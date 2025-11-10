Новини
Въздушна тревога над Украйна! Русия вдигна МиГ-31
  Тема: Украйна

10 Ноември, 2025 07:45

Молим всички жители на столицата незабавно да се насочат към най-близките укрития и да останат там до края на тревогата, се казва в съобщението на Киевската градска администрация

Въздушна тревога над Украйна! Русия вдигна МиГ-31 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

В Украйна обявиха мащабна тревога, обяви Би Би Си.

"В столицата е обявена въздушна тревога заради излитането на руски МиГ-31К, носител на аеробалистична ракета "Кинжал".

"Молим всички жители на столицата незабавно да се насочат към най-близките укрития и да останат там до края на тревогата", се казва в съобщението на Киевската градска администрация.

Въздушните сили на Украйна също потвърдиха излитането на МиГ-31К и предупредиха, че в момента има ракетна заплаха за цяла Украйна.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мьрсулана + разбойко = ❤️

    22 104 Отговор
    когато изплува крайцер масква
    тогаз русия ще победи украйна

    Коментиран от #5, #18, #23

    07:46 10.11.2025

  • 2 1488

    73 3 Отговор
    удивително тьпи заглавия
    🦃🐔🐦🐤

    07:46 10.11.2025

  • 3 Дупничанин

    67 4 Отговор
    Сметай бгалерт кат го пусне това у Софето ква лудница че стане...🤣🤣🤣

    07:47 10.11.2025

  • 4 Гориил

    93 6 Отговор
    Обикновено в атаките участват от осем до дванадесет МиГ-31. Защо европейската русофобска пропаганда съобщава за това в единствено число?

    Коментиран от #22, #42

    07:48 10.11.2025

  • 5 ПАЖИВЬОМ

    56 9 Отговор

    До коментар #1 от "мьрсулана + разбойко = ❤️":

    УВИДЕМ ----И МАРША НА ПОКРОВСКИТЕ ВОИНИ НА КРАСНОИ ПЛОЩАД С ДЪЛГОСРОЧНА ПОЧИВКА В ЗДРАВОСЛОВНИЯТ СИБИР

    07:50 10.11.2025

  • 6 Затопли им

    69 10 Отговор
    Между краката на фашагите!
    Бягайте момчета. Спасявайте се от зелената чума.

    Коментиран от #19

    07:50 10.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фен

    63 8 Отговор
    За върна урките в каменната ера. Метрото вече за друго, освен за укритие, не става. Поне е по-топло, отколкото навън.

    07:51 10.11.2025

  • 9 Пич

    53 7 Отговор
    Това ме озадачава !!! Останаха ли живи украинци , за да се тревожат...?!

    07:52 10.11.2025

  • 10 Хи хи

    48 8 Отговор
    Абе мноо страхливи тез урки бе, от некво самальотче са накакват !!

    07:53 10.11.2025

  • 11 459

    62 7 Отговор
    един миг и цяла украйна се нсра от страх. ами ако бяха два?

    07:53 10.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Крепостник

    11 55 Отговор
    Да умрем за Путин това е дълг на всеки руснак

    Коментиран от #20, #25

    07:54 10.11.2025

  • 14 центавос

    57 4 Отговор
    ама нали едни ефки щяха да приземят руснаците завинаги,а сега един миг и осрайна по мазетата,сигур е неква секретна натюеска тактика

    07:55 10.11.2025

  • 15 Механик

    60 6 Отговор
    На мен ми казаха, че МиГ-31, МиГ-35 и Кинжал са руски мултики и не съществуват.
    Не знам какво се панират тия укри?! Страх ги е от неща дето са само на филмче ли?

    Коментиран от #21, #52

    07:55 10.11.2025

  • 16 Нинджа

    28 5 Отговор
    Май няма какво да публикувате.

    Коментиран от #26, #30, #43

    07:55 10.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Оракула от Делфи

    8 49 Отговор

    До коментар #6 от "Затопли им":

    И къде да отидат , в Чумавата диктатура, Русия ли???
    Хората са в държавата си , там където са се родили и живеят ,
    защо "да бягат" ???
    Други трябва да бягат... от там и оставят хората на мира !

    Коментиран от #27, #28, #33, #36, #40

    07:57 10.11.2025

  • 20 ПО ДОБРЕ ЗА

    9 10 Отговор

    До коментар #13 от "Крепостник":

    НАР КОМАН

    07:57 10.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 факуса

    33 3 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    сигурно намеква,че един е достатъчен

    07:58 10.11.2025

  • 23 Да е победила - ти кажи

    39 4 Отговор

    До коментар #1 от "мьрсулана + разбойко = ❤️":

    Но, че ще занули Покрайнините като държава, е повече от сигурно- ако миротворците продължат да навиват Зеленски да отказва и не се съгласява на мир.

    /Борис Джонсън/

    07:58 10.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Парадокс

    7 47 Отговор

    До коментар #13 от "Крепостник":

    Преди 4 години руснаците бяха окупирали 20% .Днес са окупирали 19%.И минус 1 милион руски войника.

    Коментиран от #47, #61

    08:00 10.11.2025

  • 26 Механик

    50 5 Отговор

    До коментар #16 от "Нинджа":

    Сега са в дълбок размисъл. Престои им да обявят падането на Покровск. Ама то тука това нещо не става нито бързо, нито лесно. Още 2-3 седмици ще ни обясняват как Русия губи, понеже печели. После с половин уста ще ни обяснят за стратегическата безполезност на Покровск. Ще добавят, че в крайна сметка това е само едно нищо и никакво градче, дето в момента е в руини.
    И докато измислят "бъдещите новини", сега ни пускат по нещо безинтересно, колкото да ми поддържат като контингент.

    08:00 10.11.2025

  • 27 ОРАКУЛЕ

    20 4 Отговор

    До коментар #19 от "Оракула от Делфи":

    ОТ КРАИ ВРЕМЕ ДУПКАТА НА ОРАКУЛИТЕ Е НА ЗАВИСИМИ ИЗМАМНИЦИ

    Коментиран от #57

    08:01 10.11.2025

  • 28 Учуден

    4 38 Отговор

    До коментар #19 от "Оракула от Делфи":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Раша гледат като бити кучета, сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?!

    Коментиран от #37, #38, #39

    08:01 10.11.2025

  • 29 Крали Марко

    4 39 Отговор
    Ако можеха ,руските Нацисти , с Миг и ракети да победят Украйна,досега да го бяха направили...

    08:02 10.11.2025

  • 30 1234

    31 2 Отговор

    До коментар #16 от "Нинджа":

    има,в труд пишат за успехите на младата нация,уж древни бяха,сбирали от скрапа ракетни двигатели и фламингото правели,явно само скрап има в осрайна,уж съвместни заводи с длъжниците правиха ся и шведите се набутаха

    08:02 10.11.2025

  • 31 Украйна

    3 26 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Гробницата на РФ.

    Коментиран от #72

    08:03 10.11.2025

  • 32 НЕ СИ ОРИГИНАЛЕН

    18 0 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ВИНОТО ЗРЕЕ БАВНО- И ПОВЕЧЕ ИОДНИ КАПКИ В ДИЕТАТА--

    08:03 10.11.2025

  • 33 Джамбaза

    35 0 Отговор

    До коментар #19 от "Оракула от Делфи":

    Повечето украинци не са родени в Украина, а в СССР!

    08:04 10.11.2025

  • 34 Доктор Менгеме

    25 0 Отговор
    Рецепта за лечение на бандеровци: Кинжали по три пъти на ден по 50 кт. атом след ядене. Разходки на чист въздух в Сибир. Фитнес с кирки в урановата мина. Каша от фуражно жито и свински комбикорм.

    08:04 10.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 факуса

    11 0 Отговор

    До коментар #19 от "Оракула от Делфи":

    ами другите се връщат по земите си,ама явно и оракулите изкукват с времето,оди да драснат една рецепта,може си спомниш

    08:05 10.11.2025

  • 37 Ветеран от Протеста

    1 28 Отговор

    До коментар #28 от "Учуден":

    Не се учудвай толкова .Задачата им е Саботаж и Диверсия на България ,ЕС и НАТО ,на руските копейки в България. Договора с БОТАШ ти го показва нагледно ....

    08:06 10.11.2025

  • 38 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    14 2 Отговор

    До коментар #28 от "Учуден":

    Учуден си като извадиш вибратора от калният си изход и видиш истината!

    РФ е втора в света по трудова миграция.

    08:07 10.11.2025

  • 39 си пън

    2 12 Отговор

    До коментар #28 от "Учуден":

    как да се махнем кат получаваме по 4000лв,за борба с атлантическия фашизъм у нас

    08:09 10.11.2025

  • 40 От Делфинариума

    26 3 Отговор

    До коментар #19 от "Оракула от Делфи":

    Земите са на тези които са ги наследили от дедите си и воюват, за да си освободят.
    Няколко милиона наистина се пренесоха в РФ заради войната, но ще се върнат в областите си.
    Тия обаче от бандеровската част на украйна, дето избяхаха на запад за да не ги ловят по улиците- няма да се върнат

    Коментиран от #53

    08:10 10.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 джони инглиш

    22 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Защото ако кажат че са 12 НАТО ще напълнят гащите.

    Коментиран от #50

    08:13 10.11.2025

  • 43 Изчакай Джамбаза и Мария

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Нинджа":

    за истинските и важни, новини и факти

    Коментиран от #51

    08:14 10.11.2025

  • 44 Точен

    27 2 Отговор
    За украйна в пълна сила важи поговорката: "Да би мирно седяло, не би чудо видяла." Крещяха по Крешчатик "Москаляку на гиляку", затова и руската гилотина сега ги "милва" по техните глави...

    08:14 10.11.2025

  • 45 Откакто

    19 2 Отговор
    руснаците свалиха ефката на призрака на кииф, един миг хвърля в паника цяла бандерия.

    08:14 10.11.2025

  • 46 Иван

    12 1 Отговор
    Миг31 лети към Япония.

    08:15 10.11.2025

  • 47 Ииии

    16 5 Отговор

    До коментар #25 от "Парадокс":

    минус колко милиона украински войника? - все пак нали не са безсмъртни. На война загиват и от двете страни.

    08:15 10.11.2025

  • 48 В В.П.

    5 11 Отговор
    Рф няма кинжали..Това са картинки и анимация..

    08:16 10.11.2025

  • 49 мдаа

    25 1 Отговор
    Един руски самолет и цялото нато слага памперсите . Да не говорим за Рютето , дето се гушка с мъжа си!

    Коментиран от #54

    08:17 10.11.2025

  • 50 Иван

    9 2 Отговор

    До коментар #42 от "джони инглиш":

    Марк Пут.те е в неизвестност.

    08:17 10.11.2025

  • 51 Защо

    16 1 Отговор

    До коментар #43 от "Изчакай Джамбаза и Мария":

    Мария е с очила, като руски агент-провокатор? От какво се страхува? Ние сме в натю и имаме дори един боен самолет!

    08:18 10.11.2025

  • 52 Даааа

    1 19 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Изчакай да ги посрещнат от НАТО с F35 и ще има голям смях.....а между другото да не правят много часове във въздуха, че нещо "бензиностанцията" закъсва откъм гориво.... 🤣🤣🤣

    08:18 10.11.2025

  • 53 Да уточним

    3 17 Отговор

    До коментар #40 от "От Делфинариума":

    Монголоидните не воюват за земи, а за пари.Парите не ги виждат но украинците ги връщат в черни чували.
    .

    Коментиран от #55

    08:18 10.11.2025

  • 54 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "мдаа":

    Аааа,не. Не. Той има много мъже. Палав е.

    Коментиран от #59

    08:19 10.11.2025

  • 55 А па

    8 1 Отговор

    До коментар #53 от "Да уточним":

    Тъпоидите драскате дебилщини защото нямате мозък!

    08:21 10.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Оракула от Делфи

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "ОРАКУЛЕ":

    --Не знаех , че "Оракулите" живеят в "дупки на измамници"...като "къртици"!!!
    Искаш да пишеш , и коментираш, но вземи и си направи труда да почетеш
    книги и на други езици, освен тези на руски език !
    В момента гледаш света с "половин око" , а имаш две , а това вече
    е истински проблем за грамотен човек!

    Коментиран от #80

    08:22 10.11.2025

  • 58 жик так

    17 1 Отговор
    Руснаците като вдигнат един самолет , укрите пълнят пампера .

    08:24 10.11.2025

  • 59 Арестували го в парка

    12 0 Отговор

    До коментар #54 от "Иван":

    Правел френска либоф с един афроевропеец. Палавник! В полицията изяснили, че е командир на натю и го освободили.

    08:25 10.11.2025

  • 60 онзи

    21 0 Отговор
    Така ще е след Курск и паяжината ! Зеля да вдига байрачето и да се приключва , че аман вече от укри и тям подобните !

    08:27 10.11.2025

  • 61 Обективен журналист

    14 3 Отговор

    До коментар #25 от "Парадокс":

    Много с добри нали? Учим се от ISW!
    Преди 2 години писахме 20% а сега пишем 19% защото така искаме. Не включваме вече Крим които е преди СВО.

    А преди 4 години РФ още не се бе намесила, дори частичната мобилизация не бе извършена. Местните хора сами си освободиха териториите тогава.

    Коментиран от #62

    08:27 10.11.2025

  • 62 Йосиф Кобзон

    1 5 Отговор

    До коментар #61 от "Обективен журналист":

    Знам.

    08:29 10.11.2025

  • 63 Я пък тоя

    2 10 Отговор
    "Един миг невнимание, цял живот мъртъв"

    Комунистически лозунг.

    Коментиран от #64

    08:29 10.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 сеянинь..

    17 2 Отговор
    Тоо мигоян от 31 е много готин самальот,излита от грунтовой дорожке и не седи в амбарите а навънка на студ и пек,пали от раз и найважното-носи по две кинжалета нагоре на 20км и никой пейтриът не моо да го фане-те тва требваше да купиме а не ония ефки с один двг и дека са паркирани на климатизация,оти електрониката иначе им отоди на кино

    08:32 10.11.2025

  • 66 Докато руснаците вдигнат Миг 31,

    3 11 Отговор
    украинците вече удариха Туапсе и гори поредният танкер.

    Коментиран от #69, #79

    08:37 10.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Колхозник с нова китайска Волга:

    2 3 Отговор
    Ся не разумел- сегодня ще превземаме ли пак Покровск?

    Коментиран от #76

    08:45 10.11.2025

  • 69 Гук

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Докато руснаците вдигнат Миг 31,":

    Радвам се.

    08:46 10.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Симо

    10 5 Отговор
    Ватенките изкарват един самолет от хангара и цяла Украйна в мазетата. Иначе ватенки били, алкохолици били, изостанали били, само лопати имали, вечно пияни били, ...... ама еднита в мазетата, другите с гордо вдигнати глави.

    Коментиран от #73

    08:49 10.11.2025

  • 72 Иван

    9 0 Отговор

    До коментар #31 от "Украйна":

    Саше Македонецо е погребан в Хеопсовата пирамида.

    08:49 10.11.2025

  • 73 Йоската Кобзон

    1 6 Отговор

    До коментар #71 от "Симо":

    Някои идват и без глави.

    08:50 10.11.2025

  • 74 стоян георгиев

    9 2 Отговор
    евала на руснаците от раз вдигат самолета .без да му се молят или баят .ама пък аз кога ли съм бил късметлия ...хахах .

    08:50 10.11.2025

  • 75 Ах, тези падащи отломки!

    4 9 Отговор
    Поредна украинска въздушна атака изглежда е поразила цел в окупирания от руснаците още от 2014 година Кримски полуостров. И отново става въпрос за района на Гвардейско, където има руска военна база и други руски военни обекти. Този район е цел на интензивни украински въздушни атаки през последните 10-15 дни, като почти не минава ден без съобщения за обстрели.

    Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA съобщи новината на база данни от свои читатели. Според информацията са чути 4 взрива, избухнал е пожар в петролната база "Гвардейска" в село Гвардейско, намиращо се северно от Симферопол.

    Коментиран от #77, #82

    08:51 10.11.2025

  • 76 аz СВО Победа 80

    1 6 Отговор

    До коментар #68 от "Колхозник с нова китайска Волга:":

    Нощес напреднахме с 2 метра и половина.

    08:51 10.11.2025

  • 77 Гук

    2 3 Отговор

    До коментар #75 от "Ах, тези падащи отломки!":

    Радвам се.

    08:52 10.11.2025

  • 78 Азът

    12 2 Отговор
    Интересно какво друго е очаквал зеления в Киев, като ответна реакция, след атаката над руската рафинерия от страна на бандеровците терористи!?

    08:53 10.11.2025

  • 79 И така, до затваряне кепенците

    12 2 Отговор

    До коментар #66 от "Докато руснаците вдигнат Миг 31,":

    на измислената държава Покрайнини.

    А можеше да си я запазят и да има вече мир, ако се бяха съгласили на последното предложение на Русия.
    Или на по-доброто преди това - Истанбулското
    Или на още по-добрите предложения преди това!

    08:53 10.11.2025

  • 80 Жреца на Ботунеца

    3 2 Отговор

    До коментар #57 от "Оракула от Делфи":

    Братчед не го приемай лично ,никой пророк в собственото си село не е станал !

    08:53 10.11.2025

  • 81 ТАСС сообщает:

    2 4 Отговор
    Товарищи, если мъй сегодня не превземаем Покровска, не будем превземать его и следущую неделю!

    08:54 10.11.2025

  • 82 Луд с картечница

    8 1 Отговор

    До коментар #75 от "Ах, тези падащи отломки!":

    Много оптимистично звучи ,Покровск падна ,5000 обкръжени хохохола берат душа ,Осрайна отече в канала окончателно ,ти за някви си отломки си се загрижил .

    08:56 10.11.2025

  • 83 Оги

    3 1 Отговор
    Интересно, как разбират, че е излетял? Да не би американски сателити да гледат отгоре и да им предават информация? То ест, да не би войната да в Америка - Русия?

    08:58 10.11.2025

  • 84 Я пък тоя

    1 3 Отговор

    До коментар #64 от "селски ,":

    Не съм го измислил аз, а комунистите, само цитирам.

    08:58 10.11.2025

  • 85 Майор Мишев

    8 1 Отговор
    Руснаците без повод не вдигат Миг 31 ,ще има явно пак Кинжалирани подземни командни пунктове или оръжейни депа ,за други цели и Искандер и Гераните вършат работа .Очаквайте пак вой до небето .

    09:01 10.11.2025

  • 86 Анонимен

    0 0 Отговор
    Можело

    09:19 10.11.2025

  • 87 Чета коментарите

    1 1 Отговор
    Е нема по тъпо племе от русофилското.

    Коментиран от #90

    09:22 10.11.2025

  • 88 Синеок рус пpъч

    1 1 Отговор
    Руснак във вaтенка, с калачник, дошъл на фронта за пари,
    Не ти е твойто място тука! Виж Украйна, и умpи!

    Коментиран от #91

    09:26 10.11.2025

  • 89 Нема Страшно

    0 0 Отговор
    Нищо не е станало. ПВО-то им сваля 9 от 10 кинжала. Кьор фишек са тез кинжали.

    09:27 10.11.2025

  • 90 ПаренКа Шадуха

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Чета коментарите":

    Що тии за мноо интеуигентен ли се имаш бе Цар Вуул ?

    09:27 10.11.2025

  • 91 Койчо от Куза

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Синеок рус пpъч":

    И от дрррти селски пррррчове прекрасна саздърма става ,само автоклав си иска и точната рецепта .

    09:30 10.11.2025

