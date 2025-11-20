Новини
Москва отвръща на удара! Русия се готви за тежка съдебна битка при изземване на активите ѝ от ЕС
Москва отвръща на удара! Русия се готви за тежка съдебна битка при изземване на активите ѝ от ЕС

20 Ноември, 2025 18:36 2 807 70

Планът обаче беше забавен поради опасения от страна на Белгия, която настоява за силни гаранции, че схемата е законна и че други страни от ЕС ще споделят свързаните с нея рискове

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Руският парламент заяви, че всяко изземване на руски активи от Европейския съюз трябва да бъде посрещнато със съдебни действия срещу Белгия и фондовата борса Euroclear, съобщава "Ройтерс".

Освен това Москва може да поеме активите на инвеститори от "неприятелски държави".

Думата - долната камара на парламента, прие резолюция, в която се съдържа най-изричното предупреждение досега за това как Русия ще отмъсти за плана на ЕС да използва замразените ѝ активи за финансиране на заем в размер на 140 милиарда евро за Украйна.

Законодателите заявиха, че предложението "е на практика незаконно изземване на собственост и следователно, ако бъде приложено, може да се счита за откровена кражба".

В резолюцията се добавя: "Всяка атака срещу руски активи трябва да бъде посрещната с подходящ правен отговор, като се започне с искове за обезщетение — с искане за изземване на активи като обезпечителна мярка — срещу Euroclear и Белгия, където се съхранява по-голямата част от незаконно замразените държавни средства, във всяка юрисдикция".

"Активи на нерезиденти от неприятелски настроени държави също могат да бъдат използвани като източник на обезщетение".

След като Русия започна война в Украйна през 2022 г., Западът замрази около 300 милиарда долара от нейните активи, предимно в Европа. От тях 185 милиарда евро се държат в Euroclear - депозитар на ценни книжа, базиран в Белгия.

Планът на ЕС ще бъде структуриран така, че да се избегне пълната конфискация на активите - нещо, което европейските власти признават, че би могло да подкопае доверието на инвеститорите. Той ще включва отпускане на заем за Украйна, като се използват парични остатъци, натрупани от замразените ценни книжа при настъпването на падеж.

Схемата предвижда Киев да изплати заема едва след като получи военни репарации от Русия в мирно споразумение - нещо, което Москва изключи.

Украйна настоятелно призова ЕС да одобри плана бързо със заявката, че ще използва значителна част от средствата за закупуване на европейски оръжия.

Планът обаче беше забавен поради опасения от страна на Белгия, която настоява за силни гаранции, че схемата е законна и че други страни от ЕС ще споделят свързаните с нея рискове.

На среща на върха миналия месец белгийският премиер Барт Де Вевер призова всички членки на ЕС да споделят разходите при евентуални съдебни действия, предприети от Русия, и да допринесат финансово, ако някога се наложи парите да бъдат върнати. Той посочи и че замразените руски активи, държани от други държави, също трябва да бъдат част от схемата.

Кремъл многократно е предупреждавал, че опитът за отнемане на активите на Русия ще подкопае доверието в централната банкова система, в еврото като валута и във възприятието за сигурност на собствеността и правата на собственост в Европа.

От началото на войната Русия е конфискувала активи на стойност десетки милиарди долари, държани от чужденци там, включително руския бизнес на западни компании като френската хранителна компания Danone и датската пивоварна Carlsberg.

Освен това Москва е пренасочила неразкрит обем от средства, собственост на чужденци в Русия, към т.нар. сметки тип C, достъпът до които е блокиран, освен ако Москва не предостави освобождаване от отговорност.


Русия
  • 1 Само че

    19 61 Отговор
    Русия да се готви за изплащане на репарации на Украйна

    Коментиран от #7, #8, #53

    18:38 20.11.2025

  • 2 Темида

    8 27 Отговор
    В Хага ли ?

    18:38 20.11.2025

  • 3 БГ ПУЯК

    39 5 Отговор
    Преди лягане, пак да я пуснете същата статия, наново!

    18:39 20.11.2025

  • 4 1488

    17 44 Отговор
    руснак да ти говори за правосъдие е все едно дявола да ти чете евангелието

    18:39 20.11.2025

  • 5 Kaлпазанин

    40 9 Отговор
    Наркозависимите идиоти искат да ни вкарат във война ,само дано орешниците и рпотона да ги освести малко ,че ако заиграе тежко ни тези идиоти колкото по бързо се провесят по уличните толкова по добре ,аман от либерастия

    18:40 20.11.2025

  • 6 Атина Палада

    22 11 Отговор
    Стига сте го повтаряли това .Разбра се,че ЕС не смее да прати еврото в историята ..И аз искам да пипнат от руските активи,та ойрото да си замине...ама не..

