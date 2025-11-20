Новини
Свят »
Русия »
Кремъл продължава да отрича: Няма тайни преговори между Русия и САЩ по мирен план за Украйна
  Тема: Украйна

Кремъл продължава да отрича: Няма тайни преговори между Русия и САЩ по мирен план за Украйна

20 Ноември, 2025 16:35 2 038 90

  • сащ-
  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • дмитрий песков

По-рано днес двама души, запознати с въпроса, разкриха, че САЩ са дали сигнал на президента Володимир Зеленски, че Украйна трябва да приеме изготвена от Вашингтон рамка за прекратяване на войната с Русия

Кремъл продължава да отрича: Няма тайни преговори между Русия и САЩ по мирен план за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Всеки мирен план за Украйна ще трябва да премахне коренните причини за конфликта. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".

Той посочи, че въпреки че е имало контакти със Съединените щати, в момента не се водят преговори с Вашингтон по такъв план.

Още новини от Украйна

По-рано днес двама души, запознати с въпроса, разкриха, че САЩ са дали сигнал на президента Володимир Зеленски, че Украйна трябва да приеме изготвена от Вашингтон рамка за прекратяване на войната с Русия, която предлага Киев да се откаже от територия и някои оръжия.

Axios, която първа съобщи за 28-точковия план, информира, че Украйна и Европа ще получат гаранция за сигурност от САЩ в замяна на това Киев да отстъпи части от Източна Украйна на Русия, които в момента не са под контрола на Москва.

Песков уточни, че няма какво да добави към казаното на срещата на върха през август в Анкъридж, Аляска, между руския президент Владимир Путин и лидера на САЩ Доналд Тръмп.

"Не можем да добавим нищо ново към казаното в Анкъридж", посочи той и добави, че не се водят официални консултации или преговори със Съединените щати по мирен план за Украйна.

"Като такива, консултациите в момента не са в ход. Разбира се, има контакти, но няма процес, който би могъл да се нарече консултации", поясни Песков.

На въпрос дали Путин е бил информиран за "28-точковия мирен план", Песков отвърна: "Нямам какво да добавя към това, което вече казах".

"Уреждането трябва да доведе до премахване на коренните причини за този конфликт", подчерта той.

Путин представя войната като повратен момент в отношенията на Москва със Запада, който според него е унижил Русия след падането на Съветския съюз през 1991 г., като е разширил НАТО и е посегнал на това, което той счита за сфера на влияние на Москва, включително Украйна и Грузия.

Руският лидер поиска Украйна да се откаже от амбицията си да се присъедини към Алианса, да се обяви за неутрална страна и да ограничи въоръжените си сили.

Бившият президент на САЩ Джо Байдън, западноевропейските лидери и Киев определиха войната в Украйна като заграбване на земя в имперски стил и многократно са се заричали да победят руските сили.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Един не чул,друг не видял

    17 7 Отговор

    До коментар #1 от "Кривоверен алкаш":

    Тя отдавна си каза истината какво иска, ама всеки интерпретира други неща.

    Коментиран от #7

    16:39 20.11.2025

  • 3 Украйна и Европа

    11 8 Отговор
    се стягат за дълга война с Московията!

    Като нищо Тръмпон провежда някакви глупави инициативи в момента.
    Без никой да го пита за нищо.

    Коментиран от #29

    16:39 20.11.2025

  • 4 бай Бай

    10 3 Отговор
    Който твърди, че имало било нещо си, трябва той да го докаже.

    16:40 20.11.2025

  • 5 Швейк

    12 10 Отговор
    Преди четири години Кремъл отричаше,че ще напада Украйна.

    Коментиран от #9, #10, #20

    16:41 20.11.2025

  • 6 Зевзек

    14 3 Отговор
    "По-рано днес двама души, запознати с въпроса"

    Със сигурност са Мара и Джамбаза

    16:41 20.11.2025

  • 7 Кривоверен алкаш

    7 10 Отговор

    До коментар #2 от "Един не чул,друг не видял":

    искаш да кажеш,тяхната,,, руската истина а не истината такава каквато е..

