Огромен знак за възпиране! Шефът на Airbus призовава Европа да се сдобие с тактически ядрени оръжия срещу Русия

Председателят на Airbus Рене Оберман призова европейските страни да се сдобият с тактически ядрени оръжия в отговор на заплахата, породена от руските ракети "Искандер", разположени в Калининград, които могат да носят ядрени бойни глави, цитира думите му "Ройтерс".

"Ахилесовата ни пета изглежда е това, с което Русия ни заплашва доста публично: това са над 500 тактически ядрени бойни глави на ракети "Искандер 26", разположени точно пред вратата ни в Калининград, в допълнение към новоразположените в Беларус", отбеляза Оберман на Берлинската конференция по сигурността в сряда.

"Германия, Франция, Великобритания и други желаещи европейски държави членки трябва да се споразумеят за обща и поетапна програма за ядрено възпиране, включително до голяма степен на тактическо ниво. Мисля, че това би бил огромен знак за възпиране."