    Коментиран от #12

    18:40 20.11.2025

  • 7 Репарациите

    39 8 Отговор

    До коментар #1 от "Само че":

    ще са за запада, виновни за тази война. А както знаем, главният виновник САЩ и помагача Великобритания ще се измъкнат и ще накиснат Европа.

    Коментиран от #13

    18:40 20.11.2025

  • 8 т-п трол соpocоиден

    37 13 Отговор

    До коментар #1 от "Само че":

    Репарациите ще ги плащат победения агресор Украйна и тяхните спонсори от ЕССР. Бай Дончо отърва САЩ от опасността, така че най-много Канада и Австралия да поемат малка част от зодълженията.

    18:41 20.11.2025

  • 9 Дориана

    35 11 Отговор
    Ама , разбира се на война като на война. ЕС каквото си посеят- това ще пожънат. Провалиха се със санкциите сега им се приискаха Руските активи за да ги дадат на корумпирана Украйна , чиято война е изгубена кауза. Накрая ЕС го чака икономически срив и разпад.

    18:42 20.11.2025

  • 10 Ква съдебна битка бре

    14 41 Отговор
    Русия е под САНКЦИИ на ЕС и САЩ....а Путин е обявен за ВОЕНОПРЕСТЪПНИК....ша му гушнат ЗАПОРИРАНИТЕ милиарди като нищо.....и на кой ша са оплаче Русия....

    18:42 20.11.2025

  • 11 Путин

    8 19 Отговор
    ще напише указ за нищожност не активите и ще напечата рубли на тяхно място!

    Коментиран от #17

    18:42 20.11.2025

  • 12 Я пъ тоа

    14 23 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Кой ша спре ЕС и САЩ да конфискуват активите на Путин, че нещо не са разбра.....

    Коментиран от #27, #35, #37

    18:43 20.11.2025

  • 13 Атина Палада

    28 10 Отговор

    До коментар #7 от "Репарациите":

    САЩ се измъкнаха .Вече са посредници за помиряване на двата воюващи лагера .
    Обаче англетата едва ли ще се измъкнат..

    Коментиран от #19

    18:44 20.11.2025

  • 14 Ахаха

    16 7 Отговор
    Те тогава фалиралите, хептем ше фалират

    18:45 20.11.2025

  • 15 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    12 26 Отговор
    Ша му гепат запорираните милиарди като нищо.......на него му остава за утеха да пие бутилка водка....литровка.

    Коментиран от #24

    18:45 20.11.2025

  • 16 ДрайвингПлежър

    27 11 Отговор
    Браво! Русия трябва да покаже на фашистите в Европа, че ще плащат! И ще плащат двойно и тройно! С обезщетения и пропуснати ползи побъркана Европа ще плаща не милиарди, а трилиони!!

    Това ще ги спре от посегателство и на вашите пари драги евроолигота, щото вие още не разбирате, че Урсулица иска да ви оскубе и окраде!

    18:45 20.11.2025

  • 17 абе козяк

    20 11 Отговор

    До коментар #11 от "Путин":

    Тва с печанането на пари, е кравардки патент, не дават други да го правят. ЕССР напечата евровци преди началото на пЛандемията и изядоха вече хурката. Руснаците няма да направят такава грешка.

    Коментиран от #21

    18:46 20.11.2025

  • 18 Може

    6 15 Отговор
    двете дела(за отвлечените украинчета)да се обединят!

    18:46 20.11.2025

  • 19 Дреме им

    7 9 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    На САЩ за Русия.....те си пласират оръжията и трупат милиарди....

    Коментиран от #31

    18:46 20.11.2025

  • 20 Аааа

    7 16 Отговор
    Изземването на активите може да отложи за няколко години войната Европа-Русия, Няколко години няма да посмеят да ударят Белгия , за да не си загубят активите, докато се точат съдебните дела ,Ха ха, голям смях :)

    18:46 20.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Никой

    14 5 Отговор
    Да не замирисва на война.

    18:47 20.11.2025

  • 23 си дзън

    8 11 Отговор
    Нали агент Краснов подписа капитулацията, какво повече.

    18:47 20.11.2025

  • 24 ДрайвингПлежър

    19 9 Отговор

    До коментар #15 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    Обявен не означава осъден!
    То и аз те обявявам за ментално дефицитен... ама за съжаление от това не произлиза че ще вечеряш в карлуково, щото трябва състав да те освидетелства... ще се научите, че има закони! И че еврофашизма е недопустим и няма да ви мине номера да го наложите!

