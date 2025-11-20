Москва отвръща на удара! Русия се готви за тежка съдебна битка при изземване на активите ѝ от ЕС

Руският парламент заяви, че всяко изземване на руски активи от Европейския съюз трябва да бъде посрещнато със съдебни действия срещу Белгия и фондовата борса Euroclear, съобщава "Ройтерс".

Освен това Москва може да поеме активите на инвеститори от "неприятелски държави".

Думата - долната камара на парламента, прие резолюция, в която се съдържа най-изричното предупреждение досега за това как Русия ще отмъсти за плана на ЕС да използва замразените ѝ активи за финансиране на заем в размер на 140 милиарда евро за Украйна.

Законодателите заявиха, че предложението "е на практика незаконно изземване на собственост и следователно, ако бъде приложено, може да се счита за откровена кражба".

В резолюцията се добавя: "Всяка атака срещу руски активи трябва да бъде посрещната с подходящ правен отговор, като се започне с искове за обезщетение — с искане за изземване на активи като обезпечителна мярка — срещу Euroclear и Белгия, където се съхранява по-голямата част от незаконно замразените държавни средства, във всяка юрисдикция".

"Активи на нерезиденти от неприятелски настроени държави също могат да бъдат използвани като източник на обезщетение".

След като Русия започна война в Украйна през 2022 г., Западът замрази около 300 милиарда долара от нейните активи, предимно в Европа. От тях 185 милиарда евро се държат в Euroclear - депозитар на ценни книжа, базиран в Белгия.

Планът на ЕС ще бъде структуриран така, че да се избегне пълната конфискация на активите - нещо, което европейските власти признават, че би могло да подкопае доверието на инвеститорите. Той ще включва отпускане на заем за Украйна, като се използват парични остатъци, натрупани от замразените ценни книжа при настъпването на падеж.

Схемата предвижда Киев да изплати заема едва след като получи военни репарации от Русия в мирно споразумение - нещо, което Москва изключи.

Украйна настоятелно призова ЕС да одобри плана бързо със заявката, че ще използва значителна част от средствата за закупуване на европейски оръжия.

Планът обаче беше забавен поради опасения от страна на Белгия, която настоява за силни гаранции, че схемата е законна и че други страни от ЕС ще споделят свързаните с нея рискове.

На среща на върха миналия месец белгийският премиер Барт Де Вевер призова всички членки на ЕС да споделят разходите при евентуални съдебни действия, предприети от Русия, и да допринесат финансово, ако някога се наложи парите да бъдат върнати. Той посочи и че замразените руски активи, държани от други държави, също трябва да бъдат част от схемата.

Кремъл многократно е предупреждавал, че опитът за отнемане на активите на Русия ще подкопае доверието в централната банкова система, в еврото като валута и във възприятието за сигурност на собствеността и правата на собственост в Европа.

От началото на войната Русия е конфискувала активи на стойност десетки милиарди долари, държани от чужденци там, включително руския бизнес на западни компании като френската хранителна компания Danone и датската пивоварна Carlsberg.

Освен това Москва е пренасочила неразкрит обем от средства, собственост на чужденци в Русия, към т.нар. сметки тип C, достъпът до които е блокиран, освен ако Москва не предостави освобождаване от отговорност.