Финландският президент: Европа ще трябва да разговаря директно с Русия за бъдещето на Украйна
Финландският президент: Европа ще трябва да разговаря директно с Русия за бъдещето на Украйна

18 Ноември, 2025 10:56 1 204 55

Александър Стуб подкрепя водещата роля на САЩ и призовава за нови санкции, но не очаква скоро прекратяване на огъня

Финландският президент: Европа ще трябва да разговаря директно с Русия за бъдещето на Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Финландският президент Александър Стуб смята, че европейските държави неизбежно ще трябва да започнат директен диалог с Русия на определен етап от уреждането на украинския конфликт, съобщава агенция ТАСС, предава Фокус.

„Когато настъпи този момент за преки преговори - а това ще стане в даден етап - ще е необходимо да има координация“, заяви Стуб в интервю за Политико. Той подчерта, че към момента е доволен от водещата роля на САЩ в процеса, като според него Вашингтон трябва да наложи нов пакет санкции срещу Москва и да засили натиска върху Русия.

„Следващата стъпка трябва да бъдат санкциите - пакетът санкции в Сената“, посочи финландският държавен глава. Стуб допълни, че в сегашната ситуация прекратяване на огъня в Украйна не изглежда възможно. „След разговорите ми със Зеленски на 14 ноември, както и с мои американски и европейски партньори през последните седмици, не виждам перспектива за скорошно примирие“, каза той.

По-рано Reuters съобщи, позовавайки се на служител от Белия дом, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е готов да подпише законопроект за затягане на санкциите срещу Русия, при условие че администрацията му получи последната дума за начина на прилагане на мерките. Законопроектът, внесен през април от двупартийна група сенатори, сред които Линдзи Греъм и Ричард Блументал, предвижда вторични санкции срещу търговските партньори на Русия и въвеждане на мита от 500% върху вноса в САЩ от държави, закупуващи руски петрол, газ, уран и други ресурси.


Украйна
  • 1 Прав е

    2 22 Отговор
    Вчера в Покровск бяха успешно демобилизирани следните ръководни висши офицери от руската армия с ГРУЗ-200

    Коментиран от #17, #24, #27

    10:58 18.11.2025

  • 2 Гост

    21 3 Отговор
    Най накрая нещо умно да се каже, но малко момента е изтърван и не се знае Вовата ще иска ли разговор. Трябва да се ходи в Кремъл, а кой ще отиде? Май само за Орбан са отворени вратите там, но пък знае ли се....

    Коментиран от #8, #13, #16, #49

    11:00 18.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    25 4 Отговор
    От 2007-ма година Путин Ви говори,
    ама виА все повтаряйте:
    "Теб никой не те слуша, ти си никой!"
    Е, сега узряхте, че не е никой ❗

    11:01 18.11.2025

  • 4 Сандо

    24 4 Отговор
    Благодарение на антируските си действия Финландия започна да закъсва и резултата не закъсня:бесния русофоб и англосаксонски слуга Стуб почна да си сменя приказките.Интересно кога на нашите управляващи и политици ще им светне нещо в бетонираните тикви?

    Коментиран от #51

    11:03 18.11.2025

  • 5 Статия в престижното списание

    19 3 Отговор
    Икономист за перспективите на 26-та година.
    Светът се разделя на три сфери на влияние.
    Американска руска и китайска и във всяка от тези сфери съответният господстващ ще упражнява правомощия както намери за добре.
    Европа влиза в американската сфера на влияние но без какъвто и да е глас и възможност да повлияе на вътрешната политика в тази сфера. Просто Европа не съществува като независима демокрация.
    Без мои коментар за статията на списание икономист защото вие може да си я тълкувате сами.

    11:03 18.11.2025

  • 6 И кво ?

    20 2 Отговор
    ЕС като какъв ще разговаря с Кремъл ? Като Главен васал на Сащ и Турция (натото) ли ?

    11:03 18.11.2025

  • 7 гост

    22 2 Отговор
    ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ РАЗНИ ПОЛИТИЧЕСКИ И УМСТВЕНИ ПИГМЕИ ИЗКАЧАТ И РЪСЯТ АКЪЛ ! Нали Европа "НЕ Е воюваща страна? Къде е и мястото на масата за преговори?

    11:03 18.11.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    26 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Финландия затвори граничните пунктове,
    изгради телена ограда.....
    Е, сега като видяха докъде се докарАха -
    сами отвориха граничните пунктове
    и започнаха да говорят за преговори❗

    11:04 18.11.2025

  • 9 ФЕЙК

    15 2 Отговор
    Само като му видите физиономията и веднага се сещате колко прав е бил професор Ломброзо!

    11:05 18.11.2025

  • 10 Pyccкий Карлик

    1 12 Отговор
    Бе ква Украйна, ква Русия.....
    Оставете несчастните добичета да са борят като прасета с тиква и избиват. Абе кой му е зор, нека мрат с пачки.

    11:07 18.11.2025

  • 11 Като е така,

    20 2 Отговор
    Защо ходи да се молиш на Тръмп за подкрепа? Финландия да напада Русия от север, щом сте толкоз курнас. Ще превземете Москва, ще се натаралянкате с водка и ще се въргаляте по Червения площад като свини. Финландските са най-големите пияници в Европа!

    Коментиран от #38

    11:07 18.11.2025

  • 12 пони, ама розАво

    24 1 Отговор
    Запчнахме с -Няма да преговаряме с Путин, ще нанесем стратегическо поражение на Русия.
    Минахме през -Ще нанесем на Русия стратегическо поражение и ще преговаряме с Путин от позиция на силата.
    После -Ще преговаряме с Путин за временно замразяване по линията на съприкосновение.
    И накрая -Чичко Путин, много ти се молим, говори си с нас!

    Как ли се докарахме до тук?!?

    Коментиран от #19

    11:07 18.11.2025

  • 13 Рублевка

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Първо трябва да получи аудиенция в Двореца Кремъл от Владимир Владимирович. Президентът на РФ е зает човек и няма време за приказки със Сульо и Пульо.

    Коментиран от #21

    11:12 18.11.2025

  • 14 май, май

    14 1 Отговор
    ФИНИТЕ ВЗЕХА ДА ЗАГРЯВАТ КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ

    11:12 18.11.2025

  • 15 Нещастници

    12 1 Отговор
    2022 безработицата във финландия 5.8, сехга 9.1! В Русия търсят хора, ама не ги пускат на гурбет....

    11:13 18.11.2025

  • 16 Въобще не е умно

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Първо айде да се биеме а сега айде да разговаряме.
    Може би иска да каже "Европа трябва да попита Русия какво ще се случи с Украйна".

    11:13 18.11.2025

  • 17 Бравос!

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е":

    Значи да ги чакаме укрите пред Владивосток?

    11:14 18.11.2025

  • 18 Я пък тоя

    16 1 Отговор
    Европа отдавна загуби правото на преговори.
    Европа е никой на световната сцена, ролята ѝ е да събира пари и да плаща на Украйна - касичка.

    Коментиран от #22

    11:14 18.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Отреазвяващ

    4 1 Отговор
    Ти седни от ляво,аз от дясно.Другите където намерят.Това ли е координацията?

    11:15 18.11.2025

  • 21 Анани

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Рублевка":

    Е не чак така... Вовата е прагматичен човек и ще ги приеме ама трябва да седат на оная дългата маса от другата страна, де седя Макрона, всъщност ще седат де ги сложат ако искат да си говорат.

    11:17 18.11.2025

  • 22 К00ПЕЙКИ бензинджии

    0 5 Отговор

    До коментар #18 от "Я пък тоя":

    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите ну паГади 🤩🤡

    11:17 18.11.2025

  • 23 Шопо

    8 2 Отговор
    Украйна не е държава а територия.

    11:19 18.11.2025

  • 24 76667

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е":

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    11:20 18.11.2025

  • 25 АМАH OT ИДИOTИ

    6 0 Отговор
    МУXЛЬОTO CE УСЕТИ
    😝😆🤣

    11:20 18.11.2025

  • 26 Рублевка

    7 0 Отговор
    След разговора с чичо Тръмп, Саша Стуб прилича на пропи Кано мушкато. В Овалния кабинет са му разяснили линията на Републиканската партия.

    11:21 18.11.2025

  • 27 Е, няма света да спре да се върти

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е":

    1989 - УССР, 52 000 000:
    2925 - Демократична Република Украйна -
    25 000 000

    Коментиран от #44

    11:23 18.11.2025

  • 28 Георгиев

    7 1 Отговор
    А бе вие не разбрахте ли, че докато Русия не прибере при себе си цялата Новорусия, битката ще продължава? И Харков и Херсон. И който се намеси с войска ще е в кюпа. Няма значение Полша ли ще е, Франция или друг. Вече е друго. Няма да има прошка.

    11:23 18.11.2025

  • 29 Атлантист+

    0 5 Отговор
    Този Стуб е предател на идеите на Атлантизма за световна Хегемония и Господство. Никакви преговори с Русия до пълното й омаломощаване.

