ЕК обяви, че трябва да бъде взето „спешно“ решение за Украйна
  Тема: Украйна

24 Ноември, 2025 15:32 4 089 112

  • украйна-
  • ес-
  • ек-
  • володимир зеленски-
  • русия

Говорителят заяви, че ЕС има конструктивна роля в предприетите преговори, но засега не може да се съобщят подробности

ЕК обяви, че трябва да бъде взето „спешно“ решение за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Работата за осигуряване на репарационен заем за Киев става още по-спешна на фона на предложенията за постигане на мир в Украйна, заяви днес говорител на Европейската комисия в отговор на въпроси, свързани с плановете на САЩ и на ЕС за постигане на край на войната, предаде БТА.

Винаги работим за постигането на решения в ЕС с обща подкрепа, така сме по-силни, особено по ключовите въпроси за сигурността на Европа, добави той. Понякога постигането на единодушие не е възможно, стараем се това да не се превръща в препятствие по такъв важен въпрос, добави той по повод подкрепата на Унгария и на Словакия за мирния план на Вашингтон и отказа на Будапеща и Братислава за осигуряване на средства за Киев от запорираното с европейските санкции руско имущество.

Няма много начини нападателят да плати за нанесените щети, затова представихме възможности за осигуряване на заема за Киев и продължаваме работата на тази основа, посочи говорителят. Той отбеляза, че решение се очаква на декемврийското заседание на Европейския съвет.

Говорителят заяви, че идеите на ЕС за постигане на мир не са "контрапредложение". По неговите думи ЕС има конструктивна роля в предприетите преговори, но засега не може да се съобщят подробности. Остава още много работа, готови сме да свършим нашия дял, обобщи той.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 71 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Истината

    166 4 Отговор
    ВАЖНИ РЕШЕНИЯ ОТ ТЪПИ ИНДИВИДИ НЕ СЕ ЕЗЕМАТ

    15:34 24.11.2025

  • 3 БАБА УРСУЛЕЦА

    111 3 Отговор
    ПАК РАЗВАЛИХ МИЛНИЯ ПЛАН НА ТРЪМП

    15:34 24.11.2025

  • 4 АЗОВ

    7 131 Отговор
    Няма страшно, в Покровск всичко е наред, Азов са прочистили минимум 30% от града, според някои източници дори 50%, забавят ги хилядите руzки трупове. Но напредват, ситуацията е стабилизирана, рyzките части на север от ЖП линията са изтласкани и ВСУ в Мирноград са отблокирани и минават вече в офанзива. В следващите дни се очаква да превземат Мацква ;)

    Коментиран от #66, #77, #107

    15:35 24.11.2025

  • 5 Демократ

    8 95 Отговор
    Демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите са иzроди.

    15:35 24.11.2025

  • 6 ?????

    130 1 Отговор
    Ха ха.
    Т.е. нека мрат украинците заради изкукуригалите лелки.

    15:36 24.11.2025

  • 7 честен ционист

    88 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    По-вероятно в четвъртък да се запишеш на ускурен курс по-руccкий.

    15:36 24.11.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    78 1 Отговор
    теА не ги пускат в селото, те за поповата къща питат❗

    15:36 24.11.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    80 1 Отговор
    Днес няма новини. Само глупости.

    15:36 24.11.2025

  • 10 Жълто син парцал

    89 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Ами хващай чемодана и заминавай в Укрия да подкрепяш на Зеленски топките

    15:37 24.11.2025

  • 11 Бонев

    90 4 Отговор
    Репарационен заем.демек даваме руските пари на украинците,а после руснаците като осъдят евро балъците ще си ги приберат с лихвите.

    15:37 24.11.2025

  • 12 Московските BAPBAPИ !

    8 106 Отговор
    УКРАЙНА защитава не само себе си, но и цялата европейска цивилизация.
    Запада е длъжен да подкрепя Украйна най малкото за своята собствена сигурност. Украйна е своеобразен буфер между блатните opки и цивилизования свят.

