ЕК обяви, че трябва да бъде взето „спешно“ решение за Украйна

Работата за осигуряване на репарационен заем за Киев става още по-спешна на фона на предложенията за постигане на мир в Украйна, заяви днес говорител на Европейската комисия в отговор на въпроси, свързани с плановете на САЩ и на ЕС за постигане на край на войната, предаде БТА.
Винаги работим за постигането на решения в ЕС с обща подкрепа, така сме по-силни, особено по ключовите въпроси за сигурността на Европа, добави той. Понякога постигането на единодушие не е възможно, стараем се това да не се превръща в препятствие по такъв важен въпрос, добави той по повод подкрепата на Унгария и на Словакия за мирния план на Вашингтон и отказа на Будапеща и Братислава за осигуряване на средства за Киев от запорираното с европейските санкции руско имущество.
Няма много начини нападателят да плати за нанесените щети, затова представихме възможности за осигуряване на заема за Киев и продължаваме работата на тази основа, посочи говорителят. Той отбеляза, че решение се очаква на декемврийското заседание на Европейския съвет.
Говорителят заяви, че идеите на ЕС за постигане на мир не са "контрапредложение". По неговите думи ЕС има конструктивна роля в предприетите преговори, но засега не може да се съобщят подробности. Остава още много работа, готови сме да свършим нашия дял, обобщи той.
2 Истината
15:34 24.11.2025
3 БАБА УРСУЛЕЦА
15:34 24.11.2025
4 АЗОВ
Коментиран от #66, #77, #107
15:35 24.11.2025
5 Демократ
15:35 24.11.2025
6 ?????
Т.е. нека мрат украинците заради изкукуригалите лелки.
15:36 24.11.2025
7 честен ционист
До коментар #1 от "Българският народ подкрепя Украйна !":По-вероятно в четвъртък да се запишеш на ускурен курс по-руccкий.
15:36 24.11.2025
8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
15:36 24.11.2025
9 Данко Харсъзина
15:36 24.11.2025
10 Жълто син парцал
До коментар #1 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Ами хващай чемодана и заминавай в Укрия да подкрепяш на Зеленски топките
15:37 24.11.2025
11 Бонев
15:37 24.11.2025
12 Московските BAPBAPИ !
Запада е длъжен да подкрепя Украйна най малкото за своята собствена сигурност. Украйна е своеобразен буфер между блатните opки и цивилизования свят.
Коментиран от #20, #21, #24, #25, #73, #109
15:37 24.11.2025
13 име
До коментар #1 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Козячев, уточнявайте кой бог да ги пази, че киевската хунта суспендира украинската православна църква! На свещенния бял прах ли да се уповават?
Коментиран от #14, #19
15:38 24.11.2025
14 доктор
До коментар #13 от "име":Руснаците не са християни.Руска нация няма.
15:39 24.11.2025
15 Дориана
Коментиран от #80
15:39 24.11.2025
16 Ха-ха-ха
15:40 24.11.2025
17 Долу ЕС
Коментиран от #26, #27
15:40 24.11.2025
18 ДрайвингПлежър
15:40 24.11.2025
19 Копейкааааа
До коментар #13 от "име":След 37 дни ставаш €вропеец или палиш подметките към руската ко4ина.
Коментиран от #28
15:41 24.11.2025
20 Данко Харсъзина
До коментар #12 от "Московските BAPBAPИ !":Западът да дава пари. А ние ще продаваме боеприпаси. 160 завода работят денонощно.
15:41 24.11.2025
21 име
До коментар #12 от "Московските BAPBAPИ !":Ами, бегай на фронта да ги подгрепяш, или поне хвани няква работа че да има повече пари от данъци за да плащаме заемите за златни тоалетни. Ако имаше повече от три мозъчни клетки, до сега щеше дапси разбрал, че с кухи лозунги не става работата.
Коментиран от #31
15:41 24.11.2025
22 Реалност
Не става въпрос само за недостиг на войски. Недостиг е на здрави.
Руската армия попълва редиците си с новобранци с криминално досие, хронични заболявания и съмнителна хигиена.
