Върховният съвет на отбраната на Италия потвърди пълната подкрепа за Украйна и да даде път на 12-ия указ за военна помощ, предаде БНР.
На заседанието в президентския палат "Куиринал" участваха държавният глава Серджо Матарела, премиерът Джорджа Мелони, министрите Таяни, Кросето, Пиантедози, Джорджети и Урсо и началникът на отбраната - генерал Лучано Портолано.
Медиите изтъкват, че решението е в резултат на обсъждане на войната срещу Украйна и заплахата от руски дронове на европейска земя. В комюникето се уточнява, че е "одобрен дванадесетият указ за военна помощ" на Украйна.
Потвърдена е и политиката на превъоръжаване заради трансформацията на военни действия с дронове от страна на Русия с нарушаване на въздушното пространство на НАТО и страните от Европейския съюз.
Решението на Върховния съвет на отбраната се смята за политически значимо, след сътресенията в мнозинството, тъй като Матео Салвини се противопостави на нови помощи за Украйна.
Италия праща нов пакет военна помощ на Украйна
18 Ноември, 2025 05:51, обновена 18 Ноември, 2025 05:54 593 12
Върховният съвет на отбраната на страната потвърди пълната подкрепа за Киев
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поредната
05:56 18.11.2025
2 ха-ха
05:56 18.11.2025
3 Т Живков
Коментиран от #9, #11
06:00 18.11.2025
4 Така ще е.
06:04 18.11.2025
5 Данко Харсъзина
06:05 18.11.2025
6 Защо
06:06 18.11.2025
7 Гончар Романенко
06:07 18.11.2025
8 Боруна Лом
Коментиран от #10
06:19 18.11.2025
9 Боруна Лом
До коментар #3 от "Т Живков":МАЙ НАТА ТИ ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК!
06:20 18.11.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "Боруна Лом":Вие от Боруна, цял живот я карате на помощи и подкрепа. Тази циганска маала стана по голема от градо Лом. И всички сте на подкрепа и бране на жилезо и там каквото ви попадне.
Коментиран от #12
06:22 18.11.2025
11 Гошо
До коментар #3 от "Т Живков":И тук ли си писал вееее ,,куче"?
Казах ти че днес се самоопределям като КотИнци, мяууууу!
Ти къв си днес, да та опрая,ъ?
06:23 18.11.2025
12 Боруна Лом
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":ПРОСТО НЕ ЗНАЕШ НИЩО ЗА ЛОМ!БОРУНА, НЕМА РИМЛЯНИ!ТИКВУНИИИИ!
06:25 18.11.2025