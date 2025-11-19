Новини
Огромен знак за възпиране! Шефът на Airbus призовава Европа да се сдобие с тактически ядрени оръжия срещу Русия

Огромен знак за възпиране! Шефът на Airbus призовава Европа да се сдобие с тактически ядрени оръжия срещу Русия

19 Ноември, 2025 22:23

Това ще е отговор на заплахата, породена от руските ракети "Искандер", разположени в Калининград, които могат да носят ядрени бойни глави

Огромен знак за възпиране! Шефът на Airbus призовава Европа да се сдобие с тактически ядрени оръжия срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Председателят на Airbus Рене Оберман призова европейските страни да се сдобият с тактически ядрени оръжия в отговор на заплахата, породена от руските ракети "Искандер", разположени в Калининград, които могат да носят ядрени бойни глави, цитира думите му "Ройтерс".

"Ахилесовата ни пета изглежда е това, с което Русия ни заплашва доста публично: това са над 500 тактически ядрени бойни глави на ракети "Искандер 26", разположени точно пред вратата ни в Калининград, в допълнение към новоразположените в Беларус", отбеляза Оберман на Берлинската конференция по сигурността в сряда.

"Германия, Франция, Великобритания и други желаещи европейски държави членки трябва да се споразумеят за обща и поетапна програма за ядрено възпиране, включително до голяма степен на тактическо ниво. Мисля, че това би бил огромен знак за възпиране."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Да,бе

    49 11 Отговор
    Те патрони и снаряди не могат да направят,а ги карат да кацат на луната...За пръв път,щото нали никой не си мисли,че преди 60 години са кацали,а сега не могат.

    Коментиран от #22

    22:27 19.11.2025

  • 3 Сатана Z

    48 9 Отговор
    Късият Зелен укроинец също спомена на конференцията в Мюнхен през ноември 2021,че Укрия се готви да произвежда ядрени оръжия и КГБистът от Кремъл го изплющя по цялата 1200 километрова граница докато на територията не остане нито един атомник.

    22:28 19.11.2025

  • 5 Къде дремА Европа 80 години?

    13 19 Отговор
    Заспала Баба!

    Коментиран от #17

    22:29 19.11.2025

  • 6 Маскалия няма да прости на Европа,

    14 54 Отговор
    че Европа живее по добре от Маскалия!

    Коментиран от #19, #73

    22:30 19.11.2025

  • 7 Сатана Z

    40 7 Отговор
    Късият Киевски фюрер скоро ще се срещне с десния юмрук на Бай Дончо

    Axios: Зеленски не желае да обсъжда нов план за Украйна, срещите са отменени
    Среща между Володимир Зеленски и пратеника на президента на САЩ Стив Уиткоф в Турция е отменена.
    Володимир Зеленски не е заинтересован от обсъждане на нови предложения на САЩ за уреждане на конфликта в Украйна.

    22:31 19.11.2025

  • 8 жик так

    40 8 Отговор
    И направо отпишете цяла Европа от картата на Света . Само хлебарки ще живеят там.

    Коментиран от #13

    22:31 19.11.2025

  • 9 Пудинг

    28 4 Отговор
    аз че ви дам бре нема страшну, идват за минути!!!!! даже имам една лети нон стоп, тя е на повикване , за мигновенна доставка!

    22:31 19.11.2025

  • 10 Украйна

    6 30 Отговор
    Руски войник се помоли на Путин да спре войната!

    Коментиран от #27

    22:32 19.11.2025

  • 11 иван костов

    40 6 Отговор
    Всеки измисленяк ще се изкаже и ще му се даде трибуна в нацистките медии! Не са и чували за договор за неразпространение на ядреното оръжие! Шефът на Еърбъс, шефът на кока кола, шефът на Ломско пиво, всеки има мнение!

    Коментиран от #26, #33

    22:32 19.11.2025

  • 13 Интересно

    10 5 Отговор

    До коментар #8 от "жик так":

    Я пък ти . Само Европа ли?

    22:33 19.11.2025

  • 15 Име

    10 4 Отговор
    Приятни сънища!

    22:34 19.11.2025

  • 16 604

    10 4 Отговор
    и аз призовавам, ама освен админа да ме изтрие друго не се получава!!!! паххахахахахахахя

    22:35 19.11.2025

  • 17 604

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Къде дремА Европа 80 години?":

    то не е само до спане, треат и технологии и ресурси и т.н. .......

    Коментиран от #74

    22:37 19.11.2025

  • 18 Точен

    18 5 Отговор
    Баба европа е колкото едно малко кюфте на световната карта, да не говорим, че вече европейците в нея са кът...

    22:38 19.11.2025

  • 19 Ще прости бе елгебетейка!

    22 6 Отговор

    До коментар #6 от "Маскалия няма да прости на Европа,":

    Путин е добър и разбран човек. Всеки друг на неговото място щеше да приключи с гейдържавите веднъж завинаги!

    Коментиран от #47, #67

    22:38 19.11.2025

  • 20 Pyccкий Карлик

    7 18 Отговор
    Все началось га един изфирясал старец и една денатурирана нация се взеха насериозно !!!
    Резултата е известен - Четири Года и Робота Вася.
    Наздоровья .....

    22:38 19.11.2025

  • 21 Германия, Франция, Малобритания

    18 5 Отговор
    и други желаещи самоубиване

    европейски държави членки (Малобритания ни би шута на брюкселските зелки) трябва да се споразумеят за обща и поетапна програма за ядрено самоубиване,

    включително до голяма степен на тактическо ниво.

    МНОГО УМНООО!

    Коментиран от #68

    22:40 19.11.2025

  • 23 Сатана Z

    23 3 Отговор
    Въпросът с ядреното оръжие не е актуален в днешно време.Евро фашистите трябва да измислят и произведат носител за доставка на това оръжие,или се надяват до го качат на Еърбуса мосю Рене ?

    Коментиран от #35, #42

  • 24 Реално

    3 21 Отговор
    За да има мир покрай границите на ЕВропа трябват оръжие и обединеност както го направи Германия през 1935г , това са обединена Европа от Лисабон до Казахстан и бившите еврпойски владения тоест Северна Африка обединени като Съединени Европейски щати с фдерелаен президент и само с едно правителство и обща единна армия от 10 милона пехотинци, с 20 000 ядрени бойни глави, и с огромен промишлен военен комплекс надхвърлящ стократно този на САЩ Китай и Русия взети заедно само така БРИКС ШОС и САЩ няма да се подиграват на стара ЕВропа

    Коментиран от #32

    22:40 19.11.2025

  • 25 Шопо

    15 2 Отговор
    Аз си пожелавам Хан Крум да се върне на престола в България.

    22:41 19.11.2025

  • 26 Възможно

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "иван костов":

    Договорът си беше много добър. Но.... . Някакви малоумници започват да обясняват че може да правят каквото си искат и са неприкосновени защото са ядрена сила. Току виж накарали и други да искат неприкосновеност.

    22:41 19.11.2025

  • 29 Този тарикат като дава акъл

    14 4 Отговор
    да дава и пари. Аз пари за подобни опасни авантюри не давам!

    22:44 19.11.2025

  • 31 Pyccкий Карлик

    5 17 Отговор

    До коментар #28 от "Цветът на нацията":

    "...братя освободители...."

    Кви асвабадители бе ???
    Ако чакахме на тия асвабадители, още да превземат Дунав мост.......😁

    Коментиран от #41

    22:46 19.11.2025

  • 32 Стенли

    8 4 Отговор

    До коментар #24 от "Реално":

    Приятелю явно си фен на научната фантастика 😁

    22:48 19.11.2025

  • 33 койдазнай

    4 13 Отговор

    До коментар #11 от "иван костов":

    Няма проблем. Ядрените оръжия ще са френски. Просто ЕС ще им плати да направят 1200 термоядрени заряда. Може и да наемат 7-800 от Обединеното кралство. А ракетите ще ги произведе Аирбус.

    Коментиран от #40

    22:48 19.11.2025

  • 34 Читател

    12 1 Отговор

    До коментар #22 от "Видьо Видев":

    Да де браво добре написано но този български гражданин никой не го е питал искали да бъде в НАТО или ЕС

    Коментиран от #39

    22:50 19.11.2025

  • 35 Интересно

    3 7 Отговор

    До коментар #23 от "Сатана Z":

    Носители и сега бол. И за кратко време може да станат много повече.

    22:51 19.11.2025

  • 36 ...

    4 5 Отговор

    До коментар #28 от "Цветът на нацията":

    ..и как така изборите всеки път показват точно обратното?!

    22:53 19.11.2025

  • 37 Много тъп тоя

    13 3 Отговор
    Това не е възпиране, това е самоубийство, заставане открито на линията на поражение. Тогава получаваш удар със стратегическо оръжие и си до там.

    22:54 19.11.2025

  • 38 Отряд1

    13 3 Отговор
    Ако Европа НЕ осъзнае, че САЩ нямат нищо против Европа да бъде отново разрушена, защото ще отпуснат трилиони долари помощ, които ще се възстановяват десетилетия с лихвите - то ЕВРОПА НЕ СИ Е НАУЧИЛА УРОКА, а това означава, че Европа ще заслужи да бъде превантивно и тактически обезвредена!

    От историята научихме, че не се учим от историята.

    22:55 19.11.2025

  • 39 Защо

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Читател":

    И ако не е , кое ще е по добре?

    22:56 19.11.2025

  • 40 иван костов

    14 3 Отговор

    До коментар #33 от "койдазнай":

    За нищо ги нямаш термоядрените заряди. Франция сега има 300, ако не се лъжа , а ти се хвърляш на 1200! Хал хабер си нямате от производство, съхранение и контрол над това оръжие!

    Коментиран от #44

    22:57 19.11.2025

  • 41 Стенли

    14 3 Отговор

    До коментар #31 от "Pyccкий Карлик":

    Тъй тъй щото ингилизите или дойчовците дойдоха да се бият с османската империя и ако кажеш че е било заради имперските интереси на Русия факта че я има България на картата на света е резултат от тази война и да кажа че аз примерно също така съм признателен на американския президент Уилдро Уилсън който се е застъпил за България иначе сме щели да спрем да съществуваме като държава и територията да ни бъде поделена между Сърбия Гърция и Румъния този президент е един достоен човек който заслужава да му се издигне паметник

    22:57 19.11.2025

  • 42 Отряд1

    8 3 Отговор

    До коментар #23 от "Сатана Z":

    Франция и онази пъпка Великобритания имат ядрени бойни глави. Проблемът е, че това оръжие не може да бъде поставено в категория - съпоставка, защото щетите са неизмерими. Имаме само 1 боен пример от използване на ядрено оръжие и то е от ядрена страна срещу неядрена. Практически нямаме никакъв опит с това да стреляме по ядрена държава с ядрени оръжия, от където да знаем, какво евентуално може да ни очаква. Поради това, трябва да очакваме дъжд от водородни взривове.

    Чао.

    Коментиран от #46

    22:58 19.11.2025

  • 43 Я пък тоя

    8 1 Отговор
    "програма за ядрено възпиране,"
    Тази програма ще доведе до ядрена война.
    Едно е един луд да държи картечница, друго е 10 луди с картечница.

    23:04 19.11.2025

  • 44 койдазнай

    2 13 Отговор

    До коментар #40 от "иван костов":

    Франция има 300 заряда от 60 години. Ако искаха повече, щяха да са си произвели, но не им се плаща. ЕС може да си позволи за 10-12 години да си прозиведе съизмерими бройки с останалите. Индустрия има, реактори има и учени има. Просто трябва политическа воля, да се гарантира сигурноста на Европа. Който иска, ще участва. Който не иска, да се оправя сам.

    Коментиран от #50, #52

    23:07 19.11.2025

  • 45 хахахха

    3 13 Отговор

    До коментар #28 от "Цветът на нацията":

    тия 80% да не са де...би...ли...те на проф. Иво Христов. Фантазиите на рушляците в БГ нямат граници

    23:08 19.11.2025

  • 46 Поправка

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "Отряд1":

    Два, другарю . Два.
    И всички знаем какво ни очаква.
    Просто и другите ще очакват същото.

    23:08 19.11.2025

  • 47 Интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ще прости бе елгебетейка!":

    Е, за негово съжаление не може.

    23:10 19.11.2025

  • 49 Гладен, мърш@в, мързелив к0пей!

    3 9 Отговор
    Обичам, руска смр@д да мириша!

