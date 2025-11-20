Новини
Лавров: Опитите за вкарване на Украйна в милитаристичния съюз НАТО трябва да престанат

20 Ноември, 2025 05:20, обновена 20 Ноември, 2025 05:32

Лавров: Опитите за вкарване на Украйна в милитаристичния съюз НАТО трябва да престанат - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Устойчиво разрешаване на украинския конфликт е възможно само чрез справяне с коренните му причини, заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров.

Сигурността на Русия трябва да бъде надеждно гарантирана, а заплахите, породени от агресивното разширяване на НАТО, трябва да бъдат неутрализирани, допълни той.

"Опитите за въвличане на Украйна в този милитаристичен съюз трябва да престанат“, подчерта дипломатът.

Ръководителят на руската дипломация подчерта, че „е също толкова важно да се гарантира зачитането на правата на руснаците и рускоезичните хора на териториите, контролирани от киевския режим“.

Затваряйки руското генерално консулство в Гданск, Полша открито демонстрира кой е истинският агресор, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

„Варшава, както и редица други страни от НАТО, разчитала на агресия във всеки смисъл на думата: някои са снабдявали Зеленски с оръжия и са ги използвали като инструмент в борбата срещу нашата страна, други, политически и икономически, са използвали нелегитимни средства, за да нанесат, както се казва, стратегическо поражение на Русия“, отбеляза дипломатът.

„Тази страна трябва да се запита защо прави всичко това, защото там сега открито демонстрират кой е истинският агресор“, отбеляза Захарова.

Според нея Варшава очевидно вярва, че „разрушаването е по-лесно от строителството“. „Това, доколкото разбирам, е тяхната позиция. Защо им е нужно това? Защо тези страни не искат да живеят в мир и добросъседство? Защо не искат да изградят колективна сигурност? Защо са разчитали на русофобията?“, отбеляза официалният говорител на руското външно министерство. „Това е въпрос към тях, към техните режими, към техните правителства.“ Захарова постави под въпрос дали Полша прави това самостоятелно, дали НАТО оказва натиск върху полските власти и дали те действат като агенти на чужда воля.

„Този ​​въпрос трябва да им бъде зададен. Ние изхождахме от различни параметри“, каза тя. „Предоставихме всяка възможност и демонстрирахме добра воля. Между другото, това взаимодействие даде резултати“, заяви Захарова.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 51 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха ха

    18 27 Отговор
    Шизофренията яко тресе блатният кон.

    Коментиран от #4

    05:42 20.11.2025

  • 4 ха-ха

    26 14 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха":

    И теб те тресе здраво , но те търпим !

    05:47 20.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 УМНИ,ИСТИНСКИ,НЯМА ФАЛШ,НЯМА МАНИПУЛАЦИИ

    12 15 Отговор
    НИКОГА,НИКОГА НЯМА ДА ЧУЕШ ОТ ЕЗИ УМНИ ХОРА ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ, ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА РУГАТНИ ИЛИ ЗАКАНИ . ВИНАГИ СА БИЛИ ЗА МИРНО СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ . ТОВА Е СИЛАТА ИМ , ЗА ТОВА СА УВАЖАВАНИ ОТ ЦЕЛИЯП СВЯТ С ИЗКЛЮЧЕ ЗНАЕМ КОИ! И ВЪПРЕКИ ТОВА , НЕПРЕКЪСНО СА ПРАВИЛИ ОПИТИ , ПРАВЯТ И СЕГА ЗА ДОБРОНАМЕРЕНИ МИРНИ ОТНОШЕНИЯ , НО.................!! ЖАЛКО !!

    06:44 20.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тити

    5 13 Отговор
    Колкото и да не ти се иска Лавров това ще стане.

    Коментиран от #13

    07:36 20.11.2025

  • 13 Ще стане, когато

    4 7 Отговор

    До коментар #12 от "Тити":

    цъфнат налъмите! Русия има едно правило, завещано им от Сталин-няма човек, няма проблем!? Приложено сега-няма Украйна, няма проблеми, стъпка по стъпка се изпълнява правилото. После идва ред и на други, за жалост и България ще плаче.

    08:43 20.11.2025

  • 14 Оракула от Делфи

    5 6 Отговор
    Украйна не "малолетно дете" та да му обясняват ,кое е правилно и кое грешно за израстването му!
    Захарова и "осиновителите" на Украйна , да се погледнат къде е границата на НАТО днес и къде беше преди войната на Путин срещу независима Украйна???
    "Никога не е късно, да станеш за резил" ,и най- вече когато
    резила сам си го направиш!!!

    Коментиран от #15

    09:06 20.11.2025

  • 15 На колко години

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "Оракула от Делфи":

    е държавата Украйна? На трийсетина
    В исторически план е пеленаче.

    Пеленаче бръкнало в контакта

    09:24 20.11.2025

  • 16 така де

    4 3 Отговор
    тоя май не е кон защото помни като маймуна.Или не може да чете и мисли.КОЙ си подели полша с ХИТЛЕР и започна 2 световна.ЯВНО русия си беше основен подстрекател КОЙ изби добросъседски 14000 офицери в катинската гора.И КАТО НЕ ПОСЛЕДНО КОЙ събори цял полски самолет с ЦЯЛОТО ПОЛСКО ПРАВИТЕЛСТВО само преди години ВСИЧКО СЪВСЕМ С ДОБРОСЪСЕДСКИ НАМЕРЕНИЯ

    Коментиран от #18

    10:04 20.11.2025

  • 17 РЕВ

    4 2 Отговор
    за КОНСУЛСТВО, и сега трябва да си приберат шпионите до 48 часа и агентурната мрежа пропада.Това ги боли и затова реват

    10:10 20.11.2025

  • 18 ССС

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "така де":

    "...КОЙ събори цял полски самолет с ЦЯЛОТО ПОЛСКО ПРАВИТЕЛСТВО.."
    Секретарят им по протокола. С упорството си да кацнат, въпреки метеорологичните условия, и че легището не е обурудвано за такива самолети. И въпреки съпротивата на наземния екип. Има цяла серия, в едноименното предаване за разследване на самолетни катастрофи.
    "В своя заключителен протокол, Международният военен трибунал за осъждане на виновниците за разпалването на Втората световна война не приема конкретно становище за отговорните за Катинското клане. Това се тълкува като недоказаност на обвинението, а съдиите не вярват на свидетелите и от двете страни." Така, че не се прави на по-компетентен от МВТ.

    11:14 20.11.2025

