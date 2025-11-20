Кремъл продължава да отрича: Няма тайни преговори между Русия и САЩ по мирен план за Украйна

Всеки мирен план за Украйна ще трябва да премахне коренните причини за конфликта. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".

Той посочи, че въпреки че е имало контакти със Съединените щати, в момента не се водят преговори с Вашингтон по такъв план.

Още новини от Украйна

По-рано днес двама души, запознати с въпроса, разкриха, че САЩ са дали сигнал на президента Володимир Зеленски, че Украйна трябва да приеме изготвена от Вашингтон рамка за прекратяване на войната с Русия, която предлага Киев да се откаже от територия и някои оръжия.

Axios, която първа съобщи за 28-точковия план, информира, че Украйна и Европа ще получат гаранция за сигурност от САЩ в замяна на това Киев да отстъпи части от Източна Украйна на Русия, които в момента не са под контрола на Москва.

Песков уточни, че няма какво да добави към казаното на срещата на върха през август в Анкъридж, Аляска, между руския президент Владимир Путин и лидера на САЩ Доналд Тръмп.

"Не можем да добавим нищо ново към казаното в Анкъридж", посочи той и добави, че не се водят официални консултации или преговори със Съединените щати по мирен план за Украйна.

"Като такива, консултациите в момента не са в ход. Разбира се, има контакти, но няма процес, който би могъл да се нарече консултации", поясни Песков.

На въпрос дали Путин е бил информиран за "28-точковия мирен план", Песков отвърна: "Нямам какво да добавя към това, което вече казах".

"Уреждането трябва да доведе до премахване на коренните причини за този конфликт", подчерта той.

Путин представя войната като повратен момент в отношенията на Москва със Запада, който според него е унижил Русия след падането на Съветския съюз през 1991 г., като е разширил НАТО и е посегнал на това, което той счита за сфера на влияние на Москва, включително Украйна и Грузия.

Руският лидер поиска Украйна да се откаже от амбицията си да се присъедини към Алианса, да се обяви за неутрална страна и да ограничи въоръжените си сили.

Бившият президент на САЩ Джо Байдън, западноевропейските лидери и Киев определиха войната в Украйна като заграбване на земя в имперски стил и многократно са се заричали да победят руските сили.