    Коментиран от #26

    16:41 20.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Герги

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Швейк":

    недей го споменава че ще ги обидиш.....

    16:42 20.11.2025

  • 10 Помнещ

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "Швейк":

    "Преди четири години Кремъл отричаше,че ще напада Украйна"

    Май си получил амнезия - нямаше да я напада ако не влизаше в НАТО - що така ви едностранна паметта.

    16:44 20.11.2025

  • 11 Сатана Z

    5 4 Отговор
    Късият Зелен нацист показа среден пръст на бай Дончо
    Axios: Зеленски не желае да обсъжда нов план за Украйна, срещите са отменени
    Среща между Володимир Зеленски и пратеника на президента на САЩ Стив Уиткоф в Турция е отменена.
    Володимир Зеленски не е заинтересован от обсъждане на нови предложения на САЩ за уреждане на конфликта в Украйна.

    Коментиран от #27

    16:44 20.11.2025

  • 12 Pyccкий Карлик

    11 9 Отговор
    Русийката е в такава катастрофална криза че и извънземните не може помогнат. За Четири Года лъснаха дълбоката държавна корупция, кражби, административна безполезност, пълна военна импотентност довела до първобитната окопна война и стотици хиляди жертви. Както и да свърши войната, Русия не я чака нищо хубаво във вътрешен план. 700 000 озверели солдати, престъпни банди, улична престъпност, беднотия - добро пожаловали в 90-те на миналия век.

    Коментиран от #17, #21, #25, #30

    16:44 20.11.2025

  • 13 Антитрол

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Дон Корлеоне":

    "Като пукне Хаяско два месеца ще отричат"

    Ами той нали поне 10 пъти до сега пукна според вашите сведения - сега пак ли?

    Коментиран от #16, #39

    16:46 20.11.2025

  • 14 0001

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дон Корлеоне":

    Хаясковци много, друг ще дойде! Ама ти иди си пусни едни изследвания, че нещо .... за успокоение!

    16:46 20.11.2025

  • 15 НЕ отрича

    2 3 Отговор
    А заявява!

    16:46 20.11.2025

  • 16 Трол

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Антитрол":

    Глупав си... Ама то е нормално за теб.

    Коментиран от #19

    16:49 20.11.2025

  • 17 Учуден

    8 6 Отговор

    До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":

    "Русийката е в такава катастрофална криза че и извънземните не може помогнат"

    Че защо господарите ти тогава изготвят поредния "мирен план" който ще дава на руснаците даже и незавладени земи. Какво става нали щяхте да се биете докато не изгоните руснаците от всички украински земи включително и Крим - нещо май забравихте какви ги плещехте.

    Коментиран от #33

    16:49 20.11.2025

  • 18 Шопо

    14 3 Отговор
    Бойните действия на територията Украйна ще приключат когато целите на специалната военна операция бъдат постигнати.

    16:50 20.11.2025

  • 19 Антитрол

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "Трол":

    Това ли успя да роди главата ти - по стар козяшки обичай като не можеш да отговориш на опонента си почваш с обидите ама от това се разбира кой е глупав.

    16:52 20.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Pyccкий Карлик

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":

    А мен това не ме засяга! Аз съм си добре, има дрехи на килограм, има кокали по два лева за супа, колко му трябва на един дребен човек като мен!

    16:53 20.11.2025

  • 22 писарите продължават да претоплят

    7 1 Отговор
    старата манджа до втръсвне

    16:54 20.11.2025

  • 23 Уса

    6 3 Отговор
    Няма тайни и всичко беше обявено,но бандерите и соросоидите не са толкова умни да разбират и помнят

    16:55 20.11.2025

  • 24 Голяма грешка

    8 3 Отговор
    Кремъл да се чувства виновен, че САЩ искат мир след като не успяха да изпълнят полите си планове. От ден на ден Русия става по-независима и силна.