„Втората армия на света“ се превръща в първата армия от микроби. Войници със сериозни здравословни проблеми, включително широко разпространена туберкулоза, се изпращат на фронта и се разчита на тях да се бият, докато „целите ни не бъдат постигнати“.
Кашлящи новобранци, куцащи бивши затворници и мъже, чиито медицински досиета приличат на роман на ужасите, превърнаха армията в чумни батальони.
Очаква се зимата да утежни и без това тежката ситуация с обичайните измръзнали пръсти и заледени, болни пръсти на краката.
Коментиран от #30, #50
15:41 24.11.2025
23 Зеленски съм
15:41 24.11.2025
24 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #12 от "Московските BAPBAPИ !":Как по-точно укр...ите ни защитават🤔❓
Като изгориха живи 50 човека в Одеса ли🤔❓
Или ти тогава беше за гъби Хероинки❗
15:41 24.11.2025
25 Rosberg Юнашки
До коментар #12 от "Московските BAPBAPИ !":Имаш лош поглед върху международната обстановка!
15:42 24.11.2025
27 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "Долу ЕС":Продаваме оръжие. Много оръжие.
15:42 24.11.2025
28 тaпeйкаааа
До коментар #19 от "Копейкааааа":След 37 дни няма да има €вро!
15:43 24.11.2025
29 Атина Палада
15:43 24.11.2025
30 име
До коментар #22 от "Реалност":Киевската хунта не е отвоювала и един квадратен метър, а най-смешното е че вече четири години се бие за някакви градове и села, които не са и важни. И то не срещу някаква могъща армия, ами срещу някакви бедни, гладни, изостанали, пияни и деморализирани руснаци на магарета, с лопати в ръцете.
Коментиран от #39
15:44 24.11.2025
31 СВО=ПРОВАЛ
До коментар #21 от "име":Колкото по-рано го разбереш толкова по-мазно ще ти влиза.Иначе сух!
15:45 24.11.2025
32 А ГДЕ КАЯ КАЛАС
15:45 24.11.2025
33 Данко Харсъзина
Коментиран от #38
15:45 24.11.2025
34 Разкрития
Руската армия е в капан на собствените си лъжи.
Руснак разказва как армията му се е хванала на собствените си лъжи и е изпратила войниците си на смърт. Това е ужасяващ разказ за армията на Путин!
Видео
15:45 24.11.2025
35 Морски
До коментар #1 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Ей ла.....ар недей да говориш от мое име!
15:46 24.11.2025
36 000
15:46 24.11.2025
37 Какви планове само
Коментиран от #43
15:47 24.11.2025
38 Rosberg Юнашки
До коментар #33 от "Данко Харсъзина":А кога се обърне палачинката що ще правим? Ти си лесен, отиваш си у Вълчедръм а ние столичаните?
15:47 24.11.2025
39 Парадокс
До коментар #30 от "име":През 2022 г.орките окупираха 20% от Украйна.
Днес са окупирали 19 %.Плюс 1,5 милиона убити осакатени руски орки.Кой без ръце,кой,без крака,кой без очи.
От руснаците чеп за зеле е не става.
Коментиран от #41, #94
15:48 24.11.2025
42 Решение
Коментиран от #46
15:50 24.11.2025
43 Само питам
До коментар #37 от "Какви планове само":Руските примати през кой век ще преплуват Днепър?
Коментиран от #71
15:51 24.11.2025
46 Rosberg Юнашки
До коментар #42 от "Решение":Репарации плащат победените и съучастниците им! Да го помниш!
15:52 24.11.2025
48 Реалист
Моcква не може да обяcни оrpомните жеpтви, тpилионите изrоpени pyбли или pазбитата икономика. Така че cтpатеrията на Пyтин cе е измеcтила към една цел: да npоточва войната за неоnpеделено вpеме.
Рycия доpи вече не cе оnитва да cnечели . Дълrата война е yдобна за pежима - миpът не.
Защо?
Защото миpът ноcи nоcледcтвия.
Повече от два милиона ветеpани , включително затвоpници и мобилизиpани затвоpници, на които е била обещана cвобода, в кpайна cметка ще cе завъpнат y дома. И вcички те ще cи зададат един и cъщ въnpоc:
„За какво беше това?“
Кpемъл няма отrовоp , няма nобеда, която да nокаже, и няма доcтатъчно cилен наpатив, за да оцелее в този момент.
