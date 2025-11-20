Южна Африка демонстрира сила преди срещата на върха на Г-20

Южноафриканските полицейски и армейски части дефилираха по време на парад с участието на хеликоптери, екипи с полицейски кучета и служители на мотоциклети. По този начин властите демонстрираха сила преди очакваните протести около срещата на върха на световните лидери от Г-20 в края на тази седмица в Йоханесбург, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Южна Африка разполага с 3 500 допълнителни полицаи и постави армията в готовност, а всички тези сили ще бъдат под шапката на Националната съвместна оперативна и разузнавателна структура – орган, който обединява полицията, армията и разузнавателните служби под единно командване при осигуряването на охраната на големи събития.

Заместник националният комисар по полицейските въпроси, генерал-лейтенант Тебело Мосикили, заяви пред репортери, че властите очакват протести в Йоханесбург и други големи южноафрикански градове. „Ще позволим това право (на протест) да бъде упражнено, но в границите на закона“, добави тя.

Южноафриканската полиция съобщи, че е обособила специални зони за събиране на протестиращите близо до мястото на срещата на върха – изложбен център до най-големия футболен стадион в страната.

Ръководителят на Airports Company South Africa, която управлява основните международни летища, уточни, че са създадени „кътчета за оратори“ на летищата, където протестиращите ще бъдат „любезно“ посрещнати от охраната, ако организират демонстрации при пристигането на световните лидери.

Двудневната среща на върха започва в събота и се очаква да привлече лидери и висши дипломати от повече от 40 държави, както и глобални институции като ООН, Световната банка, Международния валутен фонд и Световната търговска организация.

Очакват се демонстрации на антикапиталисти, природозащитници, активисти за правата на жените, антимигрантски организации и други, като някои поставят въпроси за бедността и неравенството в Южна Африка.

Синдикат, представляващ африканерите (бялото малцинство в страната), предизвика спорове, като постави билбордове в Йоханесбург с надпис: „Добре дошли в най-расово регулираната страна в света“. Един от билбордовете беше свален от градските власти, което накара синдиката „Солидарност“ да заплаши със съдебни действия.

Билбордовете са свързани със законите за така наречената позитивна дискриминация, които разширяват възможностите за чернокожите хора и станаха част от дипломатическия конфликт между Южна Африка и САЩ.

Американският лидер Доналд Тръмп няма да присъства на срещата на върха на Г-20 в знак на бойкот заради твърденията му, че правителството на Южна Африка, ръководено от чернокожи, води расистка политика срещу белите и ги преследва.

Мнозина отхвърлят тези твърдения като неоснователни, но бойкотът на правителството на САЩ може да подрони авторитета на първата среща на върха на Г-20 в Африка. Други групи се надяват да използват възможността, за да привлекат вниманието към проблеми като високото ниво на насилие над жени и убийства на представителки на нежния пол в страната.