Буданов: Плановете на Русия за пълна окупация на Донецка област са нереалистични

Русия планира да окупира напълно Донецка област през пролетта на 2026 г., но началникът на Главното разузнавателно управление на Украинското министерство на отбраната Кирило Буданов смята, че този план е нереалистичен, предава News.bg.
Той изрази това мнение в интервю за Канал 24, цитирано от "Укринформ".
„Руснаците са си поставили за цел да окупират напълно Донецка област и искат да направят това, за да не разкрият, както се казва, държавни тайни, през пролетта на 2026 г. Това е нереалистично“, подчерта Буданов.
Според него на юг Русия се опитва да се доближи до Запорожие и да започне артилерийски и дронов терор, за да принуди военното командване да напусне левия бряг, а цивилните да напуснат града.
„Това е същата тактика, която беше използвана в Покровск. Там направиха същото. В Запорожие обаче е малко по-различно. Независимо какво казват медиите сега, и това мнение се разпространява колкото е възможно повече, че врагът е почти там, това не е така. И отбранителната ситуация там е много по-добра, отколкото, за съжаление, на изток“, каза Буданов.
Буданов коментира зимния енергиен натиск на Русия и оцени неговото въздействие върху Украйна.
1 все повече
Коментиран от #113
07:30 20.11.2025
3 си дзън
Коментиран от #28
07:31 20.11.2025
7 Венета
Коментиран от #13
07:38 20.11.2025
10 Дон Чичо
До коментар #6 от "Ко стааа бе пумияр?":Тука някой още броят селата и чекат трите деня!?
Още не са вденали, че никой не му дреме за села и паланки...нито дори за градове - целта е да се трепят бандерята...
После вече кат се опразни от тех, лесно се ходи - кеф ти Харков, Одеса или Киев...нема да има кой да се пречка...
Нали ви каза Медински в Стамбуля - ако требе ще продължи и 20 години, кат Петър с шведите...ще издаяните ли!?
Коментиран от #20, #50
07:39 20.11.2025
11 Обаче
07:39 20.11.2025
12 сила
07:40 20.11.2025
14 Хе хе...
Предстои ни невероятен цирк!
07:41 20.11.2025
17 Венета
До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък един атлантик не се записа в украинското посолство и не замина за фронта ?
Коментиран от #79
07:42 20.11.2025
19 Тоя да махне розовите очила
Коментиран от #40
07:42 20.11.2025
22 Пич
07:44 20.11.2025
23 читател
Потника и той се мотае по чужбина като някоя гастролираща балерина и не иска да се връща в Киев .
07:44 20.11.2025
25 Факт е че
07:45 20.11.2025
26 Гост
07:46 20.11.2025
29 БАРС
07:53 20.11.2025
30 Сидоренко
07:54 20.11.2025
31 ВЕРНО ЛИ
Коментиран от #34
07:55 20.11.2025
32 Я пък тоя
А свършат ли ви парите, за няколко месеца Украйна ще стане територия, не държава.
07:55 20.11.2025
34 Баце ЕООД
До коментар #31 от "ВЕРНО ЛИ":Бяга, ама щото го гонят със сапьорска лопатка да му вземат чипа от пералнята
07:56 20.11.2025
36 Ти глей
До коментар #33 от "Pyccкий Карлик":Само как Украйна изчезва от картата и помни.. Това е силата на НАТО
07:57 20.11.2025
37 Ружа Игнатова
Коментиран от #43
07:59 20.11.2025
38 Баце ЕООД
08:00 20.11.2025
40 защо
До коментар #19 от "Тоя да махне розовите очила":Знае, знае! Още 130 милиарда се очакват, а него още не са го показали в списъка. Ако устиска още година, ще се предупреди навреме. Нали е шеф на разузнаването!!
08:03 20.11.2025
42 Баце
08:10 20.11.2025
43 Стиска
До коментар #37 от "Ружа Игнатова":Я пачки, я кюлчета някъде на сигурно..
08:11 20.11.2025
44 Русия
08:11 20.11.2025
45 Бусификация
08:13 20.11.2025
46 Абе Буданов
Но нищо не пречи, да вдигнете бялото знаме и да обявите победа, че сте спряли Русия да превземе цяла Украйна с помощта на финансирането от западните данъкоплатци(без никой да ги е питал)
И сте спряли Путин да превземе Европа!
Медиите ще помагат!
08:15 20.11.2025
47 центавос
08:20 20.11.2025
48 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
08:23 20.11.2025
49 име
08:27 20.11.2025
50 Ухаааа
До коментар #10 от "Дон Чичо":Ами шведите днес са шведи, а не руснаци. Ние 500 години сме газени и още сме българи!
