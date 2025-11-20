Земетресение порази остров Серам в Индонезия

Земетресение с магнитуд 6 по скалата на Рихтер удари остров Серам в Индонезия, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.
Според официалните данни, трусът е бил с дълбочина 136 километра под земната повърхност. Поради относително голямата дълбочина на земетресението, неговите разрушителни ефекти на повърхността могат да бъдат ограничени, въпреки че силата му е значителна.
Към момента няма официални съобщения за пострадали или нанесени щети.
Индонезия се намира на така наречения "Огнен пояс" на Тихия океан, където земетресения и вулканична активност са често срещани, което изисква постоянна готовност на местните служби за бедствия. Специалистите напомнят на населението да спазва указанията за безопасност при земетресение и да се информира от официални източници.
Голяма новина, да попълваме дупките!
Коментиран от #4
09:41 20.11.2025
2 Механик
Дето викат хората, "щом мечката играе у комшиите, значи ще дойде и при нас".
Така де! Ей го де е съседна Индонезия, дето се вика.
Коментиран от #7
09:44 20.11.2025
6 Абе
09:59 20.11.2025
7 Бай Ху (By Who)
До коментар #2 от "Механик":Господине вие се шегувате, но вчера един приател е бил там. Звъня му по телефона и викам къде си, а той ми вика Серам ще ти звънна след малко.
10:01 20.11.2025