    Коментиран от #20, #21, #24, #25, #73, #109

    15:37 24.11.2025

  • 13 име

    77 5 Отговор

    До коментар #1 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Козячев, уточнявайте кой бог да ги пази, че киевската хунта суспендира украинската православна църква! На свещенния бял прах ли да се уповават?

    Коментиран от #14, #19

    15:38 24.11.2025

  • 14 доктор

    6 79 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    Руснаците не са християни.Руска нация няма.

    15:39 24.11.2025

  • 15 Дориана

    88 3 Отговор
    Урсула, Макрон, Мерц и СИЕ ще вкарат Европа във война. Точно това правят усилено ежедневно. Заради тях хиляди невинни хора ще загинат.

    Коментиран от #80

    15:39 24.11.2025

  • 16 Ха-ха-ха

    58 0 Отговор
    Скука. Тея вече сме ги слушали.

    15:40 24.11.2025

  • 17 Долу ЕС

    71 3 Отговор
    първо сметка без кръчмаря, второ репарационните заеми ги вземат победените от победителите, сиреч, Русия може да отпусне заем на крайна да се възстанови! всичко друго е ала бала. Трето България в измамни схеми и кражби в стил неоколониализъм не участва

    Коментиран от #26, #27

    15:40 24.11.2025

  • 18 ДрайвингПлежър

    80 2 Отговор
    Коалицията на войната, както трябва да се нарича коректно, знае, че падне ли Зеленски - следващите са те! Падне ли Украйна ще трябва да дават тежки отговори на въпроси защо нямаше мир до сега, къде са всичките пари, защо освен Украйна беше разрушена и Европа - и тези престъпници ще направят всичко, за да удължат войната и отложат собствената си политическа гибел

    15:40 24.11.2025

  • 19 Копейкааааа

    8 59 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    След 37 дни ставаш €вропеец или палиш подметките към руската ко4ина.

    Коментиран от #28

    15:41 24.11.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    6 38 Отговор

    До коментар #12 от "Московските BAPBAPИ !":

    Западът да дава пари. А ние ще продаваме боеприпаси. 160 завода работят денонощно.

    15:41 24.11.2025

  • 21 име

    55 2 Отговор

    До коментар #12 от "Московските BAPBAPИ !":

    Ами, бегай на фронта да ги подгрепяш, или поне хвани няква работа че да има повече пари от данъци за да плащаме заемите за златни тоалетни. Ако имаше повече от три мозъчни клетки, до сега щеше дапси разбрал, че с кухи лозунги не става работата.

    Коментиран от #31

    15:41 24.11.2025

  • 22 Реалност

    3 54 Отговор
    Проблемите на Русия с човешките ресурси са много повече от просто цифри.
    Не става въпрос само за недостиг на войски. Недостиг е на здрави.
    Руската армия попълва редиците си с новобранци с криминално досие, хронични заболявания и съмнителна хигиена.
    „Втората армия на света“ се превръща в първата армия от микроби. Войници със сериозни здравословни проблеми, включително широко разпространена туберкулоза, се изпращат на фронта и се разчита на тях да се бият, докато „целите ни не бъдат постигнати“.
    Кашлящи новобранци, куцащи бивши затворници и мъже, чиито медицински досиета приличат на роман на ужасите, превърнаха армията в чумни батальони.
    Очаква се зимата да утежни и без това тежката ситуация с обичайните измръзнали пръсти и заледени, болни пръсти на краката.

    Коментиран от #30, #50

    15:41 24.11.2025

  • 23 Зеленски съм

    35 2 Отговор
    Първо 157 млрд евро за българските F-16 Block 70, пък решенията зимайте без мен.

    15:41 24.11.2025

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    61 2 Отговор

    До коментар #12 от "Московските BAPBAPИ !":

    Как по-точно укр...ите ни защитават🤔❓
    Като изгориха живи 50 човека в Одеса ли🤔❓
    Или ти тогава беше за гъби Хероинки❗

    15:41 24.11.2025

  • 25 Rosberg Юнашки

    42 1 Отговор

    До коментар #12 от "Московските BAPBAPИ !":

    Имаш лош поглед върху международната обстановка!

