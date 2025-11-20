Тръмп подписа закон за разкриване на класифицираните досиета по случая "Епщайн" ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа законопроект за публикуване на класифицирани досиета на Джефри Епщайн, който би могъл да хвърли светлина върху връзките му със скандалния финансист.

„Току-що подписах законопроект за публикуване на досиетата на Епщайн“, написа Тръмп в платформата за социални медии TruthSocial.

Подписването се състоя в Белия дом. Законопроектът беше приет от Камарата на представителите във вторник, след което получи ускорено задочно одобрение от Сената.

Самият Тръмп преди това се противопостави на публикуването, но по-късно призова републиканците да гласуват за него. След одобрението на законопроекта в Сената, президентът призова обществеността да не омаловажава постиженията на неговата администрация. Той е заподозрян във връзки с Епщайн, въпреки че все още няма преки доказателства, свързващи американския лидер с престъпленията на финансиста.

В неделя републиканският конгресмен Томас Маси съобщи, че непубликувана част от досиетата на Епщайн съдържа имената на поне 20 известни личности, потенциално замесени в престъпленията, които все още не са разследвани. Списъкът включва политици, милиардери и филмови продуценти.

По-рано демократите в Конгреса публикуваха някои данни от архива на Епщайн, но дори след подписването на законопроекта за публичното му публикуване, част от информацията ще остане класифицирана, като например информация за жертви на насилие и всякакви материали, съдържащи или изобразяващи детска порнография.

Администрацията на Тръмп може да откаже разкриване на материали, които биха могли да попречат на разследването.

Миналата седмица Министерството на правосъдието на САЩ обяви планове за разследване на бившия президент Бил Клинтън, както и на бившия министър на финансите Лари Съмърс, съоснователя на LinkedIn, милиардера и дарител от Демократическата партия Рийд Хофман, за връзките им с Епщайн.

Общественият интерес към случая се възроди, след като администрацията на Тръмп не представи нови материали, въпреки предизборните обещания на републиканците да разсекретят досиетата.

През 2019 г. Епщайн беше обвинен в Съединените щати в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация, което се наказва с до 40 години затвор, и в заговор за извършване на такъв трафик (до пет години затвор). Според прокурорите, между 2002 и 2005 г. Епщайн е имал сексуални отношения с десетки непълнолетни момичета, които е приемал в резиденциите си в Ню Йорк и Флорида. Той им е плащал стотици долари в брой, след което е наемал някои от жертвите да служат като вербовчици за привличане на още момичета. Някои от тях са били едва на 14 години.

В началото на юли 2019 г. съд в Манхатън, Ню Йорк, след като изслуша показанията на Епщайн, нареди той да бъде задържан под стража и му беше отказано освобождаване под гаранция. В края на юли същата година беше съобщено, че Епщайн е бил намерен в затворническа килия „почти в безсъзнание“ и по-късно е починал. Разследването разкри, че той се е самоубил.