    16:55 20.11.2025

  • 25 Читател

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":

    "700 000 озверели солдати"

    Е нали според пропагандата "смелите" украинци били избили до сега над милион от тези "озверели солдати" пък сега имало още 700 000 или тя пропагандата ви няма нищо общо с истината - просто опорките трябва да се следват.

    16:56 20.11.2025

  • 26 Един не чул,друг не видял

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Кривоверен алкаш":

    И каква е другата истина?

    Коментиран от #52

    16:56 20.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 някои

    7 2 Отговор
    маи маи путин и тръмп играят в един отбор

    Коментиран от #35

    16:58 20.11.2025

  • 29 Питащ

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Украйна и Европа":

    "се стягат за дълга война с Московията"

    А ти стягаш ли се или ти казаха че ще водиш война на информационния фронт пък някой друг да върви да се бие срещу руснаците.

    16:59 20.11.2025

  • 30 не се обяснявай

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":

    А хващай пътя за Покровск да покажеш хилядите загинали руснаци и да докажеш че града е във владение на бандерите!

    16:59 20.11.2025

  • 31 Ааа

    4 1 Отговор
    Този мирен план е някакъв кьорфишек :)

    17:02 20.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Pyccкий Карлик

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Учуден":

    "...нали щяхте да се биете докато не изгоните руснаците..."

    Също не разбирам защо са тези напъни за мир.
    Дори Запада да изостави напълно Украйна, руските поражения и икономичека рецесия са толкова огромни че Украйна ще завлече Русия хептен на дъното.
    Най-доброто нещо е да оставим нещата да вървят "по план". Това не е нашата война !!!

    Коментиран от #41

    17:04 20.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Запознат

    6 3 Отговор

    До коментар #28 от "някои":

    "путин и тръмп играят в един отбор"

    Ха ха ха не играят в един отбор а имат едни и същи интереси - няма да се сбият САЩ и Русия даже и за Германия, Франция или Англия а да не говорим за Украйна. Упражнението беше ако могат да отслабят Русия и да се възползват ама не се получи и е време да го прекратят, а укрите ще пият една студена вода за това че разрушиха процъфтяващата си държава за чужди интереси.

    Коментиран от #38

    17:04 20.11.2025

  • 36 Путине, Путине...

    5 4 Отговор
    Кой та пита теб...Не са ли съгласиш с плана, идват томахавките и Русия в още по големи пламъци.

    17:06 20.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Докато щатско оръжие

    7 6 Отговор

    До коментар #35 от "Запознат":

    Громи Путин , войната нема да спре...руснаците мрът като мухи, САЩ трупат дебели пачки.

    17:08 20.11.2025

  • 39 Я пъ тоа

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "Антитрол":

    Путин да пука колкото си иска....важно е натовско оръжие да избива руснаците.

    Коментиран от #46

    17:10 20.11.2025

  • 40 ха-ха-ха !

    4 0 Отговор
    ,,и многократно са се заричали да победят руските сили.,, Голям смях ще падне с комшиите и довечера !

    17:10 20.11.2025

  • 41 Учуден

    8 5 Отговор

    До коментар #33 от "Pyccкий Карлик":

    "Дори Запада да изостави напълно Украйна, руските поражения и икономичека рецесия са толкова огромни че Украйна ще завлече Русия хептен на дъното"

    Ха ха ха
    - и колко са "руските поражения" можеш ли ми каза?
    - защо ли господарите ти от МВФ и Световната банка са на друго мнение за "икономическата рецесия" в Русия и казват че има огромен икономически растеж - авно не са присъствали на оперативката на Козяк.
    - колко мислиш ще се задържи киевската хунта ако няма помощта от запада - че те и сега са фалирали и заплатите и пенсиите в Украйна ги плащаме ние. Да не говорим че сега дезертьорите от ВСУ надхвърлиха 20 000 на месец. Ами ако няма пари за ловците на пушечно месо.