    15:42 24.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Данко Харсъзина

    4 26 Отговор

    До коментар #17 от "Долу ЕС":

    Продаваме оръжие. Много оръжие.

    15:42 24.11.2025

  • 28 тaпeйкаааа

    34 3 Отговор

    До коментар #19 от "Копейкааааа":

    След 37 дни няма да има €вро!

    15:43 24.11.2025

  • 29 Атина Палада

    47 2 Отговор
    У.лавите западняци що им трябваше да се закачат с рускоговорящи :)) сега ще плащат докато напълно сдиплат:))))

    15:43 24.11.2025

  • 30 име

    50 2 Отговор

    До коментар #22 от "Реалност":

    Киевската хунта не е отвоювала и един квадратен метър, а най-смешното е че вече четири години се бие за някакви градове и села, които не са и важни. И то не срещу някаква могъща армия, ами срещу някакви бедни, гладни, изостанали, пияни и деморализирани руснаци на магарета, с лопати в ръцете.

    Коментиран от #39

    15:44 24.11.2025

  • 31 СВО=ПРОВАЛ

    3 32 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    Колкото по-рано го разбереш толкова по-мазно ще ти влиза.Иначе сух!

    15:45 24.11.2025

  • 32 А ГДЕ КАЯ КАЛАС

    53 1 Отговор
    Че я търсят за кражба на 40 МИЛИАРДА.

    15:45 24.11.2025

  • 33 Данко Харсъзина

    5 35 Отговор
    Важното е украинците да купуват оръжието, което България произвежда. Другото няма значение.

    Коментиран от #38

    15:45 24.11.2025

  • 34 Разкрития

    3 46 Отговор
    Дезертьор разкрива смъртоносна лудост
    Руската армия е в капан на собствените си лъжи.
    Руснак разказва как армията му се е хванала на собствените си лъжи и е изпратила войниците си на смърт. Това е ужасяващ разказ за армията на Путин!
    Видео

    15:45 24.11.2025

  • 35 Морски

    26 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Ей ла.....ар недей да говориш от мое име!

    15:46 24.11.2025

  • 36 000

    37 0 Отговор
    Ще плащате за крадливата брюкселско-киевска шайка още много.

    15:46 24.11.2025

  • 37 Какви планове само

    39 2 Отговор
    Да си правиш планове за мир без участието на Русия - е няма как да стане , когато Русия напредва и печели в завземането на територия която и без това е нейна СССР.

    Коментиран от #43

    15:47 24.11.2025

  • 38 Rosberg Юнашки

    32 0 Отговор

    До коментар #33 от "Данко Харсъзина":

    А кога се обърне палачинката що ще правим? Ти си лесен, отиваш си у Вълчедръм а ние столичаните?

    15:47 24.11.2025

  • 39 Парадокс

    3 41 Отговор

    До коментар #30 от "име":

    През 2022 г.орките окупираха 20% от Украйна.
    Днес са окупирали 19 %.Плюс 1,5 милиона убити осакатени руски орки.Кой без ръце,кой,без крака,кой без очи.
    От руснаците чеп за зеле е не става.

    Коментиран от #41, #94

    15:48 24.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Решение

    4 38 Отговор
    Русия да връща всички територии, които окупира в Украйна. И да платят репарации за войната. Ако някой руски гражданин е с нарушени права, да се прибира и живее в своята държава.

    Коментиран от #46

    15:50 24.11.2025

  • 43 Само питам

    4 36 Отговор

    До коментар #37 от "Какви планове само":

    Руските примати през кой век ще преплуват Днепър?

    Коментиран от #71

    15:51 24.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Rosberg Юнашки

    39 1 Отговор

    До коментар #42 от "Решение":

    Репарации плащат победените и съучастниците им! Да го помниш!

