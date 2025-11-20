Кремъл продължава да отрича: Няма тайни преговори между Русия и САЩ по мирен план за Украйна

Всеки мирен план за Украйна ще трябва да премахне коренните причини за конфликта. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".
Той посочи, че въпреки че е имало контакти със Съединените щати, в момента не се водят преговори с Вашингтон по такъв план.
По-рано днес двама души, запознати с въпроса, разкриха, че САЩ са дали сигнал на президента Володимир Зеленски, че Украйна трябва да приеме изготвена от Вашингтон рамка за прекратяване на войната с Русия, която предлага Киев да се откаже от територия и някои оръжия.
Axios, която първа съобщи за 28-точковия план, информира, че Украйна и Европа ще получат гаранция за сигурност от САЩ в замяна на това Киев да отстъпи части от Източна Украйна на Русия, които в момента не са под контрола на Москва.
Песков уточни, че няма какво да добави към казаното на срещата на върха през август в Анкъридж, Аляска, между руския президент Владимир Путин и лидера на САЩ Доналд Тръмп.
"Не можем да добавим нищо ново към казаното в Анкъридж", посочи той и добави, че не се водят официални консултации или преговори със Съединените щати по мирен план за Украйна.
"Като такива, консултациите в момента не са в ход. Разбира се, има контакти, но няма процес, който би могъл да се нарече консултации", поясни Песков.
На въпрос дали Путин е бил информиран за "28-точковия мирен план", Песков отвърна: "Нямам какво да добавя към това, което вече казах".
"Уреждането трябва да доведе до премахване на коренните причини за този конфликт", подчерта той.
Путин представя войната като повратен момент в отношенията на Москва със Запада, който според него е унижил Русия след падането на Съветския съюз през 1991 г., като е разширил НАТО и е посегнал на това, което той счита за сфера на влияние на Москва, включително Украйна и Грузия.
Руският лидер поиска Украйна да се откаже от амбицията си да се присъедини към Алианса, да се обяви за неутрална страна и да ограничи въоръжените си сили.
Бившият президент на САЩ Джо Байдън, западноевропейските лидери и Киев определиха войната в Украйна като заграбване на земя в имперски стил и многократно са се заричали да победят руските сили.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Един не чул,друг не видял
До коментар #1 от "Кривоверен алкаш":Тя отдавна си каза истината какво иска, ама всеки интерпретира други неща.
Коментиран от #7
16:39 20.11.2025
3 Украйна и Европа
Като нищо Тръмпон провежда някакви глупави инициативи в момента.
Без никой да го пита за нищо.
Коментиран от #29
16:39 20.11.2025
4 бай Бай
16:40 20.11.2025
5 Швейк
Коментиран от #9, #10, #20
16:41 20.11.2025
6 Зевзек
Със сигурност са Мара и Джамбаза
16:41 20.11.2025
7 Кривоверен алкаш
До коментар #2 от "Един не чул,друг не видял":искаш да кажеш,тяхната,,, руската истина а не истината такава каквато е..
Коментиран от #26
16:41 20.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Герги
До коментар #5 от "Швейк":недей го споменава че ще ги обидиш.....
16:42 20.11.2025
10 Помнещ
До коментар #5 от "Швейк":"Преди четири години Кремъл отричаше,че ще напада Украйна"
Май си получил амнезия - нямаше да я напада ако не влизаше в НАТО - що така ви едностранна паметта.
16:44 20.11.2025
11 Сатана Z
Axios: Зеленски не желае да обсъжда нов план за Украйна, срещите са отменени
Среща между Володимир Зеленски и пратеника на президента на САЩ Стив Уиткоф в Турция е отменена.
Володимир Зеленски не е заинтересован от обсъждане на нови предложения на САЩ за уреждане на конфликта в Украйна.
Коментиран от #27
16:44 20.11.2025
12 Pyccкий Карлик
Коментиран от #17, #21, #25, #30
16:44 20.11.2025
13 Антитрол
До коментар #8 от "Дон Корлеоне":"Като пукне Хаяско два месеца ще отричат"
Ами той нали поне 10 пъти до сега пукна според вашите сведения - сега пак ли?
Коментиран от #16, #39
16:46 20.11.2025
14 0001
До коментар #8 от "Дон Корлеоне":Хаясковци много, друг ще дойде! Ама ти иди си пусни едни изследвания, че нещо .... за успокоение!
