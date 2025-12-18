Новини
Силно земетресение разтърси района край Камчатка

Силно земетресение разтърси района край Камчатка

18 Декември, 2025 17:26 668 3

  • земетресение-
  • камчатка

Трусът с магнитуд 6,5 е усетен осезаемо в населени места около Петропавловск-Камчатски

Силно земетресение разтърси района край Камчатка - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 6,5 е било регистрирано в близост до бреговете на полуостров Камчатка, като трусът е бил силно усетен от местното население. Това съобщиха от Камчатския филиал на Единната геофизична служба към Руската академия на науките, цитирани от ТАСС, предава БТА.

По информация на специалистите епицентърът на земетресението се е намирал на около 103 километра от град Петропавловск-Камчатски, а огнището е било разположено на дълбочина 41,5 километра. В някои райони трусът е бил възприет с интензитет, съответстващ на земетресение с магнитуд около 6, уточняват от службата.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 1 Отговор
    За да добиете представа къде е Петропавловск-Камчатски прибавете +9 часа от Москва.Ако там е 12 на обяд ,в Камчатка е 21 вечерта.

    17:33 18.12.2025

  • 2 Тити

    3 2 Отговор
    Кочината пропада.

    17:48 18.12.2025

  • 3 гост

    3 4 Отговор
    Дано другият път епицентъра да е Москва...още по точно...Кремъл.

    17:54 18.12.2025

