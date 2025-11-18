Новини
Москва: 1,5 милиона украински военни са убити или ранени след 24 февруари 2022 г.
  Тема: Украйна

Москва: 1,5 милиона украински военни са убити или ранени след 24 февруари 2022 г.

18 Ноември, 2025 06:10, обновена 18 Ноември, 2025 06:17 483 5

Москва: 1,5 милиона украински военни са убити или ранени след 24 февруари 2022 г. - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Загубите на украинските въоръжени сили от 24 февруари 2022 г. насам възлизат на почти 1,5 милиона убити и ранени, според оценка на ТАСС.

Според руския Генерален щаб и руското Министерство на отбраната, загубите на ВСУ в началото на 2025 г. възлизат на над 1 милион войници.

Според информация, публикувана от руските военни, Киев е загубил над 450 000 убити и ранени през 2025 г.

Украинските сили извършиха безпрецедентна атака срещу електропреносната мрежа на ДНР, повреждайки топлоелектрическите централи „Зуевская“ и „Старобешевская“, съобщи Денис Пушилин, ръководител на републиката, в своя Telegram канал.

Атаката прекъсна електрозахранването на много населени места, а котелни и филтрационни станции бяха спрени от работа, добави ръководителят на републиката.

В понеделник вечерта украинските въоръжени сили вече се опитаха да атакуват енергийната инфраструктура на ДНР, използвайки дронове. В резултат на това приблизително 500 000 клиенти в Донецк и други градове в региона останаха без ток. До обяд електрозахранването беше възстановено за приблизително 360 000 жители.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
  • 1 АУУУУУ

    2 2 Отговор
    НЕЩО ЗА РУСКИТЕ МЕСНИ ЩУРМОВЕ ?💥💥🍖🍖🍖💀💀💀🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    06:20 18.11.2025

  • 2 Мефистофел

    4 1 Отговор
    Не е верно. Зелето каза, че са само къде трийсе иляди. След първата линийка. Като дръпна втората, каза че са само дваесе и девет.

    06:20 18.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Фен

    1 1 Отговор
    Малко ми е рано да смятам, но ако Борис Джонсън е взел един милион паунда от производителят на дронове, за да провали преговорите в Истанбул и да продължи войната, то колко струва животът на едно украинско войниче?

    06:22 18.11.2025

  • 5 Перо

    1 0 Отговор
    Колкото повече оръжие отива в Украйна, толкова повече разрушения ще получат! Ционисткият шут си мисли, че с оръжие и чужда ще спре Русия. Ето го резултата: 1,5 млн. войници, убити за последните 10 месеца! За разрушенията, ранените и тегобите на населението да не говорим. Икономическите проблеми в Европа също. Това са последствията от провокираната от Англия и ционисткия режим в Киев война! Ако Зеленски беше подписал мирния договор през 2022 г., сега нямаше да има война и лунен пейзаж в Украйна!

    06:31 18.11.2025

