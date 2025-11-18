Финландският президент: Европа ще трябва да разговаря директно с Русия за бъдещето на Украйна

Финландският президент Александър Стуб смята, че европейските държави неизбежно ще трябва да започнат директен диалог с Русия на определен етап от уреждането на украинския конфликт, съобщава агенция ТАСС, предава Фокус.

„Когато настъпи този момент за преки преговори - а това ще стане в даден етап - ще е необходимо да има координация“, заяви Стуб в интервю за Политико. Той подчерта, че към момента е доволен от водещата роля на САЩ в процеса, като според него Вашингтон трябва да наложи нов пакет санкции срещу Москва и да засили натиска върху Русия.

„Следващата стъпка трябва да бъдат санкциите - пакетът санкции в Сената“, посочи финландският държавен глава. Стуб допълни, че в сегашната ситуация прекратяване на огъня в Украйна не изглежда възможно. „След разговорите ми със Зеленски на 14 ноември, както и с мои американски и европейски партньори през последните седмици, не виждам перспектива за скорошно примирие“, каза той.

По-рано Reuters съобщи, позовавайки се на служител от Белия дом, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е готов да подпише законопроект за затягане на санкциите срещу Русия, при условие че администрацията му получи последната дума за начина на прилагане на мерките. Законопроектът, внесен през април от двупартийна група сенатори, сред които Линдзи Греъм и Ричард Блументал, предвижда вторични санкции срещу търговските партньори на Русия и въвеждане на мита от 500% върху вноса в САЩ от държави, закупуващи руски петрол, газ, уран и други ресурси.