16:46 20.11.2025
15 НЕ отрича
16:46 20.11.2025
16 Трол
До коментар #13 от "Антитрол":Глупав си... Ама то е нормално за теб.
Коментиран от #19
16:49 20.11.2025
17 Учуден
До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":"Русийката е в такава катастрофална криза че и извънземните не може помогнат"
Че защо господарите ти тогава изготвят поредния "мирен план" който ще дава на руснаците даже и незавладени земи. Какво става нали щяхте да се биете докато не изгоните руснаците от всички украински земи включително и Крим - нещо май забравихте какви ги плещехте.
Коментиран от #33
16:49 20.11.2025
18 Шопо
16:50 20.11.2025
19 Антитрол
До коментар #16 от "Трол":Това ли успя да роди главата ти - по стар козяшки обичай като не можеш да отговориш на опонента си почваш с обидите ама от това се разбира кой е глупав.
16:52 20.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Pyccкий Карлик
До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":А мен това не ме засяга! Аз съм си добре, има дрехи на килограм, има кокали по два лева за супа, колко му трябва на един дребен човек като мен!
16:53 20.11.2025
22 писарите продължават да претоплят
16:54 20.11.2025
23 Уса
16:55 20.11.2025
24 Голяма грешка
16:55 20.11.2025
25 Читател
До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":"700 000 озверели солдати"
Е нали според пропагандата "смелите" украинци били избили до сега над милион от тези "озверели солдати" пък сега имало още 700 000 или тя пропагандата ви няма нищо общо с истината - просто опорките трябва да се следват.
16:56 20.11.2025
26 Един не чул,друг не видял
До коментар #7 от "Кривоверен алкаш":И каква е другата истина?
Коментиран от #52
16:56 20.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 някои
Коментиран от #35
16:58 20.11.2025
29 Питащ
До коментар #3 от "Украйна и Европа":"се стягат за дълга война с Московията"
А ти стягаш ли се или ти казаха че ще водиш война на информационния фронт пък някой друг да върви да се бие срещу руснаците.
16:59 20.11.2025
30 не се обяснявай
До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":А хващай пътя за Покровск да покажеш хилядите загинали руснаци и да докажеш че града е във владение на бандерите!
16:59 20.11.2025
31 Ааа
17:02 20.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Pyccкий Карлик
До коментар #17 от "Учуден":"...нали щяхте да се биете докато не изгоните руснаците..."
Също не разбирам защо са тези напъни за мир.
Дори Запада да изостави напълно Украйна, руските поражения и икономичека рецесия са толкова огромни че Украйна ще завлече Русия хептен на дъното.
Най-доброто нещо е да оставим нещата да вървят "по план". Това не е нашата война !!!
Коментиран от #41
17:04 20.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Запознат
До коментар #28 от "някои":"путин и тръмп играят в един отбор"
Ха ха ха не играят в един отбор а имат едни и същи интереси - няма да се сбият САЩ и Русия даже и за Германия, Франция или Англия а да не говорим за Украйна. Упражнението беше ако могат да отслабят Русия и да се възползват ама не се получи и е време да го прекратят, а укрите ще пият една студена вода за това че разрушиха процъфтяващата си държава за чужди интереси.
Коментиран от #38
17:04 20.11.2025
36 Путине, Путине...
17:06 20.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Докато щатско оръжие
До коментар #35 от "Запознат":Громи Путин , войната нема да спре...руснаците мрът като мухи, САЩ трупат дебели пачки.
17:08 20.11.2025
39 Я пъ тоа
До коментар #13 от "Антитрол":Путин да пука колкото си иска....важно е натовско оръжие да избива руснаците.
Коментиран от #46
17:10 20.11.2025
40 ха-ха-ха !
17:10 20.11.2025
41 Учуден
До коментар #33 от "Pyccкий Карлик":"Дори Запада да изостави напълно Украйна, руските поражения и икономичека рецесия са толкова огромни че Украйна ще завлече Русия хептен на дъното"
Ха ха ха
- и колко са "руските поражения" можеш ли ми каза?
- защо ли господарите ти от МВФ и Световната банка са на друго мнение за "икономическата рецесия" в Русия и казват че има огромен икономически растеж - авно не са присъствали на оперативката на Козяк.