    23:14 19.11.2025

  • 50 Тоест

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "койдазнай":

    Подържа 300. Били са над 500 до 90-те.

    23:14 19.11.2025

  • 51 Одобрявам, одобрявам

    2 10 Отговор
    Да се сложат във Финландия и Полша. От Финландия до Питер е под минутка летрж. МДАА
    .
    Чудесно, чудесно.

    Коментиран от #75

    23:20 19.11.2025

  • 52 Хеми значи бензин

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "койдазнай":

    Европа или Франция?

    23:22 19.11.2025

  • 53 Владо

    2 11 Отговор
    На 99 процента Укрите имат ЯО.Или поне
    мръсна бомба.
    Затова сбърканяка Путин го е страх.

    23:24 19.11.2025

  • 54 Бай той Толстой

    5 2 Отговор
    Как ще стане тая работа 😁😁😁?

    23:25 19.11.2025

  • 55 Бай той Толстой

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Видьо Видев":

    😁😁😁Едно бабанче ще апнеш ли?

    23:31 19.11.2025

  • 57 Аз бих прокопал тунели

    3 3 Отговор
    Под целата ефропа и ше заложа ядрени заряди пък вие си трупайте ракети😅😅😅😅😅

    23:53 19.11.2025

  • 59 Русофилите са неграмотни!

    4 5 Отговор

    До коментар #58 от "оня с коня":

    Създателят на атомната бомба е изчислил, че за унищожаването на Земята са нужни само 111 атомни бомби!
    Как мислиш, Израел защо има само 180?

    Коментиран от #65

    00:12 20.11.2025

  • 60 Пен

    4 3 Отговор
    Аз пък призовавам Урсула да ми даде 1 милиард хаха :))) Големи идиоти.

    00:17 20.11.2025

  • 63 ЯВНО АЕРБЪС

    3 4 Отговор
    ЯКО Я Е ЗАКЪСАЛ
    И ТОЯ ТЪРСИ ПАРЧЕНЦЕ ОТ БАНИЦАТА

    00:31 20.11.2025

  • 64 Пореден Т@пир се изказва неподготвен...

    5 4 Отговор
    До сега РФ да е ползвала такктическо ЯО...?
    Май не ...
    Почне ли се с атоми - бързо ще се стигне до мегатонните термоядрени заряди...

    00:32 20.11.2025

  • 66 Глупостта е нелечима

    4 4 Отговор
    Как един пък не се сети да не нападат Русия? Тоя производител на хвърчила да си гледа хвърчилата и да не ръси мозък за ядрени оръжия. Това не компютърна игра.

    01:00 20.11.2025

  • 67 И ти си

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "Ще прости бе елгебетейка!":

    от групата на бавноразвиващите се, тоест - рузофили.

    01:32 20.11.2025

  • 68 То и путлер

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Германия, Франция, Малобритания":

    самоуби много рушняци и продължава с тоя прогрес докато останат само олигарсите.

    01:36 20.11.2025

  • 70 Иван

    3 2 Отговор
    Иран да бомбардира европейските психопати, които искат да имат ядрени оръжия.

    04:54 20.11.2025

  • 71 Airbus автогол!!!

    3 2 Отговор
    Егати автогола!!!! С тези си изявления, в бъдеще, Еърбас ще види поръчки от Русия през крив макарон!!! 😂😂
    То не че ще са й нужни на Русия, тъй като вече ще си произвеждат свои самолети!! МС-21, SJ-100 и пр.

    06:48 20.11.2025

  • 73 Хасан Хамбург

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Маскалия няма да прости на Европа,":

    Мием чинии и туалетните в РАЯ ! Слава !

    15:59 20.11.2025

  • 74 Мурат

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "604":

    Имат технологиите! Франция и Великобритания могат да им помогнат за да имат всички

    Коментиран от #76

    18:49 20.11.2025

  • 75 А Хелзинки на

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Одобрявам, одобрявам":

    Колко минути е? То верно, че фините са сбъркани, но чак пък толкоз?

    20:14 20.11.2025

  • 76 Ако англетата и франсетата

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Мурат":

    Дадат технология, дали пък Путин няма да даде нещичко на аятоласите?

    20:16 20.11.2025