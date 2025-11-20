Кратко прекъсване на тока остави хиляди домакинства без електричество в Париж

Кратко прекъсване на електрозахранването засегна части от Париж в четвъртък сутринта, съобщи френският мрежов оператор RTE, свързвайки инцидента с технически проблем в електрическата подстанция Иси-ле-Мулино, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Точният произход на инцидента все още не е установен, а разследването продължава, заяви говорител на RTE.

Прекъсването спря няколко метро линии и крайградски влакове и остави около 170 000 домакинства без електричество от 05:38 GMT (07:38 българско време).

Захранването бе бързо възстановено и до 06:50 GMT (08:50 българско време) само около 2600 домакинства останаха без ток, съобщи RTE.

Френският доставчик на електроенергия Enedis уточни, че очаква електрозахранването да бъде напълно възстановено до 08:00 GMT (10:00 българско време).