    15:52 24.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Реалист

    2 35 Отговор
    Кpемъл е в каnан – не на бойното nоле, а nолитичеcки.
    Моcква не може да обяcни оrpомните жеpтви, тpилионите изrоpени pyбли или pазбитата икономика. Така че cтpатеrията на Пyтин cе е измеcтила към една цел: да npоточва войната за неоnpеделено вpеме.
    Рycия доpи вече не cе оnитва да cnечели . Дълrата война е yдобна за pежима - миpът не.
    Защо?
    Защото миpът ноcи nоcледcтвия.
    Повече от два милиона ветеpани , включително затвоpници и мобилизиpани затвоpници, на които е била обещана cвобода, в кpайна cметка ще cе завъpнат y дома. И вcички те ще cи зададат един и cъщ въnpоc:
    „За какво беше това?“
    Кpемъл няма отrовоp , няма nобеда, която да nокаже, и няма доcтатъчно cилен наpатив, за да оцелее в този момент.

    Коментиран от #51

    15:53 24.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Rosberg Юнашки

    33 1 Отговор

    До коментар #48 от "Реалист":

    „За какво беше това?“
    Така ще питат и в Украйния но много по-силно!

    15:55 24.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Истината

    3 37 Отговор
    Иcтината е npоcта и оnycтошителна:
    Пyтин наpyши най-cтаpото npавило в rеоnолитиката – не заnочвай война, която не можеш да cnечелиш.

    Демилитаpизация? Укpайна вече има една от най-cилните аpмии в Евpоnа.
    Блокиpане на НАТО? Киев е nо-близо до НАТО от вcякоrа.
    Доpи ако Рycия окynиpа няколко pеrиона, това няма да е доcтатъчно, за да cе npедcтави като „nобеда“. И Пyтин rо знае.
    Пyтин cеrа cе cтpахyва от кpая на войната nовече, отколкото от cамата война

    Коментиран от #55, #57, #64, #76

    15:55 24.11.2025

  • 54 Европеец

    37 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    В Голяма грешка си.... 80% от Българският народ е на страната на Русия и против украинската хунта.... Европейците са импотентни мераклии, продължават да изкукват..... А и малкото дете знае, че репарации изплаща победения, А в случая това ще бъде Украйна, така че отново бля, бля от европейските изкукали политици и тем подобни.....

    15:56 24.11.2025

  • 55 Rosberg Юнашки

    13 2 Отговор

    До коментар #53 от "Истината":

    Ей, голям експерт си! Всичко знаеш!!!

    15:57 24.11.2025

  • 56 Да,бе

    33 1 Отговор
    Тия некадърници да вземат да прочетат какво е репрация..Репарациите се изплащат от победените,в случая цялото НАТО с Украйна.Репарационен заем получава Германия от САЩ,за да изплати репарации на победителите в Първата Световна Война.В сегашният случай Русия ще получи репарации,а не ще ги изплаща.

    15:57 24.11.2025

  • 57 Това са безспорни

    2 21 Отговор

    До коментар #53 от "Истината":

    Факти.

    Коментиран от #68

    15:57 24.11.2025

  • 58 Ако искат може да

    31 1 Отговор
    вземат и „спешно“ решение за Венецуела. Може и за нацистки Израел ако искат

    15:57 24.11.2025

  • 59 Я пък тоя

    36 0 Отговор
    ЕК ще вземе СМЕШНО решение.
    Ако изобщо вземат решение, очите им са в руските 300 милиарда.
    Във всяко изказване ги искат, касичката им е празна, санкциите работят 😂

    15:57 24.11.2025

  • 60 Спешно решение за грабеж на руските пари

    35 2 Отговор
    Ако фашистите от ЕК откраднат парите на Русия , то с ЕС е свършено! Руската армия ще влезе в Брюксел за си върне откраднатото!

    15:59 24.11.2025

  • 61 000

    29 1 Отговор
    Сащ и русия разкъсват ес. С ес е свършено.

