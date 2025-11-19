Огромен знак за възпиране! Шефът на Airbus призовава Европа да се сдобие с тактически ядрени оръжия срещу Русия

Председателят на Airbus Рене Оберман призова европейските страни да се сдобият с тактически ядрени оръжия в отговор на заплахата, породена от руските ракети "Искандер", разположени в Калининград, които могат да носят ядрени бойни глави, цитира думите му "Ройтерс".
"Ахилесовата ни пета изглежда е това, с което Русия ни заплашва доста публично: това са над 500 тактически ядрени бойни глави на ракети "Искандер 26", разположени точно пред вратата ни в Калининград, в допълнение към новоразположените в Беларус", отбеляза Оберман на Берлинската конференция по сигурността в сряда.
"Германия, Франция, Великобритания и други желаещи европейски държави членки трябва да се споразумеят за обща и поетапна програма за ядрено възпиране, включително до голяма степен на тактическо ниво. Мисля, че това би бил огромен знак за възпиране."
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да,бе
Коментиран от #22
22:27 19.11.2025
3 Сатана Z
22:28 19.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Къде дремА Европа 80 години?
Коментиран от #17
22:29 19.11.2025
6 Маскалия няма да прости на Европа,
Коментиран от #19, #73
22:30 19.11.2025
7 Сатана Z
Axios: Зеленски не желае да обсъжда нов план за Украйна, срещите са отменени
Среща между Володимир Зеленски и пратеника на президента на САЩ Стив Уиткоф в Турция е отменена.
Володимир Зеленски не е заинтересован от обсъждане на нови предложения на САЩ за уреждане на конфликта в Украйна.
22:31 19.11.2025
8 жик так
Коментиран от #13
22:31 19.11.2025
9 Пудинг
22:31 19.11.2025
10 Украйна
Коментиран от #27
22:32 19.11.2025
11 иван костов
Коментиран от #26, #33
22:32 19.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Интересно
До коментар #8 от "жик так":Я пък ти . Само Европа ли?
22:33 19.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Име
22:34 19.11.2025
16 604
22:35 19.11.2025
17 604
До коментар #5 от "Къде дремА Европа 80 години?":то не е само до спане, треат и технологии и ресурси и т.н. .......
Коментиран от #74
22:37 19.11.2025
18 Точен
22:38 19.11.2025
19 Ще прости бе елгебетейка!
До коментар #6 от "Маскалия няма да прости на Европа,":Путин е добър и разбран човек. Всеки друг на неговото място щеше да приключи с гейдържавите веднъж завинаги!
Коментиран от #47, #67
22:38 19.11.2025
20 Pyccкий Карлик
Резултата е известен - Четири Года и Робота Вася.
Наздоровья .....
22:38 19.11.2025
21 Германия, Франция, Малобритания
европейски държави членки (Малобритания ни би шута на брюкселските зелки) трябва да се споразумеят за обща и поетапна програма за ядрено самоубиване,
включително до голяма степен на тактическо ниво.
МНОГО УМНООО!
Коментиран от #68
22:40 19.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сатана Z
Коментиран от #35, #42
22:40 19.11.2025
24 Реално
Коментиран от #32
22:40 19.11.2025
25 Шопо
22:41 19.11.2025
26 Възможно
До коментар #11 от "иван костов":Договорът си беше много добър. Но.... . Някакви малоумници започват да обясняват че може да правят каквото си искат и са неприкосновени защото са ядрена сила. Току виж накарали и други да искат неприкосновеност.
22:41 19.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този тарикат като дава акъл
22:44 19.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Pyccкий Карлик
До коментар #28 от "Цветът на нацията":"...братя освободители...."
Кви асвабадители бе ???
Ако чакахме на тия асвабадители, още да превземат Дунав мост.......😁
Коментиран от #41
22:46 19.11.2025
32 Стенли
До коментар #24 от "Реално":Приятелю явно си фен на научната фантастика 😁
22:48 19.11.2025
33 койдазнай
До коментар #11 от "иван костов":Няма проблем. Ядрените оръжия ще са френски. Просто ЕС ще им плати да направят 1200 термоядрени заряда. Може и да наемат 7-800 от Обединеното кралство. А ракетите ще ги произведе Аирбус.
Коментиран от #40
22:48 19.11.2025
34 Читател
До коментар #22 от "Видьо Видев":Да де браво добре написано но този български гражданин никой не го е питал искали да бъде в НАТО или ЕС
Коментиран от #39
22:50 19.11.2025
35 Интересно
До коментар #23 от "Сатана Z":Носители и сега бол. И за кратко време може да станат много повече.
22:51 19.11.2025
36 ...
До коментар #28 от "Цветът на нацията":..и как така изборите всеки път показват точно обратното?!
22:53 19.11.2025
37 Много тъп тоя
22:54 19.11.2025
38 Отряд1
От историята научихме, че не се учим от историята.
22:55 19.11.2025
39 Защо
До коментар #34 от "Читател":И ако не е , кое ще е по добре?
22:56 19.11.2025
40 иван костов
До коментар #33 от "койдазнай":За нищо ги нямаш термоядрените заряди. Франция сега има 300, ако не се лъжа , а ти се хвърляш на 1200! Хал хабер си нямате от производство, съхранение и контрол над това оръжие!
Коментиран от #44
22:57 19.11.2025
41 Стенли
До коментар #31 от "Pyccкий Карлик":Тъй тъй щото ингилизите или дойчовците дойдоха да се бият с османската империя и ако кажеш че е било заради имперските интереси на Русия факта че я има България на картата на света е резултат от тази война и да кажа че аз примерно също така съм признателен на американския президент Уилдро Уилсън който се е застъпил за България иначе сме щели да спрем да съществуваме като държава и територията да ни бъде поделена между Сърбия Гърция и Румъния този президент е един достоен човек който заслужава да му се издигне паметник
22:57 19.11.2025
42 Отряд1
До коментар #23 от "Сатана Z":Франция и онази пъпка Великобритания имат ядрени бойни глави. Проблемът е, че това оръжие не може да бъде поставено в категория - съпоставка, защото щетите са неизмерими. Имаме само 1 боен пример от използване на ядрено оръжие и то е от ядрена страна срещу неядрена. Практически нямаме никакъв опит с това да стреляме по ядрена държава с ядрени оръжия, от където да знаем, какво евентуално може да ни очаква. Поради това, трябва да очакваме дъжд от водородни взривове.
Чао.
Коментиран от #46
22:58 19.11.2025
43 Я пък тоя
Тази програма ще доведе до ядрена война.
Едно е един луд да държи картечница, друго е 10 луди с картечница.
23:04 19.11.2025
44 койдазнай
До коментар #40 от "иван костов":Франция има 300 заряда от 60 години. Ако искаха повече, щяха да са си произвели, но не им се плаща. ЕС може да си позволи за 10-12 години да си прозиведе съизмерими бройки с останалите. Индустрия има, реактори има и учени има. Просто трябва политическа воля, да се гарантира сигурноста на Европа. Който иска, ще участва. Който не иска, да се оправя сам.
Коментиран от #50, #52
23:07 19.11.2025
45 хахахха
До коментар #28 от "Цветът на нацията":тия 80% да не са де...би...ли...те на проф. Иво Христов. Фантазиите на рушляците в БГ нямат граници
23:08 19.11.2025
46 Поправка
До коментар #42 от "Отряд1":Два, другарю . Два.
И всички знаем какво ни очаква.
Просто и другите ще очакват същото.
23:08 19.11.2025
47 Интересно
До коментар #19 от "Ще прости бе елгебетейка!":Е, за негово съжаление не може.
23:10 19.11.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Гладен, мърш@в, мързелив к0пей!
23:14 19.11.2025
50 Тоест
До коментар #44 от "койдазнай":Подържа 300. Били са над 500 до 90-те.
23:14 19.11.2025
51 Одобрявам, одобрявам
.
Чудесно, чудесно.
Коментиран от #75
23:20 19.11.2025
52 Хеми значи бензин
До коментар #44 от "койдазнай":Европа или Франция?
23:22 19.11.2025
53 Владо
мръсна бомба.
Затова сбърканяка Путин го е страх.
23:24 19.11.2025
54 Бай той Толстой
23:25 19.11.2025
55 Бай той Толстой
До коментар #22 от "Видьо Видев":😁😁😁Едно бабанче ще апнеш ли?
23:31 19.11.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Аз бих прокопал тунели
23:53 19.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Русофилите са неграмотни!
До коментар #58 от "оня с коня":Създателят на атомната бомба е изчислил, че за унищожаването на Земята са нужни само 111 атомни бомби!
Как мислиш, Израел защо има само 180?
Коментиран от #65
00:12 20.11.2025
60 Пен
00:17 20.11.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ЯВНО АЕРБЪС
И ТОЯ ТЪРСИ ПАРЧЕНЦЕ ОТ БАНИЦАТА
00:31 20.11.2025
64 Пореден Т@пир се изказва неподготвен...
Май не ...
Почне ли се с атоми - бързо ще се стигне до мегатонните термоядрени заряди...
00:32 20.11.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Глупостта е нелечима
01:00 20.11.2025
67 И ти си
До коментар #19 от "Ще прости бе елгебетейка!":от групата на бавноразвиващите се, тоест - рузофили.
01:32 20.11.2025
68 То и путлер
До коментар #21 от "Германия, Франция, Малобритания":самоуби много рушняци и продължава с тоя прогрес докато останат само олигарсите.
01:36 20.11.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Иван
04:54 20.11.2025
71 Airbus автогол!!!
То не че ще са й нужни на Русия, тъй като вече ще си произвеждат свои самолети!! МС-21, SJ-100 и пр.
06:48 20.11.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Хасан Хамбург
До коментар #6 от "Маскалия няма да прости на Европа,":Мием чинии и туалетните в РАЯ ! Слава !
15:59 20.11.2025
74 Мурат
До коментар #17 от "604":Имат технологиите! Франция и Великобритания могат да им помогнат за да имат всички
Коментиран от #76
18:49 20.11.2025
75 А Хелзинки на
До коментар #51 от "Одобрявам, одобрявам":Колко минути е? То верно, че фините са сбъркани, но чак пък толкоз?
20:14 20.11.2025
76 Ако англетата и франсетата
До коментар #74 от "Мурат":Дадат технология, дали пък Путин няма да даде нещичко на аятоласите?
20:16 20.11.2025