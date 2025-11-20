Новини
Свят »
Украйна »
В радата: САЩ и Великобритания са единни - Залужни сменя Зеленски
  Тема: Украйна

В радата: САЩ и Великобритания са единни - Залужни сменя Зеленски

20 Ноември, 2025 02:22, обновена 20 Ноември, 2025 02:26 3 066 15

  • залужни-
  • зеленски-
  • украйна-
  • сащ-
  • великобритания

Същото мнение изразява и лидерът на "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов

В радата: САЩ и Великобритания са единни - Залужни сменя Зеленски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Валерий Залужни, бивш главнокомандващ на украинските въоръжени сили и настоящ украински посланик в Обединеното кралство, може да се завърне в родината си, за да ръководи временно правителство. Това обяви депутатът от Върховната рада Анна Скороход.

„Залужни най-вероятно ще се завърне, нашите западни партньори го виждат като ръководител на временно преходно правителство“, каза тя в интервю за украинския YouTube канал „Суперпозиция“.

Според нея това е обща позиция на САЩ и Великобритания. В същото интервю Скороход уточни, че временното правителство ще бъде създадено, за да проведе преговори, да подпише мирно споразумение и да се подготви за изборите.

Зеленски ще бъде отстранен и заменен от Залужни, смята и генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на Специалните сили „Ахмат“ на руското Министерство на отбраната.

„В момента те преживяват криза, както във властта, така и на фронта. Американците разбират, че сега трябва да постигнат споразумение с всички необходими средства, за да си вземат почивка, да създадат разместване и да отстранят Зеленски. На негово място, доколкото разбирам, сега ще се опитат да измъкнат Залужни от Англия. Разбира се, ще спорят чий протеже ще бъде там, но британците ще се опитват да върнат Залужни“, каза Алаудинов, коментирайки ситуацията в Украйна.

Той добави, че "западните спонсори на Украйна ще се опитват да реформират армията през това време, тъй като всичко се разпада“.

Много политически анализатори преди година определиха Залужни като основен съперник на Володимир Зеленски на предстоящите избори и свързаха оставката на главнокомандващия и „изгнанието“ му в Лондон с това. Залужни продължава да води пред Зеленски в социологическите проучвания. На 29 юли пресбюрото на руската Служба за външно разузнаване съобщи, че САЩ и Великобритания, по време на тайна среща в алпийски курорт, са решили да номинират Залужни за поста президент на Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    33 4 Отговор
    Знаех си Аз че презизента е назначен от Велика Британия.

    02:28 20.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хъхъ

    5 31 Отговор
    Пълни глупости и фалшиви новини от про Кремълски сайтове. Приключи вече фалшивото предложение от САЩ и Русия. Беше отказано защото е същото като предишното, без гаранции !

    Коментиран от #10

    02:38 20.11.2025

  • 4 Клоунът обиец

    27 2 Отговор
    На милион млади украинци. Прозд народ, слаба държава.

    02:40 20.11.2025

  • 5 Киро

    15 3 Отговор
    Ганев, пише се с главно Р - Рада! Аман от некомпетентници!

    02:49 20.11.2025

  • 6 Уса

    29 0 Отговор
    САЩ не търсят нов главнокомандващ а знаменосец на бялото знаме

    02:53 20.11.2025

  • 7 редник

    23 1 Отговор
    / САЩ и Великобритания, по време на тайна среща в алпийски курорт, са решили да номинират Залужни за поста президент на Украйна./

    Демокрация по евроатлантически...

    03:30 20.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 връщай се в леглото при

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хъхъ":

    мъжката ти половинкапедераст направимуеднасвирка после гоемивдупето за лека нощ

    03:44 20.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 среднощен

    15 1 Отговор
    "...Зеленски ще бъде отстранен и заменен от Залужни, смята и генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на Специалните сили „Ахмат“ на руското Министерство на отбраната...";

    Логично... Очакваното се случва.

    04:57 20.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания