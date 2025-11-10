Въздушна тревога над Украйна! Русия вдигна МиГ-31

В Украйна обявиха мащабна тревога, обяви Би Би Си.

"В столицата е обявена въздушна тревога заради излитането на руски МиГ-31К, носител на аеробалистична ракета "Кинжал".

"Молим всички жители на столицата незабавно да се насочат към най-близките укрития и да останат там до края на тревогата", се казва в съобщението на Киевската градска администрация.

Въздушните сили на Украйна също потвърдиха излитането на МиГ-31К и предупредиха, че в момента има ракетна заплаха за цяла Украйна.