предложен от правителството на премиера Марк Карни, отлагайки заплахата от нови избори след по-малко от година, предаде Ройтерс.

Законодателите гласуваха със 170 на 168 гласа за приемане на предложение, което позволява Камарата на общините да започне разглеждането на бюджета. Въпреки че през следващите месеци предстоят още гласувания, снощният резултат показа, че бюджетът вероятно ще бъде одобрен.

Либералите на Карни нямат абсолютно мнозинство в 343-местната Камара на общините и се нуждаят от подкрепата или гласуване като „въздържал се“ на няколко опозиционни представители.

Бюджетът на Карни – икономическата рамка за следващата фискална година – предвижда удвояване на бюджетния дефицит за справяне с митата на САЩ и финансиране на програмите за отбрана и жилищно настаняване.

Въпреки че предлага намаляване на броя на служителите на федералното правителство, бюджетът не съдържа толкова мерки за икономии, колкото някои опоненти на управляващите се опасяваха.

Последните проучвания показват, че ако изборите бяха сега, либералите щяха да запазят властта си.

Дясноцентриската опозиционна Консервативна партия се бори с вътрешни разногласия след изборната загуба през април от либералите, а лидерът ѝ Пиер Поалиевър през януари ще бъде подложен на официална оценка на представянето си.

Германският военноморски флот ще закупи системата за управление на бойни действия „CMS 330“ на „Локхийд Мартин Канада“ (Lockheed Martin Canada) за повече от 1 милиард канадски долара, обяви днес канадският министър на търговията Маниндер Сидху, цитиран от Ройтерс.

„Изборът на „CMS 330“ на „Локхийд Мартин Канада“ от германския военноморски флот е доказателство за нашите отбранителни технологии от световна класа и стойността на партньорствата между правителствата“, каза Сидху в изявление.


