  Тема: Украйна

Ако Русия превземе Покровск: какъв ще е ефектът

8 Ноември, 2025 17:18 2 176 77

  • русия-
  • украйна-
  • покровск-
  • ракети-
  • дронове-
  • донбас-
  • донецка област

Според украинския президент Володимир Зеленски в района на Покровск са концентрирани около 170 000 руски войници - огромно превъзходство

Ако Русия превземе Покровск: какъв ще е ефектът - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Битката за украинския град Покровск става все по-интензивна. Какъв ще е ефектът, ако Покровск падне? Според експерти загубата му не би сложила край на отбраната на Донбас, но би била тежък морален удар за Украйна.

Покровск се намира в западната част на област Донецк и е смятан за "западната врата към Донбас". Преди войната тук са живели около 70 000 души, повечето от които рускоговорящи, а индустриалният град е бил известен с въгледобива, производството на строителни материали, машиностроенето, но също и в културен план: коледната песен "Carol of the Bells" произхожда именно от Покровск, пише германската обществена медия АРД.

От две години градът е под постоянен обстрел - от артилерия, дронове и планиращи бомби. Сега той може да се превърне в първия по-голям град след Авдеевка, който Русия превзема. Още през лятото руски саботажни и разузнавателни единици достигнаха части от градската територия, припомня АРД.

"Огромно превъзходство" на руските войски

Според украинския президент Володимир Зеленски в района на Покровск са концентрирани около 170 000 руски войници - "огромно превъзходство". Около 200 пехотинци вече са проникнали в града. В западните оценки се говори за около 20 полка и бригади с до 40 000 войници, докато от украинска страна са разположени около 12 000 защитници.

Институтът за изследване на войната (ISW) съобщава, че Русия понася значителни загуби в посока Покровск. Според данни на украинската служба за сигурност СБУ само през октомври са убити над 1500 руски войници, а 20 танка, 62 бронирани машини и над 500 превозни средства са унищожени.

Геолокализирани снимки показват руски настъпления в Родинске, Сухестке и в южната част на Покровск. Освен това от ISW наблюдават тактики за заблуда, прилагани от руските войски: бойците действат в цивилни дрехи, за да проникнат в украинските линии - подход, който е смятан за военно престъпление. Освен това руски инфилтрационни единици очевидно се опитват да напредват през "сиви зони" между жилищни сгради и бункери. Според данните на ISW Русия в момента рядко използва бронирани превозни средства. Вместо това пехотни групи оперират в малки формирования и така проникват в украинските позиции. Тази тактика се е засилила от лятото насам и причинява големи загуби и от двете страни.

Военен експерт: Загубата би имала опасен морален ефект

Украинският военен експерт Микола Белесков обяснява пред АРД, че евентуалната загуба на Покровск "значително би затруднила оперативната ситуация на Украйна". Русия използва града както като военна цел, така и като средство за политически натиск. "Ако Русия превземе изцяло Покровск, това няма да представлява някакъв стратегически обрат, но ще има важно символично значение. Ще бъде видим успех, който ще може да бъде използван както във вътрешен план, така и в международните преговори", казва експертът.

Белесков подчертава, че Покровск се намира на важна линия за снабдяване между Мирноград и западните участъци на фронта. Руски пробив би застрашил връзката с Краматорск и Славянск - последните големи украински отбранителни центрове в Донбас. "Ако Покровск падне, на север или на запад няма големи градове, зад които украинската армия да може бързо да се прегрупира. Това не би било краят на отбраната, но би било критичен момент", смята Белесков. В същото време експертът предупреждава: "Това е война на изтощение, а не война на движение. Дори при отстъпление от Покровск фронтът няма да се срине. Опасен би бил най-вече моралният ефект - в Украйна и в международен план". Защото, обяснява Белесков, Русия би могла да използва такъв успех за пропагандни цели, а и като лост в евентуални преговори със САЩ.