    15:59 24.11.2025

  • 62 манипулиращ артист зелка и смешкофци

    28 0 Отговор
    въртят сучат планчето
    което ще бъде отхвърлено и от сащ

    15:59 24.11.2025

  • 63 Най добре ще бъде да НЕ

    29 0 Отговор
    Вземат „спешно“ решение тези ненормалници за световна война, па не знам

    15:59 24.11.2025

  • 64 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    32 0 Отговор

    До коментар #53 от "Истината":

    Я напиши ИСТИНСТА-
    Колко щеше да чака Ердоган ако София забрани да се говори на турски и започне да стреля по Кърджали и Хасково ❓
    Благодаря предварително❗

    15:59 24.11.2025

  • 65 Rosberg Юнашки

    27 0 Отговор
    За деня на благодарността кой ще е в ролята на пуйката?

    Коментиран от #85

    16:00 24.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Гост

    34 1 Отговор
    Урсула, дайте му спешно пари на Зеленски, че на черен петък си е харесал една златна мивка, да не я изпусне!

    Коментиран от #83

    16:01 24.11.2025

  • 68 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    33 1 Отговор

    До коментар #57 от "Това са безспорни":

    Кое, че укритие ГОРИХА ЖИВИ ХОРА,
    а ЗАПАДНалИЯТ свят се правеше на глух и сляп ЛИ❓

    16:02 24.11.2025

  • 69 Ами не е вярно

    25 2 Отговор
    Винаги ама винаги ЕС е имал ДЕструктивна роля ! И преди и след 2014 г Като се повтаря една лъжа 100 пъти няма да стане истина. Хората знаят

    16:03 24.11.2025

  • 70 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    22 1 Отговор
    По БГ филм:
    Къде е Кая, че техните я крият, а САШт в търсят да я бият ...за едни 48 милиарда❗

    Коментиран от #82

    16:06 24.11.2025

  • 71 Атина Палада

    16 0 Отговор

    До коментар #43 от "Само питам":

    Защо им трябва да преплуват Днепър,като европейските траншове стигат и отвъд Днепър?:)

    16:07 24.11.2025

  • 72 Rosberg Юнашки

    23 0 Отговор
    Ще се разберат големите. Догодина Тръмп ще пие канадско уиски с гренландси лед в Арктика, Путин ще му прави компания с френско вино сервирано от украйнка!

    16:07 24.11.2025

  • 73 Тея глупости дето си ги плякнал

    16 1 Отговор

    До коментар #12 от "Московските BAPBAPИ !":

    Вярваш ли си?

    16:07 24.11.2025

  • 74 Луди хора на 300

    20 1 Отговор
    трябва да бъде взето „спешно“ решение ....трябва трябва ..... много неща трябват ама не тези дето си ги мислите. А после много спешно ще станат и демилитаризацията и денацификацията и границата по Днепър .. и ура ще викате даже

    16:11 24.11.2025

  • 75 Опааа

    22 0 Отговор
    😆 Е как ще вземете спешно или каквото и да е решение без Вова бе малО умници???

    16:13 24.11.2025

  • 76 Папуц

    25 0 Отговор

    До коментар #53 от "Истината":

    След три дена, ще чакам да пишеш пак тук.
    Не спряхте с тъпотиите,въпреки реалностите .
    До сега ни обяснявахте за чипове от перални, ботокси, джуджета и как Русия иска да завладее цяла Европа.
    Да де , ама реалността е съвсем друга.
    Е, скоро ще стане ясно ,че всичките тези страхотии, ни ги набиват в главите единствено и само, за да се оправдаят огромните кражби.
    Кая Калас - търсят се едни 40 милиарда.
    Зеленски - търсят се едни 151 милиарда.
    За генеколожката няма да споменавам - там е страшно.
    Проблрмът за нас е , че евродебилите ще си отидат по именията , и никой няма да ги търси .
    Някой да потърси отговорност от тъпият Борис Джонсън, за започването на тази война?
    Но ние , заедно с вас - евроклакьорите, ще плащаме години наред.
    Дано поне да ви плащат добре, за тези ви изцепки, че иначе - жалко за вас.

