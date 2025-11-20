Новини
Свят »
Франция »
Кратко прекъсване на тока остави хиляди домакинства без електричество в Париж

20 Ноември, 2025 11:35 826 8

  • париж-
  • ток-
  • прекъсване на тока

Технически проблем в подстанция „Иси-ле-Мулино“ спря няколко метро линии и крайградски влакове, но захранването бе бързо възстановено

Кратко прекъсване на тока остави хиляди домакинства без електричество в Париж - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кратко прекъсване на електрозахранването засегна части от Париж в четвъртък сутринта, съобщи френският мрежов оператор RTE, свързвайки инцидента с технически проблем в електрическата подстанция Иси-ле-Мулино, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Точният произход на инцидента все още не е установен, а разследването продължава, заяви говорител на RTE.

Прекъсването спря няколко метро линии и крайградски влакове и остави около 170 000 домакинства без електричество от 05:38 GMT (07:38 българско време).

Захранването бе бързо възстановено и до 06:50 GMT (08:50 българско време) само около 2600 домакинства останаха без ток, съобщи RTE.

Френският доставчик на електроенергия Enedis уточни, че очаква електрозахранването да бъде напълно възстановено до 08:00 GMT (10:00 българско време).


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 9 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я пък тоя

    7 1 Отговор
    "Точният произход на инцидента все още не е установен"
    Как да не е? Всички знаем, че е руска атака.

    Коментиран от #6

    11:44 20.11.2025

  • 2 утрсула

    14 0 Отговор
    Гаранция ,че Путин го е спрял,с другарката Кая почваме да пишем 151 -я пакет санкции
    . Ей сия вече ще му разкажем играта.и друго-изпращакте в Брюксел стари перални за чипове за фолксваген

    11:47 20.11.2025

  • 3 БАЦЕ ЕООД

    6 0 Отговор
    То това е от солидарност към украйна

    11:51 20.11.2025

  • 4 Чочо

    4 0 Отговор
    Нищо им няма.

    12:03 20.11.2025

  • 5 Едно добро начало!

    8 0 Отговор
    Засега е за кратко, по късно ще стане за постоянно!😂😂😂 Санкции, А ?!

    12:15 20.11.2025

  • 6 Павел Костов

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Я пък тоя":

    Всички знаем, че е заради непрестанното ПОДАРЯВАНЕ на ВСИЧКО, включително на електрическа енергия на БЕЗДЪННАТА КАЦА Украйна

    12:20 20.11.2025

  • 7 Миризлив пор

    7 0 Отговор
    То тази сутрин и Люлин беше на тъмно ама нали не е Париж не пишете нали?

    12:29 20.11.2025

  • 8 Ама Франция не знаят

    2 0 Отговор
    какво чудо и комфорт е в Украйна без електричество по 10-12 часа на ден и повече.

    15:15 20.11.2025