    Коментиран от #29

    18:47 20.11.2025

  • 25 На кой ли ша да оплаче

    10 18 Отговор
    Путинягата кога му секвестират запорираните милиарди....

    18:47 20.11.2025

  • 26 За какво

    9 14 Отговор
    са му на Путин тези пари,като в Сибир има всичко?

    Коментиран от #40

    18:48 20.11.2025

  • 27 Атина Палада

    9 6 Отговор

    До коментар #12 от "Я пъ тоа":

    Ти си тежък случай и няма как да разбереш :))))

    Коментиран от #32

    18:48 20.11.2025

  • 28 Разия

    8 12 Отговор
    Ще реват като вдовица за х.й, ама е късно либе за китка

    18:48 20.11.2025

  • 29 Стига бе

    9 15 Отговор

    До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":

    С военопрестъпници не да преговаря....те са трепат или санкционират....щом Е ОБЯВЕН значи има заповед за АРЕСТ...Затова Путин не смее да припари в ЕС....и ТАМ ша му конфискуват всичките милиарди.

    Коментиран от #38

    18:50 20.11.2025

  • 30 Смехурко

    9 19 Отговор
    Жалки човечета от отминала епоха.
    Естествено, че московските активи трябва да бъдат конфискувани и дадени на Украйна като обезщетение за причинените вреди от кремълската хунта!
    Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму! Включително Московията!

    18:50 20.11.2025

  • 31 Атина Палада

    14 9 Отговор

    До коментар #19 от "Дреме им":

    Дреме им за репарациите ..Сега ще ги плащат само ЕС ..Ама вас от къде са ви хванали такива е.дно.клетъчни?

    Коментиран от #34

    18:50 20.11.2025

  • 32 Мен не ме мисли

    8 12 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Важно е да гушнат на путинягата милиардите....и Лаго направят.

    Коментиран от #46, #62

    18:52 20.11.2025

  • 33 Сатана Z

    16 10 Отговор
    Русия отдавна е отписала тия активи,които бяха оставени неслучайно на запад.Пари,които ме са малко ,но не са и много в сравнение със залога който е поставен след началото на СВО срещу Укрия ,САЩ и 50+ васала.Войната няма да свърши с капитулацията на Украйна ,а ще продължи до унищожаване на първопричините за нея.
    Зарът е хвърлен,а ние живеем в интересни времена без да се съобразяваме с Китайското пожелание за атях.

    Коментиран от #36

    18:53 20.11.2025

  • 34 И как ЕС

    8 11 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Ша плати тия репарации че нещо не са разбра....

    18:53 20.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Я пъ тоа

    8 15 Отговор

    До коментар #33 от "Сатана Z":

    Как Путин ша демилитаризира Украйна. Тя е. фрашкана с оръжия и яко трепе путинистите...За денацификация не ми се мисли....

    Коментиран от #42

    18:54 20.11.2025

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    15 7 Отговор

    До коментар #12 от "Я пъ тоа":

    😀😀😀
    Пак не разбрал❗
    Когато НА.глосаксите ОТКРАДНАТ парите на Русия-
    ЦЕЛИЯТ СВЯТ ЩЕ ВИДИ КОЛКО СТРУВАТ БАНКОВИТЕ ГАРАНЦИИ НА БАНКСТЕРИТЕ ❗
    Те си дават сметка, че утре...
    Всеки ще се усети, че утре може да ОТКРАДНАТ неговите пари❗
    Светът вече се отдръпва от $❗
    В международен аспект доларовите активи вече падат от 70% на 55%❗

    Коментиран от #50, #52

    18:54 20.11.2025

  • 38 Атина Палада

    16 7 Отговор

    До коментар #29 от "Стига бе":

    Ама те САЩ арестуваха прокурора в Хага за о.едофилство бре :))) Добре ,че не избомбиха и Хага ,че преди години бяха се засилили заради един американски морски пехотинец, където л.евите китки у Хага щели да го арестуват.:)

    Коментиран от #44

    18:55 20.11.2025

  • 39 Ами да

    2 1 Отговор
    Те престъпниците се бъдат по адвокатските среди и по съдийските. Цели фамилии научили се не на правото, сми на абсолютното безправие! Мародери защитаващи олигарси и престъпници във вреда на държавите и народите, за лична облага. Намерете ми един достоен и честен адвокат с морална ценностна система, който никога не е защитавал и измъквал престъпници и убийци през задната врата.