Коментиран от #60, #61
08:29 20.11.2025
51 Стиф Уитков
08:41 20.11.2025
52 ОБЕКТИВЕН
08:42 20.11.2025
53 Механик
Тоя защо говори в минало време за Покровск????
М???????
Нещо се опитва да каже, па не м у се обръща езика ли?
М???????
08:48 20.11.2025
54 Ххах
Коментиран от #58
08:49 20.11.2025
55 Аоо
08:53 20.11.2025
56 Не си Буда нов, а направо
08:53 20.11.2025
57 Как, тя нали Украйна след като превзе
Коментиран от #65
08:54 20.11.2025
58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #54 от "Ххах":Буданов ще лежи- до живот.
На днешна дата , през 1945 г започва своята работа трибунала над нацистките престъпниуи от хитлеристка Германия.
12 са осъдени на смърт.
08:54 20.11.2025
59 Благой
08:57 20.11.2025
60 Ооо
До коментар #50 от "Ухаааа":Българи?
08:59 20.11.2025
61 Ама Петър Велики ги
До коментар #50 от "Ухаааа":разби и ги вкара в кочината им и повече не хосмяха да се доближат до Русия. Ех, историьо колко ти е непозната чужда.
09:00 20.11.2025
62 Този идиот гадае, но не разузнава!?
09:00 20.11.2025
63 маке
09:03 20.11.2025
64 еврото ще из- гони просия от бг
09:03 20.11.2025
65 знам ли как
До коментар #57 от "Как, тя нали Украйна след като превзе":Продължават руските бомбардировки над Курска област. Защо ли?
09:04 20.11.2025
66 Еврото идва
Коментиран от #68, #69, #75
09:05 20.11.2025
67 Поредните дрънканици на
09:07 20.11.2025
68 Ти обаче като гледам, скоро
До коментар #66 от "Еврото идва":няма да си идеш от психиатрията.
09:08 20.11.2025
69 Хи хи
До коментар #66 от "Еврото идва":Къде си отива Русия, като идва ?? Така казаха от нато !
Коментиран от #74
09:09 20.11.2025
70 Плановете на Украйна за пълна
09:14 20.11.2025
71 Аква
Коментиран от #72
09:15 20.11.2025
72 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #71 от "Аква":Свиквай. ВЛЕЗЕ ВИ БЕЗ ВАЗЕЛИНЧЕ.
ПОЗДРАВИ НА НЕГОДНИКА ДРУГАРЯТ ПУТЛЕР!
😂😂😂
Коментиран от #76
09:17 20.11.2025
73 така, така
Който не можа да осъзнае този елементарен факт е обречен да го изстрада. С какви илюзии ще премине през страдението си е негова работа, но неминуемото ще се случи.
Руснаците няколко пъти им предлагаха мека капитулация, и на украинците и на господарите им. Само САЩ осъзнават положението и са готови да се сложи край на агонията (е, те и най-малко губят, защото ще се опитат да прикрият провала си през миротворчество, което е удобно за тях. Този цирк вече са го играли дори по-брутално във Виетнам). ЕС и шайката в Киев продължават да вярват в чудеса като обричат хората си на мъка. Европейците поне търпим основно финасови и социални загуби като общества, но докога ще е така не е ясно. 0сранийците плащат с цена, която ще ги заличи, но щом си траят, сигурно си го заслужават.
До тук хода на войната показа, че рано или късно всеки град в 0срайната губи своето стратегическо значение. Така, че пропагандата може да ги ръси каквито иска, но загубите за 0срайната само ще се увеличават.
Да се спират докато е по-безболезнено е нах-добре, но ако са решили да занулят тая държавица- ОК ще пишем коментари колко са безпочвени мераците им още година-две.
09:18 20.11.2025
74 Копейкиииии
До коментар #69 от "Хи хи":След 41 дни ставате €вропейци или палите джапанките към Челябинск
09:18 20.11.2025
75 Шмайзер
До коментар #66 от "Еврото идва":Русия си отива в Полша. Там все още има чипове за перални и соковарки. Шмайзерите са в България- те са с чипове Правец.
Коментиран от #89
09:18 20.11.2025
78 Еврото идва
09:28 20.11.2025
80 Еврото идва
09:29 20.11.2025
82 Аоо
Коментиран от #85
09:33 20.11.2025
84 Еврото идва
Коментиран от #88
09:40 20.11.2025
85 Моряка
До коментар #82 от "Аоо":Може пък еврейчето да е агент на Путин.Праща бандерите в месомелачката вече четвърта година.Със завидно старание.Нищо чудно да го направят херой на Съветския съюз.Посмъртно,когато му дойде времето.
Коментиран от #87, #90
09:41 20.11.2025
86 Дронова касапница при Покровск
09:43 20.11.2025
87 Я пъ тоа
До коментар #85 от "Моряка":То па руснаците не са в месомелачката.....даже и КОРЙЧЕТА пращат.