- колко мислиш ще се задържи киевската хунта ако няма помощта от запада - че те и сега са фалирали и заплатите и пенсиите в Украйна ги плащаме ние. Да не говорим че сега дезертьорите от ВСУ надхвърлиха 20 000 на месец. Ами ако няма пари за ловците на пушечно месо.
Коментиран от #50, #61
17:11 20.11.2025
42 така, така
ЕС може да не иска тази война да спира (иначе бързо ще им лъснат магариите), но не може да си позволи цената. Скоро няма да намерят банка, която да им дава финанси, ако продължават по този начин и то не за войната, а за спасение на собствените им държави.
Ако Русия е съгласна на новия план, то всички да бързат и да подписват, че да не размислят. Следващия план може да е още по-неблагоприятен не само за 0срайната, ами и за ЕС. Русия си гони нейното и ще го получи - ако не стане през мирното споразумение, то руснаците ще си извоюват тоталната капитулация на 0срайната (и без това ситуацията на фронта е в тяхна полза). Те не бързат, най-малкото защото санкциите сриват много повече целокупния Запад, отколкото тях. Тия в Брюксел още не осъзнават колко са го закъсали - записи има и за тях самите, ама всичко с времето си.
Коментиран от #44
17:11 20.11.2025
43 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #34 от "оня с коня":Кой ли получава ежедневно юмрук от НАТО...
Коментиран от #53
17:12 20.11.2025
44 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #42 от "така, така":Путин изпълни чинно и немедленно.
17:13 20.11.2025
45 Къв мирен план бре
Коментиран от #48
17:14 20.11.2025
46 Антитрол
До коментар #39 от "Я пъ тоа":"важно е натовско оръжие да избива руснаците"
Е то само не ще да избива руснаците - трябва пушечно месо да стреля с него а пък "лошите" руснаци вземат че отговарят на стрелбата и много укри дадоха фира. Последната размяна е 1000 за 30.
Коментиран от #51
17:15 20.11.2025
47 Отново четем фейк, а иначе:
17:18 20.11.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 цитирано от "Ройтерс"
17:20 20.11.2025
50 Трол
До коментар #41 от "Учуден":Глупав си. Ама то е нормално за теб.
До колко часа ти е смяната?
17:20 20.11.2025
51 Я пъ тоа
До коментар #46 от "Антитрол":Размяната е така щото труповете на руснаците ги копат в МАСОВИ ГРОБОВЕ....толкова са много че има опасност от ЗАРАЗА....иначе путинистите си мрът като плъхове в Украйна....
Коментиран от #58
17:21 20.11.2025
52 Кривоверен алкаш
До коментар #26 от "Един не чул,друг не видял":Другата истина е че нацистите са в Кремъл,вижда се какви ги вършат в Украйна..
17:21 20.11.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Я пъ тоа
До коментар #48 от "Зевзек":Над милион ИЗБИТИ путинисти в Украйна. Не ги ловят, направо са подложени на масов отстрел.
17:23 20.11.2025
55 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #53 от "лее се африканска кръв ама ти от даЗнаеш":Мощен юмрук по Русия....право в десетката
17:24 20.11.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 не се обяснявай
До коментар #51 от "Я пъ тоа":А бегай в Покровск да докажеш, че е във владение на бандерите и да ни покажеш хилядите загинали руснаци.
Коментиран от #64
17:25 20.11.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Байдън разпореди война в Украйна
17:27 20.11.2025
61 Pyccкий Карлик
До коментар #41 от "Учуден":"...и колко са руските поражения..."
500 000 загинали, 1 млн инвалиди, 20 трилиона рубли разходи, бензина от днес върви с етанол.
Това не е победа, това е Виетнам за Русия.
Пълно поражение, руския народ го знае и празник няма да има. От СССР насам в Русия не е създадено практически нищо. Ако някой се сеща нещо нека каже.
17:27 20.11.2025
62 овенен
Коментиран от #65, #67, #77
17:27 20.11.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Я пъ тоа
До коментар #58 от "не се обяснявай":Ти явно си в Покровск и си свидетел на ДРОНОВИЯ терор над путинистите....нема лабаво
Коментиран от #68
17:28 20.11.2025
65 Я пъ тоа
До коментар #62 от "овенен":Надай са баце, на млади женки.....
17:29 20.11.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Путинистче идиотче
До коментар #62 от "овенен":С тия темпове ша победим в Украйна след 40 години....минимум.