    Коментиран от #41

    18:56 20.11.2025

  • 40 Я пъ тоа

    7 8 Отговор

    До коментар #26 от "За какво":

    Оди копай у Сибир злато за Путин да изкараш....

    18:56 20.11.2025

  • 41 Ами да

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "Ами да":

    В България е пълно с такива индиви!

    18:56 20.11.2025

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 5 Отговор

    До коментар #36 от "Я пъ тоа":

    "Ако трепе...." 😀😀😀
    И ЩО УКР...ИТЕ ЯКО БЕГАТ НАЗАД🤔❗

    Коментиран от #48

    18:57 20.11.2025

  • 43 56346632899243

    6 13 Отговор
    в кой съд ще подадете иска нагли руски ватници ?

    18:57 20.11.2025

  • 44 Я пъ тоа

    6 15 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    САЩ може да арестуват когото си искат....но ЗАПОВЕДТА за арест на Путин остава....вервай ми.

    18:57 20.11.2025

  • 45 Напомня

    3 2 Отговор
    Дарт Вейдър....

    18:58 20.11.2025

  • 46 Атина Палада

    11 5 Отговор

    До коментар #32 от "Мен не ме мисли":

    И аз искам да ги гушнат та срива на финансовата система да събори всичко един път завинаги .Както се казва -По добре ужасен край,отколкото ужас без край.
    Ама не искат ,само приказки...

    18:58 20.11.2025

  • 47 Ех, жалка Русия

    4 12 Отговор
    ЕС отговаря на грабежа с кражба. Пада до някъде на нивото на животинска Русия и не се гордея. По достойно е да вкараме по адекватно въоръжение в Украйна за да сринат вероломния Вова, но и европейците си имаме грехове

    Коментиран от #55

    18:59 20.11.2025

  • 48 Я пъ тоа

    4 11 Отговор

    До коментар #42 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Земя се връща, умрел РУСНАК нема да възкръсне....вервай ми....а за ЧЕТИРИ години путинягата стигна от Донецк до....Покровск.

    18:59 20.11.2025

  • 49 Тити

    5 15 Отговор
    Ще пият една студена вода Рашистите с активите.

    19:01 20.11.2025

  • 50 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И САЩ

    5 15 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Целият свят ша види, че Военнопрестъпници не се жалят а се трепат и наказват най жестоко.....и така требе.

    19:02 20.11.2025

  • 51 Сесесере

    6 12 Отговор
    Блатните ще плащат репарации още 300 години на Украйна !

    19:02 20.11.2025

  • 52 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    6 11 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Ша ги гушнат от ВОЕННОПРЕСТЪПНИК и от Русия.....държава под санкции заради ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

    19:03 20.11.2025

  • 53 Видьо Видев

    7 12 Отговор

    До коментар #1 от "Само че":

    Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!

    Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!

    19:06 20.11.2025

  • 54 Рамбо с двата ножа

    6 10 Отговор
    Трепат руснаци във Виетнам, Афганистан. Сега трепя путинисти в Украйна....щели да мъ пращат във Венецуела....така да говори.

    19:06 20.11.2025

  • 55 Атина Палада

    11 6 Отговор

    До коментар #47 от "Ех, жалка Русия":

    Европа (Западният свят) от стотици години живее само от кражби..Обаче ,дойде краят! Светът им каза баста.

    Коментиран от #57

    19:07 20.11.2025

  • 56 Путин

    6 13 Отговор
    Може да гледа като на заколение как ша му гепат милиардите. Друго не му остава.

    19:08 20.11.2025

  • 57 ЕС не го мисли....

    4 13 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    Тук се живее тихо и мирно...
    .какво да кажем за Путинистан, където натовски ракети не дават мира на мужиците.

    19:10 20.11.2025

  • 58 ЕС е оказал помощ на Русия

    10 5 Отговор
    срещу Украйна. Министърът на външните работи на Швеция Мария Малмер Стенергаард е заявила, че от началото на пълномащабната инвазия Европейският съюз е подкрепил Украйна с 187 милиарда. евро. В същото време, по същото време, Европа е внесла Руски петрол и газ на стойност 201 милиарда евро. Заедно с други стоки и услуги получени в ЕС от Русия, общият обем на "инвестициите" в Руската икономика от страна на ЕС е 311 милиарда евро. Това означава, че сме помогнали на Руската икономика с 124 милиарда евро в повече от колкото е дадената помощ на Украйна.