    Коментиран от #35

    11:27 18.11.2025

  • 30 Търновец

    3 0 Отговор
    Финландия преди глобализацията на Европа беше топ държава но след три години война беше въвлечена и Фините все повече роптаят срещу неканените пришълци и господин Стуб по добре да вникне в ставащото в Германия където младежите на Християнския съюз отказаха да подкрепят ново покачване на държавния дълг и канцлерът вече няма мнозинство в Бундестага. Вместо Украйна да спасим ЕС защото ако Германия напусне.....край

    Коментиран от #36

    11:28 18.11.2025

  • 31 Ха-ха-ха

    6 0 Отговор
    Кой бе? Ти, Кая или Урсула? То па Русия веднага ще иска да разговаря с вас? Вие сами се закарахте в трета глуха... Вече цял свят се подиграва на Европа. За Русия ЕС няма никакво значение. Те не ви смятат за живи вече!

    Коментиран от #46

    11:29 18.11.2025

  • 32 Няма мъни

    6 0 Отговор
    Когато безработицата прехвърли 10%, понижават кредитния рейтинг и вдигат лихвите по държавния дълг до 18%, като в Русия и Гърция. Ноооо, Русия държавен дълг НЯМА, а Гърция имаше и започнаха да я разпродават, както Иван Костов разпродаде България.
    Саша Струб ходи да се моли за пари в Европа, но парите ги дадоха на Украйна, ходи да се моли на Тръмп, но не му дадоха доларес. Следващата спирка ще бъде при другаря Си. Другаря Си ще даде пари, ако Саша Струб му продаде финландските пристанища и целулозни заводи.
    Голям смях ще бъде, ако и другаря Си му откаже. Ще се наложи да се моли на Путин и да излезе от НАТО! Ай, ай, ай, ай!

    11:33 18.11.2025

  • 33 болгарин..

    7 0 Отговор
    И тоо със цайсите-обърна резбата,а преди месец говореше против масква,те фините трябва да имат във всеки град паметник наленин,защото той ги отдели от смолни и поне на 22 април,да си спомнят за него,а не като б-я да плюва по тия къде им запазиха християнството и кирилицата-оти ако не беше цар освободител-днес да са тюрквиалет със фереджета,шалваре и да шпрехат по станбулски

    11:34 18.11.2025

  • 34 Ей, такива

    6 0 Отговор
    "умни" глави унищожихте Европа и съюза!
    Краставиците, колко са криви? А какви чуми има по домашните животни?
    Занимавате се само с глупости и "зелените" ви простотии унищожиха икономиката на Европа. Отделна тема е и масовата миграция, която "умните глави" просто я искат и дискусията тука е излишна. Всеки нормален европеец знае, какво бъдеще ни чака!

    11:36 18.11.2025

  • 35 Ъъъъъъъъъ

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Атлантист+":

    "Никакви преговори с Русия до пълното й омаломощаване."

    Европа не може да издържи толкова време....🤣

    11:37 18.11.2025

  • 36 Предишните политици

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Търновец":

    във Финландия знаеха че трябва да загърбят миналото и да правят бизнес със СССР, и го правеха.
    Продаваха си стоките на необятния и дефицитен съветски пазар, напиваха се евтино в Ленинград и всичко беше добре.
    После дойдоха отгледаните от Сорос политици.

    Коментиран от #41, #53

    11:38 18.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Така де

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "Като е така,":

    Ти защо обиждаш руснаците? Те са номер едно по пиячка!

    Коментиран от #43, #45, #55

    11:44 18.11.2025

  • 39 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Едно 💩 разваля цяла каца с мед!
    Та и Александър Стуб.

    11:45 18.11.2025

  • 40 Стуб в превод

    4 0 Отговор
    от скандинавските езици, а и от английски означава: пън!

    Коментиран от #48

    11:46 18.11.2025

  • 41 Бежко

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Предишните политици":

    "После дойдоха отгледаните от Сорос политици. "
    Благодаря Ви за точният изказ!
    Ето това е разковничето, заради точно тези хора , Европа вече е безгласна буква на световната сцена!
    Да , Сорос ги обучи и постави на ключови постове - но, да не забравяме, че всъшност той разчисти пътя на Тръмп, за да може безпроблемно щатите , да поробят икономически Европа!

    11:47 18.11.2025

  • 42 Има градове призраци

    1 0 Отговор
    Когато затворят фабриките, хората се изселват и градът запустява. В България затвориха заводите и половината население се изсели в САЩ и Европа. В Чехия има работа и чехите не се изселват в чужбина.
    Съдбата на Финландия е да бъде страна призрак, както страните от Прибалтика. Затова е това мятане от Европа към САЩ. Александър Стуб е в паника и търси заеми, но РЕАЛНАТА безработица във Финландия е поне 20% и заем не дават. Това е на нивото на Великата депресия. Изглежда свършват парите за социал и ще има вълнения.

    11:49 18.11.2025

  • 43 Я пък тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Така де":

    Я почети малко повече, тогава пиши като украинец.
    Русия по литри на човек са доста назад.
    Но пък защо да знаеш, чукча писател, не читател.

    11:51 18.11.2025

  • 44 Стара ти е информацията

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Е, няма света да спре да се върти":

    Вече са само 19 000 000!

    Но пък предимно жени

    11:52 18.11.2025

  • 45 На първо място

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Така де":

    са англичаните. На второ поляците, на трето Финландците. Руснаците са в първата десятка, но не са на първо място.

    11:52 18.11.2025

  • 46 Така ли

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ха-ха-ха":

    Ти кво си се закахарил за ЕС. Нека са зле. Важното е, че Русия е много добре. Цъфти и скоро ще върже.

    11:53 18.11.2025

  • 47 Александър Стуб

    2 0 Отговор
    Да отиде направо при Путин с "челобитная". На колене и да си удря челото по червения килим в Двореца Кремъл. Владимир Владимирович е милостив и ще му прости, ако излезе от натю.

    11:59 18.11.2025

  • 48 Ми те такива набутаха

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Стуб в превод":

    горките финландци в НАТО, без дори да ги питат.
    И така икономически успешния им неутралитет оттече в канала!

    А оная с двете майки "работи" за Тони Блеър сега за награда! Където има някаква магария, британците имат пръст. Например, къде са Залужни и Резников?

    12:01 18.11.2025

  • 49 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Това което е пропуснато в статията е изказаното предположение от г-н Стуб че възможни предпоставки за разговор ЕС-Русия ще има през февруари -март 2026 г.без да уточни какво има пред вид!?...А аз мога да подскажа или поне да дам жокер -вижте как се развиват събитията на фронта вижте как руснаците засилват натиска вижте как са увеличили производството си на ВСИЧКИ видове оръжие вижте как се срива икономиката на ЕС особено Германия вижте как расте съпротивата срещу безумната -без преувеличение -политика на г-жа Урсула вижте как се развива скандалът за корупцията -в Украйна -особено как знакови фигури бягат от Украйна и се крият - в Израел в в Турция ОАЕ .а бившият м-р на отбраната Умеров е в САЩ ....развръзката наближава!?

    12:02 18.11.2025

  • 50 Урките

    2 0 Отговор
    са пълзели по коридорите и стълбите на Зимния дворец с "челобитная". Били са чела по пода и са целували лъскавите ботуши на императорите. Надариха ги със земи и свободи, а те навириха носовете! На Майдана крещяха, че не са роби. Роби са! На колене, роби!

    12:05 18.11.2025

  • 51 Не знам за какво ще разговарят Стуб

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сандо":

    и Тримата Мускетари с Русия, но вероятно ще е "от позицията на силата".
    Само трябва да заемат "по-добра позиция" за преговорите!

    12:08 18.11.2025

  • 52 УдоМача

    0 0 Отговор
    Ха!! Европа е пудел, който всеки подритва.. Какво ще търсят на преговорната маса с Русия??? Там могат да седят само Украйна и евентуално Америка.

    12:12 18.11.2025

  • 53 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Предишните политици":

    Много сте близо до истината - Фините продаваха добре в Русия и имаше и гювеч - водка и хайвер и Баташка. Фини и Руси правеха бизнес и след това се забавляваха. Аз съм чувал обаче че Фините не искат Карелия - много е замърсена и големи разходи.

    12:13 18.11.2025

  • 54 1234

    0 0 Отговор
    ха ха путин кога ви говореше не чувахтемся няма за какво да ви слушс русия,осрайна си остава с границите дет влезе в ссср

    12:14 18.11.2025

  • 55 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Така де":

    Който не е виждал какво правят финландците в бара на Василевския остров -след като слязат на тълпи от фериботите -не може да има достатъчно ясно мнение за това кой пие най-много....Около 30-40 -60мин -след като влязат в бара финландците вече са на пода....гледката е невероятна и не знам дали някой ще повярва ако не го е видял на живо!?Преди 50-60-70 г. може би руснаците са били най-пияния народ но отдавна не е така!?

    12:15 18.11.2025

