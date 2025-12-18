Силно земетресение разтърси района край Камчатка

Земетресение с магнитуд 6,5 е било регистрирано в близост до бреговете на полуостров Камчатка, като трусът е бил силно усетен от местното население. Това съобщиха от Камчатския филиал на Единната геофизична служба към Руската академия на науките, цитирани от ТАСС, предава БТА.

По информация на специалистите епицентърът на земетресението се е намирал на около 103 километра от град Петропавловск-Камчатски, а огнището е било разположено на дълбочина 41,5 километра. В някои райони трусът е бил възприет с интензитет, съответстващ на земетресение с магнитуд около 6, уточняват от службата.