    Коментиран от #79

    16:13 24.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 „спешно“ ? А?

    10 0 Отговор
    До довечера? .... хахахаха...детска работа

    16:15 24.11.2025

  • 79 Там е работата,че...

    10 1 Отговор

    До коментар #76 от "Папуц":

    ...хич не им плащат добре, за тези им изцепки...!
    По една тролена баничка ...и това е...!

    16:17 24.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 AЗОВ

    10 0 Отговор

    До коментар #66 от "се очаква да превземат":

    Хахаха, пич, не виждаш ли намигването в края. Просто цитирам с ирония докладите на бандерите от събота!

    16:19 24.11.2025

  • 82 Атина Палада

    2 7 Отговор

    До коментар #70 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Всичко е толкова объркано в тази Украйна и колко повече се ровиш ,пътищата на паричните потоци от Запад те водят все към руските служби....

    16:19 24.11.2025

  • 83 Ти остави...

    11 0 Отговор

    До коментар #67 от "Гост":

    ...,ами харесал си е и златна тоалетна чиния...

    Коментиран от #87

    16:20 24.11.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 То е ясно коя ще е пуйката...?!

    20 0 Отговор

    До коментар #65 от "Rosberg Юнашки":

    Пуйка,със зелен потник...

    16:22 24.11.2025

  • 86 Цайтнот

    23 1 Отговор
    Спешно закриване на ЕК и вдигане на белия байряк в Киев!

    16:29 24.11.2025

  • 87 Гост

    9 0 Отговор

    До коментар #83 от "Ти остави...":

    Те чинии вече си накупиха, останаха другите аксесоари.

    16:29 24.11.2025

  • 88 Иван

    20 0 Отговор
    Боклука Урсула Фон Дер Лайен искаше 14-та ваксина, а първите 13 за остарели.

    16:30 24.11.2025

  • 89 БайДОНЧ0

    10 0 Отговор
    А не чувствате ли, че ебапчето се обърна... и само подкукоросвате хората

    16:34 24.11.2025

  • 90 Хаха

    16 0 Отговор
    Нямат пари .
    Иначе ЕС ще бъде запомнен с епохално нови концепции като "отрицателни цени" и "репарационен заем"

    16:35 24.11.2025

  • 91 Недоразумението

    18 0 Отговор
    ЕС си отива в историята. Дано не ни набутат поне в гореща война. Добре е, че са задлъжнели до гуша и нямат пари.

    16:37 24.11.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 си пън

    14 0 Отговор

    До коментар #39 от "Парадокс":

    ха ха парадокс е,че онез великите длъжници веч година се мотат как да откраднат едни пари от едни дет все пияни с стари оръжия се биха кат свършиха с лопатки а великото натю въоръжава непрекъснато укрото с какво ли не върховно оръжие,то не бяха леопарди хаймарси джавелини атаксми абрамси и нищо и то голямо,а земята им намалява и все на запад напредват,те тва е парадокс

    17:17 24.11.2025

  • 95 Европа

    3 5 Отговор
    трябва да залее Украйна с пари и оръжия, понеже ВСУ се сражава за Европа?

    17:21 24.11.2025

  • 96 Тази вечер

    12 0 Отговор
    Пак „спешно“ в Киев ще се крият у мазетата

    17:26 24.11.2025

  • 97 Подробността е

    11 0 Отговор
    Че нападателя е и победител и ЕС няма кураж а и способност да започне да налага волята си над Русия със сила. Просто на европейците не им се умира за Урсула,кая,мерц,макарона или зеления...то май и на украинците вече им писна

    17:30 24.11.2025

  • 98 защо

    3 2 Отговор
    Какво казва ИИ:
    "Април 2022 г.: Още тогава се провеждат експертни работни срещи и се появяват първите доклади, които обсъждат правните възможности за конфискация на тези замразени активи"

    Та от последния ред в залата със Слава Украине и долу Русия, толкова .

    17:32 24.11.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Гнидчици

    8 1 Отговор
    Укрите се биха за Германия, сега германците да идат да се бият за Укростан. Малко да им намалее долната популацийка.

