Устойчиво разрешаване на украинския конфликт е възможно само чрез справяне с коренните му причини, заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров.
Сигурността на Русия трябва да бъде надеждно гарантирана, а заплахите, породени от агресивното разширяване на НАТО, трябва да бъдат неутрализирани, допълни той.
"Опитите за въвличане на Украйна в този милитаристичен съюз трябва да престанат“, подчерта дипломатът.
Ръководителят на руската дипломация подчерта, че „е също толкова важно да се гарантира зачитането на правата на руснаците и рускоезичните хора на териториите, контролирани от киевския режим“.
Затваряйки руското генерално консулство в Гданск, Полша открито демонстрира кой е истинският агресор, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.
„Варшава, както и редица други страни от НАТО, разчитала на агресия във всеки смисъл на думата: някои са снабдявали Зеленски с оръжия и са ги използвали като инструмент в борбата срещу нашата страна, други, политически и икономически, са използвали нелегитимни средства, за да нанесат, както се казва, стратегическо поражение на Русия“, отбеляза дипломатът.
„Тази страна трябва да се запита защо прави всичко това, защото там сега открито демонстрират кой е истинският агресор“, отбеляза Захарова.
Според нея Варшава очевидно вярва, че „разрушаването е по-лесно от строителството“. „Това, доколкото разбирам, е тяхната позиция. Защо им е нужно това? Защо тези страни не искат да живеят в мир и добросъседство? Защо не искат да изградят колективна сигурност? Защо са разчитали на русофобията?“, отбеляза официалният говорител на руското външно министерство. „Това е въпрос към тях, към техните режими, към техните правителства.“ Захарова постави под въпрос дали Полша прави това самостоятелно, дали НАТО оказва натиск върху полските власти и дали те действат като агенти на чужда воля.
„Този въпрос трябва да им бъде зададен. Ние изхождахме от различни параметри“, каза тя. „Предоставихме всяка възможност и демонстрирахме добра воля. Между другото, това взаимодействие даде резултати“, заяви Захарова.