09:44 20.11.2025
88 фончо
До коментар #84 от "Еврото идва":а чорабето на женка ти в човката
Коментиран от #92
09:44 20.11.2025
89 Чакаме Путин
До коментар #75 от "Шмайзер":Да са тества с НАТО....ако му стиска де.
Коментиран от #91, #112
09:45 20.11.2025
90 така е
До коментар #85 от "Моряка":Може пък путин да е агент на ЦРУ. Изби 2 милиона риснаци без съд и присъда, и докара руската икономика отново до просешка тояга, а държавата до васал на Китай и Северна Корея. Дори иранците отсвириха русийката.
09:45 20.11.2025
91 ей ти
До коментар #89 от "Чакаме Путин":защо ни говориш лошо?
09:46 20.11.2025
92 нещо си нервен
До коментар #88 от "фончо":гладен ли си?
09:46 20.11.2025
93 Путинистче идиотче
Коментиран от #95
09:48 20.11.2025
94 Дронова касапница при Покровск
Коментиран от #96
09:50 20.11.2025
95 Ха-ха-ха
До коментар #93 от "Путинистче идиотче":Те и украинците не щат да мрат за златното биде на Буданов и Зеленски и затова ТЦК ги отвлича като досиета от улиците.
Коментиран от #99
09:53 20.11.2025
96 Ха-ха-ха
До коментар #94 от "Дронова касапница при Покровск":Какви дронове бе, украинците се оплакват че им пречила мъглата и дъждът.
Коментиран от #98
09:55 20.11.2025
97 Еврото идва
09:56 20.11.2025
98 Я пъ тоа
До коментар #96 от "Ха-ха-ха":Не вервай кво говорят украинците, а гледай руските трупове в Покровск.
Коментиран от #102
09:57 20.11.2025
99 Я пъ тоа
До коментар #95 от "Ха-ха-ха":И Русията направо ПАЛЯТ сборните пунктове за мобилизация....там са действа НА ЕДРО.
09:58 20.11.2025
100 НАПОМНЯНЕ
За същия период Путин стигна от Донецк до....Покровск.
10:00 20.11.2025
101 Възрожденче кретенче
10:02 20.11.2025
102 Я пък тоя
До коментар #98 от "Я пъ тоа":Кефи ли те смърта?
Сметни украинските убити и ранени събери ги с руските такива и ще видиш число което е колкото населението на България , убити и ранени.
А сега излез на улицата огледай се и се кефи, представяйки си как всички минаващи покрай теб са осакатени или убити. "голям" кеф.😡
Коментиран от #104
10:14 20.11.2025
103 ха-ха
Коментиран от #105, #106
10:19 20.11.2025
104 Я пъ тоа
До коментар #102 от "Я пък тоя":Путин ПОЧНА ВОЙНАТА...питай него за избитите славяни....
10:27 20.11.2025
105 Стига бе....
До коментар #103 от "ха-ха":Кога ли путинягата ша стигне до Полша..
След 30 години....и колко ли милиона руснаци още ша затрие.
Коментиран от #107
10:28 20.11.2025
106 хе хе
До коментар #103 от "ха-ха":Каква Полша бе? Безаналоговата е пред Лисабон бе!
10:31 20.11.2025
107 Я пък тоя
До коментар #105 от "Стига бе....":Не е нужно да стига до Полша, и там където е в момента му е достатъчно. Зеленски сам му праща армията си да я избива, защо да ходи до полша?
Като свърши армията на Зеленски Путин може да си прави каквото реши с цялата територия.
Коментиран от #108
10:36 20.11.2025
108 мхм
До коментар #107 от "Я пък тоя":Някой нещо избива. Кой и какво, ще видим на разбора.
Коментиран от #110
10:42 20.11.2025
109 СССР
11:02 20.11.2025
110 Я пък тоя
До коментар #108 от "мхм":Взаимно се избиват, обаче Путин има ресурс, а на Зеленски е на привършване.
Коментиран от #111
11:21 20.11.2025
111 димитри
До коментар #110 от "Я пък тоя":противоречиш си сам!от твоя поглед рлосия воюва с целеят свят,но ....после ти иде на .....мисъл....ресурсите на украйна свършили.......казва се ШИЗО...френия и се лекува с медикаменти!
11:28 20.11.2025
112 Май на НАТО не им стиска,
До коментар #89 от "Чакаме Путин":затова Дончо постила червен килим на Путин, пък може и музикант да стане.
11:52 20.11.2025
113 Госта.
До коментар #1 от "все повече":Този се отърва ,но при следващото посещение на "Кинжал"може да няма късмет.
12:40 20.11.2025