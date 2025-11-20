Москва отвръща на удара! Русия се готви за тежка съдебна битка при изземване на активите ѝ от ЕС

Руският парламент заяви, че всяко изземване на руски активи от Европейския съюз трябва да бъде посрещнато със съдебни действия срещу Белгия и фондовата борса Euroclear, съобщава "Ройтерс".
Освен това Москва може да поеме активите на инвеститори от "неприятелски държави".
Думата - долната камара на парламента, прие резолюция, в която се съдържа най-изричното предупреждение досега за това как Русия ще отмъсти за плана на ЕС да използва замразените ѝ активи за финансиране на заем в размер на 140 милиарда евро за Украйна.
Законодателите заявиха, че предложението "е на практика незаконно изземване на собственост и следователно, ако бъде приложено, може да се счита за откровена кражба".
В резолюцията се добавя: "Всяка атака срещу руски активи трябва да бъде посрещната с подходящ правен отговор, като се започне с искове за обезщетение — с искане за изземване на активи като обезпечителна мярка — срещу Euroclear и Белгия, където се съхранява по-голямата част от незаконно замразените държавни средства, във всяка юрисдикция".
"Активи на нерезиденти от неприятелски настроени държави също могат да бъдат използвани като източник на обезщетение".
След като Русия започна война в Украйна през 2022 г., Западът замрази около 300 милиарда долара от нейните активи, предимно в Европа. От тях 185 милиарда евро се държат в Euroclear - депозитар на ценни книжа, базиран в Белгия.
Планът на ЕС ще бъде структуриран така, че да се избегне пълната конфискация на активите - нещо, което европейските власти признават, че би могло да подкопае доверието на инвеститорите. Той ще включва отпускане на заем за Украйна, като се използват парични остатъци, натрупани от замразените ценни книжа при настъпването на падеж.
Схемата предвижда Киев да изплати заема едва след като получи военни репарации от Русия в мирно споразумение - нещо, което Москва изключи.
Украйна настоятелно призова ЕС да одобри плана бързо със заявката, че ще използва значителна част от средствата за закупуване на европейски оръжия.
Планът обаче беше забавен поради опасения от страна на Белгия, която настоява за силни гаранции, че схемата е законна и че други страни от ЕС ще споделят свързаните с нея рискове.
На среща на върха миналия месец белгийският премиер Барт Де Вевер призова всички членки на ЕС да споделят разходите при евентуални съдебни действия, предприети от Русия, и да допринесат финансово, ако някога се наложи парите да бъдат върнати. Той посочи и че замразените руски активи, държани от други държави, също трябва да бъдат част от схемата.
Кремъл многократно е предупреждавал, че опитът за отнемане на активите на Русия ще подкопае доверието в централната банкова система, в еврото като валута и във възприятието за сигурност на собствеността и правата на собственост в Европа.
От началото на войната Русия е конфискувала активи на стойност десетки милиарди долари, държани от чужденци там, включително руския бизнес на западни компании като френската хранителна компания Danone и датската пивоварна Carlsberg.
Освен това Москва е пренасочила неразкрит обем от средства, собственост на чужденци в Русия, към т.нар. сметки тип C, достъпът до които е блокиран, освен ако Москва не предостави освобождаване от отговорност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само че
Коментиран от #7, #8, #53
18:38 20.11.2025
2 Темида
18:38 20.11.2025
3 БГ ПУЯК
18:39 20.11.2025
4 1488
18:39 20.11.2025
5 Kaлпазанин
18:40 20.11.2025
6 Атина Палада
Коментиран от #12
18:40 20.11.2025
7 Репарациите
До коментар #1 от "Само че":ще са за запада, виновни за тази война. А както знаем, главният виновник САЩ и помагача Великобритания ще се измъкнат и ще накиснат Европа.
Коментиран от #13
18:40 20.11.2025
8 т-п трол соpocоиден
До коментар #1 от "Само че":Репарациите ще ги плащат победения агресор Украйна и тяхните спонсори от ЕССР. Бай Дончо отърва САЩ от опасността, така че най-много Канада и Австралия да поемат малка част от зодълженията.
18:41 20.11.2025
9 Дориана
18:42 20.11.2025
10 Ква съдебна битка бре
18:42 20.11.2025
11 Путин
Коментиран от #17
18:42 20.11.2025
12 Я пъ тоа
До коментар #6 от "Атина Палада":Кой ша спре ЕС и САЩ да конфискуват активите на Путин, че нещо не са разбра.....
Коментиран от #27, #35, #37
18:43 20.11.2025
13 Атина Палада
До коментар #7 от "Репарациите":САЩ се измъкнаха .Вече са посредници за помиряване на двата воюващи лагера .
Обаче англетата едва ли ще се измъкнат..
Коментиран от #19
18:44 20.11.2025
14 Ахаха
18:45 20.11.2025
15 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
Коментиран от #24
18:45 20.11.2025
16 ДрайвингПлежър
Това ще ги спре от посегателство и на вашите пари драги евроолигота, щото вие още не разбирате, че Урсулица иска да ви оскубе и окраде!
18:45 20.11.2025
17 абе козяк
До коментар #11 от "Путин":Тва с печанането на пари, е кравардки патент, не дават други да го правят. ЕССР напечата евровци преди началото на пЛандемията и изядоха вече хурката. Руснаците няма да направят такава грешка.
Коментиран от #21
18:46 20.11.2025
18 Може
18:46 20.11.2025
19 Дреме им
До коментар #13 от "Атина Палада":На САЩ за Русия.....те си пласират оръжията и трупат милиарди....
Коментиран от #31
18:46 20.11.2025
20 Аааа
18:46 20.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Никой
18:47 20.11.2025
23 си дзън
18:47 20.11.2025
24 ДрайвингПлежър
До коментар #15 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":Обявен не означава осъден!
То и аз те обявявам за ментално дефицитен... ама за съжаление от това не произлиза че ще вечеряш в карлуково, щото трябва състав да те освидетелства... ще се научите, че има закони! И че еврофашизма е недопустим и няма да ви мине номера да го наложите!
Коментиран от #29
18:47 20.11.2025
25 На кой ли ша да оплаче
18:47 20.11.2025
26 За какво
Коментиран от #40
18:48 20.11.2025
27 Атина Палада
До коментар #12 от "Я пъ тоа":Ти си тежък случай и няма как да разбереш :))))
Коментиран от #32
18:48 20.11.2025
28 Разия
18:48 20.11.2025
29 Стига бе
До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":С военопрестъпници не да преговаря....те са трепат или санкционират....щом Е ОБЯВЕН значи има заповед за АРЕСТ...Затова Путин не смее да припари в ЕС....и ТАМ ша му конфискуват всичките милиарди.
Коментиран от #38
18:50 20.11.2025
30 Смехурко
Естествено, че московските активи трябва да бъдат конфискувани и дадени на Украйна като обезщетение за причинените вреди от кремълската хунта!
Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму! Включително Московията!
18:50 20.11.2025
31 Атина Палада
До коментар #19 от "Дреме им":Дреме им за репарациите ..Сега ще ги плащат само ЕС ..Ама вас от къде са ви хванали такива е.дно.клетъчни?
Коментиран от #34
18:50 20.11.2025
32 Мен не ме мисли
До коментар #27 от "Атина Палада":Важно е да гушнат на путинягата милиардите....и Лаго направят.
Коментиран от #46, #62
18:52 20.11.2025
33 Сатана Z
Зарът е хвърлен,а ние живеем в интересни времена без да се съобразяваме с Китайското пожелание за атях.
Коментиран от #36
18:53 20.11.2025
34 И как ЕС
До коментар #31 от "Атина Палада":Ша плати тия репарации че нещо не са разбра....
18:53 20.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Я пъ тоа
До коментар #33 от "Сатана Z":Как Путин ша демилитаризира Украйна. Тя е. фрашкана с оръжия и яко трепе путинистите...За денацификация не ми се мисли....
Коментиран от #42
18:54 20.11.2025
37 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #12 от "Я пъ тоа":😀😀😀
Пак не разбрал❗
Когато НА.глосаксите ОТКРАДНАТ парите на Русия-
ЦЕЛИЯТ СВЯТ ЩЕ ВИДИ КОЛКО СТРУВАТ БАНКОВИТЕ ГАРАНЦИИ НА БАНКСТЕРИТЕ ❗
Те си дават сметка, че утре...
Всеки ще се усети, че утре може да ОТКРАДНАТ неговите пари❗
Светът вече се отдръпва от $❗
В международен аспект доларовите активи вече падат от 70% на 55%❗
Коментиран от #50, #52
18:54 20.11.2025
38 Атина Палада
До коментар #29 от "Стига бе":Ама те САЩ арестуваха прокурора в Хага за о.едофилство бре :))) Добре ,че не избомбиха и Хага ,че преди години бяха се засилили заради един американски морски пехотинец, където л.евите китки у Хага щели да го арестуват.:)
Коментиран от #44
18:55 20.11.2025
39 Ами да
Коментиран от #41
18:56 20.11.2025
40 Я пъ тоа
До коментар #26 от "За какво":Оди копай у Сибир злато за Путин да изкараш....
18:56 20.11.2025
41 Ами да
До коментар #39 от "Ами да":В България е пълно с такива индиви!
18:56 20.11.2025
42 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #36 от "Я пъ тоа":"Ако трепе...." 😀😀😀
И ЩО УКР...ИТЕ ЯКО БЕГАТ НАЗАД🤔❗
Коментиран от #48
18:57 20.11.2025
43 56346632899243
18:57 20.11.2025
44 Я пъ тоа
До коментар #38 от "Атина Палада":САЩ може да арестуват когото си искат....но ЗАПОВЕДТА за арест на Путин остава....вервай ми.
18:57 20.11.2025
45 Напомня
18:58 20.11.2025
46 Атина Палада
До коментар #32 от "Мен не ме мисли":И аз искам да ги гушнат та срива на финансовата система да събори всичко един път завинаги .Както се казва -По добре ужасен край,отколкото ужас без край.
Ама не искат ,само приказки...
18:58 20.11.2025
47 Ех, жалка Русия
Коментиран от #55
18:59 20.11.2025
48 Я пъ тоа
До коментар #42 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Земя се връща, умрел РУСНАК нема да възкръсне....вервай ми....а за ЧЕТИРИ години путинягата стигна от Донецк до....Покровск.
18:59 20.11.2025
49 Тити
19:01 20.11.2025
50 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И САЩ
До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Целият свят ша види, че Военнопрестъпници не се жалят а се трепат и наказват най жестоко.....и така требе.
19:02 20.11.2025
51 Сесесере
19:02 20.11.2025
52 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Ша ги гушнат от ВОЕННОПРЕСТЪПНИК и от Русия.....държава под санкции заради ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.
19:03 20.11.2025
53 Видьо Видев
До коментар #1 от "Само че":Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!
Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?
чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
се наказва с лишаване от свобода
от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!
19:06 20.11.2025
54 Рамбо с двата ножа
19:06 20.11.2025
55 Атина Палада
До коментар #47 от "Ех, жалка Русия":Европа (Западният свят) от стотици години живее само от кражби..Обаче ,дойде краят! Светът им каза баста.
Коментиран от #57
19:07 20.11.2025
56 Путин
19:08 20.11.2025
57 ЕС не го мисли....
До коментар #55 от "Атина Палада":Тук се живее тихо и мирно...
.какво да кажем за Путинистан, където натовски ракети не дават мира на мужиците.
19:10 20.11.2025
58 ЕС е оказал помощ на Русия
Коментиран от #59
19:17 20.11.2025
59 Европа е оказала помощ на Русия
До коментар #58 от "ЕС е оказал помощ на Русия":повече от колкото на Украйна. Еми браво на ЕС само така!
19:20 20.11.2025
60 ВЕЛИНСЙИ
АПРОПО....НА ТЕЗИ (.......)ДАЖЕ
И НА СПОРТИСТИТЕ АКО ИМА ТАКИВА
ИМ Е ЗАБРАНЕНО ДА СЕ
СЪСТЕЗАВАТ ПОД СЪВЕТСКИ ФЛАГ
И ЗА ХИМН ИЗПОЛЗВАТ САУНД ТРАКА КЪМ
МУЛТИКАТА....КРОКИ ГЕНА И ЧЕБУРАШКА...
19:42 20.11.2025
61 гост
19:54 20.11.2025
62 Айдиът
До коментар #32 от "Мен не ме мисли":Засега ЕССР успешно ше гушне само 70 милиарда от България. Може би ще им стигнат за два три месеца. Малко айдиътско се получава да ти вземат парите и после да ти обясняват как те финансират с тях, ако изпълняваш каквото са ти вменили.
20:05 20.11.2025
63 ?????
Има много кво да им вземат в Русия.
Горе долу е танто за кукуригу.
Друг въпрос е кой допусна толкова живи руски пари да ги блокират.
Има много работа за СМЕРШ.
Коментиран от #67
20:07 20.11.2025
64 така, така
Няма съмнение относно юридическата квалификация на предоставянето на руските активи за 0срайна. Барт Де Вевер може да е сигурен, че ще им се наложи да връщат парите. Руснаците няма да ги оставят, а може даже да ги включат в следващото мирно споразумение, което вече може да включва определени претенции към европейците, все пак са били от страната на булката.
Да видим дали руснаците въобще ще се съгласят на новото американско предложение, че това, което изтече в медиите не ми се струва много приемливо за руснаците (или поне аз не бих го приел). Не ми изглежда като трайно решение на конфликта. Та ако след време се отиде на ново предложение, то да се стягат и европейците.
21:03 20.11.2025
65 Ко каза,ко?
21:05 20.11.2025
66 Асамблея " Знаме на мира"
21:07 20.11.2025
67 говори се
До коментар #63 от "?????":че активите на запада в Русия са някъде над 200-250 милиарда долара.
ЕС бърза да занули икономиката си - прие санкции от които страда много повече, отколкото руснаците. Сега кражбата на века ще реализират, ама накрая хем ще им се наложи да връщат парите, хем ще загубят активите си.
Евентуалната национализация с указ на президента на Русия ще мине като законен акт пред всеки съд или арбитраж, виж далаврката на ЕС и сега си е определена като кражба.
Жалкото е, че и ние ще плащаме, Чудя се унгарците дали ще се отърват.
21:10 20.11.2025
68 Русия обяи,има намерение
, които ще се заплащат в китайски юани, което ще подрини долара като световна валута. Юана е резервната световна валута. Предполагам, че Щатите ще спрат това безумие да се изземат чужди активи. Евросъюзът увисва.Това означава ,че е фалирал.
Коментиран от #70
00:07 21.11.2025
69 Русия
арменски@поп.сом
01:31 21.11.2025
70 Та казваш
До коментар #68 от "Русия обяи,има намерение":БРИКС пак ще бутат долара. Желая им успех от сърце.
01:37 21.11.2025