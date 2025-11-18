Финландският президент: Европа ще трябва да разговаря директно с Русия за бъдещето на Украйна

Финландският президент Александър Стуб смята, че европейските държави неизбежно ще трябва да започнат директен диалог с Русия на определен етап от уреждането на украинския конфликт, съобщава агенция ТАСС, предава Фокус.
„Когато настъпи този момент за преки преговори - а това ще стане в даден етап - ще е необходимо да има координация“, заяви Стуб в интервю за Политико. Той подчерта, че към момента е доволен от водещата роля на САЩ в процеса, като според него Вашингтон трябва да наложи нов пакет санкции срещу Москва и да засили натиска върху Русия.
„Следващата стъпка трябва да бъдат санкциите - пакетът санкции в Сената“, посочи финландският държавен глава. Стуб допълни, че в сегашната ситуация прекратяване на огъня в Украйна не изглежда възможно. „След разговорите ми със Зеленски на 14 ноември, както и с мои американски и европейски партньори през последните седмици, не виждам перспектива за скорошно примирие“, каза той.
По-рано Reuters съобщи, позовавайки се на служител от Белия дом, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е готов да подпише законопроект за затягане на санкциите срещу Русия, при условие че администрацията му получи последната дума за начина на прилагане на мерките. Законопроектът, внесен през април от двупартийна група сенатори, сред които Линдзи Греъм и Ричард Блументал, предвижда вторични санкции срещу търговските партньори на Русия и въвеждане на мита от 500% върху вноса в САЩ от държави, закупуващи руски петрол, газ, уран и други ресурси.
1 Прав е
Коментиран от #17, #24, #27
10:58 18.11.2025
2 Гост
Коментиран от #8, #13, #16, #49
11:00 18.11.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
ама виА все повтаряйте:
"Теб никой не те слуша, ти си никой!"
Е, сега узряхте, че не е никой ❗
11:01 18.11.2025
4 Сандо
Коментиран от #51
11:03 18.11.2025
5 Статия в престижното списание
Светът се разделя на три сфери на влияние.
Американска руска и китайска и във всяка от тези сфери съответният господстващ ще упражнява правомощия както намери за добре.
Европа влиза в американската сфера на влияние но без какъвто и да е глас и възможност да повлияе на вътрешната политика в тази сфера. Просто Европа не съществува като независима демокрация.
Без мои коментар за статията на списание икономист защото вие може да си я тълкувате сами.
11:03 18.11.2025
6 И кво ?
11:03 18.11.2025
7 гост
11:03 18.11.2025
8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #2 от "Гост":Финландия затвори граничните пунктове,
изгради телена ограда.....
Е, сега като видяха докъде се докарАха -
сами отвориха граничните пунктове
и започнаха да говорят за преговори❗
11:04 18.11.2025
9 ФЕЙК
11:05 18.11.2025
10 Pyccкий Карлик
Оставете несчастните добичета да са борят като прасета с тиква и избиват. Абе кой му е зор, нека мрат с пачки.
11:07 18.11.2025
11 Като е така,
Коментиран от #38
11:07 18.11.2025
12 пони, ама розАво
Минахме през -Ще нанесем на Русия стратегическо поражение и ще преговаряме с Путин от позиция на силата.
После -Ще преговаряме с Путин за временно замразяване по линията на съприкосновение.
И накрая -Чичко Путин, много ти се молим, говори си с нас!
Как ли се докарахме до тук?!?
Коментиран от #19
11:07 18.11.2025
13 Рублевка
До коментар #2 от "Гост":Първо трябва да получи аудиенция в Двореца Кремъл от Владимир Владимирович. Президентът на РФ е зает човек и няма време за приказки със Сульо и Пульо.
Коментиран от #21
11:12 18.11.2025
14 май, май
11:12 18.11.2025
15 Нещастници
11:13 18.11.2025
16 Въобще не е умно
До коментар #2 от "Гост":Първо айде да се биеме а сега айде да разговаряме.
Може би иска да каже "Европа трябва да попита Русия какво ще се случи с Украйна".
11:13 18.11.2025
17 Бравос!
До коментар #1 от "Прав е":Значи да ги чакаме укрите пред Владивосток?
11:14 18.11.2025
18 Я пък тоя
Европа е никой на световната сцена, ролята ѝ е да събира пари и да плаща на Украйна - касичка.
Коментиран от #22
11:14 18.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Отреазвяващ
11:15 18.11.2025
21 Анани
До коментар #13 от "Рублевка":Е не чак така... Вовата е прагматичен човек и ще ги приеме ама трябва да седат на оная дългата маса от другата страна, де седя Макрона, всъщност ще седат де ги сложат ако искат да си говорат.
11:17 18.11.2025
22 К00ПЕЙКИ бензинджии
До коментар #18 от "Я пък тоя":Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите ну паГади 🤩🤡
11:17 18.11.2025
23 Шопо
11:19 18.11.2025
24 76667
До коментар #1 от "Прав е":Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
11:20 18.11.2025
25 АМАH OT ИДИOTИ
😝😆🤣
11:20 18.11.2025
26 Рублевка
11:21 18.11.2025
27 Е, няма света да спре да се върти
До коментар #1 от "Прав е":1989 - УССР, 52 000 000:
2925 - Демократична Република Украйна -
25 000 000
Коментиран от #44
11:23 18.11.2025
28 Георгиев
11:23 18.11.2025
29 Атлантист+
Коментиран от #35
11:27 18.11.2025
30 Търновец
Коментиран от #36
11:28 18.11.2025
31 Ха-ха-ха
Коментиран от #46
11:29 18.11.2025
32 Няма мъни
Саша Струб ходи да се моли за пари в Европа, но парите ги дадоха на Украйна, ходи да се моли на Тръмп, но не му дадоха доларес. Следващата спирка ще бъде при другаря Си. Другаря Си ще даде пари, ако Саша Струб му продаде финландските пристанища и целулозни заводи.
Голям смях ще бъде, ако и другаря Си му откаже. Ще се наложи да се моли на Путин и да излезе от НАТО! Ай, ай, ай, ай!
11:33 18.11.2025
33 болгарин..
11:34 18.11.2025
34 Ей, такива
Краставиците, колко са криви? А какви чуми има по домашните животни?
Занимавате се само с глупости и "зелените" ви простотии унищожиха икономиката на Европа. Отделна тема е и масовата миграция, която "умните глави" просто я искат и дискусията тука е излишна. Всеки нормален европеец знае, какво бъдеще ни чака!
11:36 18.11.2025
35 Ъъъъъъъъъ
До коментар #29 от "Атлантист+":"Никакви преговори с Русия до пълното й омаломощаване."
Европа не може да издържи толкова време....🤣
11:37 18.11.2025
36 Предишните политици
До коментар #30 от "Търновец":във Финландия знаеха че трябва да загърбят миналото и да правят бизнес със СССР, и го правеха.
Продаваха си стоките на необятния и дефицитен съветски пазар, напиваха се евтино в Ленинград и всичко беше добре.
После дойдоха отгледаните от Сорос политици.
Коментиран от #41, #53
11:38 18.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Така де
До коментар #11 от "Като е така,":Ти защо обиждаш руснаците? Те са номер едно по пиячка!
Коментиран от #43, #45, #55
11:44 18.11.2025
39 Я пък тоя
Та и Александър Стуб.
11:45 18.11.2025
40 Стуб в превод
Коментиран от #48
11:46 18.11.2025
41 Бежко
До коментар #36 от "Предишните политици":"После дойдоха отгледаните от Сорос политици. "
Благодаря Ви за точният изказ!
Ето това е разковничето, заради точно тези хора , Европа вече е безгласна буква на световната сцена!