    Коментиран от #59

    19:17 20.11.2025

  • 59 Европа е оказала помощ на Русия

    11 3 Отговор

    До коментар #58 от "ЕС е оказал помощ на Русия":

    повече от колкото на Украйна. Еми браво на ЕС само така!

    19:20 20.11.2025

  • 60 ВЕЛИНСЙИ

    3 8 Отговор
    ИНТЕРЕСНО В КОЙ СЪД....МЕШЕРЕТО ЛИ..
    АПРОПО....НА ТЕЗИ (.......)ДАЖЕ
    И НА СПОРТИСТИТЕ АКО ИМА ТАКИВА
    ИМ Е ЗАБРАНЕНО ДА СЕ
    СЪСТЕЗАВАТ ПОД СЪВЕТСКИ ФЛАГ
    И ЗА ХИМН ИЗПОЛЗВАТ САУНД ТРАКА КЪМ
    МУЛТИКАТА....КРОКИ ГЕНА И ЧЕБУРАШКА...

    19:42 20.11.2025

  • 61 гост

    3 3 Отговор
    В резолюцията се добавя: "Всяка атака срещу руски активи трябва да бъде посрещната с подходящ правен отговор, като се започне с искове за обезщетение — с искане за изземване на активи като обезпечителна мярка — срещу Euroclear и Белгия, където се съхранява по-голямата част от незаконно замразените държавни средства, във всяка юрисдикция"....не изключваме и освобождение....

    19:54 20.11.2025

  • 62 Айдиът

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Мен не ме мисли":

    Засега ЕССР успешно ше гушне само 70 милиарда от България. Може би ще им стигнат за два три месеца. Малко айдиътско се получава да ти вземат парите и после да ти обясняват как те финансират с тях, ако изпълняваш каквото са ти вменили.

    20:05 20.11.2025

  • 63 ?????

    5 2 Отговор
    Франция, Италия, Германия са на пангара.
    Има много кво да им вземат в Русия.
    Горе долу е танто за кукуригу.
    Друг въпрос е кой допусна толкова живи руски пари да ги блокират.
    Има много работа за СМЕРШ.

    Коментиран от #67

    20:07 20.11.2025

  • 64 така, така

    3 0 Отговор
    Горките евролидери - голи и бедни, тръгнали с чужда пита, помен да правят.
    Няма съмнение относно юридическата квалификация на предоставянето на руските активи за 0срайна. Барт Де Вевер може да е сигурен, че ще им се наложи да връщат парите. Руснаците няма да ги оставят, а може даже да ги включат в следващото мирно споразумение, което вече може да включва определени претенции към европейците, все пак са били от страната на булката.
    Да видим дали руснаците въобще ще се съгласят на новото американско предложение, че това, което изтече в медиите не ми се струва много приемливо за руснаците (или поне аз не бих го приел). Не ми изглежда като трайно решение на конфликта. Та ако след време се отиде на ново предложение, то да се стягат и европейците.

    21:03 20.11.2025

  • 65 Ко каза,ко?

    4 0 Отговор
    Киев да получи репарации?...Русия да не започна СВО, за да плаща? Репарации ще плаща ЕС

    21:05 20.11.2025

  • 66 Асамблея " Знаме на мира"

    4 0 Отговор
    Белгия иска да се вее руско знаме в Брюксел

    21:07 20.11.2025

  • 67 говори се

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "?????":

    че активите на запада в Русия са някъде над 200-250 милиарда долара.
    ЕС бърза да занули икономиката си - прие санкции от които страда много повече, отколкото руснаците. Сега кражбата на века ще реализират, ама накрая хем ще им се наложи да връщат парите, хем ще загубят активите си.
    Евентуалната национализация с указ на президента на Русия ще мине като законен акт пред всеки съд или арбитраж, виж далаврката на ЕС и сега си е определена като кражба.
    Жалкото е, че и ние ще плащаме, Чудя се унгарците дали ще се отърват.

    21:10 20.11.2025

  • 68 Русия обяи,има намерение

    1 0 Отговор
    да пусне облигации
    , които ще се заплащат в китайски юани, което ще подрини долара като световна валута. Юана е резервната световна валута. Предполагам, че Щатите ще спрат това безумие да се изземат чужди активи. Евросъюзът увисва.Това означава ,че е фалирал.

    Коментиран от #70

    00:07 21.11.2025

  • 69 Русия

    1 0 Отговор
    Да заведе дело при
    арменски@поп.сом

    01:31 21.11.2025

  • 70 Та казваш

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Русия обяи,има намерение":

    БРИКС пак ще бутат долара. Желая им успех от сърце.

    01:37 21.11.2025