    Коментиран от #50, #61

    17:11 20.11.2025

  • 42 така, така

    6 6 Отговор
    Цялата публикация е някакво реване по алцхаймера Байдън. Ми приемете даденостите. Байдън е на пенсия, тия в Брюксел са пред съдебни преследвания, когато лъснат далаверите им покрай украинската авантюра, а наркомана е аут.
    ЕС може да не иска тази война да спира (иначе бързо ще им лъснат магариите), но не може да си позволи цената. Скоро няма да намерят банка, която да им дава финанси, ако продължават по този начин и то не за войната, а за спасение на собствените им държави.
    Ако Русия е съгласна на новия план, то всички да бързат и да подписват, че да не размислят. Следващия план може да е още по-неблагоприятен не само за 0срайната, ами и за ЕС. Русия си гони нейното и ще го получи - ако не стане през мирното споразумение, то руснаците ще си извоюват тоталната капитулация на 0срайната (и без това ситуацията на фронта е в тяхна полза). Те не бързат, най-малкото защото санкциите сриват много повече целокупния Запад, отколкото тях. Тия в Брюксел още не осъзнават колко са го закъсали - записи има и за тях самите, ама всичко с времето си.

    Коментиран от #44

    17:11 20.11.2025

  • 43 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    4 5 Отговор

    До коментар #34 от "оня с коня":

    Кой ли получава ежедневно юмрук от НАТО...

    Коментиран от #53

    17:12 20.11.2025

  • 44 Байдън разпореди война в Украйна

    4 5 Отговор

    До коментар #42 от "така, така":

    Путин изпълни чинно и немедленно.

    17:13 20.11.2025

  • 45 Къв мирен план бре

    5 6 Отговор
    Украйна е идеалният полигон за трепане на путинисти от натовско оръжие.

    Коментиран от #48

    17:14 20.11.2025

  • 46 Антитрол

    7 5 Отговор

    До коментар #39 от "Я пъ тоа":

    "важно е натовско оръжие да избива руснаците"

    Е то само не ще да избива руснаците - трябва пушечно месо да стреля с него а пък "лошите" руснаци вземат че отговарят на стрелбата и много укри дадоха фира. Последната размяна е 1000 за 30.

    Коментиран от #51

    17:15 20.11.2025

  • 47 Отново четем фейк, а иначе:

    5 3 Отговор
    Руски източници също потвърдиха пред CNN, че се поддържат контакти на високо ниво между американски и руски представители, включително Виткоф. Специалният пратеник на Русия Кирил Дмитриев посети Съединените щати през октомври, за да се срещне с Виткоф и други, и проведе, според руски източник пред CNN, „ много продуктивни дискусии “.

    17:18 20.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 цитирано от "Ройтерс"

    2 0 Отговор
    И отново се оказва лъжа

    17:20 20.11.2025

  • 50 Трол

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Учуден":

    Глупав си. Ама то е нормално за теб.
    До колко часа ти е смяната?

    17:20 20.11.2025

  • 51 Я пъ тоа

    4 4 Отговор

    До коментар #46 от "Антитрол":

    Размяната е така щото труповете на руснаците ги копат в МАСОВИ ГРОБОВЕ....толкова са много че има опасност от ЗАРАЗА....иначе путинистите си мрът като плъхове в Украйна....

    Коментиран от #58

    17:21 20.11.2025

  • 52 Кривоверен алкаш

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "Един не чул,друг не видял":

    Другата истина е че нацистите са в Кремъл,вижда се какви ги вършат в Украйна..

    17:21 20.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Я пъ тоа

    4 3 Отговор

    До коментар #48 от "Зевзек":

    Над милион ИЗБИТИ путинисти в Украйна. Не ги ловят, направо са подложени на масов отстрел.

    17:23 20.11.2025

  • 55 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    5 3 Отговор

    До коментар #53 от "лее се африканска кръв ама ти от даЗнаеш":

    Мощен юмрук по Русия....право в десетката

    17:24 20.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 не се обяснявай

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "Я пъ тоа":

    А бегай в Покровск да докажеш, че е във владение на бандерите и да ни покажеш хилядите загинали руснаци.

