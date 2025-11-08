Ако Русия превземе Покровск: какъв ще е ефектът

Битката за украинския град Покровск става все по-интензивна. Какъв ще е ефектът, ако Покровск падне? Според експерти загубата му не би сложила край на отбраната на Донбас, но би била тежък морален удар за Украйна.
Покровск се намира в западната част на област Донецк и е смятан за "западната врата към Донбас". Преди войната тук са живели около 70 000 души, повечето от които рускоговорящи, а индустриалният град е бил известен с въгледобива, производството на строителни материали, машиностроенето, но също и в културен план: коледната песен "Carol of the Bells" произхожда именно от Покровск, пише германската обществена медия АРД.
От две години градът е под постоянен обстрел - от артилерия, дронове и планиращи бомби. Сега той може да се превърне в първия по-голям град след Авдеевка, който Русия превзема. Още през лятото руски саботажни и разузнавателни единици достигнаха части от градската територия, припомня АРД.
"Огромно превъзходство" на руските войски
Според украинския президент Володимир Зеленски в района на Покровск са концентрирани около 170 000 руски войници - "огромно превъзходство". Около 200 пехотинци вече са проникнали в града. В западните оценки се говори за около 20 полка и бригади с до 40 000 войници, докато от украинска страна са разположени около 12 000 защитници.
Институтът за изследване на войната (ISW) съобщава, че Русия понася значителни загуби в посока Покровск. Според данни на украинската служба за сигурност СБУ само през октомври са убити над 1500 руски войници, а 20 танка, 62 бронирани машини и над 500 превозни средства са унищожени.
Геолокализирани снимки показват руски настъпления в Родинске, Сухестке и в южната част на Покровск. Освен това от ISW наблюдават тактики за заблуда, прилагани от руските войски: бойците действат в цивилни дрехи, за да проникнат в украинските линии - подход, който е смятан за военно престъпление. Освен това руски инфилтрационни единици очевидно се опитват да напредват през "сиви зони" между жилищни сгради и бункери. Според данните на ISW Русия в момента рядко използва бронирани превозни средства. Вместо това пехотни групи оперират в малки формирования и така проникват в украинските позиции. Тази тактика се е засилила от лятото насам и причинява големи загуби и от двете страни.
Военен експерт: Загубата би имала опасен морален ефект
Украинският военен експерт Микола Белесков обяснява пред АРД, че евентуалната загуба на Покровск "значително би затруднила оперативната ситуация на Украйна". Русия използва града както като военна цел, така и като средство за политически натиск. "Ако Русия превземе изцяло Покровск, това няма да представлява някакъв стратегически обрат, но ще има важно символично значение. Ще бъде видим успех, който ще може да бъде използван както във вътрешен план, така и в международните преговори", казва експертът.
Белесков подчертава, че Покровск се намира на важна линия за снабдяване между Мирноград и западните участъци на фронта. Руски пробив би застрашил връзката с Краматорск и Славянск - последните големи украински отбранителни центрове в Донбас. "Ако Покровск падне, на север или на запад няма големи градове, зад които украинската армия да може бързо да се прегрупира. Това не би било краят на отбраната, но би било критичен момент", смята Белесков. В същото време експертът предупреждава: "Това е война на изтощение, а не война на движение. Дори при отстъпление от Покровск фронтът няма да се срине. Опасен би бил най-вече моралният ефект - в Украйна и в международен план". Защото, обяснява Белесков, Русия би могла да използва такъв успех за пропагандни цели, а и като лост в евентуални преговори със САЩ.
Предупреждения за военен провал
Бившият зам.-министър на отбраната и основател на помощната организация "Come Back Alive" Виталий Дейнеха също оценява ситуацията като критична, а от тактическа гледна точка дори като драматична. "Ако в близко бъдеще никой не подпише заповед за изтегляне на войските от Покровск и Мирноград, може да загубим не само голям брой високомотивирани парашутисти и морски пехотинци", казва Дейнеха. Според него към това може да се добавят и активи на стойност стотици милиони евро. А именно: оръжия, техника, лични вещи на бригадата - практически цялото имущество на бригадата.
"Може да се окажем в ситуация, в която никой да не е в състояние да запълни празнината на фронта, а това означава, че укрепленията, изградени в тила, може бързо да попаднат в ръцете на врага", предупреждава Дейнеха. Според него прекомерното концентриране върху позиции, които не могат да бъдат удържани, може да дестабилизира целия участък на запад от Покровск и да лиши украинската армия от възможността да изгради нова отбранителна линия.
Въпреки усложняващата се ситуация Киев уверява, че борбата продължава. Главнокомандващият на украинската армия Олександър Сирски говори за "сложна операция", в която участват включително специални части и разузнавателни единици. Целта им: да разбият руските войски в града.