Предупреждения за военен провал

Бившият зам.-министър на отбраната и основател на помощната организация "Come Back Alive" Виталий Дейнеха също оценява ситуацията като критична, а от тактическа гледна точка дори като драматична. "Ако в близко бъдеще никой не подпише заповед за изтегляне на войските от Покровск и Мирноград, може да загубим не само голям брой високомотивирани парашутисти и морски пехотинци", казва Дейнеха. Според него към това може да се добавят и активи на стойност стотици милиони евро. А именно: оръжия, техника, лични вещи на бригадата - практически цялото имущество на бригадата.

"Може да се окажем в ситуация, в която никой да не е в състояние да запълни празнината на фронта, а това означава, че укрепленията, изградени в тила, може бързо да попаднат в ръцете на врага", предупреждава Дейнеха. Според него прекомерното концентриране върху позиции, които не могат да бъдат удържани, може да дестабилизира целия участък на запад от Покровск и да лиши украинската армия от възможността да изгради нова отбранителна линия.

Въпреки усложняващата се ситуация Киев уверява, че борбата продължава. Главнокомандващият на украинската армия Олександър Сирски говори за "сложна операция", в която участват включително специални части и разузнавателни единици. Целта им: да разбият руските войски в града.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 18 гласа.
  • 1 Хахах

    60 2 Отговор
    Няма ако

    Коментиран от #11, #20, #46

    17:21 08.11.2025

  • 2 Зелю

    44 2 Отговор
    Ще прави нанет

    17:21 08.11.2025

  • 3 Зелю

    67 2 Отговор
    Покровск не е стратегически важен, вече сме на по-добри позиции у храстите

    17:21 08.11.2025

  • 4 си дзън

    8 57 Отговор
    Ако Русия превземе Покровск е ефектът е по-малко живи руснаци.

    Коментиран от #22, #24, #38

    17:21 08.11.2025

  • 5 Никакъв

    5 36 Отговор
    Ще си остане кенефф.

    17:22 08.11.2025

  • 6 Тя вече го освободи

    61 2 Отговор
    Руснаците влязоха в Гуляй поле. Запорожието.
    Докато си плещите за руския Красноармейск, руската армия вече освобождава Запорожието.

    17:22 08.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Престанете с вашите глупости.......

    51 3 Отговор
    Не ако...... А след няколко дни или седмица обяснете какво ще се случи след това което е неизбежно.

    Коментиран от #12

    17:23 08.11.2025

  • 9 Ама

    49 3 Отговор
    Шаламанов и тагаренко казаха, че покровск никога няма да падне ,бе дойчезеле !

    17:24 08.11.2025

  • 10 пешо

    44 2 Отговор
    на наркомана брътвежите 170000хил. белото му е в повече

    Коментиран от #37

    17:25 08.11.2025

  • 11 аz СВО Победа 80

    6 29 Отговор

    До коментар #1 от "Хахах":

    Колега пак ще ме обявят за глупакът на сайта!Аз 9 пъти го превземах вече!

    17:25 08.11.2025

  • 12 Pyccкий Карлик

    5 29 Отговор

    До коментар #8 от "Престанете с вашите глупости.......":

    Я поясню :

    Покровск почти падна !!!
    Почти .........😁

    Коментиран от #39, #54

    17:25 08.11.2025

  • 13 Абе,

    31 2 Отговор

    До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":

    укристанец, днес е празник,не се заработват центове...

    Коментиран от #15

    17:26 08.11.2025

  • 14 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    5 35 Отговор
    Как така , "ако превземе" Попровск, нали уж блатните лъжци го бяха взяли, че и блатофилите останаха без сливици от църкани и виене ??????!! 😂😂😂😂😂😂😂😂

    17:26 08.11.2025

  • 15 Pyccкий Карлик

    3 19 Отговор

    До коментар #13 от "Абе,":

    Какой сегодня празник ?
    Да си зема килимчето 😁

    Коментиран от #36

    17:30 08.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 чичково червенотиквенече

    32 0 Отговор
    Какви 170 000, лукова главо лъжлива??
    То няма толкова място около града!
    На всичките много видео материали се виждат групи от по 5-6 човека да прочистват сградите.
    Това е тактиката, всяка по-голяма група е лесно да се забележи и дроновете летят.

