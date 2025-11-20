Земетресение порази остров Серам в Индонезия

Земетресение с магнитуд 6 по скалата на Рихтер удари остров Серам в Индонезия, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.

Според официалните данни, трусът е бил с дълбочина 136 километра под земната повърхност. Поради относително голямата дълбочина на земетресението, неговите разрушителни ефекти на повърхността могат да бъдат ограничени, въпреки че силата му е значителна.

Към момента няма официални съобщения за пострадали или нанесени щети.

Индонезия се намира на така наречения "Огнен пояс" на Тихия океан, където земетресения и вулканична активност са често срещани, което изисква постоянна готовност на местните служби за бедствия. Специалистите напомнят на населението да спазва указанията за безопасност при земетресение и да се информира от официални източници.