Буданов: Плановете на Русия за пълна окупация на Донецка област са нереалистични

Русия планира да окупира напълно Донецка област през пролетта на 2026 г., но началникът на Главното разузнавателно управление на Украинското министерство на отбраната Кирило Буданов смята, че този план е нереалистичен, предава News.bg.

Той изрази това мнение в интервю за Канал 24, цитирано от "Укринформ".

„Руснаците са си поставили за цел да окупират напълно Донецка област и искат да направят това, за да не разкрият, както се казва, държавни тайни, през пролетта на 2026 г. Това е нереалистично“, подчерта Буданов.

Според него на юг Русия се опитва да се доближи до Запорожие и да започне артилерийски и дронов терор, за да принуди военното командване да напусне левия бряг, а цивилните да напуснат града.

„Това е същата тактика, която беше използвана в Покровск. Там направиха същото. В Запорожие обаче е малко по-различно. Независимо какво казват медиите сега, и това мнение се разпространява колкото е възможно повече, че врагът е почти там, това не е така. И отбранителната ситуация там е много по-добра, отколкото, за съжаление, на изток“, каза Буданов.

Буданов коментира зимния енергиен натиск на Русия и оцени неговото въздействие върху Украйна.