    17:31 08.11.2025

  • 18 русоляв

    35 2 Отговор
    Следва Одеса , а там ги чакат като освободители и мразят Зеления

    17:31 08.11.2025

  • 19 Kaлпазанин

    24 2 Отговор
    Тва и китайците не могат да ви насмогнат на еврейските лъжи оня ден риланеднс патка писа че били 10 хиляди ,вие тези цифри в хора почнахте да го печатаъе като долари без покритие

    17:31 08.11.2025

  • 20 ФАКТ

    24 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хахах":

    Мястото на всички проситуиращи се "демократи" на Сорос е в затвора. Въпрос на време е цялото управление на ЕС да попадне в затвора

    17:32 08.11.2025

  • 21 Руси Филев

    6 4 Отговор
    Ще се успокоя и няма да вдигам кръвно!

    Коментиран от #29

    17:32 08.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Няма ако

    30 2 Отговор
    Русия е превзела Покровск Родинское,който има приятели от тези региони знае
    Но по новините ще го превземе след седмица може би

    Коментиран от #30, #33

    17:34 08.11.2025

  • 24 не плачи на чужд гроб беКЕЛЕМЕ гладно

    23 2 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    спокойно руснаци има 140 молиона ако не стигнат ще внесем още

    17:34 08.11.2025

  • 25 На кой да вярва човек

    22 2 Отговор
    Според руски и украински сводки до преди 1-2 дни бяха обявени около 10-12 000 украински войници, че са обградени от около 17 000 руски войници което Киев отричаше. Сега се казва, че "Според украинския президент Володимир Зеленски в района на Покровск са концентрирани около 170 000 руски войници" което ми се вижда като оправдание за загубите или като плод на неговата фантазия за неподготвените за бой украински войници и такива без мотивация за бой изпратени на сила и прибрани на сила от улиците. На сила хубост не става. За това са и големите дезертьорства в украинската армия. Средно на 2 минути от армията да напуска войник, според официални Украински източници. Като не се вземат в предвид и всички напускания и дезертьорства, има такива които командирите не докладват от страх от наказание и даване на обеснения които са неприятни за тях.

    17:35 08.11.2025

  • 26 Руснаците

    11 5 Отговор
    по-бързо ще влезнат в крематорск....

    17:35 08.11.2025

  • 27 Боко

    25 1 Отговор
    404 върви с големи крачки към небитието, а белосмръчко към тропическия си остров👌

    17:35 08.11.2025

  • 28 отекчен

    18 1 Отговор
    то се отече още преди 6дни и нашите западни другари го оплакаха и разпръснаха праха по земната шир в момента подготвят заупокойна молитва за наркоса

    17:35 08.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 1 Отговор
    КАКЪВ ЩЕ Е ЕФЕКТА
    ....СЛЕД КРАСНОАРМЕЙСК НА ИЗТОК ЗАПАД И СЕВЕР
    СА САМО СТЕПИ ДО ДНЕПЪР И КИЕВ И РУСКАТА АРМИЯ ИЗЛИЗА НА ОПЕРАТИВЕН ПРОСТОР
    ...... НЯМА ДА Е ЕФЕКТ, А РАЗГРОМ

    17:38 08.11.2025

  • 32 az СВО Победа 80

    23 1 Отговор
    Тя битката за Красноармейск приключи преди два дни, ама Киев продължава да я води във виртуалното пропагандно пространство!

    И така ще бъде още около месец....
    🤣🤣🤣

    17:39 08.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гошо

    23 1 Отговор
    ТЕЦовете в Украйна спряха Информацията е от УНИАН

    Коментиран от #48

    17:40 08.11.2025

  • 35 Червената шапчица

    16 1 Отговор
    Оня имбецил, Боко Тиквата беше прав... - Матeриалът не го бива..... - Останаха с акъла си едни 20%, според професор Иво Христов...

    17:40 08.11.2025

  • 36 "Злобното Джуджи"

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "Pyccкий Карлик":

    Хи хи хи
    марЪбъ братчетъ....
    вий, нискочелите проусръ шебеци не го правите от трудолюбие и убеденост А от нужда и недоимък.... паричен и умствен....

    17:41 08.11.2025

  • 37 Ако наистина са били

    21 0 Отговор

    До коментар #10 от "пешо":

    170 000 руснаци срещу 10-12 000 защо не свалят гащите и да се предават направо. Та те 170 000 руснаци ще ги изядат направо с парцалите и няма да са толкова продължително време битките. Ако са 170 000 те ще минат през тях като валяк. Това е пълна лъжа или плод на фантазиите на някой.

    Коментиран от #43

    17:41 08.11.2025

  • 38 Какво са 1-2- милиона рашисти

    2 20 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    си дзън:
    Ако Русия превземе Покровск е ефектът е по-малко живи руснаци.
    -;-

    За целите на СВУ-то може да бъдат отдадени 1-2-3- милиона солдати.
    Важното е Усрацията на Путлер да победи!

    17:43 08.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Пепи Волгата

    4 10 Отговор
    Не знам и не ме интересува! Аз избрах ЕВРОТО!

    17:44 08.11.2025

  • 41 Надежден

    15 1 Отговор
    Щом се говори че Покровск не бил важен, значи там нещата са вече на изпренгич...Нали уж беше крепост, стратегически, непревземаем? Бавно, полека-руснаците на полский кордон!

    17:44 08.11.2025

  • 42 Укропат

    9 0 Отговор
    Ми никакъв ,каза шефчето. То не бил от стратегическо значение. Даже никак.

    17:44 08.11.2025

  • 43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 11 Отговор

    До коментар #37 от "Ако наистина са били":

    Господине от руснак войник не става. Там е проблема.

    Коментиран от #69

    17:45 08.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Луд с картечница

    9 0 Отговор
    Покровск падна ,а със Ако ттоо може да се маскирате с обилно намазване при екстремни ситуации.

    Коментиран от #50

    17:46 08.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Пен

    12 1 Отговор
    Дойче зеле... Няма смисъл да чета "статията".

    17:47 08.11.2025

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 1 Отговор

    До коментар #34 от "Гошо":

    Всичко строено по съветско време ще спре, защото си пожелаха Декоммунизация.
    Никога Украина няма да има повече от колкото е имала по времето на СССР.
    България също.
    Просто ще са едни села.
    Менталитета не прощава.

    Коментиран от #52

    17:47 08.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Гадно

    5 4 Отговор

    До коментар #45 от "Луд с картечница":

    Луд с картечница:
    Покровск падна ,а със Ако ттоо може да се маскирате с обилно намазван..
    -;-
    Важното е дали красните путлеристи ще имат ерекцията , та да реализират напазването...

    Колко пропаднари са рашистите!

    Коментиран от #67

    17:48 08.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Спасение няма

    4 5 Отговор

    До коментар #48 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.:
    До коментар 34 от "Гошо":

    Всичко строено по съветско време ще спре, защото си пожелаха Декоммунизация.
    Никога Украина няма да има повече от колкото е имала по времето на СССР.

    -;-
    Що така бандерите не искат да се върнат в СССР-2 и да си имат благините?!

    А къде са нашитне червени кхмри, та да наппавят политиките и да върнат НРБ-то?!

    Кой иска СССР-то, Социализъма и маркс-ленинизъма!

    Явно червените са си повярвали че могат да направя каквото и да било!

    Коментиран от #59

    17:51 08.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":

    Татарски късак, почти значи - без рамена, ама ти е там

    17:52 08.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ватманяк

    4 0 Отговор
    Дванайсет военнослужещи и седем цивилни са били убити при удари с ракети и дронове в Днепропетровска област на 1 ноември, заяви в събота офисът на главната прокуратура в Киев. Ранени са били и 36 войници. Държавното бюро за разследвания съобщи, че украинският командир е подведен под наказателна отговорност за този случай

    17:55 08.11.2025

  • 57 БеГемот

    2 2 Отговор
    Поне милион руснаци обсаждат хиляда украински

    17:55 08.11.2025

  • 58 !!!?

