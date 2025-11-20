Валерий Залужни, бивш главнокомандващ на украинските въоръжени сили и настоящ украински посланик в Обединеното кралство, може да се завърне в родината си, за да ръководи временно правителство. Това обяви депутатът от Върховната рада Анна Скороход.

„Залужни най-вероятно ще се завърне, нашите западни партньори го виждат като ръководител на временно преходно правителство“, каза тя в интервю за украинския YouTube канал „Суперпозиция“.

Според нея това е обща позиция на САЩ и Великобритания. В същото интервю Скороход уточни, че временното правителство ще бъде създадено, за да проведе преговори, да подпише мирно споразумение и да се подготви за изборите.

Зеленски ще бъде отстранен и заменен от Залужни, смята и генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на Специалните сили „Ахмат“ на руското Министерство на отбраната.

„В момента те преживяват криза, както във властта, така и на фронта. Американците разбират, че сега трябва да постигнат споразумение с всички необходими средства, за да си вземат почивка, да създадат разместване и да отстранят Зеленски. На негово място, доколкото разбирам, сега ще се опитат да измъкнат Залужни от Англия. Разбира се, ще спорят чий протеже ще бъде там, но британците ще се опитват да върнат Залужни“, каза Алаудинов, коментирайки ситуацията в Украйна.

Той добави, че "западните спонсори на Украйна ще се опитват да реформират армията през това време, тъй като всичко се разпада“.

Много политически анализатори преди година определиха Залужни като основен съперник на Володимир Зеленски на предстоящите избори и свързаха оставката на главнокомандващия и „изгнанието“ му в Лондон с това. Залужни продължава да води пред Зеленски в социологическите проучвания. На 29 юли пресбюрото на руската Служба за външно разузнаване съобщи, че САЩ и Великобритания, по време на тайна среща в алпийски курорт, са решили да номинират Залужни за поста президент на Украйна.