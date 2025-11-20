Новини
Земетресение порази остров Серам в Индонезия

Земетресение порази остров Серам в Индонезия

20 Ноември, 2025 09:38

Трусът е регистриран на дълбочина 136 км, няма моментални данни за жертви или разрушения

Земетресение порази остров Серам в Индонезия - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 6 по скалата на Рихтер удари остров Серам в Индонезия, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.

Според официалните данни, трусът е бил с дълбочина 136 километра под земната повърхност. Поради относително голямата дълбочина на земетресението, неговите разрушителни ефекти на повърхността могат да бъдат ограничени, въпреки че силата му е значителна.

Към момента няма официални съобщения за пострадали или нанесени щети.

Индонезия се намира на така наречения "Огнен пояс" на Тихия океан, където земетресения и вулканична активност са често срещани, което изисква постоянна готовност на местните служби за бедствия. Специалистите напомнят на населението да спазва указанията за безопасност при земетресение и да се информира от официални източници.


    Изригване на слънцето!
    Голяма новина, да попълваме дупките!

    Коментиран от #4

    09:41 20.11.2025

  • 2 Механик

    3 2 Отговор
    Резко са потресох от тая новина!
    Дето викат хората, "щом мечката играе у комшиите, значи ще дойде и при нас".
    Така де! Ей го де е съседна Индонезия, дето се вика.

    Коментиран от #7

    09:44 20.11.2025

  • 6 Абе

    1 0 Отговор
    Тоа остров има мноо хуаво име.

    09:59 20.11.2025

  • 7 Бай Ху (By Who)

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Господине вие се шегувате, но вчера един приател е бил там. Звъня му по телефона и викам къде си, а той ми вика Серам ще ти звънна след малко.

    10:01 20.11.2025