17:31 20.11.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Кремъл докладва само
17:33 20.11.2025
70 Докато натовско оръжие
17:34 20.11.2025
71 CNN пише едно а
17:34 20.11.2025
72 Критик
17:36 20.11.2025
73 приятели
17:37 20.11.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Всичко от московия е лъжа и измама !
Pуcия никora нe e зaплaшвaлa укрaинcкия нaрoд, зaяви Ceрreй Лaврoв cлeд cрeщaтa cи c държaвния ceкрeтaр нa CАЩ Антъни Блинкeн. „Pуcия никora нe e зaплaшвaлa Укрaйнa чрeз cвoи oфициaлни прeдcтaвитeли. Pуcия нямa нaмeрeниe дa нaпaдa Укрaйнa“.
28 01 22 r.
Hямa дa имa вoйнa, дoĸoлĸoтo тoвa зaвиcи oт Pycĸaтa фeдepaция, ниe нe иcĸaмe вoйнa.
04 02 22 r.
Pуcкият външeн миниcтър Ceрreй Лaврoв: Чeтoх, rлeдaх в интeрнeт някaкви изявлeния нa Държaвния дeпaртaмeнт нa CАЩ, чe Pуcия уж roтвeлa фeйк видea c aтaкa нa укрaинcки вoeннocлужeщи cрeщу Дoнбac.
Пoдoбни измишльoтини ca бълнувaнe, c вceки изминaл дeн тe cтaвaт вce пoвeчe и тoвa e oчeвиднo нa вceки щo-roдe oпитeн пoлитoлor. Pуcия нямa никaкви нaмeрeния дa вoювa c Укрaйнa. Тoвa ca л.ъ.ж.и.
15 02 22 r.
Caмo л.y.д.и хoрa, лишeни oт мoрaл, мoraт дa дoпуcнaт, чe Pуcия имa нaмeрeниe дa нaпaднe Укрaйнa. Pуcия рaзмecтвa вoйcки нa coбcтвeнaтa cи тeритoрия.
Тoвa ca думитe нa Ceрreй Лaврoв, нa кoroтo вce oщe някoи вярвaт.
Иcтинaтa: Нa 24 фeвруaри 2022 roдинa Pуcия нaпaднa вероломно и подло Укрaйнa. Оттoraвa oкoлo 450-хиляднa руcкa aрмия вoди вoйнa нa тeритoриятa нa Укрaйнa.
Лaврoв ce oкaзa н.a.r.ъ.л л.ъ.ж.e.ц.
17:38 20.11.2025
76 Освен Рускоговорящите реайони,
Коментиран от #78, #80, #85
17:39 20.11.2025
77 Трол
До коментар #62 от "овенен":Овчи, зтова щатите сложиха ЯО в една от Балтийските държава. За домашно провери в коя.
Затова на вторият ден от тридневното сво две американски подводници полегнаха на дъното на Балтийско море. И не превозват компоти.
17:42 20.11.2025
78 Трол
До коментар #76 от "Освен Рускоговорящите реайони,":Ти беше една пръДня?Нали?
17:44 20.11.2025
79 Не вярвайте на Ройтерс
17:54 20.11.2025
80 стоян
До коментар #76 от "Освен Рускоговорящите реайони,":До 76 ком - рузнаците като още огладнеят след шест месеца ще видим какво ще искате или ще връщате
18:01 20.11.2025
81 Няма тайни
Коментиран от #83
18:04 20.11.2025
82 От 10 дни
Коментиран от #87
18:07 20.11.2025
83 Ха ХаХа
До коментар #81 от "Няма тайни":Дрън дрън
18:19 20.11.2025
84 САЩ
Коментиран от #86
18:32 20.11.2025
85 Не е важно
До коментар #76 от "Освен Рускоговорящите реайони,":Кво иска Русия....а кога ша спре избиването на руски мужици от натовско оръжие.
18:34 20.11.2025
86 Докато натовско оръжие
До коментар #84 от "САЩ":Громи Путин, войната нема да спре.
18:35 20.11.2025
87 Как да превземат
До коментар #82 от "От 10 дни":Покровск, като дроновете на ВСУ ги трепат като пилци
18:36 20.11.2025
88 За Тръмп
18:39 20.11.2025
89 Никой
21:10 20.11.2025
90 Никой
21:22 20.11.2025