    Коментиран от #64

    17:25 20.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Байдън разпореди война в Украйна

    2 1 Отговор
    И прати Путин на заколение в Украйна....

    17:27 20.11.2025

  • 61 Pyccкий Карлик

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "Учуден":

     "...и колко са руските поражения..."

    500 000 загинали, 1 млн инвалиди, 20 трилиона рубли разходи, бензина от днес върви с етанол.
    Това не е победа, това е Виетнам за Русия.
    Пълно поражение, руския народ го знае и празник няма да има. От СССР насам в Русия не е създадено практически нищо. Ако някой се сеща нещо нека каже.

    17:27 20.11.2025

  • 62 овенен

    4 4 Отговор
    Тия не разбаха , че Русия няма да спре преди да вземе Одеса и преди НАТО да взеле в границите от 1991 година .Ко е не име станало ясно ? Започнаха вече да изтеглят състава от Натовските бази на няколко държави , явно им е просветнало леко .

    Коментиран от #65, #67, #77

    17:27 20.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Я пъ тоа

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "не се обяснявай":

    Ти явно си в Покровск и си свидетел на ДРОНОВИЯ терор над путинистите....нема лабаво

    Коментиран от #68

    17:28 20.11.2025

  • 65 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "овенен":

    Надай са баце, на млади женки.....

    17:29 20.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Путинистче идиотче

    5 4 Отговор

    До коментар #62 от "овенен":

    С тия темпове ша победим в Украйна след 40 години....минимум.

    17:31 20.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Кремъл докладва само

    1 1 Отговор
    На Милен Гувньов, главния разпределител на информациите

    17:33 20.11.2025

  • 70 Докато натовско оръжие

    4 1 Отговор
    Избива руснаци в Украйна и...в РУСИЯ....войната нема да спре.

    17:34 20.11.2025

  • 71 CNN пише едно а

    1 2 Отговор
    Соросоидният Ройтерс точно обратното

    17:34 20.11.2025

  • 72 Критик

    12 3 Отговор
    Няма никакъв "мирен план "... Журналистически измислици...Украйна ще се бие до пълното прогонване на агресора от земята си .

    17:36 20.11.2025

  • 73 приятели

    0 1 Отговор
    САЩ и Русия срещу общите врагове,лукоил,украйна,чакаме следващото

    17:37 20.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Всичко от московия е лъжа и измама !

    4 1 Отговор
    22 01 22 r.

    Pуcия никora нe e зaплaшвaлa укрaинcкия нaрoд, зaяви Ceрreй Лaврoв cлeд cрeщaтa cи c държaвния ceкрeтaр нa CАЩ Антъни Блинкeн. „Pуcия никora нe e зaплaшвaлa Укрaйнa чрeз cвoи oфициaлни прeдcтaвитeли. Pуcия нямa нaмeрeниe дa нaпaдa Укрaйнa“.

    28 01 22 r.

    Hямa дa имa вoйнa, дoĸoлĸoтo тoвa зaвиcи oт Pycĸaтa фeдepaция, ниe нe иcĸaмe вoйнa.

    04 02 22 r.

    Pуcкият външeн миниcтър Ceрreй Лaврoв: Чeтoх, rлeдaх в интeрнeт някaкви изявлeния нa Държaвния дeпaртaмeнт нa CАЩ, чe Pуcия уж roтвeлa фeйк видea c aтaкa нa укрaинcки вoeннocлужeщи cрeщу Дoнбac.
    Пoдoбни измишльoтини ca бълнувaнe, c вceки изминaл дeн тe cтaвaт вce пoвeчe и тoвa e oчeвиднo нa вceки щo-roдe oпитeн пoлитoлor. Pуcия нямa никaкви нaмeрeния дa вoювa c Укрaйнa. Тoвa ca л.ъ.ж.и.

    15 02 22 r.