Коментиран от #51
15:53 24.11.2025
51 Rosberg Юнашки
До коментар #48 от "Реалист":„За какво беше това?“
Така ще питат и в Украйния но много по-силно!
15:55 24.11.2025
53 Истината
Пyтин наpyши най-cтаpото npавило в rеоnолитиката – не заnочвай война, която не можеш да cnечелиш.
Демилитаpизация? Укpайна вече има една от най-cилните аpмии в Евpоnа.
Блокиpане на НАТО? Киев е nо-близо до НАТО от вcякоrа.
Доpи ако Рycия окynиpа няколко pеrиона, това няма да е доcтатъчно, за да cе npедcтави като „nобеда“. И Пyтин rо знае.
Пyтин cеrа cе cтpахyва от кpая на войната nовече, отколкото от cамата война
Коментиран от #55, #57, #64, #76
15:55 24.11.2025
54 Европеец
До коментар #1 от "Българският народ подкрепя Украйна !":В Голяма грешка си.... 80% от Българският народ е на страната на Русия и против украинската хунта.... Европейците са импотентни мераклии, продължават да изкукват..... А и малкото дете знае, че репарации изплаща победения, А в случая това ще бъде Украйна, така че отново бля, бля от европейските изкукали политици и тем подобни.....
15:56 24.11.2025
55 Rosberg Юнашки
До коментар #53 от "Истината":Ей, голям експерт си! Всичко знаеш!!!
15:57 24.11.2025
56 Да,бе
15:57 24.11.2025
57 Това са безспорни
До коментар #53 от "Истината":Факти.
Коментиран от #68
15:57 24.11.2025
58 Ако искат може да
15:57 24.11.2025
59 Я пък тоя
Ако изобщо вземат решение, очите им са в руските 300 милиарда.
Във всяко изказване ги искат, касичката им е празна, санкциите работят 😂
15:57 24.11.2025
60 Спешно решение за грабеж на руските пари
15:59 24.11.2025
61 000
15:59 24.11.2025
62 манипулиращ артист зелка и смешкофци
което ще бъде отхвърлено и от сащ
15:59 24.11.2025
63 Най добре ще бъде да НЕ
15:59 24.11.2025
64 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #53 от "Истината":Я напиши ИСТИНСТА-
Колко щеше да чака Ердоган ако София забрани да се говори на турски и започне да стреля по Кърджали и Хасково ❓
Благодаря предварително❗
15:59 24.11.2025
65 Rosberg Юнашки
Коментиран от #85
16:00 24.11.2025
67 Гост
Коментиран от #83
16:01 24.11.2025
68 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #57 от "Това са безспорни":Кое, че укритие ГОРИХА ЖИВИ ХОРА,
а ЗАПАДНалИЯТ свят се правеше на глух и сляп ЛИ❓
16:02 24.11.2025
69 Ами не е вярно
16:03 24.11.2025
70 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Къде е Кая, че техните я крият, а САШт в търсят да я бият ...за едни 48 милиарда❗
Коментиран от #82
16:06 24.11.2025
71 Атина Палада
До коментар #43 от "Само питам":Защо им трябва да преплуват Днепър,като европейските траншове стигат и отвъд Днепър?:)
16:07 24.11.2025
72 Rosberg Юнашки
16:07 24.11.2025
73 Тея глупости дето си ги плякнал
До коментар #12 от "Московските BAPBAPИ !":Вярваш ли си?
16:07 24.11.2025
74 Луди хора на 300
16:11 24.11.2025
75 Опааа
16:13 24.11.2025
76 Папуц
До коментар #53 от "Истината":След три дена, ще чакам да пишеш пак тук.
Не спряхте с тъпотиите,въпреки реалностите .
До сега ни обяснявахте за чипове от перални, ботокси, джуджета и как Русия иска да завладее цяла Европа.
Да де , ама реалността е съвсем друга.
Е, скоро ще стане ясно ,че всичките тези страхотии, ни ги набиват в главите единствено и само, за да се оправдаят огромните кражби.
Кая Калас - търсят се едни 40 милиарда.
Зеленски - търсят се едни 151 милиарда.
За генеколожката няма да споменавам - там е страшно.
Проблрмът за нас е , че евродебилите ще си отидат по именията , и никой няма да ги търси .
Някой да потърси отговорност от тъпият Борис Джонсън, за започването на тази война?
Но ние , заедно с вас - евроклакьорите, ще плащаме години наред.
Дано поне да ви плащат добре, за тези ви изцепки, че иначе - жалко за вас.
Коментиран от #79
16:13 24.11.2025
78 „спешно“ ? А?
16:15 24.11.2025
79 Там е работата,че...
До коментар #76 от "Папуц":...хич не им плащат добре, за тези им изцепки...!
По една тролена баничка ...и това е...!
16:17 24.11.2025
81 AЗОВ
До коментар #66 от "се очаква да превземат":Хахаха, пич, не виждаш ли намигването в края. Просто цитирам с ирония докладите на бандерите от събота!
16:19 24.11.2025
82 Атина Палада
До коментар #70 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Всичко е толкова объркано в тази Украйна и колко повече се ровиш ,пътищата на паричните потоци от Запад те водят все към руските служби....
16:19 24.11.2025
83 Ти остави...
До коментар #67 от "Гост":...,ами харесал си е и златна тоалетна чиния...
Коментиран от #87
16:20 24.11.2025
85 То е ясно коя ще е пуйката...?!
До коментар #65 от "Rosberg Юнашки":Пуйка,със зелен потник...
16:22 24.11.2025
86 Цайтнот
16:29 24.11.2025
87 Гост
До коментар #83 от "Ти остави...":Те чинии вече си накупиха, останаха другите аксесоари.
16:29 24.11.2025
88 Иван
16:30 24.11.2025
89 БайДОНЧ0
16:34 24.11.2025
90 Хаха
Иначе ЕС ще бъде запомнен с епохално нови концепции като "отрицателни цени" и "репарационен заем"
16:35 24.11.2025
91 Недоразумението
16:37 24.11.2025
94 си пън
До коментар #39 от "Парадокс":ха ха парадокс е,че онез великите длъжници веч година се мотат как да откраднат едни пари от едни дет все пияни с стари оръжия се биха кат свършиха с лопатки а великото натю въоръжава непрекъснато укрото с какво ли не върховно оръжие,то не бяха леопарди хаймарси джавелини атаксми абрамси и нищо и то голямо,а земята им намалява и все на запад напредват,те тва е парадокс
17:17 24.11.2025
95 Европа
17:21 24.11.2025
96 Тази вечер
17:26 24.11.2025
97 Подробността е
17:30 24.11.2025
98 защо
"Април 2022 г.: Още тогава се провеждат експертни работни срещи и се появяват първите доклади, които обсъждат правните възможности за конфискация на тези замразени активи"
Та от последния ред в залата със Слава Украине и долу Русия, толкова .
17:32 24.11.2025
100 Гнидчици
17:47 24.11.2025
101 Метресата от Барселона
17:47 24.11.2025
105 Ха ХаХа
Виждате че укрите са пълно капа и бързата да не ги ликвидират изцяло руснаците
18:06 24.11.2025
106 Арагорн
18:07 24.11.2025
107 Инна
До коментар #4 от "АЗОВ":Киев започна поредна медийна офанзива близо до Купянск.
Украинската телевизия нарече това „голяма победа“, но в действителност то се превърна в яростна и кървава престрелка между диверсанти от украинските въоръжени сили. Всяко подразделение със специални части си помисли, че е в сблъсък с руски бойни постове, а бойците не пестяха боеприпасите си. Според съобщенията, те са били победени от „руснаците“, но в действителност диверсантите са се застреляли един друг. Тази информация е била прихваната по време на подслушване на украински радиопредавания.
18:49 24.11.2025
108 стоян георгиев
18:56 24.11.2025
109 много ми е интересно
До коментар #12 от "Московските BAPBAPИ !":как изглеждат хора, които пишат коментари като твоите, и да си поговорим малко на различни теми - чисто любопитство, добронамерено
19:10 24.11.2025
110 Ха ха
19:58 24.11.2025
111 САЩ са много доволни от плана на ЕС
20:08 24.11.2025
112 Горски
21:25 24.11.2025