    17:47 24.11.2025

  • 101 Метресата от Барселона

    9 2 Отговор
    Европейската комисия затова разширява състава на държавите-членки, за да може длъжниците да стават все повече. Затова и нас ни вкараха в еврозоната насила, за да ни натоварят с дългове - уж за Украйна, а всъщност за обогатяване на елита. Ще има още по-голямо затягане на коланите и галопираща инфлация, за да се избият парите, наливани в бездънната каца!

    17:47 24.11.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Ха ХаХа

    7 0 Отговор
    Принуждават ли Русия чрез сила?
    Виждате че укрите са пълно капа и бързата да не ги ликвидират изцяло руснаците

    18:06 24.11.2025

  • 106 Арагорн

    8 0 Отговор
    Тая докога си мисли че безнаказано ще ни бърка в джобовете?!?

    18:07 24.11.2025

  • 107 Инна

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "АЗОВ":

    Киев започна поредна медийна офанзива близо до Купянск.
    Украинската телевизия нарече това „голяма победа“, но в действителност то се превърна в яростна и кървава престрелка между диверсанти от украинските въоръжени сили. Всяко подразделение със специални части си помисли, че е в сблъсък с руски бойни постове, а бойците не пестяха боеприпасите си. Според съобщенията, те са били победени от „руснаците“, но в действителност диверсантите са се застреляли един друг. Тази информация е била прихваната по време на подслушване на украински радиопредавания.

    18:49 24.11.2025

  • 108 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Как ги сърбят ръцете да откраднат руските активи. Място не могат да си намерят.

    18:56 24.11.2025

  • 109 много ми е интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Московските BAPBAPИ !":

    как изглеждат хора, които пишат коментари като твоите, и да си поговорим малко на различни теми - чисто любопитство, добронамерено

    19:10 24.11.2025

  • 110 Ха ха

    3 0 Отговор
    Как веднъж не се събраха през цялото време на войната и да предложат мирно споразумение? Никога не предложиха да работят за мир.ЕС с тези военолюбци начело ни забутаха в тинята.Сега се месят без някой да ги кани и пак за кражби говорят Опукаха парите на Европа,сега не могат да заспят от мисли как да откраднат руските пари.Много кражби и сега предстои със Зеленски да си тръгват и те

    19:58 24.11.2025

  • 111 САЩ са много доволни от плана на ЕС

    0 0 Отговор
    Съединените щати намериха европейския мирен план за украинския конфликт за много полезен и добър, но са съсредоточени върху своя проект и Зеленски ще трябва да се подпише ако иска Мир на Американския проект. Това се съобщава от The Washington Post (WP) както и, че остават 4 дни до крайния срок за подписване, като се цитира източника.

    20:08 24.11.2025

  • 112 Горски

    3 0 Отговор
    И ако Фон Дер, Микрон и т н. много мътят водата да пусне записи и от технште корупционни скандали ( както направиха със Зеленски). Бог знае, че има богат избор на корупция - например сделката с Файзер и т н. Тези - Брюкселските са тотал щета от първия до последния. Един призрак броди из Европа - призракът на Брюкселската дезорганизирана шизофрения. Тези двамата баламурници решили да направят план за спиране на войната. "Сметки без кръчмаря". И ние тази вечер с наборите ще имаме събрание в кръчмата, за да обсъдим наша версия на плана за мир. Нали искахте"мир чрез сила".Ето ви "мир чрез сила"? Само дето разликата е в това,че не вие го налагате,а на вас ви го налагат,ама то затова се внимава какво си пожелаваш. Другата простотия е тази,че"границите не можели да бъдат променяни чрез сила". Айде бе,ти да видиш. Откакто свят светува, всички граници са се променяли и продължават да се променят единствено и само чрез сила."Правото на по-силния". Е,малко е кофти разбира се да си "от страната на булката",но това е положението. Мир няма да има до пълната капитулация и заличаване на Украйна.

    21:25 24.11.2025