    Caмo л.y.д.и хoрa, лишeни oт мoрaл, мoraт дa дoпуcнaт, чe Pуcия имa нaмeрeниe дa нaпaднe Укрaйнa. Pуcия рaзмecтвa вoйcки нa coбcтвeнaтa cи тeритoрия.

    Тoвa ca думитe нa Ceрreй Лaврoв, нa кoroтo вce oщe някoи вярвaт.

    Иcтинaтa: Нa 24 фeвруaри 2022 roдинa Pуcия нaпaднa вероломно и подло Укрaйнa. Оттoraвa oкoлo 450-хиляднa руcкa aрмия вoди вoйнa нa тeритoриятa нa Укрaйнa.

    Лaврoв ce oкaзa н.a.r.ъ.л л.ъ.ж.e.ц.

    17:38 20.11.2025

  • 76 Освен Рускоговорящите реайони,

    0 3 Отговор
    Русия иска да има безопасна зона от 500 км. от границата им с Украйна. Тя обхваща Одеса и района, централна и част от западна Украйна,където не тябва да се разполагат далекобойни оръжия.

    Коментиран от #78, #80, #85

    17:39 20.11.2025

  • 77 Трол

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "овенен":

    Овчи, зтова щатите сложиха ЯО в една от Балтийските държава. За домашно провери в коя.
    Затова на вторият ден от тридневното сво две американски подводници полегнаха на дъното на Балтийско море. И не превозват компоти.

    17:42 20.11.2025

  • 78 Трол

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Освен Рускоговорящите реайони,":

    Ти беше една пръДня?Нали?

    17:44 20.11.2025

  • 79 Не вярвайте на Ройтерс

    1 2 Отговор
    Доказано поне 80% му е фейк

    17:54 20.11.2025

  • 80 стоян

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Освен Рускоговорящите реайони,":

    До 76 ком - рузнаците като още огладнеят след шест месеца ще видим какво ще искате или ще връщате

    18:01 20.11.2025

  • 81 Няма тайни

    0 0 Отговор
    Явно е,между Уиткоф и Дмитриев!И не са преговори,а диктовка!

    Коментиран от #83

    18:04 20.11.2025

  • 82 От 10 дни

    1 1 Отговор
    руснаците не са превземали Покровск?

    Коментиран от #87

    18:07 20.11.2025

  • 83 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Няма тайни":

    Дрън дрън

    18:19 20.11.2025

  • 84 САЩ

    2 0 Отговор
    Разиграват пак някакви циркове ! Тръмп щял бил да спре войната?! Циркаджия! В същият момент краде Лукойл ?

    Коментиран от #86

    18:32 20.11.2025

  • 85 Не е важно

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Освен Рускоговорящите реайони,":

    Кво иска Русия....а кога ша спре избиването на руски мужици от натовско оръжие.

    18:34 20.11.2025

  • 86 Докато натовско оръжие

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "САЩ":

    Громи Путин, войната нема да спре.

    18:35 20.11.2025

  • 87 Как да превземат

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "От 10 дни":

    Покровск, като дроновете на ВСУ ги трепат като пилци

    18:36 20.11.2025

  • 88 За Тръмп

    2 0 Отговор
    Украйна е безкраен пазар за щатското оръжие....избиват се руснаци като за последно а милиардите за САЩ....нарастват.

    18:39 20.11.2025

  • 89 Никой

    2 0 Отговор
    Щом Кремъл отрича значи е вярно . Американския клоун се оказа най големия смешник на Белия дом в досегашната му история .

    21:10 20.11.2025

  • 90 Никой

    1 0 Отговор
    Русофилските зурли си мислят,че като дрипавите руски прошляци цъфнат тук в отговор на горещите им вопли ще ги галят с перце . НЕ ви отърва да си спомните ГУЛАГ и колко преданни руснаци на режима изгниха там . Що си мислите ,че ще оцелеете като се правите на умрели хлебарки ? Руснаците най малко обичат предателите, още повече тези които предават собствената си родина .

    21:22 20.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания