Италия праща нов пакет военна помощ на Украйна

18 Ноември, 2025 05:51, обновена 18 Ноември, 2025 05:54 593 12

Върховният съвет на отбраната на страната потвърди пълната подкрепа за Киев

Италия праща нов пакет военна помощ на Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Върховният съвет на отбраната на Италия потвърди пълната подкрепа за Украйна и да даде път на 12-ия указ за военна помощ, предаде БНР.

На заседанието в президентския палат "Куиринал" участваха държавният глава Серджо Матарела, премиерът Джорджа Мелони, министрите Таяни, Кросето, Пиантедози, Джорджети и Урсо и началникът на отбраната - генерал Лучано Портолано.

Медиите изтъкват, че решението е в резултат на обсъждане на войната срещу Украйна и заплахата от руски дронове на европейска земя. В комюникето се уточнява, че е "одобрен дванадесетият указ за военна помощ" на Украйна.

Потвърдена е и политиката на превъоръжаване заради трансформацията на военни действия с дронове от страна на Русия с нарушаване на въздушното пространство на НАТО и страните от Европейския съюз.

Решението на Върховния съвет на отбраната се смята за политически значимо, след сътресенията в мнозинството, тъй като Матео Салвини се противопостави на нови помощи за Украйна.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поредната

    10 21 Отговор
    Инвестиция във вятърни мелници.

    05:56 18.11.2025

  • 2 ха-ха

    2 2 Отговор
    Много ВЪ !

    05:56 18.11.2025

  • 3 Т Живков

    4 7 Отговор
    СМЪРТ НА КОМУНИЗМА

    Коментиран от #9, #11

    06:00 18.11.2025

  • 4 Така ще е.

    13 8 Отговор
    Европа и САЩ ще дават оръжие и пари на Украйна до пълното прогонване на агресора Русия от цялата и територия .

    06:04 18.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    Аз Джорджата я харесвам. Но на тази снимка изглежда позастаряла.

    06:05 18.11.2025

  • 6 Защо

    6 7 Отговор
    се налива каца без дъно ?

    06:06 18.11.2025

  • 7 Гончар Романенко

    1 5 Отговор
    Нс баба им "дроновете", макаронджии!

    06:07 18.11.2025

  • 8 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    А РЕДОВИЯТ БЪЛГАРИН КОГА ЩЕ ПОЛУЧИ ПОМОЩ И ПОДКРЕПА? МНОГО ПО ЗЛЕ СМЕ ОТ УКРИЯ БЕЗ ВОЙНА!

    Коментиран от #10

    06:19 18.11.2025

  • 9 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Т Живков":

    МАЙ НАТА ТИ ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК!

    06:20 18.11.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Боруна Лом":

    Вие от Боруна, цял живот я карате на помощи и подкрепа. Тази циганска маала стана по голема от градо Лом. И всички сте на подкрепа и бране на жилезо и там каквото ви попадне.

    Коментиран от #12

    06:22 18.11.2025

  • 11 Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Т Живков":

    И тук ли си писал вееее ,,куче"?
    Казах ти че днес се самоопределям като КотИнци, мяууууу!
    Ти къв си днес, да та опрая,ъ?

    06:23 18.11.2025

  • 12 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    ПРОСТО НЕ ЗНАЕШ НИЩО ЗА ЛОМ!БОРУНА, НЕМА РИМЛЯНИ!ТИКВУНИИИИ!

    06:25 18.11.2025

