До 25 години затвор заплашват акционери на популярна турска верига за дюнери

Главната прокуратура в Анкара е подготвила обвинителен акт срещу деветима акционери на популярната турска верига за дюнери „Майдоноз дьонер“, с който иска до 25 години затвор за всеки от тях заради предполагаеми връзки с т. нар. Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО), съобщава ТРТ Хабер, предаде БТА.

През март т.г. веригата „Майдоноз дьонер“, която включва няколкостотин ресторанта в Турция, Германия, САЩ, Канада, Белгия, Нидерландия, Грузия и Азербайджан, бе заподозряна във финансиране на организацията, която Анкара обвинява за опита за преврат през 2016 г. Тогава турските власти арестуваха над 300 заподозрени, а компанията „Сомджа Гъда“ (Somca Gıda) – дружеството, което управляваше веригата „Майдоноз дьонер“ – бе поставена под контрола на държавния Фонд за гарантиране на спестовните влогове (TMSF).

Според обвинителния акт на прокуратурата деветимата акционери са обвинени не само във финансиране на дейността на ФЕТО, но и в членство в организацията и поддържане на контакти с нейни членове.

По данни на турското министерство на правосъдието от 2016 г. насам над 126 000 души са осъдени по обвинения за връзки с ФЕТО, като над 11 000 от тях все още са в затвора. Съдебните производства продължават за над 24 000 лица, а други 58 000 остават обект на активно разследване почти десетилетие след опита за преврат.