    2 7 Отговор
    От Копейките знаем, че Покровск е паднал...но Путлер не смее да го признае !

    17:56 08.11.2025

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор

    До коментар #52 от "Спасение няма":

    Советского Союза нет, прошлого нет. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся", - сказал глава государства.В.В.Путин
    На Русия не и трябва да храни когото и да е.

    17:57 08.11.2025

  • 60 Всяко чудо за 3 дня😂 ,като СВО ...

    2 6 Отговор
    Един по един се предават рашистите в Покровск .

    17:59 08.11.2025

  • 61 Сало Уронили

    6 0 Отговор
    Ми какъв може да е ефекта? ДойчеЗеле ще спрат за лаят срещу Русия заради Покровск, и ще започнат лаят срещу Русия, заради следващия град който превзема...

    17:59 08.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ами

    3 0 Отговор
    Малко сте позакъснели с подобно заглавие, но това е нормално.
    Въпреки, че в XXI век информацията идва почти сверкавино,
    в някой медии още се използват пощенски гълъби и кервани :)

    18:05 08.11.2025

  • 65 Какъв ефект търсите

    4 0 Отговор
    Тук няма ефекти просо се изпълнява СВО и докато не се преизпълнят всички поставени цели ще е така

    18:05 08.11.2025

  • 66 Бай той Толстой

    3 0 Отговор
    Абе,ще ви го поставят руснаците.Писле сме ние.Да ви яко.....

    18:09 08.11.2025

  • 67 Луд с картечница

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Гадно":

    Явно още не си попадал в екстремна ситуация ,но и това ще се случи .Да ти пратя малко материал за спешни ситуации ,Солейче обидено ?

    18:10 08.11.2025

  • 68 хххх

    1 3 Отговор
    При такова числено превъзходство е много малко вероятно Украйна да удържи Покровск, но ако успее, това ще бъде крахът на Руската Федерация. Руските отбранителни линии ще се разпаднат и много скоро Донецк ще бъде освободен. От там и целият Донбас и Крим от там всеки субект на федерацията ще събере смелост да се отдели.

    18:10 08.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Pyccкий Карлик

    2 0 Отговор
    Преди Четири Года Русия смяташе да превземе Украйна за Три Дня, а след седмица да излезне на Млечния Път.
    Сега сметките се свиха до Покровск, пачему ? 😁

    18:15 08.11.2025

  • 72 Ти излизай на мегдана

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Бай той Толстой":

    с руския байряк, да не те объркат и теб.
    Па жената, па дъщерята, па баща ти...наред

    18:15 08.11.2025

  • 73 Дойчоебец

    3 0 Отговор
    Докато дойчоеците пишеха тоя велик АНАЛизъ,руснаците превзеха Покровск.

    Коментиран от #74

    18:17 08.11.2025

  • 74 Ти руска ТВ не гледаш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Дойчоебец":

    Ако го бяха превзели, щяха да се натаковат от хвалби.
    А сега мълчат като г.ъ.з.о.....
    Това малкия се нарича, да четеш между редовете.

    18:19 08.11.2025

  • 75 Пенчо

    1 0 Отговор
    А между другот Руснаците го превзеха, бе... Няма ликой да го каже на Урслата??

    Коментиран от #77

    18:19 08.11.2025

  • 76 Да си дойдем на думата

    1 0 Отговор
    "Институтът за изследване на войната (ISW) съобщава, че Русия понася значителни загуби в посока Покровск. Според данни на украинската служба за сигурност СБУ ..."
    Дойчо никога не разочарова феновете си.

    И едно напоително, щедро, поучително и услужливо обяснява, обяснява, разяснява, разясяснява.....

    18:20 08.11.2025

  • 77 Опитай се

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Пенчо":

    да прочетеш № 74

    18:22 08.11.2025