Да , Сорос ги обучи и постави на ключови постове - но, да не забравяме, че всъшност той разчисти пътя на Тръмп, за да може безпроблемно щатите , да поробят икономически Европа!
11:47 18.11.2025
42 Има градове призраци
Съдбата на Финландия е да бъде страна призрак, както страните от Прибалтика. Затова е това мятане от Европа към САЩ. Александър Стуб е в паника и търси заеми, но РЕАЛНАТА безработица във Финландия е поне 20% и заем не дават. Това е на нивото на Великата депресия. Изглежда свършват парите за социал и ще има вълнения.
11:49 18.11.2025
43 Я пък тоя
До коментар #38 от "Така де":Я почети малко повече, тогава пиши като украинец.
Русия по литри на човек са доста назад.
Но пък защо да знаеш, чукча писател, не читател.
11:51 18.11.2025
44 Стара ти е информацията
До коментар #27 от "Е, няма света да спре да се върти":Вече са само 19 000 000!
Но пък предимно жени
11:52 18.11.2025
45 На първо място
До коментар #38 от "Така де":са англичаните. На второ поляците, на трето Финландците. Руснаците са в първата десятка, но не са на първо място.
11:52 18.11.2025
46 Така ли
До коментар #31 от "Ха-ха-ха":Ти кво си се закахарил за ЕС. Нека са зле. Важното е, че Русия е много добре. Цъфти и скоро ще върже.
11:53 18.11.2025
47 Александър Стуб
11:59 18.11.2025
48 Ми те такива набутаха
До коментар #40 от "Стуб в превод":горките финландци в НАТО, без дори да ги питат.
И така икономически успешния им неутралитет оттече в канала!
А оная с двете майки "работи" за Тони Блеър сега за награда! Където има някаква магария, британците имат пръст. Например, къде са Залужни и Резников?
12:01 18.11.2025
49 не може да бъде
До коментар #2 от "Гост":Това което е пропуснато в статията е изказаното предположение от г-н Стуб че възможни предпоставки за разговор ЕС-Русия ще има през февруари -март 2026 г.без да уточни какво има пред вид!?...А аз мога да подскажа или поне да дам жокер -вижте как се развиват събитията на фронта вижте как руснаците засилват натиска вижте как са увеличили производството си на ВСИЧКИ видове оръжие вижте как се срива икономиката на ЕС особено Германия вижте как расте съпротивата срещу безумната -без преувеличение -политика на г-жа Урсула вижте как се развива скандалът за корупцията -в Украйна -особено как знакови фигури бягат от Украйна и се крият - в Израел в в Турция ОАЕ .а бившият м-р на отбраната Умеров е в САЩ ....развръзката наближава!?
12:02 18.11.2025
50 Урките
12:05 18.11.2025
51 Не знам за какво ще разговарят Стуб
До коментар #4 от "Сандо":и Тримата Мускетари с Русия, но вероятно ще е "от позицията на силата".
Само трябва да заемат "по-добра позиция" за преговорите!
12:08 18.11.2025
52 УдоМача
12:12 18.11.2025
53 Търновец
До коментар #36 от "Предишните политици":Много сте близо до истината - Фините продаваха добре в Русия и имаше и гювеч - водка и хайвер и Баташка. Фини и Руси правеха бизнес и след това се забавляваха. Аз съм чувал обаче че Фините не искат Карелия - много е замърсена и големи разходи.
12:13 18.11.2025
54 1234
12:14 18.11.2025
55 не може да бъде
До коментар #38 от "Така де":Който не е виждал какво правят финландците в бара на Василевския остров -след като слязат на тълпи от фериботите -не може да има достатъчно ясно мнение за това кой пие най-много....Около 30-40 -60мин -след като влязат в бара финландците вече са на пода....гледката е невероятна и не знам дали някой ще повярва ако не го е видял на живо!?Преди 50-60-70 г. може би руснаците са били най-пияния народ но отдавна не е така!?
12:15 18.11.2025