Загубите на украинските въоръжени сили от 24 февруари 2022 г. насам възлизат на почти 1,5 милиона убити и ранени, според оценка на ТАСС.

Според руския Генерален щаб и руското Министерство на отбраната, загубите на ВСУ в началото на 2025 г. възлизат на над 1 милион войници.

Още новини от Украйна

Според информация, публикувана от руските военни, Киев е загубил над 450 000 убити и ранени през 2025 г.

Украинските сили извършиха безпрецедентна атака срещу електропреносната мрежа на ДНР, повреждайки топлоелектрическите централи „Зуевская“ и „Старобешевская“, съобщи Денис Пушилин, ръководител на републиката, в своя Telegram канал.

Атаката прекъсна електрозахранването на много населени места, а котелни и филтрационни станции бяха спрени от работа, добави ръководителят на републиката.

В понеделник вечерта украинските въоръжени сили вече се опитаха да атакуват енергийната инфраструктура на ДНР, използвайки дронове. В резултат на това приблизително 500 000 клиенти в Донецк и други градове в региона останаха без ток. До обяд електрозахранването беше възстановено за приблизително 360 000 жители.