Новини
Свят »
Турция »
До 25 години затвор заплашват акционери на популярна турска верига за дюнери

До 25 години затвор заплашват акционери на популярна турска верига за дюнери

20 Ноември, 2025 12:53 2 817 14

  • фето-
  • дюнери-
  • турция-
  • реджеп ердоган

По данни на турското министерство на правосъдието от 2016 г. насам над 126 000 души са осъдени по обвинения за връзки с ФЕТО

До 25 години затвор заплашват акционери на популярна турска верига за дюнери - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Главната прокуратура в Анкара е подготвила обвинителен акт срещу деветима акционери на популярната турска верига за дюнери „Майдоноз дьонер“, с който иска до 25 години затвор за всеки от тях заради предполагаеми връзки с т. нар. Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО), съобщава ТРТ Хабер, предаде БТА.

През март т.г. веригата „Майдоноз дьонер“, която включва няколкостотин ресторанта в Турция, Германия, САЩ, Канада, Белгия, Нидерландия, Грузия и Азербайджан, бе заподозряна във финансиране на организацията, която Анкара обвинява за опита за преврат през 2016 г. Тогава турските власти арестуваха над 300 заподозрени, а компанията „Сомджа Гъда“ (Somca Gıda) – дружеството, което управляваше веригата „Майдоноз дьонер“ – бе поставена под контрола на държавния Фонд за гарантиране на спестовните влогове (TMSF).

Според обвинителния акт на прокуратурата деветимата акционери са обвинени не само във финансиране на дейността на ФЕТО, но и в членство в организацията и поддържане на контакти с нейни членове.

По данни на турското министерство на правосъдието от 2016 г. насам над 126 000 души са осъдени по обвинения за връзки с ФЕТО, като над 11 000 от тях все още са в затвора. Съдебните производства продължават за над 24 000 лица, а други 58 000 остават обект на активно разследване почти десетилетие след опита за преврат.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 3 Отговор
    Аз помислих че заради отровените хора.

    Коментиран от #2, #5

    12:54 20.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Селянин

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гошо":

    Държавен служител баце. Какво да прави цял ден. Или цъка пасианс или троли по сайтовете.

    13:02 20.11.2025

  • 4 Вицове

    12 0 Отговор
    Седнала млада девойка и плаче. Нейна приятелка я пита защо плаче... Ами снимах си с телефона п.. Ката и пратих на вайбър на моя приятел.... Добре де, той не се ли зарадва.. Не.. написа ми :"АКО си още там-купи и на мен един дюнер"

    13:13 20.11.2025

  • 5 Ха ха

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И твоето миялно смърди. Опасно е за хора, но при теб се хранят основно мизерни копейки

    13:14 20.11.2025

  • 6 Това ще е следващото

    0 0 Отговор
    Масово тровене включително и на израелци

    13:20 20.11.2025

  • 7 Кво е това?

    0 1 Отговор
    връзки с ФЕТО ?

    Коментиран от #14

    13:21 20.11.2025

  • 8 ГЕРБ също е

    4 0 Отговор
    Фетхуллахистка организация ! И Шиши е Фетхуллахист !

    13:23 20.11.2025

  • 9 Абдул Ал Рашиб

    1 0 Отговор
    Есгобен камила, казва него Хабиба, кой намерил дава голям награда, дьонер на корем !

    13:56 20.11.2025

  • 10 Все повече ще пропада турция под

    3 4 Отговор
    ръководството на диктатора ердоган

    14:27 20.11.2025

  • 11 Въй въй

    1 4 Отговор
    Дюнерът враг на Султаня!

    14:48 20.11.2025

  • 12 Цвете

    2 4 Отговор
    ВСЕ ОЩЕ НИЩО НЕ ДОКАЗАНО И ВЕЧЕ В ПАНДЕЛАТА? СЪЩАТА СЪДБА, КАКТО КМЕТА НА ИСТАНБУЛ. ЯВНО ДОСТА ГО Е ШУБЕ ЗА ИЗБОРИТЕ ПРЕЗ 28 ГОДИНА? А ТОГАВА ТОЙ НА КОЛКО ГОДИНИ ЩЕ БЪДЕ? ИЛИ, НЯМА ЗНАЧЕНИЕ. 😙

    15:05 20.11.2025

  • 13 Цвете

    2 3 Отговор
    ВСЕ ОЩЕ НИЩО НЕ ДОКАЗАНО И ВЕЧЕ В ПАНДЕЛАТА? СЪЩАТА СЪДБА, КАКТО КМЕТА НА ИСТАНБУЛ. ЯВНО ДОСТА ГО Е ШУБЕ ЗА ИЗБОРИТЕ ПРЕЗ 28 ГОДИНА? А ТОГАВА ТОЙ НА КОЛКО ГОДИНИ ЩЕ БЪДЕ? ИЛИ, НЯМА ЗНАЧЕНИЕ. 😙

    15:06 20.11.2025

  • 14 Мисирка

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кво е това?":

    Към края на комунизма имаше само един турски вестник(Заман-Zaman) издаван в България.
    Установено е че е бил свързан със ФЕТО.
    Нещо като мисионерска организация за финансиране на структурите си в други страни.

    15:26 20.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания