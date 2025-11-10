Въздушна тревога над Украйна! Русия вдигна МиГ-31

В Украйна обявиха мащабна тревога, обяви Би Би Си.
"В столицата е обявена въздушна тревога заради излитането на руски МиГ-31К, носител на аеробалистична ракета "Кинжал".
"Молим всички жители на столицата незабавно да се насочат към най-близките укрития и да останат там до края на тревогата", се казва в съобщението на Киевската градска администрация.
Въздушните сили на Украйна също потвърдиха излитането на МиГ-31К и предупредиха, че в момента има ракетна заплаха за цяла Украйна.
1 мьрсулана + разбойко = ❤️
тогаз русия ще победи украйна
Коментиран от #5, #18, #23
07:46 10.11.2025
2 1488
🦃🐔🐦🐤
07:46 10.11.2025
3 Дупничанин
07:47 10.11.2025
4 Гориил
Коментиран от #22, #42
07:48 10.11.2025
5 ПАЖИВЬОМ
До коментар #1 от "мьрсулана + разбойко = ❤️":УВИДЕМ ----И МАРША НА ПОКРОВСКИТЕ ВОИНИ НА КРАСНОИ ПЛОЩАД С ДЪЛГОСРОЧНА ПОЧИВКА В ЗДРАВОСЛОВНИЯТ СИБИР
07:50 10.11.2025
6 Затопли им
Бягайте момчета. Спасявайте се от зелената чума.
Коментиран от #19
07:50 10.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Фен
07:51 10.11.2025
9 Пич
07:52 10.11.2025
10 Хи хи
07:53 10.11.2025
11 459
07:53 10.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Крепостник
Коментиран от #20, #25
07:54 10.11.2025
14 центавос
07:55 10.11.2025
15 Механик
Не знам какво се панират тия укри?! Страх ги е от неща дето са само на филмче ли?
Коментиран от #21, #52
07:55 10.11.2025
16 Нинджа
Коментиран от #26, #30, #43
07:55 10.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Оракула от Делфи
До коментар #6 от "Затопли им":И къде да отидат , в Чумавата диктатура, Русия ли???
Хората са в държавата си , там където са се родили и живеят ,
защо "да бягат" ???
Други трябва да бягат... от там и оставят хората на мира !
Коментиран от #27, #28, #33, #36, #40
07:57 10.11.2025
20 ПО ДОБРЕ ЗА
До коментар #13 от "Крепостник":НАР КОМАН
07:57 10.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 факуса
До коментар #4 от "Гориил":сигурно намеква,че един е достатъчен
07:58 10.11.2025
23 Да е победила - ти кажи
До коментар #1 от "мьрсулана + разбойко = ❤️":Но, че ще занули Покрайнините като държава, е повече от сигурно- ако миротворците продължат да навиват Зеленски да отказва и не се съгласява на мир.
/Борис Джонсън/
07:58 10.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Парадокс
До коментар #13 от "Крепостник":Преди 4 години руснаците бяха окупирали 20% .Днес са окупирали 19%.И минус 1 милион руски войника.
Коментиран от #47, #61
08:00 10.11.2025
26 Механик
До коментар #16 от "Нинджа":Сега са в дълбок размисъл. Престои им да обявят падането на Покровск. Ама то тука това нещо не става нито бързо, нито лесно. Още 2-3 седмици ще ни обясняват как Русия губи, понеже печели. После с половин уста ще ни обяснят за стратегическата безполезност на Покровск. Ще добавят, че в крайна сметка това е само едно нищо и никакво градче, дето в момента е в руини.
И докато измислят "бъдещите новини", сега ни пускат по нещо безинтересно, колкото да ми поддържат като контингент.
08:00 10.11.2025
27 ОРАКУЛЕ
До коментар #19 от "Оракула от Делфи":ОТ КРАИ ВРЕМЕ ДУПКАТА НА ОРАКУЛИТЕ Е НА ЗАВИСИМИ ИЗМАМНИЦИ
Коментиран от #57
08:01 10.11.2025
28 Учуден
До коментар #19 от "Оракула от Делфи":Защо копейките като ги пращат да живеят в Раша гледат като бити кучета, сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?!
Коментиран от #37, #38, #39
08:01 10.11.2025
29 Крали Марко
08:02 10.11.2025
30 1234
До коментар #16 от "Нинджа":има,в труд пишат за успехите на младата нация,уж древни бяха,сбирали от скрапа ракетни двигатели и фламингото правели,явно само скрап има в осрайна,уж съвместни заводи с длъжниците правиха ся и шведите се набутаха
08:02 10.11.2025
31 Украйна
До коментар #7 от "Шопо":Гробницата на РФ.
Коментиран от #72
08:03 10.11.2025
32 НЕ СИ ОРИГИНАЛЕН
До коментар #21 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":ВИНОТО ЗРЕЕ БАВНО- И ПОВЕЧЕ ИОДНИ КАПКИ В ДИЕТАТА--
08:03 10.11.2025
33 Джамбaза
До коментар #19 от "Оракула от Делфи":Повечето украинци не са родени в Украина, а в СССР!
08:04 10.11.2025
34 Доктор Менгеме
08:04 10.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 факуса
До коментар #19 от "Оракула от Делфи":ами другите се връщат по земите си,ама явно и оракулите изкукват с времето,оди да драснат една рецепта,може си спомниш
08:05 10.11.2025
37 Ветеран от Протеста
До коментар #28 от "Учуден":Не се учудвай толкова .Задачата им е Саботаж и Диверсия на България ,ЕС и НАТО ,на руските копейки в България. Договора с БОТАШ ти го показва нагледно ....
08:06 10.11.2025
38 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #28 от "Учуден":Учуден си като извадиш вибратора от калният си изход и видиш истината!
РФ е втора в света по трудова миграция.
08:07 10.11.2025
39 си пън
До коментар #28 от "Учуден":как да се махнем кат получаваме по 4000лв,за борба с атлантическия фашизъм у нас
08:09 10.11.2025
40 От Делфинариума
До коментар #19 от "Оракула от Делфи":Земите са на тези които са ги наследили от дедите си и воюват, за да си освободят.
Няколко милиона наистина се пренесоха в РФ заради войната, но ще се върнат в областите си.
Тия обаче от бандеровската част на украйна, дето избяхаха на запад за да не ги ловят по улиците- няма да се върнат
Коментиран от #53
08:10 10.11.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 джони инглиш
До коментар #4 от "Гориил":Защото ако кажат че са 12 НАТО ще напълнят гащите.
Коментиран от #50
08:13 10.11.2025
43 Изчакай Джамбаза и Мария
До коментар #16 от "Нинджа":за истинските и важни, новини и факти
Коментиран от #51
08:14 10.11.2025
44 Точен
08:14 10.11.2025
45 Откакто
08:14 10.11.2025
46 Иван
08:15 10.11.2025
47 Ииии
До коментар #25 от "Парадокс":минус колко милиона украински войника? - все пак нали не са безсмъртни. На война загиват и от двете страни.
08:15 10.11.2025
48 В В.П.
08:16 10.11.2025
49 мдаа
Коментиран от #54
08:17 10.11.2025
50 Иван
До коментар #42 от "джони инглиш":Марк Пут.те е в неизвестност.
08:17 10.11.2025
51 Защо
До коментар #43 от "Изчакай Джамбаза и Мария":Мария е с очила, като руски агент-провокатор? От какво се страхува? Ние сме в натю и имаме дори един боен самолет!
08:18 10.11.2025
52 Даааа
До коментар #15 от "Механик":Изчакай да ги посрещнат от НАТО с F35 и ще има голям смях.....а между другото да не правят много часове във въздуха, че нещо "бензиностанцията" закъсва откъм гориво.... 🤣🤣🤣
08:18 10.11.2025
53 Да уточним
До коментар #40 от "От Делфинариума":Монголоидните не воюват за земи, а за пари.Парите не ги виждат но украинците ги връщат в черни чували.
.
Коментиран от #55
08:18 10.11.2025
54 Иван
До коментар #49 от "мдаа":Аааа,не. Не. Той има много мъже. Палав е.
Коментиран от #59
08:19 10.11.2025
55 А па
До коментар #53 от "Да уточним":Тъпоидите драскате дебилщини защото нямате мозък!
08:21 10.11.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Оракула от Делфи
До коментар #27 от "ОРАКУЛЕ":--Не знаех , че "Оракулите" живеят в "дупки на измамници"...като "къртици"!!!
Искаш да пишеш , и коментираш, но вземи и си направи труда да почетеш
книги и на други езици, освен тези на руски език !
В момента гледаш света с "половин око" , а имаш две , а това вече
е истински проблем за грамотен човек!
Коментиран от #80
08:22 10.11.2025
58 жик так
08:24 10.11.2025
59 Арестували го в парка
До коментар #54 от "Иван":Правел френска либоф с един афроевропеец. Палавник! В полицията изяснили, че е командир на натю и го освободили.
08:25 10.11.2025
60 онзи
08:27 10.11.2025
61 Обективен журналист
До коментар #25 от "Парадокс":Много с добри нали? Учим се от ISW!
Преди 2 години писахме 20% а сега пишем 19% защото така искаме. Не включваме вече Крим които е преди СВО.
А преди 4 години РФ още не се бе намесила, дори частичната мобилизация не бе извършена. Местните хора сами си освободиха териториите тогава.
Коментиран от #62
08:27 10.11.2025
62 Йосиф Кобзон
До коментар #61 от "Обективен журналист":Знам.
08:29 10.11.2025
63 Я пък тоя
Комунистически лозунг.
Коментиран от #64
08:29 10.11.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 сеянинь..
08:32 10.11.2025
66 Докато руснаците вдигнат Миг 31,
Коментиран от #69, #79
08:37 10.11.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Колхозник с нова китайска Волга:
Коментиран от #76
08:45 10.11.2025
69 Гук
До коментар #66 от "Докато руснаците вдигнат Миг 31,":Радвам се.
08:46 10.11.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Симо
Коментиран от #73
08:49 10.11.2025
72 Иван
До коментар #31 от "Украйна":Саше Македонецо е погребан в Хеопсовата пирамида.
08:49 10.11.2025
73 Йоската Кобзон
До коментар #71 от "Симо":Някои идват и без глави.
08:50 10.11.2025
74 стоян георгиев
08:50 10.11.2025
75 Ах, тези падащи отломки!
Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA съобщи новината на база данни от свои читатели. Според информацията са чути 4 взрива, избухнал е пожар в петролната база "Гвардейска" в село Гвардейско, намиращо се северно от Симферопол.
Коментиран от #77, #82
08:51 10.11.2025
76 аz СВО Победа 80
До коментар #68 от "Колхозник с нова китайска Волга:":Нощес напреднахме с 2 метра и половина.
08:51 10.11.2025
77 Гук
До коментар #75 от "Ах, тези падащи отломки!":Радвам се.
08:52 10.11.2025
78 Азът
08:53 10.11.2025
79 И така, до затваряне кепенците
До коментар #66 от "Докато руснаците вдигнат Миг 31,":на измислената държава Покрайнини.
А можеше да си я запазят и да има вече мир, ако се бяха съгласили на последното предложение на Русия.
Или на по-доброто преди това - Истанбулското
Или на още по-добрите предложения преди това!
08:53 10.11.2025
80 Жреца на Ботунеца
До коментар #57 от "Оракула от Делфи":Братчед не го приемай лично ,никой пророк в собственото си село не е станал !
08:53 10.11.2025
81 ТАСС сообщает:
08:54 10.11.2025
82 Луд с картечница
До коментар #75 от "Ах, тези падащи отломки!":Много оптимистично звучи ,Покровск падна ,5000 обкръжени хохохола берат душа ,Осрайна отече в канала окончателно ,ти за някви си отломки си се загрижил .
08:56 10.11.2025
83 Оги
08:58 10.11.2025
84 Я пък тоя
До коментар #64 от "селски ,":Не съм го измислил аз, а комунистите, само цитирам.
08:58 10.11.2025
85 Майор Мишев
09:01 10.11.2025
86 Анонимен
09:19 10.11.2025
87 Чета коментарите
Коментиран от #90
09:22 10.11.2025
88 Синеок рус пpъч
Не ти е твойто място тука! Виж Украйна, и умpи!
Коментиран от #91
09:26 10.11.2025
89 Нема Страшно
09:27 10.11.2025
90 ПаренКа Шадуха
До коментар #87 от "Чета коментарите":Що тии за мноо интеуигентен ли се имаш бе Цар Вуул ?
09:27 10.11.2025
91 Койчо от Куза
До коментар #88 от "Синеок рус пpъч":И от дрррти селски пррррчове прекрасна саздърма става ,само автоклав си иска и точната рецепта .
09:30 10.11.2025