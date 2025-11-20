Кратко прекъсване на тока остави хиляди домакинства без електричество в Париж

Кратко прекъсване на електрозахранването засегна части от Париж в четвъртък сутринта, съобщи френският мрежов оператор RTE, свързвайки инцидента с технически проблем в електрическата подстанция Иси-ле-Мулино, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
Точният произход на инцидента все още не е установен, а разследването продължава, заяви говорител на RTE.
Прекъсването спря няколко метро линии и крайградски влакове и остави около 170 000 домакинства без електричество от 05:38 GMT (07:38 българско време).
Захранването бе бързо възстановено и до 06:50 GMT (08:50 българско време) само около 2600 домакинства останаха без ток, съобщи RTE.
Френският доставчик на електроенергия Enedis уточни, че очаква електрозахранването да бъде напълно възстановено до 08:00 GMT (10:00 българско време).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Я пък тоя
Как да не е? Всички знаем, че е руска атака.
Коментиран от #6
11:44 20.11.2025
2 утрсула
. Ей сия вече ще му разкажем играта.и друго-изпращакте в Брюксел стари перални за чипове за фолксваген
11:47 20.11.2025
3 БАЦЕ ЕООД
11:51 20.11.2025
4 Чочо
12:03 20.11.2025
5 Едно добро начало!
12:15 20.11.2025
6 Павел Костов
До коментар #1 от "Я пък тоя":Всички знаем, че е заради непрестанното ПОДАРЯВАНЕ на ВСИЧКО, включително на електрическа енергия на БЕЗДЪННАТА КАЦА Украйна
12:20 20.11.2025
7 Миризлив пор
12:29 20.11.2025
8 Ама Франция не знаят
15:15 20.11.2025